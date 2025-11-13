Karel Komárek mladší investoval miliony dolarů do londýnského fintechu Zilch
Syn miliardáře Karla Komárka staršího vedl kolo financování pro britský fintechový start-up Zilch se svou KKCG US Advisory.
Spotřebitelská platební platforma Zilch oznámila, že získala nové financování v hodnotě více než 175 milionů dolarů v kombinaci dluhu a kapitálu. Investiční kolo vedla skupina KKCG za účasti fondu BNF Capital a několika dalších strategických investorů. Součástí balíku je také rozšíření sekuritizačního programu vedeného Deutsche Bank, oznámila KKCG v tiskové zprávě. Podle společnosti posílí nová investice další růst a vývoj klíčových produktů.
Kolo financování přichází krátce po uvedení dvou zásadních novinek v nabídce Zilch. První z nich je platforma Intelligent Commerce, která využívá umělou inteligenci k analýze uživatelských dat v reálném čase a podle firmy se stala jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů jejích příjmů. Druhou novinkou je služba Zilch Pay, jež má být spuštěna v první polovině roku 2026. Ta umožní uživatelům platby jedním kliknutím a má zajistit vyšší podíl firmy na spotřebitelských výdajích.
Získané prostředky plánuje Zilch využít na zvýšení marketingových investic, další vývoj produktů, posílení technologické platformy a případné akvizice. Firma uvádí, že je díky tomu připravena pokračovat v utváření budoucnosti globálního obchodu.
„V KKCG hledáme nové udržitelné cesty v tradičních odvětvích. Způsob, kterým Zilch využívá technologie k posouvání zaběhnutých pravidel a proměně úvěrového prostředí, přináší skutečné výhody jak lidem, tak firmám,“ uvedl šéf KKCG US Advisory Karel Komárek Jr.
Zilch byla založena v roce 2020 s cílem nabídnout alternativu k tradičnímu úvěrování a přinést zákazníkům výhodnější způsob placení. Od té doby si platforma připsala více než 5,3 milionu uživatelů, kteří podle společnosti provedou v průměru desítky plateb ročně; nejaktivnější z nich službu využívají denně. Zilch propojuje své zákazníky s více než 5 tisíci obchodníky, mezi nimiž jsou například Amazon, eBay, Tesco či Sports Direct.
Platforma dosud zpracovala téměř půl miliardy transakcí a vygenerovala hrubou hodnotu zboží přesahující pět miliard liber. Generální ředitel a spoluzakladatel Philip Belamant uvedl, že nové financování je důkazem důvěry investorů ve strategii firmy. Dodal, že k úspěšnému uzavření investičního kola přispělo i působení spoluzakladatele Seana O’Connora. Firma podle něj vstupuje do další fáze expanze. Mezi dosavadní investory fondu patří známá jména, vedle zmíněné Deutsche Bank také mj. Goldman Sachs.
Sázková společnost Allwyn českého miliardáře Karla Komárka se spojí se společností OPAP, která působí v Řecku a na Kypru a také se zabývá sportovním sázením. Spojením vznikne druhý největší kótovaný provozovatel her a loterií na světě, uvedla Komárkova společnost v tiskové zprávě.
Komárkova Allwyn se spojí s řeckou konkurencí. Vznikne druhá největší loterijní společnost na světě
Zprávy z firem
Sázková společnost Allwyn českého miliardáře Karla Komárka se spojí se společností OPAP, která působí v Řecku a na Kypru a také se zabývá sportovním sázením. Spojením vznikne druhý největší kótovaný provozovatel her a loterií na světě, uvedla Komárkova společnost v tiskové zprávě.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.