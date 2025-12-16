Nový magazín právě vychází!

Přerov, Litomyšl, Rakovník. Jak nové dálnice zvedají ceny nemovitostí mimo Prahu

Dálnice D6, úsek Knínice - Bošov
Petra Nehasilová
Nové úseky českých dálnic nehýbou jen dopravou, ale především cenami bytů a domů. Minuty ušetřené na dojezdu dnes znamenají statisíce korun navíc na hodnotě nemovitostí.

Česko letos otevřelo další kilometry dálniční sítě. Pro řidiče dobrá zpráva, pro realitní trh ještě lepší. Ukazuje se totiž, že nejrychlejším způsobem, jak zvýšit hodnotu nemovitosti, není rekonstrukce ani levnější hypotéka, ale kvalitní dopravní dostupnost do větších měst.

Lokality, které ještě nedávno stály stranou zájmu, dnes čelí výraznému náporu kupujících. Ceny zde rostou tempem, které překvapuje i samotné realitní makléře. Nejviditelnější je tento trend podél postupně budované dálnice D6, která má v budoucnu propojit Prahu s Karlovarským krajem. Jakmile se z některých míst stal přibližně hodinový dojezd do Prahy, realitní trh se zde otočil o 180 stupňů. Ceny rodinných domů a stavebních pozemků vzrostly až o 30 procent, rekreační objekty zaznamenaly přibližně dvacetiprocentní růst.

Dálnice D6: návrat zájmu do dlouho opomíjených regionů

Největší skok přitom zažívají oblasti, které realitní mapa dlouho ignorovala, takzvané „vnitřní Sudety“ na hranici Středočeského kraje. „Ještě před několika lety se například do lokality Jesenicka na Rakovnicku, mimochodem jedné z oblíbených prvorepublikových rekreačních oblastí, jezdilo z Prahy téměř hodinu a půl. Dnes se dojezd zkrátil zhruba na hodinu. To je pro zhodnocení pozemků i rekreačních nemovitostí naprosto zásadní,“ vysvětluje Zdeno Dubnička, šéf digitální realitní služby Bezrealitky.

Podle něj už v řadě případů není nadsázkou mluvit o tom, že se dříve prakticky neprodejné nemovitosti mění v nemovitosti s jasným investičním potenciálem.

D35 čistí města od kamionů. A ceny rostou

Další výrazný realitní příběh se odehrává podél dálnice D35, která má po dokončení spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a stát se severní alternativou k přetížené D1. Současná silnice první třídy dlouhodobě zatěžovala města na své trase tranzitní dopravou. Například Vysoké Mýto se dálničního obchvatu dočkalo už letos, Litomyšl si na něj ještě počká. Ceny nemovitostí však na výstavbu dálnice reagují už nyní. V Litomyšli rostou až o 40 procent rychleji oproti lokálnímu průměru, ve Vysokém Mýtě dosahuje růst cen bytů přibližně 30 procent. 

Nejrychleji zdražují domy a byty v okolí bývalé hlavní silnice. Tam, kde byl dříve hluk, kolony a kamionová doprava, má během několika let vzniknout klidnější městský bulvár. „To, co dříve nemovitosti znehodnocovalo, se dnes mění v jejich největší výhodu,“ říká Dubnička.

Výrazný cenový posun čeká také Přerov. Dokončení posledního úseku dálnice D1 zajistí městu hodinový dojezd do Brna a zároveň jej ještě více přiblíží k Olomouci. Ceny se zde postupně přestávají řídit pouze místní ekonomikou a stále více reflektují vývoj v obou větších centrech. „Hodinový dojezd do Brna je pro ceny obrovský gamechanger. Přitom jde stále o region, kde se prodává pod republikovým průměrem,“ dodává Dubnička.

Největší přínos z tohoto vývoje mají podle něj stavební pozemky, růst však čeká i byty a rodinné domy v okolních obcích.

Praha a okolí: rozhoduje čas, ne kilometry

Rostoucí infrastruktura zásadně mění realitní mapu také v okolí Prahy. Nerozhoduje samotná vzdálenost od centra, ale možnost rychlého spojení a pěší dostupnost ke stanici nebo přestupnímu uzlu. „Pozemky a nemovitosti v docházkové vzdálenosti od nových stanic nebo přestupních uzlů zpravidla zhodnocují svou hodnotu rychleji než průměr trhu,“ vysvětluje Filip Šejvl z realitní kanceláře Philip & Frank.

Zahájení stavby úseku Pražského okruhu D0–511 (Běchovice–D1) potvrdilo investiční potenciál jihovýchodního okraje metropole, zejména v lokalitách jako Kolovraty nebo Uhříněves. Stavební pozemky se zde podle aktuálních nabídkových cen pohybují v pásmu jednotek až nižších desítek tisíc korun za metr čtvereční, přičemž menší parcely v blízkosti veřejné dopravy dosahují vyšších cen.

Výhled na terminál vysokorychlostní železnice Praha-východ zároveň přivádí zvýšený zájem individuálních kupujících i developerů do oblastí jako Nehvizdy, Jirny nebo Zeleneč. Ceny stavebních pozemků se zde podle nabídkových dat běžně pohybují přibližně v pásmu 10 až 15 tisíc korun za metr čtvereční, v závislosti na velikosti parcely a dostupnosti inženýrských sítí.

„Zkušenost z posledního roku je naprosto konzistentní: lidé i investoři volí místa, odkud se do Prahy dostanou za patnáct až dvacet minut, ideálně vlakem,“ říká Šejvl. „Rozhoduje docházková vzdálenost ke stanici a jistota, že infrastruktura se skutečně staví. Zatímco ceny v Praze rostou tempem kolem 10 až 16 procent, v blízkosti nových dopravních uzlů vidíme výrazně rychlejší nárůst zájmu,“ doplňuje.

Podle dat Bezrealitky se navíc změnilo vnímání akceptovatelné dojezdové doby. Mezimestská dojížďka se ustálila na zhruba 90 minutách „ode dveří ke dveřím“, zatímco městská doba dojezdu se zkrátila z přibližně 55 na 45 minut, s preferencí kombinace individuální dopravy, železnice a MHD.

Brno roste. A Praha hledá směr

