Havrlant spouští druhý fond. Na startupy má připravené 1,4 miliardy

Skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta (na snímku) vytvořila druhý fond rizikového kapitálu. Připraveno je v něm zhruba 55 milionů eur (přibližně 1,4 miliardy korun), píše server CzechCrunch. Téměř čtvrtinu peněz podle něj do fondu vložila Rockaway, zbytek pochází od soukromých investorů, převážně českých. Fond cílí na technologické start-upy, které se zabývají internetovou ekonomikou nebo využitím umělé inteligence (AI) v energetice, výrobě či obraně.

„Zajímají nás zakladatelé napříč Evropou i Spojenými státy, kteří chtějí růst a posouvat byznys pomocí moderních transformativních technologií,“ řekl partner fondů Rockaway Ventures Dušan Zábrodský. „Před pár lety investoři AI často nechápali nebo jí nevěřili. Dnes už dokážeme ukázat její konkrétní dopad na jednotlivá odvětví a investoři jsou ochotnější do těchto řešení investovat,“ uvedl další z partnerů Rockaway Ventures Petr Šmíd.

Na konci září 2021 skupina Rockaway informovala o spuštění nového venture fondu, jehož cílová velikost byla zhruba 2,5 miliardy korun. Fond volně navazoval na předchozí aktivity skupiny Rockaway Capital a jejího zakladatele Havrlanta. Do Rockaway Ventures podle CzechCrunch patří 11 společností. Mezi nimi je třeba německá Apaleo, která se zaměřuje na hotelový management, nebo americko-slovenský poskytovatel technologie takzvaného digitálního dvojčete CulturePulse.

Skupina Rockaway Capital, kterou Havrlant založil v roce 2013, investuje do digitálních technologií v e-commerce, logistice, médiích či financích. Do portfolia Rockaway Capital patří podle informací na jejím webu více než 50 společností. Skupina je také strategickým investorem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nebo hudebního festivalu Colours of Ostrava.

