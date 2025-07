Z hitmakerů jsou venture kapitalisté. Chainsmokers mají větší fond než leckterý bankéř

The Chainsmokers, jedni z hlavních hvězd letošního festivalu Colours of Ostrava, vládnou nejen hitparádám, ale teď i Silicon Valley.

Známí díky tanečním hitům Closer nebo Don’t Let Me Down, ale dnes ještě více jako ostřílení investoři. Hudební duo The Chainsmokers, tedy Alex Pall a Drew Taggart, se etablovalo ve světě startupů a skrze svůj fond Mantis VC právě uzavřeli svůj historicky největší investiční fond. S částkou 100 milionů dolarů se z nich stávají nejen globální hitmakeři, ale i vážní hráči na poli technologických investic. A dělají to jinak – osobně, aktivně a s velkým vlivem.

Fond Mantis vznikl v roce 2020 a kromě Chainsmokers za ním stojí i zkušení investoři Jeffrey Evans a Milan Koch, kteří řídí každodenní provoz a investiční strategii.

Havrlant spouští druhý fond. Na startupy má připravené 1,4 miliardy Money Skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta (na snímku) vytvořila druhý fond rizikového kapitálu. Připraveno je v něm zhruba 55 milionů eur (přibližně 1,4 miliardy korun), píše server CzechCrunch. Téměř čtvrtinu peněz podle něj do fondu vložila Rockaway, zbytek pochází od soukromých investorů, převážně českých. Fond cílí na technologické start-upy, které se zabývají internetovou ekonomikou nebo využitím umělé inteligence (AI) v energetice, výrobě či obraně. ČTK Přečíst článek

Investují hlavně do technologií – umělé inteligence, kyberbezpečnosti, zdravotnictví nebo fintechu. Mezi jejich nejznámější investice patří třeba mobilní bezpečnostní aplikace iVerify, kryptoměnová platforma MoonPay nebo zdravotní startup Rupa Health. Nový, v pořadí již třetí, fond plánuje podpořit startupy, které jsou ve fázi Seed až Series A, částkou 500 tisíc až dva miliony dolarů.

Nejen peníze, ale i sláva

Co Mantis odlišuje od běžných VC fondů? Kromě klasického investičního know-how nabízí i něco navíc – „kulturní kapitál“. Chainsmokers umí projektům, které podpoří, otevřít dveře do médií, byznysových kruhů i na sociální sítě. Alex Pall před časem na LinkedIn uveřejnil úvahu, že jako umělci, kteří se nikdy nechtěli spokojit se statusem quo, vidí investování jako způsob, jak rozšířit svůj dosah. Nejde o únik z hudby, ale o rozšíření vlivu do nových oblastí a diverzifikaci investic. Taggart ho tehdy doplnil: „Když investujeme, chceme být těmi, kteří udělají víc než jen připsat jméno. Chceme přinést energii, podporu a růst.“

Partners rozšiřuje nabídku investic na stáří. Nově půjde sázet i na Private Equity Zprávy z firem Skupina Partners nabízí nový typ investice na stáří. Díky Alternativnímu účastnickému fondu Rentea mohou investoři vkládat prostředky do rizikovějších investičních nástrojů, jako jsou soukromé firmy. Tyto investice nabízejí potenciálně vyšší výnosy, ale jsou také rizikovější oproti konzervativnějším investicím. Newstream & Partner Přečíst článek

Obdobně se k tomu staví i další ze spoluzakladatelů, Jeffrey Evans: „Nejsme investoři, kteří potichu sedí a cálují. Pomáháme zakladatelům růst a být vidět.“

S novým fondem ve výši 100 milionů dolarů spravuje Mantis aktiva v celkové výši 225 milionů dolarů a řadí se mezi nejambicióznější venture fondy, které vznikly mimo tradiční Silicon Valley kruhy. Hudební průmysl se tak stává překvapivým motorem pro nové technologické inovace.