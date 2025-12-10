Nový magazín právě vychází!

V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu

Projekty Penta Real Estate v Londýně
Užito se svolením Penta Real Estate a PSN
Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.

Společnost Penta Real Estate ze skupiny Penta vstoupila na britský nemovitostní trh a hned na úvod plánuje výstavbu dvou rozsáhlých rezidenčních projektů v Londýně. Klíčovým prvkem vstupu je především výstavba výškového domu Cuba Street, který bude patřit k novým dominantám širšího centra města. Celkem v obou projektech vznikne zhruba 680 bytů s investičním objemem přes 20 miliard korun. Stavba začala letos a dokončení je naplánováno na rok 2029, uvedla Penta v tiskové zprávě.

Penta zamířila do Londýna

Penta Real Estate a britský developer Ballymore mají ve společném podniku rovný podíl. Hlavní pozornost přitahuje první projekt Cuba Street, v jehož rámci vyroste 52patrový dům s 434 byty. Jedná se o výškovou rezidenční budovu situovanou podél Temže, která po dokončení zásadně rozšíří nabídku moderního bydlení v této části Londýna.

Druhý projekt, The Capston, zahrnuje výstavbu dalších 247 bytů ve dvou domech o 11 a 22 podlažích.

„Partnerství s Pentou a zajištění financování pro více než 680 nových bytů je v dnešním náročném prostředí významným počinem. Těšíme se na spolupráci s Pentou při jejích prvních projektech ve Spojeném království,“ uvedl ředitel Ballymore John Mulryan.

Pro Pentu znamenají aktuální projekty další krok v její strategii expanze na západoevropské trhy. Podle Pavla Streblova z představenstva Penta Real Estate chce firma v Londýně v budoucnu působit nejen v rezidenční výstavbě, ale také v segmentu kanceláří, hotelů či studentského bydlení. „V příštích několika letech zde chceme výrazně rozšířit naši místní kancelář, realizovat podobně velké investice v miliardových částkách a etablovat Pentu jako silného hráče, který dokáže i v Londýně budovat velké rozvojové projekty včetně výškových domů,“ dodal Streblov.

Penta Real Estate je součástí investiční skupiny Penta založené v roce 1994. Realitní divize se zaměřuje na kanceláře, byty a maloobchod a v Česku a na Slovensku aktuálně realizuje přes 20 projektů.

Na začátku října firma oznámila, že od Českých drah koupila za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Už v listopadu 2023 získala za téměř 244 milionů korun nevyužívané pozemky na Florenci, kde naváže na výstavbu nové čtvrti u své kancelářské budovy Masaryčka.

Podle výroční zprávy činil čistý zisk Penta Real Estate v loňském roce 13,2 milionu korun, což představuje meziroční růst o 5,5 procenta. Tržby realitní divize vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Konec levných bytů? Ceny stavebních prací za 10 let vzrostly o 120 procent

Věra Tůmová
Věra Tůmová

Data a analýzy od KPMG sice vidí český realitní trh v roce 2026 optimisticky, ale přesto je tu pár zásadních věcí, které expertům dělají do budoucna vrásky. A netýká se to jen komplikací kolem nového stavebního zákona či růstu cen nemovitostí. Souvisí to i s řadou dalších oblastí od trhu práce až po nutné změny chování v české společnosti, shodli se odborníci na setkání členů Realitního clubu v restauraci Lví Dvůr v blízkosti Pražského hradu.

Ke zlepšení na českém realitním trhu může podle expertů dojít teprve až v okamžiku, kdy zmizí zbytečné administrativní překážky, které brzdí výstavbu, a když zde budou ze strany státu garantovány i dlouhodobé jistoty. Nejhorší na současné situaci na realitním trhu totiž podle Václava Vidličky z crowdfundingové společnosti Fingood je, když na trhu panuje nejistota a nejsou nastolená jasná pravidla, takže se vůbec neví, co bude dál. A to se týká nejen zjednodušení povolovacích procesů a nastolení smysluplné legislativy bez zbytečných komplikací, ale i finalizace nového stavebního zákona.

Další z klíčových věcí pro rok 2026 by pak podle Jana Sadila z developerské společnosti JRD mělo být i dotažení dlouho očekávaného Metropolitního plánu Prahy. „Nejenže by se tím mohly odblokovat povolovací procesy, ale bude to pro nás znamenat i výzvu, protože budeme mimo jiné také konečně vědět, kde můžeme stavět a kde ne,“ poznamenal Sadil.

Na závěrečném setkání Realitního Clubu v roce 2025 se v restauraci Lví dvůr diskutovalo o tom, kam se český realitní trh v roce 2026 posune

Nejde ale jen o ceny stavebních materiálů

Novou výstavbu v Česku ale čím dál více komplikují také problémy s rostoucími cenami materiálů a stavebních prací. Jen za posledních 10 let ceny stavebních prací pro bytovou výstavbu vzrostly podle KPMG o 120 procent a u nebytové výstavby o 70 procent. Inflace se přitom zvedla jen o 54 procent. 

Na realitním trhu ale nejde jen o cihly a beton. „Je to i o ceně práce a faktu, že ve stavebnictví chybí především lidé. Zatímco v roce 2008 ve stavebnictví pracovalo přes 267 tisíc lidí, v roce 2016 to bylo už jen 205 tisíc a nyní jsme se dostali na 217 tisíc. Ti lidé, kteří v tomto segmentu byli a nyní tam chybí, se už ale nevrátí a bude třeba vyřešit problém, jak je nahradit,“ upozornil Jan Kupec z KPMG. Chybějící lidé jsou zásadním problém českého realitního trhu, zdůraznil také Pavel Šatný ze společnosti Doornite, která kvůli tomu musela v minulosti hledat své zaměstnance například až na dalekých Filipínách. 

