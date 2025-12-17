Nový magazín právě vychází!

Komárek na lovu jednorožců. KKCG vstupuje do fondu, který sází na mozky z MIT a Harvardu

Komárek na lovu jednorožců. KKCG vstupuje do fondu, který sází na mozky z MIT a Harvardu
iStock
Umělá inteligence je další velkou sázkou skupiny KKCG. Prostřednictvím fondu Link-XPV chce podpořit vznik nové generace AI firem v USA. Peníze pošle do start-upů z prostředí MIT a Harvardu.

Prostřednictvím kapitálového vstupu se investiční skupina KKCG stala investorem fondu Link-XPV společnosti Link Ventures, který se zaměřuje na podporu AI start-upů v rané fázi vývoje. Fond sídlí v Cambridge v americkém státě Massachusetts, jednom z hlavních světových center technologických inovací.

Karel Komárek

Komárkova Aricoma zajistí IT služby pro Evropu. Inkasuje miliardy. A není to poprvé

Zprávy z firem

Česká společnost Aricoma znovu uspěla v evropském IT tendru. Zakázka má hodnotu téměř 15 miliard korun.

Fond cílí na talenty z akademického prostředí

Link Ventures založil odborník na umělou inteligenci Dave Blundin, k němuž se v rámci fondu Link-XPV připojil podnikatel a investor Peter Diamandis. Fond je úzce napojen na akademické prostředí a plánuje, že asi 75 procent investičních příležitostí bude pocházet ze start-upového ekosystému Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Harvardovy univerzity.

Vedle kapitálu nabídne fond vybraným firmám také přístup k datům a výpočetním kapacitám, kancelářským prostorám, mentoringu či kontaktům na investory a průmyslové partnery. Cílem je urychlit vývoj projektů v oblasti umělé inteligence už v inkubační fázi.

AI jako klíčový pilíř inovací

Podle skupiny KKCG zapadá investice do dlouhodobé strategie zaměřené na podporu technologických inovací.

„Umělá inteligence zásadně proměňuje svět, ve kterém žijeme. Právě podpora inovací a technologického rozvoje je jedním z klíčových pilířů skupiny KKCG,“ uvedl Karel Komárek mladší, generální ředitel KKCG US.

Karel Komárek jr.

Karel Komárek mladší investoval miliony dolarů do londýnského fintechu Zilch

Zprávy z firem

Syn miliardáře Karla Komárka staršího vedl kolo financování pro britský fintechový start-up Zilch se svou KKCG US Advisory.

Důležitou roli sehrála i přítomnost skupiny v Bostonu. „Díky působení v regionu máme možnost zblízka sledovat špičkové AI talenty i dynamicky se rozvíjející místní start-upovou scénu,“ doplnil Christian Cantalupo, investiční ředitel KKCG. Podle něj je skupina připravena sdílet s portfoliovými firmami své provozní know-how i mezinárodní síť kontaktů.

Součástí investice je také zapojení Karla Komárka mladšího do poradního výboru komanditních společníků fondu Link-XPV. To má posílit spolupráci mezi fondem a investory a přispět k dalšímu rozvoji platformy.

Zakladatel Link Ventures Dave Blundin označil vstup KKCG za významný milník. „Investice skupiny KKCG potvrzuje naši ambici stát se přední venture platformou pro špičkové AI talenty z celého světa, zejména z MIT a dalších elitních institucí,“ uvedl. Partnerství podle něj reflektuje přesvědčení, že nová generace AI projektů bude vznikat rychleji a vytvářet bezprecedentní hodnotu.

KKCG vedle svých hlavních pilířů – herního a zábavního průmyslu, energetiky, IT služeb a realit – dlouhodobě rozvíjí také technologicky orientované investice. Zaměřuje se mimo jiné na oblasti AI, Web3, kyberbezpečnosti, medtech a healthtech a investuje jak do start-upů, tak do zavedených technologických firem na globálních trzích.

Karel Komárek

KKCG spouští miliardovou emisi dluhopisů pro drobné investory

Money

Společnost KKCG Real Estate Financing uvádí na trh novou emisi zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až na dvě miliardy korun. Dluhopisy jsou určeny retailovým investorům a veřejná nabídka začne 2. prosince 2025. Emise je koncipována podle českého práva, ponese fixní kupón 6,5 procenta vyplácený pololetně a její splatnost připadne na rok 2030. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc korun.

