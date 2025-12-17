Komárkova Aricoma zajistí IT služby pro Evropu. Inkasuje miliardy. A není to poprvé
Česká společnost Aricoma znovu uspěla v evropském IT tendru. Zakázka má hodnotu téměř 15 miliard korun.
Česká společnost Aricoma z investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podruhé za sebou uspěla v tendru na dodání IT služeb pro klíčové instituce Evropské unie v přepočtu za asi 14,8 miliardy korun. Napsal to ve středu server Seznam Zprávy. Řešení a služby, které Aricoma poskytne, budou využívat Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský parlament a dalších zhruba 70 unijních institucí.
Investiční skupina KKCG miliardáře Karel Komárek vydá dluhopisy za pět miliard korun se splatností pět let a úrokem 7,75 procenta. Výnosy z emisí chce použít mimo jiné na refinancování svých závazků či mezinárodní expanzi.
Miliardář Komárek si jde na trh až pro deset miliard. Chystá se na nákupy
Zprávy z firem
Investiční skupina KKCG miliardáře Karel Komárek vydá dluhopisy za pět miliard korun se splatností pět let a úrokem 7,75 procenta. Výnosy z emisí chce použít mimo jiné na refinancování svých závazků či mezinárodní expanzi.
Zakázka za stovky milionů eur
Firma v boji o zakázku porazila velké evropské hráče a navíc jako jeden z mála dodavatelů podle serveru uspěla podruhé za sebou – poprvé vyhrála tendr v roce 2021. „Tentokrát jde o výrazně větší zakázku v hodnotě 617 milionů eur, v přepočtu asi 14,8 miliardy korun,“ uvedly Seznam Zprávy.
Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Hlavním zadavatelem zakázky bylo Generální ředitelství pro digitální služby Evropské komise.
Výjimečný úspěch, říká Aricoma
„Není nám známo, že by se v historii nějaké jiné firmě podařilo takový kontrakt obnovit. Dokazuje to, že jsme pro Evropskou komisi spolehlivým, bezpečným a silným partnerem. Objem, který v rámci nové rámcové smlouvy můžeme dodat, je v porovnání s tím před čtyřmi lety až desetinásobný,“ uvedl šéf international týmu Aricomy Lukáš Texl.
Aricoma poskytuje služby v oblasti IT infrastruktury, cloudu, podnikových aplikací, kybernetické bezpečnosti, digitalizace veřejného sektoru a systémové integrace. Pod hlavičku Aricoma spadají firmy Sabris Consulting, Consulting 4U a KCT Data specializující se na systémy pro řízení firem SAP i česká společnost Syscom Software zaměřená na vývoj softwaru. Aricoma zaměstnává kolem 2000 lidí a její roční tržby přesahují deset miliard korun.
David Koláček, dosavadní partner přední mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance, se stane na konci dubna novým Group Chief Legal Officerem KKCG. Jde o jeden z nejvýraznějších personálních přesunů na trhu právních služeb za poslední roky. A jaké další novinky hýbou právním byznysem? Třeba neoficiální start „komorové“ kampaně, která přilákala i nové tváře, jak podotýká ve svém právním souhrnu, který bude pravidelně vycházet na newstream.cz, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.
Komárkova KKCG získala do svých řad elitní právnické eso
Leaders
David Koláček, dosavadní partner přední mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance, se stane na konci dubna novým Group Chief Legal Officerem KKCG. Jde o jeden z nejvýraznějších personálních přesunů na trhu právních služeb za poslední roky. A jaké další novinky hýbou právním byznysem? Třeba neoficiální start „komorové“ kampaně, která přilákala i nové tváře, jak podotýká ve svém právním souhrnu, který bude pravidelně vycházet na newstream.cz, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.