Tkáč a spol. přivřou svůj megafond Arch. Otevřou ale nový

Tkáč a spol. přivřou svůj megafond Arch. Otevřou ale nový

Patrik Tkáč
Lidé kolem investiční skupiny J&T plní původní slib. Do fondu Arch Investments, který je vlajkovou lodí skupiny, nepůjde už lehce investovat. Buď se bude dát koupit na burze, nebo si investoři připlatí. Noví investoři budou moci od příštího roku využít nový fond.

Fond J&T Arch Investments se přiblížil hranici 8 miliard eur aktiv, co má ve správě. J&T do ní investovala polovinu, tedy čtyři miliardy eur, a podle spoluzakladatele J&T Patrika Tkáče to je signál k „přivření“ fondu

„Významný růst J&T Arch, a to jak z pohledu zájmu investorů, tak z pohledu zhodnocení před nás staví pozitivní výzvu, jak dodržet naše veřejné přísliby a zároveň pokračovat v investiční aktivitě. Dlouhodobě máme v úmyslu držet 50procentní podíl v existujícím fondu. Aktuálně naše přímá investice do J&T ARCH dosáhla téměř 4 miliardy eur, což je zhruba polovina aktuální výše majetku soustředěného primárně ve skupině J&T Private Equity Group, srdci naší nebankovní části. Zároveň jsme se u některých investic dostali objemem na maximum dohod s našimi partnery,“ uvedl Patrik Tkáč, spoluzakladatel J&T.

Investiční akcie fondu bude možné stejně jako dosud koupit nebo prodat prostřednictvím sekundárního trhu na Burze cenných papírů Praha, kde fond chystá zavedení kontinuálního obchodování. Od osmého prosince J&T Arch Investments omezí příliv nového investičního kapitálu. Pokud se budou nové akcie emitovat, investor zaplatí „kapacitní poplatek“ ve prospěch fondu ve výši 20 procent. Noví investoři budou moci investovat do nového fondu J&T ARCH II., který česko-slovenská investiční skupina představí v prvním kvartále příštího roku. 

Fond J&T Arch vynáší korunovým investorům 17 procent

Fond J&T Arch vynesl za posledních 12 měsíců investorům v korunách téměř 17 procent. Výnosy v eurech byly o něco nižší, necelých 16 procent. Fond spravuje aktiva ve výši téměř 141 miliard korun (5,64 miliardy eur).

Přečíst článek

Tkáč jako Buffett

„V dohledné době plánujeme podpořit sekundární trh přechodem z jednodenních aukcí na model kontinuálního obchodování, který bude navíc posílen J&T Bankou jako tvůrcem trhu. Zároveň přispějeme k maximální transparentnosti zvýšenou aktivitou v informování o jednotlivých investicích. Naší ambicí je, aby J&T Arch stále patřil mezi nejobchodovanější cenné papíry na pražské burze,“ upřesňuje Adam Tomis, člen investičního výboru.

„Neskromně, ale s pokorou věřím, že kontinuální obchodování pomůže z J&T ARCH vytvořit instituci v mnoha ohledech podobnou obrazu Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta. Jsem přesvědčen, že J&T ARCH II bude důstojným pokračovatelem existujícího fondu, který v sobě významně odráží investiční strategii celého světa „friends and family J&T“. Naší ambicí je, abychom ve fondu  ARCH II vždy byli největším individuálním investorem a posilovali tím jeho důvěryhodnost,“ doplňuje Patrik Tkáč.

J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 30 letech vybudovat, a podílí se také na naplňování ambicí československého kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek rodin zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů.

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu bude mít podle něj Babiš k dispozici vládní Hrzánský palác. Končící kabinet zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké, uvedl Fiala na sociální síti X.

Babiš se do funkce vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí. „Blahopřál jsem Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády ČR. Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce,“ uvedl Fiala.

Jmenování Babiše podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek. „Naopak - zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté - my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme,“ odkázal Hřib na prohlášení Babiše z minulého týdne, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce.

Podle šéfa lidovců Marka Výborného je v pořádku, že se stal Babiš premiérem, protože vyhrál volby a má ve Sněmovně většinu. „Uděláme všechno pro to, abychom příště vyhráli a tu odpovědnost za naši zemi nesli my,“ dodal.

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že Babiš vyhrál volby a nyní nastává řádné předání moci. „Teď by měl skončit s nenávistí vůči druhým, přestat označovat voliče Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) za fašisty a zajistit, aby ČR zůstala pevně ukotvena v NATO a EU, tak jako to bylo za naší vlády,“ napsal.

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé, by měl Pavel jmenovat zhruba do týdne.

Jmenování Babiše premiérem podmiňoval prezident tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš minulý týden oznámil, že akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Pavel dnes ocenil, že Babiš dodržel dohodu, a věří, že v nadcházejících 30 dnech šéf ANO věc dotáhne do zdárného konce.

Česko se podle Pavla nachází v bezpečnostním a ekonomickém kontextu, který není jednoduchý, a bude muset řešit řadu problémů, které nebudou příjemné veřejnosti. Bude podle něj potřeba nejen vize, ale i odvaha a nezpochybnění vazeb v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Apeloval také na řešení problémů sociálně ohrožených území. Prezident na závěr vyjádřil vůli podporovat Babiše a celou vládu ve všem, co bude ku prospěchu země.

Babiš v krátkém projevu poděkoval prezidentovi za jmenování. „Slibuji všem občanům, že budu bojovat za jejich zájmy nejen doma, ale všude ve světě. Udělám maximum pro to, abychom splnili programové prohlášení vlády, a maximum pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě,“ uvedl.

Babiš začátkem září oslavil 71. narozeniny a stává se nejstarším politikem, který kdy vedl českou či československou vládu. V případě vlády samostatné ČR mu už primát nejstaršího premiéra patří, protože při obou předchozích jmenováních mu bylo 63 let, čímž překonal Jana Fischera.

Jako vlastník Agrofertu a dalších firem se zařadil mezi nejbohatší a nejvlivnější podnikatele v Česku. Média ho pravidelně řadí mezi desítku nejbohatších Čechů.

Co se týče složení kabinetu, otazník je především na postu ministra životního prostředí, kam Motoristé nominovali svého čestného prezidenta Filipa Turka. S jeho působením ve vládě má ale Pavel problém kvůli kontroverzím kolem jeho osoby. Koalice však trvá na všech svých personálních nominacích.

Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.

