Pavel Hlaváček z J&T Arch Investments: Pod správou již máme víc než 75 miliard

Fond J&T Arch Investments se stal největším fondem na českém a slovenském trhu. A stačily mu k tomu pouhé čtyři roky. Díky němu se mohou i drobní investoři pokoušet investovat do velkých soukromých společností, které jsou jinak doménou zejména Private Equity fondů. „Na růst fondu měla vliv také dlouhodobě budovaná infrastruktura v J&T Investiční společnosti. Pokud bychom měli fond budovat na zelené louce, tak by bylo velmi obtížné dosáhnout takového růstu v tak krátkém čase,“ říká člen investičního výboru J&T Arch Investments Pavel Hlaváček.

Reklama

Za necelé čtyři roky J&T Arch Investments narostl do pozice největšího česko-slovenského fondu. Co byly a jsou hlavní pilíře takového úspěchu?

Prvním je bezesporu přístup k unikátním privátním investičním příležitostem. Jedná se jak o investice dlouhodobě spjaté s J&T, tak i nové příležitosti, na kterých se máme možnost podílet díky dlouhodobým partnerstvím s předními úspěšnými podnikateli. Kdybych měl být konkrétní, tak do druhé kategorie spadá v březnu dokončená investice do společnosti Emma Capital. K této investiční příležitosti bychom se nedostali nebýt dlouhodobého partnerství Patrika Tkáče s Jiřím Šmejcem.

A další pilíře?

Druhým jsou jistě naši investoři, kteří vlastní necelých 50 % všech investičních akcií fondu Arch. To je výsledkem důvěry, kterou si skupina od svého založení u investorů vybudovala. K posílení jejich důvěry nepochybně pomohly také výsledku fondu z poslední doby, které je jistě nezklamaly. V neposlední řadě měla na růst fondu vliv také dlouhodobě budovaná infrastruktura v J&T Investiční společnosti, která působí na trhu přes 30 let a která nám svým zázemím umožnila dosáhnout během čtyř let na majetek pod správou převyšující 75 miliard korun. Pokud bychom měli fond budovat na zelené louce, tak by bylo velmi obtížné dosáhnout takové růstu v tak krátkém čase.

Reklama

Jak se daří společnému fungování velkých investorských jmen a drobných investorů? Jak jde toto dohromady?

Pokud myslíte koexistenci investorů Arch s investory, se kterými na druhé straně realizujeme z fondu investice, tak se nám tento způsob osvědčil. Je to vlastně jedna z unikátností fondu, kdy dáváme příležitost menším investorům (myšleno při dodržení statusu kvalifikovaného investora) investovat do projektů velkých investorských jmen, ke kterým by jinak neměli šanci se dostat. To je vlastně příklad většiny našich investic – na projektech již zmíněné Emma Capital není možné pro běžné investory participovat, to samé platí pro EPH, Rohlík či Sandberg. Naši investiční partneři z různých důvodů zpravidla neoslovovali menší investory při navyšování kapitálu nebo dluhu.

Kupte si elektronickou verzi magazínu Newstream CLUB s byznysmenem Karlem Vágnerem Zprávy z firem Tématem nového vydání magazínu Newstream CLUB je Česko-Slovensko, s podtitulem dvě země, jeden trh. Hvězdami jsou lidé, co se pohybují v obou světech: marketér a podnikatel Karel Vágner, miliardář Igor Rattaj, mladý William Rudolf Lobkowicz, spisovatel Jozef Karika, šéfkuchař Ihnačák a investorka Andrea Ferancová Bartoňová. nst Přečíst článek

Jaký výhled nyní očekáváte v akvizici nových spoluinvestorů ze strany drobných investorů, kteří stále více budou opouštět bankovní vkladové nástroje a budou je přesouvat do rizikovějších nástrojů?

Popravdě v posledních týdnech vnímáme na burze zvýšenou poptávku po fondu Arch a částečně to určitě souvisí s klesajícími úrokovými sazbami. Klienti přesouvají své investice z fixně úročených instrumentů nebo spořících účtů do výnosově atraktivnějších investičních produktů, i když to s sebou nese oproti zmíněným nástrojům zvýšené riziko. K zvýšené poptávce bezesporu přispěly také výsledky fondu v poslední době, které hodnotíme jako velmi dobré, například korunová růstová investiční akcie dosáhla v roce 2023 zhodnocení přesahující 19 %. Význam hraje také hluboký sekundární trh na pražské burze, který investorům nabízí v případě potřeby okamžitou likviditu.

Váš kolega z investičního výboru Arche Adam Tomis v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl: „Ultimátním cílem, který formálně nikde artikulovaný není, ale o němž hovoříme, je, že se do fondu v nějakou chvíli přesunou všechna aktiva v ‚zájmovém kruhu‘ rodin J&T, a rodiny budou mít podíl jen na tomto fondu. To je ideální stav.“ Kdy by tato situace měla nastat? Mám namysli jednak z pohledu nějakého časového plánu, jednak také za jakých podmínek toto bude moci nastat.

