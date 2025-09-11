Obranný průmysl láká investory. J&T a Wood spouštějí nový fond zaměřený na bezpečnost
Rostoucí geopolitické napětí žene obranné rozpočty států na rekordní úrovně. Spojené státy chtějí od roku 2026 investovat bilion dolarů ročně, Evropa letos vydá na obranu 382 miliard eur. Do roku 2030 má počet evropských vojáků vzrůst o čtvrtinu na 1,9 milionu. Na tento trend reagují i čeští investoři. Společnosti J&T a WOOD & Company představily nový společný fond J&T WOOD Defense.
Zbrojní průmysl se stal klíčovým pilířem moderních ekonomik. Zatímco ještě před dekádou se hovořilo o mírové dividendě, dnes se armády napříč Evropou i USA připravují na dlouhodobé navyšování výdajů. „Letos všechny státy NATO plánují splnit závazek dvouprocentních výdajů na obranu,“ podotýká portfolio manažer J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek. „To je něco, co bylo dlouho zanedbáváno,“ dodává.
Investice do obrany mají stabilní a předvídatelný charakter a přinášejí poptávku napříč celým dodavatelským řetězcem – od výrobců munice až po kybernetickou bezpečnost či umělou inteligenci.
Výrobce radarových systémů Eldis Pardubice patří k menším, ale stabilním pilířům holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada. Společnost založená v roce 1991 navázala na tradici pardubické Tesly a dnes exportuje do více než 25 zemí světa. Nyní Eldis získal důležitou zakázku od Řízení letového provozu České republiky.
Zbrojaři raketově rostou
Růstový potenciál obranného průmyslu dokládají i výsledky firem. Francouzský výrobce Dassault Aviation zhodnotil za poslední rok své akcie o více než 40 procent, švédský Saab o 43 procent a německý Rheinmetall přidal od roku 2016 přes dva tisíce procent. Investoři tak nacházejí v obranných titulech nejen stabilitu, ale i atraktivní růst.
Otevřený podílový fond J&T WOOD Defense cílí na společnosti schopné dlouhodobě profitovat z rozvoje obranného sektoru – od výrobců tradiční vojenské techniky a munice přes dodavatele strategických materiálů až po technologické firmy s přesahem do civilních aplikací. „Velmi cenná je pro nás podpora WOOD & Company, jejíž odborníci jsou součástí strategického panelu a poskytují fondu hluboký analytický kontext,“ uzavírá Hájek.
Potenciál nový fond vidí například ve společnosti Theon, která vyrábí vybavení pro noční vidění vojáků, ale také v tradičních velkých dodavatelů vládních zakázek jako Lockheed Martin. Další příležitost je podle Hájka v satelitech, které se uplatní i v civilním využití. Například v zemědělství. Z evropských výrobců tedy především společnosti Thales a Leonardo. Výběr společností diskutuje strategický panel fondu, kam z Wood & Co. zasedli například Tomáš Kacerovský či Atinc Ozkan, analytik s více než 25 lety zkušeností.