Bez zaměstnanců z ciziny to nepůjde

A obdobné problémy zmiňovali i další odborníci. Podle Vidličky je navíc už nyní zřejmé, že to v Česku do budoucna bez importu cizinců ani nepůjde. A i v tomto ohledu bude nutná podpora státu, aby se celý proces zaměstnávání cizinců zjednodušil a nebyla to akce na dlouhé roky. „Také jsme si najímali zaměstnance v zahraničí. A například s Filipínci to byl proces více než tři čtvrtě roku,“ potvrdil Tomáš Jelínek z realitní společnosti Century 21 a dodal, že by rozhodně ocenil, kdyby se takto zdlouhavý proces zrychlil. Není podle něj vůbec jasné, co na tom trvá tak dlouho, když nejde ani o utečence, ale naopak jde o klasické zaměstnance na základě kontraktů.

A jaké další změny se dotknou Čechů

Vzhledem k tomu, že Česko patří v EU k zemím s nejhorší dostupností bydlení pro mladé, bude se do budoucna podle expertů muset změnit také celkový přístup obyvatel k vlastnictví bytů a domů. Podle Jiřího Vančury z Trinity Bank s tím souvisí hned několik věcí. Jednak tu je řada Čechů ze starší generace, kteří stále bydlí ve velkých bytech, a i tyto nemovitosti se v budoucnu objeví na trhu. Dále tu je podle něj trend, že lidé i mimo velká města a lukrativní lokality si začínají čím dál více brát hypotéky i na druhý či třetí byt na secondhandovém realitním trhu. Často to berou jako jedinou možnost uchování hodnoty úspor a rodinného majetku. To ale podle Vančury nedává v takovýchto případech mnohdy smysl.

„U drahých bytů třeba v Praze nemám takové obavy z poklesu cen. Jiná otázka to je u secondhandových bytů v menších městech, které jsou často starší a budou například nutně potřebovat nákladné rekonstrukce. To si ale právě lidé takto investující v regionech často neuvědomují a domnívají se, že ceny nemovitostí nemohou nikdy klesnout. Očekávají, že se takto zajistí třeba na stáří, což se jim nemusí vyplatit,“ poznamenal Vančura.

A s tím nakonec souvisí i nutnost dalšího vzdělávání obyvatel. Problém podle Jana Hrubého z RE/MAX totiž je, že většina lidí v Česku investování do nemovitostí vůbec nerozumí a bude tak nutné zajistit, aby se i v tomto ohledu zlepšovala finanční gramotnost.

Mikrobyty jsou trend

Hypotéční sazby zamrzly, výrazné zlevnění nepřijde ani v roce 2026

Průměrná sazba hypoték na počátku prosince zůstala 4,91 procenta, kde je od října. Stále je tak nejníže od dubna 2022. Za celý letošní rok klesla o třetinu procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Ani prosinec nepřinesl na hypoteční trh změnu, sazby dál stojí na místě. Trh tak charakterizuje stagnace, jednotlivé akční nabídky bank sice pracují s individuálními slevami, ale průměrné sazby se drží pod pětiprocentní hranicí bez citelnějšího pohybu oběma směry. Pro klienty to znamená prostředí, v němž jsou měsíční splátky stále relativně vysoké, zároveň však nehrozí, že by se parametry poskytovaných hypoték z měsíce na měsíc zásadně měnily,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Výhled vývoje hypotečních sazeb pro rok 2026 bude podle něj záviset především na dalším postupu měnové politiky České národní banky, na trajektorii inflace a na kondici české ekonomiky. „Pokud se inflace bude dál přibližovat k inflačnímu cíli a centrální banka nebude nucena prosazovat restriktivnější podmínky, mohou banky v průběhu roku 2026 sáhnout k mírnému dalšímu snižování sazeb, typicky v řádu desetin procentního bodu, nikoli celých procent. Právě proto nelze v příštím roce očekávat výraznější pohyb sazeb, ale spíše pokračování současného velmi pozvolného trendu,“ dodal Sýkora.

Jako nejpravděpodobnější scénář pro rok 2026 se podle něj jeví pokračující mírný růst cen rezidenčních nemovitostí. Tempo bude v průměru nižší než v době 'hypoteční horečky' před rokem 2022, přesto však patrné zejména ve velkých městech a kvalitních lokalitách. U investičních bytů může zpřísnění podmínek financování část investorů odradit a růst cen v tomto segmentu zpomalit. „Pro příští rok očekáváme, že se hypoteční sazby budou pohybovat převážně ve čtyřprocentním pásmu, s případnými posuny v řádu desetin procentního bodu. Hypotéky za dvě procenta však zůstanou i v roce 2026 jen vzpomínkou,“ odhadl Sýkora.

Hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová v posledním týdnu pozoruje, že některé banky naopak zvyšují sazby, i když jen nepatrně o 0,1 bodu. Banky tak podle ní reagují kvůli rostoucím nákladům na dlouhodobé financování a reagují na inflaci a globální ekonomiku.

„Není vyloučeno ani mírné zdražení hypotečních úvěrů,“ uvedl i místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance David Eim. Cena takzvaných úrokových swapů, ze které banky odvozují cenu hypotečních úvěrů, již totiž několik měsíců v řadě zvolna roste. „Aktuálně jsme již zaznamenali mírné zvýšení úrokových sazeb u dvou bank a já osobně očekávám, že záhy se přidají ještě další banky. Nemyslím však, že by zdražily o více než malé desetiny procentního bodu,“ dodal.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,91 procenta se na počátku prosince prakticky nezměnila a aktuálně činí 20 285 korun.