Hudební duo The Chainsmokers, tedy Alex Pall a Drew Taggart, se etablovalo ve světě startupů a skrze svůj fond Mantis VC.

Z hitmakerů jsou venture kapitalisté. Chainsmokers mají větší fond než leckterý bankéř

Trhy

Zdeněk Pečený

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři
ilustrační foto, iStock
Bývalá ubytovna v Hostivaři změní podobu. Natland ji přestaví na desítky malometrážních bytů pro studenty a mladé talenty.

Investiční skupina Natland rozšířila své nemovitostní portfolio v Praze. Koupila nevyužívaný objekt bývalé ubytovny v pražské Hostivaři, v blízkosti někdejšího průmyslového areálu. Kupní cena budovy o třech nadzemních podlažích se podle skupiny pohybovala ve vyšších desítkách milionů korun.

Objekt se nachází v lokalitě s dobrou dopravní dostupností, v těsném sousedství obchodního centra, zastávek MHD i navazující rezidenční výstavby. Podle Natlandu jde o území, které prochází dynamickým urbanistickým rozvojem a nabízí plnou občanskou vybavenost.

Dálnice D6, úsek Knínice - Bošov

Přerov, Litomyšl, Rakovník. Jak nové dálnice zvedají ceny nemovitostí mimo Prahu

Reality

Nové úseky českých dálnic nehýbou jen dopravou, ale především cenami bytů a domů. Minuty ušetřené na dojezdu dnes znamenají statisíce korun navíc na hodnotě nemovitostí.

Petra Nehasilová

Malé byty pro mladé

Záměrem investora je kompletní revitalizace budovy a její přeměna na přibližně 50 malometrážních bytů. Projekt má reagovat na rostoucí poptávku po dostupném městském bydlení, především pro studenty a mladé profesionály. Koncept vychází z modelu student housing & young professionals’ living.

„Tato akvizice přesně zapadá do záměru, který chceme v Praze rozvíjet. Jde o projekt s jasným potenciálem, dobrou ekonomikou a kvalitní městskou polohou, který reflektuje aktuální poptávku,“ říká Tomáš Balvín, investment manager skupiny Natland.

Skupina už má s podobnými projekty zkušenosti – například v případě Stromovky Kladno, kde na brownfieldu u železniční stanice vzniká nová městská čtvrť, nebo Lysolajského dvora v Praze.

vizualizace Rezidence Green Předboj

Developerský projekt u Prahy láká investory. Nabízí jim výnos 9 procent ročně

Reality

Platforma Dluhopisomat.cz spouští další realitní projekt, tentokrát v obci Předboj nedaleko Prahy. Rekonstrukcí bytového domu má vzniknout 20 nových bytů, které rozšiřují nabídku bydlení v jedné z rychle rostoucích lokalit Prahy-východ. Financování má zajistit emise firemních dluhopisů se sazbou 9 procent ročně.

nst

„Revitalizace starších budov bývá nákladnější než výstavba na zelené louce, ale dlouhodobě přináší vyšší městskou hodnotu, nižší ekologickou stopu a pozitivní dopad na kvalitu života,“ doplňuje Karel Týc, partner pro Real Estate & Development skupiny Natland.

Akvizice se stane součástí portfolia fondu Natland Real Estate SICAV. Fond se zaměřuje na projekty, které Natland sám připravuje a plně řídí.

Aktuálně probíhá u hostivařského projektu architektonická soutěž. Pokud příprava a schvalovací procesy proběhnou podle plánu, mohl by být projekt uveden do prodeje v horizontu 12 až 24 měsíců.

Natland podnikatele Tomáše Rašky má v oblasti developmentu investiční rámec přes čtyři miliardy korun a v přípravě více než dva tisíce bytů.

