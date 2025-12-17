Komárek na lovu jednorožců. KKCG vstupuje do fondu, který sází na mozky z MIT a Harvardu
Umělá inteligence je další velkou sázkou skupiny KKCG. Prostřednictvím fondu Link-XPV chce podpořit vznik nové generace AI firem v USA. Peníze pošle do start-upů z prostředí MIT a Harvardu.
Prostřednictvím kapitálového vstupu se investiční skupina KKCG stala investorem fondu Link-XPV společnosti Link Ventures, který se zaměřuje na podporu AI start-upů v rané fázi vývoje. Fond sídlí v Cambridge v americkém státě Massachusetts, jednom z hlavních světových center technologických inovací.
Fond cílí na talenty z akademického prostředí
Link Ventures založil odborník na umělou inteligenci Dave Blundin, k němuž se v rámci fondu Link-XPV připojil podnikatel a investor Peter Diamandis. Fond je úzce napojen na akademické prostředí a plánuje, že asi 75 procent investičních příležitostí bude pocházet ze start-upového ekosystému Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Harvardovy univerzity.
Vedle kapitálu nabídne fond vybraným firmám také přístup k datům a výpočetním kapacitám, kancelářským prostorám, mentoringu či kontaktům na investory a průmyslové partnery. Cílem je urychlit vývoj projektů v oblasti umělé inteligence už v inkubační fázi.
AI jako klíčový pilíř inovací
Podle skupiny KKCG zapadá investice do dlouhodobé strategie zaměřené na podporu technologických inovací.
„Umělá inteligence zásadně proměňuje svět, ve kterém žijeme. Právě podpora inovací a technologického rozvoje je jedním z klíčových pilířů skupiny KKCG,“ uvedl Karel Komárek mladší, generální ředitel KKCG US.
Důležitou roli sehrála i přítomnost skupiny v Bostonu. „Díky působení v regionu máme možnost zblízka sledovat špičkové AI talenty i dynamicky se rozvíjející místní start-upovou scénu,“ doplnil Christian Cantalupo, investiční ředitel KKCG. Podle něj je skupina připravena sdílet s portfoliovými firmami své provozní know-how i mezinárodní síť kontaktů.
Součástí investice je také zapojení Karla Komárka mladšího do poradního výboru komanditních společníků fondu Link-XPV. To má posílit spolupráci mezi fondem a investory a přispět k dalšímu rozvoji platformy.
Zakladatel Link Ventures Dave Blundin označil vstup KKCG za významný milník. „Investice skupiny KKCG potvrzuje naši ambici stát se přední venture platformou pro špičkové AI talenty z celého světa, zejména z MIT a dalších elitních institucí,“ uvedl. Partnerství podle něj reflektuje přesvědčení, že nová generace AI projektů bude vznikat rychleji a vytvářet bezprecedentní hodnotu.
KKCG vedle svých hlavních pilířů – herního a zábavního průmyslu, energetiky, IT služeb a realit – dlouhodobě rozvíjí také technologicky orientované investice. Zaměřuje se mimo jiné na oblasti AI, Web3, kyberbezpečnosti, medtech a healthtech a investuje jak do start-upů, tak do zavedených technologických firem na globálních trzích.
