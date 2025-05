Právníci pomáhají měnit brownfieldy nebo posouvat nájemní bydlení

Advokátní kancelář Rowan Legal pomohla Českým drahám k výhodnému prodeji pozemků v jižní části Nákladového nádraží Žižkov. A&O Shearman pak asistovali při koupi sídla ČEZ v projektu Smíchov City. Obě lokality se po řadě let v neutěšeném stavu promění v moderní čtvrtě. Jaké další mandáty mají na svědomí lídři právního trhu, přibližuje ve svém právním souhrnu, který se tentokrát výhradně věnuje transakcím, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

Právníci z Rowan Legal sehráli klíčovou roli při strategickém prodeji pozemků v jižní části areálu Nákladového nádraží Žižkov. Klientem byly České dráhy, kupujícím developerská společnost Sekyra Group. Díky právnímu poradenství se podařilo vyjednat výrazně výhodnější podmínky, než určovala původní smluvní dokumentace, a to včetně navýšení kupní ceny.

Nákladové nádraží Žižkov je jedním z největších a nejdéle nevyužívaných brownfieldů v širším centru Prahy a dnes představuje jednu z nejvýznamnějších transformačních zón v metropoli. Transakce navazuje na loňský prodej historické výpravní budovy hlavnímu městu Praze, který umožnil změnu územního plánu – zásadní krok pro další rozvoj této lokality. „Otevírá se tím cesta k přeměně brownfieldu v širším centru Prahy v moderní městskou čtvrť pro více než 6 000 obyvatel. Jsme hrdí, že jsme mohli být součástí této významné transakce,“ uvedl Jakub Zámyslický, counsel Rowan Legal.

Mezinárodní advokátní kancelář A&O Shearman pak pomáhala s transakcí týkající se dalšího nemovitostního projektu, Smíchov City, který je největší urbanizací v centrální Praze, a to nejen jako rezidenční čtvrť, ale i jako významná administrativní lokalita – byzynys hub. Kancelář radila společnosti Sekyra Group při uzavření nemovitostní transakce se společností ČEZ, v rámci které plánuje největší výrobce elektřiny v České republice přesunout do projektu Smíchov City své sídlo.

Tým A&O Shearman tvořili partner Prokop Verner, counsel Ivan Telecký, seniorní advokát Martin Bytčanek a advokátka Lucie Černá. „Jsme hrdí na to, že jsme mohli přispět k úspěchu tohoto významného projektu a těšíme se na další spolupráci. Rád bych také poděkoval interním právníkům klienta, Lukáši Maryškovi a Tomáši Slonkovi, za jejich významný přínos a příjemnou spolupráci,“ řekl partner A&O Shearman Prokop Verner.

Nedávnou nemovitostní transakci si do svého portfolia připsali také v Clifford Chance Prague Association. Developerovi Finep pomáhali při prodeji nájemního rezidenčního projektu Stodůlky Residential fondu Reico Nemovitostní. Jde o druhou akvizici fondu v oblasti rezidenčního nájemního bydlení, která dále diverzifikuje jeho portfolio, dosud zaměřené převážně na komerční nemovitosti.

Reico Nemovitostní je největší a nejstarší realitní fond u nás, má robustní portfolio 20 nemovitostí v České republice, na Slovensku a Polsku, v hodnotě přes 38 miliard korun. Stodůlky Residential, součást projektu Britská čtvrť, je moderní rezidenční projekt, který nabídne 219 nájemních bytů ve třech budovách s celkovou podlahovou plochou přes deset tisíc metrů čtverečních. Tým Clifford Chance Prague Association vedl partner Milan Rákosník s podporou advokáta Jana Christelbauera a advokátního koncipienta Filipa Crnčeviće.

Právní experti z Clifford Chance Prague Association pomáhali také společnosti Allwyn, nadnárodnímu provozovateli loterií ze skupiny KKCG, s úspěšnou syndikací nového sedmiletého termínovaného úvěru typu B ve výši 475 milionů eur a navýšením ke stávajícímu úvěru o 75 milionů dolarů, jehož splatnost je stanovena na rok 2031.

Allwyn využije prostředky z nového úvěru a navýšení na splacení stávajícího dluhu, financování svých běžných korporátních výdajů a úhradu transakčních nákladů. „Náš právní tým poskytoval poradenství v oblasti českého a anglického práva ve vztahu k oběma instrumentům a koordinoval spolupráci s místními právními poradci ve Švýcarsku, na Kypru a v Rakousku,“ uvedl Miloš Felgr, řídící partner Clifford Chance Prague Association. Spolu s ním se na transakci podíleli seniorní advokát Vladimír Rýlich, advokát Tomáš Kubala a advokátní koncipient Radek Sikora.

Do třetice poskytovali právníci z Clifford Chance Prague Association poradenství Czechoslovak Group (CSG) při financování akvizice 30% podílu ve společnosti Fiocchi Munizioni a při refinancování stávajících dluhových nástrojů Fiocchi. Tým kanceláře vedli seniorní advokátka Hana Čekalová a counsel Dominik Vojta. Tým dále podpořili advokátní koncipient Ondřej Šteco a vedoucí partner Miloš Felgr.

Transakci, která se zapsala do historie českého IT, oznámila kancelář Kocián Šolc Balaštík. Její tým pod vedením Jána Béreše a Drahomíra Tomašuka pomáhal společnosti Seyfor při získání plné kontroly nad společností Dotykačka ČR, která je lídrem českého trhu pokladních systémů. „Tato miliardová akvizice završila dlouhý podnikatelský příběh – od koupě prvního menšinového podílu v roce 2019 (u které jsme také asistovali) až po finální krok, kterým je 100% vlastnictví. Dotykačka se díky své unikátnosti stala klíčovým článkem v rozvoji Seyforu, a to nejen v Česku, ale i na dalších trzích, kam firma míří,“ uvedla kancelář. Ta se nedávno podílela třeba i na prodeji prvoligového týmu FK Teplice skupině AGC Glass Europe.

Pozadu nebyla nedávno ani advokátní kancelář Weinhold Legal, která asistovala železniční leasingové společnosti Leo Mobility Management při vstupu nového investora Creditas Rail, který nabyl 51% podíl nejen v této společnosti, ale také v Leo Mobility Holding. Kancelář také asistovala s nákupem 72 železničních vagonů od jejich holandského vlastníka pro účely následného budoucího pronájmu. Součástí spolupráce byla i příprava úvěrové dokumentace pro financování této významné transakce v řádu milionů eur.