Projekty Penta Real Estate v Londýně

V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu

Reality

Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.

nst

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Z brownfieldu v centru Českých Budějovic bude nová čtvrť. Bydlení zde najdou tisíce lidí

Reality

ČTK

Borůvkovo sanatorium prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Fotogalerie: Zemřel v něm Jan Palach. Po milionové rekonstrukci je Borůvkovo sanatorium nájemním domem

Reality

Petra Nehasilová

Strnadův gigant CSG spustil nejmodernější linku na dělostřeleckou munici. Tatry bude vyrábět i na Slovensku

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
Michal Nosek
nos

ZVS holding, společný podnik slovenského státu a skupiny CSG, která patří miliardáři Michalovi Strnadovi, uvedl do provozu nejmodernější plnicí linku na velkorážovou dělostřeleckou munici v Evropě. Zároveň Ministerstvo obrany SR a skupina CSG oznámily expanzi výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko v rámci rekordního kontraktu na čtyři tisíce vozidel.

ZVS holding v Dubnici nad Váhom slavnostně spustil novou automatizovanou plnicí linku na dělostřeleckou munici, tzv. šnekovačku, která výrazně navyšuje výrobní kapacity podniku. Technologie umožňuje plnění munice od ráže 81 do 155 mm a je klíčovým krokem k cíli skupiny CSG vyrábět více než jeden milion kusů velkorážové munice ročně. Celkové investice do modernizace závodu dosáhly téměř 100 milionů eur.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Leaders

Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.

Lukáš Kovanda

Spuštění nejmodernější plnicí linky v Evropě je zásadním milníkem pro slovenský obranný průmysl. Zároveň potvrzuje naši ambici posilovat domácí výrobní kapacity a plnit závazky Slovenska vůči našim spojencům,“ uvedl místopředseda vlády a ministr obrany SR Robert Kaliňák.

Co vyrábí automobilka Tatra:

16 fotografií v galerii

Nová linka je jedním z pilířů tzv. Slovenského muničního hubu, jehož součástí je rámcová smlouva s Ministerstvem obrany SR v hodnotě až 58 miliard eur. ZVS holding tak reaguje na rostoucí poptávku po dělostřelecké munici v Evropě a v rámci NATO.

Tato investice nás významně přibližuje k cíli vyrábět v rámci skupiny CSG více než jeden milion kusů velkorážové munice ročně. Zároveň potvrzuje naši dlouhodobou strategii rozvoje slovenského obranného průmyslu,“ řekl Jan Marinov, CEO divize CSG Defence.

Druhou zásadní zprávou je expanze výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko. Společnost Tatra Defence Slovakia získala kontrakt na dodávku čtyř tisíc vozidel T-810 M pro zákazníka v jihovýchodní Asii v hodnotě přes jednu miliardu dolarů. Výroba se bude v příštích čtyřech letech realizovat v závodu v Moldavě nad Bodvou, kde vznikne více než 300 nových pracovních míst.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Zprávy z firem

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Lukáš Kovanda

Výroba vozidel Tatra ve velkém rozsahu se na Slovensko vrací. Je to nejen splnění našeho závazku lokalizovat výrobu, ale i silný impulz pro zaměstnanost a rozvoj regionů,“ dodal ministr obrany Robert Kaliňák.

Podle zástupců CSG je přesun části výroby nezbytný kvůli enormní světové poptávce po vozidlech Tatra. „Mateřský závod v Kopřivnici nemůže sám pokrýt objem zakázek z celého světa. Přenos výroby na Slovensko proto není luxusem, ale nutností,“ doplnil Jan Marinov.

Závod v Moldavě nad Bodvou se má postupně proměnit ve významné centrum výroby a servisu vojenské techniky. „Rekordní kontrakt na čtyři tisíce vozidel je pro náš podnik obrovskou výzvou. Přinese vznik stovek pracovních míst a zásadně urychlí další rozvoj závodu,“ uvedl generální ředitel MSM Land Systems Michal Baláž.

Skupina CSG prostřednictvím svých slovenských společností dlouhodobě posiluje domácí obranný průmysl. Podle jejích zástupců nové investice potvrzují, že Slovensko se stává jedním z klíčových evropských center výroby dělostřelecké munice i vojenských vozidel.

CSG oznámila obří zbrojní kontrakt, jméno zákazníka tají

Zprávy z firem

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie. Jméno zákazníka, typ munice ani objem firma nezveřejnila z bezpečnostních důvodů.

nst

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

