Komárkova Aricoma zajistí IT služby pro Evropu. Inkasuje miliardy. A není to poprvé

Česká společnost Aricoma znovu uspěla v evropském IT tendru. Zakázka má hodnotu téměř 15 miliard korun.

Česká společnost Aricoma z investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka podruhé za sebou uspěla v tendru na dodání IT služeb pro klíčové instituce Evropské unie v přepočtu za asi 14,8 miliardy korun. Napsal to ve středu server Seznam Zprávy. Řešení a služby, které Aricoma poskytne, budou využívat Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský parlament a dalších zhruba 70 unijních institucí.

Zakázka za stovky milionů eur

Firma v boji o zakázku porazila velké evropské hráče a navíc jako jeden z mála dodavatelů podle serveru uspěla podruhé za sebou – poprvé vyhrála tendr v roce 2021. „Tentokrát jde o výrazně větší zakázku v hodnotě 617 milionů eur, v přepočtu asi 14,8 miliardy korun,“ uvedly Seznam Zprávy.

Obsahem kontraktu je dodávka hardwarových a softwarových řešení a služeb od společností Hewlett Packard Enterprise a Nutanix. Hlavním zadavatelem zakázky bylo Generální ředitelství pro digitální služby Evropské komise.

Výjimečný úspěch, říká Aricoma

„Není nám známo, že by se v historii nějaké jiné firmě podařilo takový kontrakt obnovit. Dokazuje to, že jsme pro Evropskou komisi spolehlivým, bezpečným a silným partnerem. Objem, který v rámci nové rámcové smlouvy můžeme dodat, je v porovnání s tím před čtyřmi lety až desetinásobný,“ uvedl šéf international týmu Aricomy Lukáš Texl.

Aricoma poskytuje služby v oblasti IT infrastruktury, cloudu, podnikových aplikací, kybernetické bezpečnosti, digitalizace veřejného sektoru a systémové integrace. Pod hlavičku Aricoma spadají firmy Sabris Consulting, Consulting 4U a KCT Data specializující se na systémy pro řízení firem SAP i česká společnost Syscom Software zaměřená na vývoj softwaru. Aricoma zaměstnává kolem 2000 lidí a její roční tržby přesahují deset miliard korun.

