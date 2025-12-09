Tkáč a spol. přivřou svůj megafond Arch. Otevřou ale nový
Lidé kolem investiční skupiny J&T plní původní slib. Do fondu Arch Investments, který je vlajkovou lodí skupiny, nepůjde už lehce investovat. Buď se bude dát koupit na burze, nebo si investoři připlatí. Noví investoři budou moci od příštího roku využít nový fond.
Fond J&T Arch Investments se přiblížil hranici 8 miliard eur aktiv, co má ve správě. J&T do ní investovala polovinu, tedy čtyři miliardy eur, a podle spoluzakladatele J&T Patrika Tkáče to je signál k „přivření“ fondu.
„Významný růst J&T Arch, a to jak z pohledu zájmu investorů, tak z pohledu zhodnocení před nás staví pozitivní výzvu, jak dodržet naše veřejné přísliby a zároveň pokračovat v investiční aktivitě. Dlouhodobě máme v úmyslu držet 50procentní podíl v existujícím fondu. Aktuálně naše přímá investice do J&T ARCH dosáhla téměř 4 miliardy eur, což je zhruba polovina aktuální výše majetku soustředěného primárně ve skupině J&T Private Equity Group, srdci naší nebankovní části. Zároveň jsme se u některých investic dostali objemem na maximum dohod s našimi partnery,“ uvedl Patrik Tkáč, spoluzakladatel J&T.
Investiční akcie fondu bude možné stejně jako dosud koupit nebo prodat prostřednictvím sekundárního trhu na Burze cenných papírů Praha, kde fond chystá zavedení kontinuálního obchodování. Od osmého prosince J&T Arch Investments omezí příliv nového investičního kapitálu. Pokud se budou nové akcie emitovat, investor zaplatí „kapacitní poplatek“ ve prospěch fondu ve výši 20 procent. Noví investoři budou moci investovat do nového fondu J&T ARCH II., který česko-slovenská investiční skupina představí v prvním kvartále příštího roku.
Fond J&T Arch vynesl za posledních 12 měsíců investorům v korunách téměř 17 procent. Výnosy v eurech byly o něco nižší, necelých 16 procent. Fond spravuje aktiva ve výši téměř 141 miliard korun (5,64 miliardy eur).
Fond J&T Arch vynáší korunovým investorům 17 procent
Money
Tkáč jako Buffett
„V dohledné době plánujeme podpořit sekundární trh přechodem z jednodenních aukcí na model kontinuálního obchodování, který bude navíc posílen J&T Bankou jako tvůrcem trhu. Zároveň přispějeme k maximální transparentnosti zvýšenou aktivitou v informování o jednotlivých investicích. Naší ambicí je, aby J&T Arch stále patřil mezi nejobchodovanější cenné papíry na pražské burze,“ upřesňuje Adam Tomis, člen investičního výboru.
„Neskromně, ale s pokorou věřím, že kontinuální obchodování pomůže z J&T ARCH vytvořit instituci v mnoha ohledech podobnou obrazu Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta. Jsem přesvědčen, že J&T ARCH II bude důstojným pokračovatelem existujícího fondu, který v sobě významně odráží investiční strategii celého světa „friends and family J&T“. Naší ambicí je, abychom ve fondu ARCH II vždy byli největším individuálním investorem a posilovali tím jeho důvěryhodnost,“ doplňuje Patrik Tkáč.
J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 30 letech vybudovat, a podílí se také na naplňování ambicí československého kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek rodin zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů.