Mohu potvrdit Adamův komentář, co se týče ultimátního cíle. Možná bych ho jen upřesnil, že se nejedná o absolutně všechna aktiva, ale o velkou většinu významných aktiv ze „zájmového kruhu“ rodin J&T. Konkrétní načasování není možné v současné době komentovat, ale jistě tohoto cíle nedosáhneme v následujících 2-3 letech a bude to dlouhodobější proces. Zároveň doplním, že se jistě nejedná o náš jediný investiční cíl a budeme v budoucnu hledat po boku dlouhodobých finančních partnerů J&T také nové investiční příležitosti.

Igor Rattaj: Byznysově je Česko Evropa. Slovensko spíš vesnice Leaders Igor Rattaj dělí svůj čas i byznys mezi Česko, Slovensko a jejich sousední země. Vládce horských středisek, aquaparků a hlavní akcionář společnosti TMR je ve svých třiapadesáti letech již legendou česko-slovenského kapitalismu. Pro finanční skupinu J&T v Česku v devadesátých letech zakládal banku, je průkopníkem horského byznysu a s firmou Tatry Mountain Resorts ovládá středisko ve Špindlerově Mlýně, které je centrem české byznysové elity. Krom byznysových aktivit je zapáleným filmovým i divadelním hercem. „Česko i Slovensko jsou na stejné cestě, ale každé jinými kroky. Česko je pod větším vlivem Západu, ale ani Slovensko v žádném případě není proruská země,“ říká miliardář v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB 4. Michal Nosek Přečíst článek

Můžete odhadnout, jak velký by takový fond byl? A na jaké investice by cílil? Předpokládám, že tím by ještě více aspiroval na celoevropské, spíše globální působení.

Budoucí velikost fondu je také složité predikovat a říct nyní jedno číslo by bylo hodně odvážné, protože to závisí na mnoha faktorech, které nyní nedokážeme odhadnout ani ovlivnit. Je to mj. zhodnocení budoucího stávajícího portfolia, valuace nových investičních projektů, na které se musíme shodnout s našimi partnery a v neposlední řadě také na vývoji prodejů investorům. Co se týče zacílení na investice, tak ani když se fond co do velikosti znásobí, nebudeme zásadně měnit investiční tezi a budeme i nadále investovat po boku našich partnerů a platforem. Stejně tak se to pojí s celoevropským a globálním působením – k tomu by pravděpodobně došlo v okamžiku, pokud by na takovou expanzi cílil jeden z našich partnerů. Asi můžeme říct, že v jistém smyslu Arch skrze společné investice s Danielem Křetinským již má celoevropský dosah. Aktuálně chystáme institucionální třídu investičních akcií s cílem oslovit institucionální investory nejen v česko-slovenském regionu, ale i evropské institucionální hráče.

Je v současnosti složité hledat vhodné investice pro takto rychle rostoucí fond?

Už to myslím zmiňoval Adam ve svém rozhovoru, že příliv kapitálu od investorů je nyní opravu velký a v kombinaci se skutečností, že 50 % vlastní skupina na nás skutečně vytváří velký tlak ohledně jeho umísťování. Pořád vnímáme, že potenciálních investičních příležitostí je hodně, ale pro Arch je pečlivě vybíráme, aby splňovala naše očekávání, co se týče očekávaného zhodnocení a rizika. Jádro portfolia Arch nejsou veřejně obchodované akcie a co se týká investic do privátních firem, které máme rozpracované, tak tam vždy musíme najít shodu na valuaci s našimi partnery, která reflektuje aktuální tržní a businessové podmínky.

Jak nyní vypadá například trh fúzí a akvizic, jak vysoko jsou valuace privátních firem? A je nyní čas spíše prodávajících, nebo kupujících?

Vnímáme, že globální trh fúzí a akvizic je nyní více útlumu, kdy makroekonomický vývoj za poslední dva roky, geopolitické události a sentiment investorů zapříčinil, že hodnota globálních transakcí dle dostupných statistik se meziročně snížila o cca 16 %. Nicméně se to samozřejmě liší sektor od sektoru a nejlépe z toho pohledu vycházely transakce v sektoru energetiky a obecně technologií a oproti tomu transakce v sektoru real estate a maloobchodu zaznamenaly výraznější pokles. Nicméně to jsou globální statistiky, které vnímáme a sledujeme, ale přímý vliv na Arch nemají. Valuace firem je nyní dle názoru poradenských firem ve fázi, kdy stále mají kam růst a nejsou příliš vysoko. EV/forward EBITDA (tedy podíl hodnoty společnosti a očekávaných výnosů – pozn. red.) pro hlavní indexy se za rok 2023 zvýšila o 15-20 procent, stále je však pod svými tříletými maximy, tudíž je stále prostor pro růst.

