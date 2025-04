Roky hledali startupy pro Komárkův fond. Teď loví v Izraeli budoucí jednorožce

Tachles VC je jediný český early-stage fond se specializací na izraelské inovace se zaměřením na kyberbezpečnost, cloud a umělou inteligenci. Jen za loňský rok fond, jehož název si zakladatelé propůjčili z hebrejštiny a znamená "k věci", podpořil sedm nadějných projektů dohromady částkou kolem třiceti milionů korun. Jak se investuje a podniká "ve válečné zóně", a proč Izraelci vynikají v inovacích? I na to jsme se zeptali spoluzakladatele fondu Davida Marka. „Izraelci mají až neuvěřitelný tah na branku a vysokou psychickou odolnost,“ nastiňuje.

Do čeho v Tachles investujete?

Primárně do early stage izraelských startupů, které se zaměřují na oblast kybernetické bezpečnosti, cloudové infrastruktury či umělé inteligence. Do umělé inteligence jsme začali investovat ještě v době, než to bylo cool. V Izraeli jsme aktivní už od roku 2015, dříve jsme zde hledali nadějné startupy pro Springtide Ventures ze skupiny KKCG Karla Komárka, než jsme se v roce 2023 osamostatnili.

Proč právě Izrael?

Je obecně známo, že je to jeden z nejrozvinutějších startupových ekosystémů na světě. I díky tomu se Izraeli přezdívá Startup Nation, země má nejvíce startupů na obyvatele. Tak jako v realitách se všechno točí kolem lokality, ve startupovém prostředí zase vše kolem týmu. A z tohoto hlediska Izrael nabízí v podstatě nejtalentovanější startupisty nebo startupové týmy na světě. Je to jednak dáno velmi dobrým vzděláním, zejména pak v technických nebo inženýrských oborech. Navíc Izraelci mají neuvěřitelný tah na branku a vysokou psychickou odolnost. Žijí v prostředí konstantní války. Muži i ženy absolvují povinný vojenský výcvik nebo víceméně povinnou vojenskou službu, což lidi vystavuje daleko větším výzvám, než na jaké je zvyklý například Čech nebo člověk ze západní Evropy.

Druhá věc, která s tím souvisí, Izrael je malá země, srovnatelná s Českem s tím rozdílem, že Izraelci nemohou byznys škálovat lokálně, když s okolními státy, eufemisticky řečeno, nepěstují zrovna přátelské vztahy. Od prvopočátku tak budují globální byznys a téměř okamžitě expandují na americký trh.

Jsou Izraelci o tolik podnikavější než Češi?

V Izraeli chce být každý podnikatel a založit startup. Je tam jedna z největších koncentrací takzvaných serial entrepreneurs, tedy těch, kteří zakládají a řídí vícero podniků. A podle jedné ze statistik asi tři pětiny izraelských jednorožců (firem s hodnotou přesahující miliardu dolarů – pozn. red.) v oblasti kybernetické bezpečnosti byly založeny podnikateli, pro které to byl již druhý, třetí nebo čtvrtý startup. Je logické, že člověk se zkušenostmi k úspěchu dojde rychleji a s méně přešlapy.

Izraelce nejlépe vystihuje označení „chucpe“ (slovo je původem z hebrejštiny a označuje drzost, troufalost až aroganci - pozn. red.). Díky vrozenému sebevědomí si troufnou zákazníkům i investorům nabízet i zcela nehotový produkt či představu o produktu. V Silicon Valley na to mají výraz „Fake it till you make it“.

Je to být dáno i kvalitou tamních univerzit?

V Izraeli mají velmi dobrou úroveň středního i vysokého školství. Izraelské univerzity se umisťují ve světových žebříčcích univerzit dalece před těmi českými. Mnozí Izraelci navíc absolvují studium ve Spojených státech, kde mají nejlěpší školy na světě.

Vše je o týmu, jak tvrdíte. Jak si takové týmy testujete, než do nich investujete?

Když investujete do early stage, tak si musíte tým firmy proklepnout. V Izraeli je to jednodušší, než kdekoliv jinde ve střední Evropě. Snáze zjistíte, co lidé v minulosti dělali a snadno na ně získáte reference. Pak máte k dispozici také hodně dat a můžete si hrát s jejich korelacemi. Třeba víte, že ten člověk sloužil v technologické vojenské jednotce 8200, absolvoval na Technionu (Izraelský technologický institut – pozn. red.) a prošel jedním z podnikatelských inkubátorů. Sečteno, podtrženo, je vysoká pravděpodobnost, že jeho startup uspěje. Toto bohužel ve střední a východní Evropě nemůžete dělat, protože nemáte statisticky dostatečně velký vzorek.

Investujete i jinde, než v Izraeli?

Asi 75 procent našich aktivit se týká Izraele. Současně se ale neuzavíráme příležitostem investovat i jinde ve střední Evropě, primárně pak v Česku. Myslíme si, že máme dobrou infrastrukturu k tomu přenést část izraelského mindsetu k českým startupistům. Současně prostřednictvím naší americké partnerky Robin Bieanfait máme k dispozici infrastrukturu, která českým startupům umožňuje vstup do Spojených států.

Minulý rok jsme udělali sedm investic a všechny byly v Izraeli. Gró portfolia tak tvoří Izrael, ale v České republice chceme být vnímaní jako VC fond, který podporuje startupy z oblasti kybernetické bezpečnosti, cloudu a umělé inteligence a může dodat infrastrukturu na to, aby společnosti mohly růst rychleji.

Konkrétně do čeho jste v poslední době zainvestovali?

Minulý rok jsme například zafinancovali firmu Hirundo, která má ambici naučit umělou inteligenci zapomínat. Nebudu zabíhat do technických podrobností, ale už filozoficky je to velmi zajímavé. A v souvislosti s regulatorikou typu GDPR, kdy má zákazník nárok na to být zapomenut, to je zajímavé.

Změnilo se nějak byznysové prostředí v Izraeli od začátku války s Hamásem?

Po nešťastném 7. říjnu roku 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael, prošel celý startupový ekosystém velkým šokem. Vojáci v záloze museli do služby. Šok ale postupně odezněl. Firmy zautomatizovaly procesy, kde to šlo, nasadily umělou inteligenci. Navíc v podstatě už od druhého roku fungování startupu v Izraeli má firma většinu zákazníků i zaměstnanců mimo Izrael.

Pomohl vám tento vývoj?

Hrálo nám to do noty. Na vrcholu bubliny v roce 2021 to byl jednoznačně founders market. Zakladatelé si mohli vybírat VC fondy, tlačili na čas a na podmínky. Minulý rok to už bylo o tom, že jste si mohl jako investor daleko lépe vybírat, člověk si mohl udělat lepší due diligence.

Umíme startupům otevřít naše sítě kontaktů ve Spojených státech. V některých případech jsme zařídili, aby tam mohl zakladatel pracovat například tři měsíce. Byli jsme s nimi v neustálém kontaktu a teprve v okamžiku, kdy jsme viděli, že to kluci dokážou, tak jsme vypisovali první šek. Když se podívám na aktuální vývoj z investorského pohledu, tak je nám sympatická afinita nového amerického prezidenta směrem k Izraeli.

Kolik máte prostředků připravených na investice?

V Tachles VC jsme začali raisovat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. První closing (upsání kapitálu investory do fondu – pozn. red.) jsme měli v květnu minulého roku, a to je v podstatě náš primární nástroj, skrze který realizujeme investice – včetně těch sedmi, které jsme udělali loni. Dohromady jsme je podpořili částkou kolem třicet milionů korun.

Jak velký chcete váš fond mít?

Cílíme minimálně na 20 milionů dolarů. V tuto chvíli jsme zhruba někde na polovině této částky.

A o jak velké investice se jedná? Jsou to primárně firmy ve velmi rané fázi?

Naše specialita je seed fáze, což znamená, že typicky investujeme 300 až 700 tisíc dolarů. Ale jdeme ještě i pod to, tedy do oblasti pre-seed (tam se pohybujeme v rozmezí 100 až 300 tisíc dolarů), protože to vnímáme jako ideální příležitost takzvaně dát nohu do dveří. Samozřejmě čím dříve začnete, tím máte lepší valuační podmínky. Ale zhruba až třetinu fondu chceme dát i do series A, což je investice mezi jedním až dvěma miliony dolarů. Během působení ve Springtide jsme se naučili, že se nám vyplácí double betting (další investice do stejné firmy v pozdější fázi – pozn. red.), na firmy které mají trakci a v podstatě si do nich ještě přihodit.

Na jaké zhodnocení pro investory ve fondu cílíte?

Když to trošku odlehčím, samozřejmě to nejvyšší. S týmem, který máme k dispozici a track rekordem, který jsme si zatím vybudovali, tak míříme na první decil ve zhodnocení (4 až 4,5násobek původní investice – pozn. red.).

A jak se dozvídáte o startupech, do nich posléze investujete?

V týmu máme tři proaktivní Izraelce, jsme napojení na různé inkubátory a dobře funguje networkingová síť, kdy nás doporučí někdo, s nímž jsme v minulosti spolupracovali. Například skrze spoluzakladatelku startupu PlainID, do kterého jsme investovali ještě v rámci Springtide, jsme se dostali ke startupu bývalého šéfa izraelského NÚKIBu. Byl to její bývalý šéf a ona mu na nás dala doporučení. Podobně jsme se dostali ke společnosti Hirundo, jejich zakladatele na nás odkázal founder jiného startupu.

Je to jen o těchto doporučeních?

To, že se dostanete k nejlepšímu zakladateli ještě neznamená, že si vás vybere ke spolupráci. K naší DNA patří, že rozumíme tomu odvětví a jsme na něj specialisti, to si na nás cení. Dalším důležitým aspektem je, že dokážeme otevírat dveře ve Spojených státech, ale i v Evropě. Koneckonců jsme v České republice, v zemi, která je řekněme k Izraeli asi nejpřátelštější v rámci celé Evropské unie. S tím souvisí i to, že Izraelci většinou znají Česko a řada z nich zde strávila nějakou dobu minimálně na dovolené. I toto kulturní přátelství tak hraje roli.

V Izraeli působí velký počet VC fondů, systematicky jich tam investuje například 500 až 700. Z toho je 80 procent amerických. Nám Izraelci říkají, že americké VC s nimi jedná jako takový ten starší brácha a je zde určitá sociální bariéra. S námi je to podle nich jiné a můžou mluvit jako rovný s rovným. Neformálně nám říkají The Czechs.

Jste jediný český VC fond v Izraeli?

Jsme jediní, kteří se soustředí hlavně na Izrael. Řekl bych, že bychom tady našli nějaká VC, která tu a tam udělají deal v Izraeli, ale nemají tak cílený focus jako my.

David Marek

David Marek má z pozice spoluzakladatele a managing partnera VC fondu Tachles zodpovědnost za investiční strategii a kontrolu návratnosti investic. Společně s Karlem Tuškem určuje celkovou podobu startupového portfolia i jeho zaměření. David vystudoval mezinárodní obchod a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během své kariéry pracoval pro prestižní evropské finanční skupiny v Praze, Londýně a Bukurešti. Do Springtide Ventures ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka nastoupil jako COO v roce 2018, v roce 2019 povýšil na pozici executive director. V roce 2023 rozjel společně s Tuškem na vlastní pěst fond Tachles VC. Později se k dvojici přidali ještě Američanka Robin Bienfait a Izraelci Sivan Kanev, Boris Chovnik a Dan Dinnar.