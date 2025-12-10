V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu
Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.
Společnost Penta Real Estate ze skupiny Penta vstoupila na britský nemovitostní trh a hned na úvod plánuje výstavbu dvou rozsáhlých rezidenčních projektů v Londýně. Klíčovým prvkem vstupu je především výstavba výškového domu Cuba Street, který bude patřit k novým dominantám širšího centra města. Celkem v obou projektech vznikne zhruba 680 bytů s investičním objemem přes 20 miliard korun. Stavba začala letos a dokončení je naplánováno na rok 2029, uvedla Penta v tiskové zprávě.
Penta zamířila do Londýna
Penta Real Estate a britský developer Ballymore mají ve společném podniku rovný podíl. Hlavní pozornost přitahuje první projekt Cuba Street, v jehož rámci vyroste 52patrový dům s 434 byty. Jedná se o výškovou rezidenční budovu situovanou podél Temže, která po dokončení zásadně rozšíří nabídku moderního bydlení v této části Londýna.
Druhý projekt, The Capston, zahrnuje výstavbu dalších 247 bytů ve dvou domech o 11 a 22 podlažích.
„Partnerství s Pentou a zajištění financování pro více než 680 nových bytů je v dnešním náročném prostředí významným počinem. Těšíme se na spolupráci s Pentou při jejích prvních projektech ve Spojeném království,“ uvedl ředitel Ballymore John Mulryan.
Pro Pentu znamenají aktuální projekty další krok v její strategii expanze na západoevropské trhy. Podle Pavla Streblova z představenstva Penta Real Estate chce firma v Londýně v budoucnu působit nejen v rezidenční výstavbě, ale také v segmentu kanceláří, hotelů či studentského bydlení. „V příštích několika letech zde chceme výrazně rozšířit naši místní kancelář, realizovat podobně velké investice v miliardových částkách a etablovat Pentu jako silného hráče, který dokáže i v Londýně budovat velké rozvojové projekty včetně výškových domů,“ dodal Streblov.
Penta Real Estate rozvijí výstavbu hned na několik místech v Praze. Velkou výzvou je pro ni bezpochyby revitalizace Florence. O tom, jak toto území bude vypadat rozhodla před třemi lety urbanistická soutěž, nyní jsou na stole architektonické soutěže, které mají navrhnout podobu čtyř bloků mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. „Přesně to jsou místa, kde by se mělo primárně stavět, protože veškerou infrastrukturu máte už na místě,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Ten má kromě klíčových projektů v Praze na starost i její zahraniční expanzi.
Penta Real Estate je součástí investiční skupiny Penta založené v roce 1994. Realitní divize se zaměřuje na kanceláře, byty a maloobchod a v Česku a na Slovensku aktuálně realizuje přes 20 projektů.
Na začátku října firma oznámila, že od Českých drah koupila za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Už v listopadu 2023 získala za téměř 244 milionů korun nevyužívané pozemky na Florenci, kde naváže na výstavbu nové čtvrti u své kancelářské budovy Masaryčka.
Podle výroční zprávy činil čistý zisk Penta Real Estate v loňském roce 13,2 milionu korun, což představuje meziroční růst o 5,5 procenta. Tržby realitní divize vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun.