Do Rattajova TMR vstupuje fond J&T Arch. Stane se druhým největším akcionářem Zprávy z firem Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments upsal nově vydávané akcie slovenské společnosti Tatry mountain resorts (TMR) a s podílem 20,6 procenta se nepřímo stal jejím druhým největším akcionářem. Hlavním akcionářem TMR, která provozuje lyžařské areály a další atrakce ve střední Evropě včetně České republiky, zůstává i po skončeném úpisu zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel Igor Rattaj. ČTK Přečíst článek

Pojďme k Private Equity obecněji. Jaké výhody PE fondy v současnosti nabízejí investorům, kteří by investovali právě přes fondy typu J&T Arch Investments?

Mezi hlavní výhody Private Equity fondů je přístup k unikátním investičním příležitostem, které nejsou dostupné pro veřejné investory. To je také vidět na portfoliu Arch, kdy pro běžného investora by bylo téměř nemožné sestavit obdobné portfolio. To se opět vracím k unikátním partnerstvím, které se J&T podařilo vybudovat a díky tomu máme v jednom portfoliu investice např. s Danielem Křetínským, Jiřím Šmejcem nebo Tomášem Čuprem. Private Equity investice jsou také spojené s vyšším potenciálem pro kapitálové zhodnocení než tradiční investice, jako jsou akcie a dluhopisy. Je správné nicméně přiznat, že s potenciálem pro vyšší zhodnocení jde ruku v ruce vyšší investiční riziko.

Jaká konkrétní rizika to jsou?

K obecným nevýhodám Private Equity fondů patří uzavřená struktura, pevně daný investiční horizont činí zpravidla sedm až deset let a omezená likvidita. Při vzniku Arch jsme chtěli tyto nevýhody v co největší možné míře odstranit nebo přinejmenším zmírnit. Arch má otevřenou strukturu a přes primární úpis lze do fondu vstoupit na kvartální bázi. Zároveň má nekonečnou životnost a investoři, tak nejsou vystaveni riziku, že fond bude nucený odprodávat své investice pod cenou jen proto, že uplynula doba, na kterou byl založen. Private Equity investice nemůže být z podstaty likvidní, protože exit privátních investic je obvykle složitější a delší proces. Arch se nám podařilo uvést v roce 2021 na pražskou burzu a od té doby se korunové a eurové investiční akcie staly pátým a šestým nejobchodovanějším titulem. Tento sekundární trh tak dává investorům unikátní přístup k likviditě.

J&T Arch Investments v tuto chvíli investuje hodně do spíše konzervativnějších sektorů (energetika, reality, finanční sektor, retail…). Chystáte nějakou strategii pro investice do rychle rostoucích odvětví typu AI a návazných technologií a infrastruktury? Jak tento boom vůbec vnímáte?

Sazby klesnou, ale ekonomika víc neporoste, říká ekonom Sklenář Money Tento čtvrtek bude rada České národní banky rozhodovat o dalším snížení úrokových sazeb. Ekonomové většinou předvídají jejich pokles o čtvrt nebo půl procentního bodu ze současných 5,25 procenta. Obě varianty připouští jako „možné“ i guvernér ČNB Aleš Michl. Případný další pokles základní sazby však českou ekonomiku už nepodpoří. Ta je nyní tažena zvýšenou spotřebou domácností a tento trend bude pokračovat, tvrdí Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T banky. Dalibor Martínek Přečíst článek

Všechny vyjmenované sektory, které jste zmínil, jsou dlouhodobě spojeny s J&T, a to že jsou nyní dominantní také v Arch, není tedy překvapující. Naopak to potvrzuje původní investiční tezi fondu, že jeho portfolio by se nemělo výrazně lišit od struktury majetku akcionářů. Co se týká ostatních rostoucích odvětví typu AI a návazných technologií, tak především se zájmem sledujeme a vyhodnocujeme dopad a vliv na tradiční sektory. Nové technologie zároveň představují mnoho výzev, jako např. potřeba investic do nové infrastruktury nebo zvládání velkého množství dat a každá společnost i z tradičních sektorů na to bude muset nějakým způsobem reagovat. Pokud bych měl uvést jeden příklad z našeho portfolia, tak jistě například Rohlík úspěšně využívá AI a navazující technologie v rámci svých nových automatizovaných skladů a s cílem výrazně zvýšit efektivitu celého logistického procesu.

Pavel Hlaváček

Získal inženýrský titul na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, bakalářský titul na Anglo-American University a dva roky studoval na University of Alaska Anchorage v USA. Od roku 2010 je držitelem certifikátu ACCA. V J&T Investiční společnosti nově řídí fond J&T Arch Investment. Volný čas věnuje své šestičlenné rodině a sportu, především pak lednímu hokeji, kterému se věnuje od dětství.

Kamil Bednář z BHS: Na pražské burze stále příležitosti vidím. Třeba Colt CZ nebo Bezvavlasy Trhy Akciové indexy rostou téměř bez přestání již deset měsíců. O to víc sílí očekávání korekce. Zároveň se však stále čeká, kdy americký Fed skutečně začne snižovat sazby. Co tato situace přinese a jak by se měli investoři připravit? „My nyní máme více hotovosti. Chystáme se na příležitosti,“ říká Kamil Bednář z Asset managementu BHS v rozhovoru pro portál newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek