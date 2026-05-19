EU přitvrdí na cizí investice. Nová pravidla vycházejí i z české praxe

EU chce lépe hlídat, kdo kupuje strategické firmy a infrastrukturu v Evropě. Europoslanci schválili pravidla, která zavedou povinné prověřování zahraničních investic v citlivých sektorech. Podle české europoslankyně Markéty Gregorové posloužil český systém jako jeden ze vzorů pro evropské řešení.
Evropský parlament (EP) ve středu schválil nová pravidla EU pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům. Prověřování bude povinné pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je obrana, finanční služby, polovodiče, strategické suroviny či umělá inteligence (AI). Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost či veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu.
Dohodu s členskými státy o povinném prověřování zahraničních investic europoslanci přijali 508 hlasy, 64 europoslanců bylo proti a 90 se zdrželo hlasování.
Systém prověřování zahraničních investic v České republice sloužil jako vzor pro finální harmonizaci systému pro celou EU, sdělila novinářům česká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených, která byla stínovou zpravodajkou návrhu.
„Takže Česko je opět jednou trošku v popředí. Málokdo to ví, ale v tomto ohledu jsme opravdu dobří,“ řekla.
Několik evropských zemí dříve nemělo žádný screening zahraničních investic, což je nebezpečné nejen kvůli možnému vzniku monopolů, uvedla Gregorová. „Když nemonitorujete záměr některých investorů, především čínských, ale i dalších, tak se vám může stát, že vám skoupí součásti kritické infrastruktury, a vy pak k nim nemáte žádný přístup,“ uvedla europoslankyně.
„Tímto textem uzavíráme kapitolu evropské naivity. Některé zahraniční státy se nás snaží oslabit. Obracíme list v historii úmyslné slepoty členských států, která umožnila zahraničním aktérům převzít kontrolu nad citlivými odvětvími našeho hospodářství,“ uvedl zpravodaj návrhu, francouzský europoslanec Raphaël Glucksmann z druhé nejsilnější frakce socialistů a demokratů (S&D).
Cílem prověřování je zjistit, zda investice nepředstavují bezpečnostní riziko, ohrožení veřejného pořádku nebo přílišný vliv cizích států na strategická evropská aktiva. Mělo by jít o další krok směrem k větší ekonomické bezpečnosti Evropské unie, její větší strategické autonomii a omezení závislosti na zahraničních mocnostech.
Pravidla musí ještě potvrdit Rada EU
Předpis musí nyní ještě oficiálně schválit Rada EU, která zastupuje členské státy. Pravidla se začnou následně uplatňovat za 18 měsíců.
Dosavadní nařízení o prověřování přímých zahraničních investic vstoupilo v platnost 11. října 2020. Na základě vyhodnocení jeho fungování navrhla Evropská komise v lednu 2024 jeho revizi s cílem odstranit zjištěné nedostatky.
Pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu a další geopolitická napětí zdůraznily potřebu identifikovat rizika a udělat více pro ochranu strategických aktiv EU před určitými investicemi, uvedl EP ve svém prohlášení.
Generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25 procenta svého HDP. Podle serveru Politico se tím snaží zmírnit rostoucí napětí uvnitř aliance kvůli tomu, že břemeno podpory Kyjeva nenesou všechny země stejně.
Návrh by v praxi znamenal desítky miliard dolarů dodatečné pomoci. Narazil však na odpor některých významných členů NATO. Proti se vyslovila také Česká republika.
O spravedlivější rozložení pomoci Ukrajině se snažil už předchozí generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Rutte nyní téma znovu otevírá v rámci příprav na červencový summit NATO v Ankaře.
„Rutte a mnozí z nás chtějí zajistit, aby podpora Ukrajiny byla konzistentní a předvídatelná,“ citoval Politico nejmenovaného diplomata NATO.
Na nerovnoměrnou pomoc dlouhodobě upozorňují zejména baltské země, které požadavek dávat Ukrajině 0,25 procenta HDP splňují. Vyšší podíl svého HDP na vojenskou pomoc Kyjevu podle Kielského institutu pro světové hospodářství vynakládají také severské země, Nizozemsko a Polsko.
Rozdíly mezi spojenci jsou výrazné. Severské země podle institutu přispívají výrazně více, než by odpovídalo jejich ekonomické váze. Velké západoevropské státy jsou zhruba na úrovni svého podílu, zatímco jižní Evropa zůstává spíše menším dárcem.
Na problém upozornila i šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová. Podle ní státy, které přispívají více, na tuto nerovnováhu pravidelně upozorňují. „Pokud se podíváme na čísla, je zřejmé, že břemeno není rozloženo rovnoměrně,“ uvedla po jednání unijních ministrů obrany.
Podle Rutteho se summit v Ankaře zaměří především na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější. Právě vyvážení pomoci Kyjevu tak bude jedním z témat debat.
Shoda na pevném závazku dávat Ukrajině 0,25 procenta HDP se však zatím neočekává. K jeho schválení by byl potřeba souhlas všech 32 členských zemí NATO.
Češi vzali umělou inteligenci za svou. Používají ji tři ze čtyř, mladí s ní už nahrazují Google.
Umělá inteligence se stává běžným pomocníkem při práci, studiu, hledání informací i každodenním rozhodování. Podle nového průzkumu Deloitte TMT Highlights Česká republika 2026 používá AI alespoň příležitostně 78 procent Čechů, tedy více než trojnásobek oproti roku 2023. Nejznámějším a nejpoužívanějším nástrojem zůstává ChatGPT. Češi ale vedle něj stále častěji sahají i po dalších asistentech, jako jsou Microsoft Copilot, Google Gemini, Claude, Perplexity, AI funkce v Canvě nebo nástroje zabudované přímo v telefonech a sociálních sítích.
AI už není jen hračka pro nadšence
Z průzkumu vyplývá, že Češi k umělé inteligenci přistupují hlavně prakticky. Neptají se tolik, jestli je technologie „cool“, ale co jim reálně usnadní. AI nejčastěji používají jako digitálního asistenta pro vyhledávání informací, vysvětlování témat, podporu při rozhodování, učení i pracovní úkoly.
„Technologie už dnes nejsou vnímány jako něco vzdáleného nebo abstraktního. Stávají se běžnou součástí každodenního fungování a Češi je hodnotí především podle toho, v čem konkrétně jim pomáhají,“ říká Julie Slavík, manažerka týmu Strategy a expertka na technologické inovace ve společnosti Deloitte.
Podle ní ale pozitivní přístup neznamená slepou důvěru. „Zároveň ale vidíme, že pozitivní vnímání jde ruku v ruce s opatrností. Lidé jednoduše chtějí mít jistotu, že AI technologie fungují spolehlivě a že jsou používány smysluplně a bez skrytých rizik,“ dodává Slavík.
Nejaktivnějšími uživateli AI jsou podle Deloitte lidé ve věku 25 až 35 let. Tvoří 43 procent denních uživatelů. U starších generací zůstává využívání umělé inteligence podstatně nižší.
Zajímavý je i posun mezi muži a ženami. Zatímco dříve AI častěji používali muži, nově více žen než mužů uvádí, že ji aktivně využívají. Ženy zároveň podle průzkumu nahlížejí na moderní technologie mírně pozitivněji a méně často je vnímají jako hrozbu.
Celkově 62 procent respondentů považuje moderní technologie a AI za přínos a pomoc v každodenním životě. Téměř pětina lidí si ale není jistá, jak je hodnotit, a dalších 20 procent je vidí jako možné společenské riziko.
Jedna z nejzajímavějších změn se týká vyhledávání. Klasické vyhledávače jsou celkově stále nejčastějším startem pro hledání informací, používá je 55 procent lidí. Jenže AI chatboti už mají podle průzkumu 30 procent a sociální sítě 15 procent.
U mladých je situace ještě výraznější. Ve věkové skupině 15 až 24 let jsou AI chatboti nejčastějším výchozím bodem pro hledání informací. Až za nimi následují sociální sítě a teprve potom klasické vyhledávače.
Pro firmy, média i značky je to zásadní změna. Nestačí už jen řešit, jak se zobrazit ve vyhledávači. Čím dál důležitější bude i to, jak se informace dostává do odpovědí AI systémů.
S rychlým nástupem AI roste i citlivost na rizika. Češi nejčastěji zmiňují zneužití dat a soukromí, deepfaky, dezinformace, halucinace umělé inteligence a digitální podvody.
Nejmladší uživatelé ve věku 15 až 17 let podle Deloitte výstupům AI více důvěřují a méně si je ověřují než starší generace. Zároveň si mladší ročníky více uvědomují hrozby spojené s dezinformacemi, deepfaky a halucinováním AI. Starší lidé naopak častěji zmiňují obavy z digitálních podvodů a zneužití dat.
„Důvěra v umělou inteligenci dnes automaticky neroste stejným tempem jako její využívání, což je ale přirozený projev dozrávání technologie,“ říká Slavík. Podle ní bude do budoucna klíčové nejen to, jak bude AI technicky vyspělá, ale také jak transparentně a odpovědně se bude používat.
O práci se Češi spíš nejistě bojí
Dopady AI na pracovní trh Češi zatím nečtou jednoznačně. Přibližně 40 procent respondentů věří, že AI sníží počet pracovních míst. Zároveň ale zůstává vysoký podíl nerozhodnutých.
Deloitte to interpretuje spíš jako rostoucí nejistotu než jasný strach nebo optimismus. Stále více lidí si zároveň připouští, že AI může ovlivnit jejich vlastní pracovní agendu a změnit požadavky na dovednosti.
„Umělá inteligence dnes funguje jako přirozený digitální asistent. Pomáhá lidem orientovat se v informacích, zjednodušuje rutinní úkoly a postupně mění způsob, jakým pracujeme i studujeme,“ říká Jan Kudlák, ředitel strategického poradenství Deloitte.
Podle něj AI Češi přijímají rychleji ve chvíli, kdy není samostatným „velkým nástrojem“, ale nenápadně se stane součástí služeb, které už používají.
Chytrá domácnost? Ano, ale jen když dává smysl
Pragmatický přístup Čechů je vidět i u chytré domácnosti. Tu podle Deloitte využívá necelá polovina respondentů. Patří sem například vzdálené ovládání spotřebičů, bezpečnostních systémů, osvětlení, topení nebo klimatizace.
Rozhodující ale není samotná novost technologie. Uživatelé nejvíc řeší funkčnost, výkon a cenu. Inovace pro inovaci je až druhotná.
„Čeští spotřebitelé nejsou vůči moderním technologiím a AI uzavření, ale přistupují k nim velmi racionálně. Rozhodujícím faktorem je, zda jim přinesou reálný užitek v každodenním životě, ať už jde o úsporu času, zjednodušení rutinních činností nebo lepší orientaci v informacích,“ říká Kudlák.
Průzkum se vedle AI věnoval také digitální zábavě. Sociální sítě jsou podle Deloitte v Česku nejčastější formou digitální zábavy, uvádí je 37 procent respondentů. Výrazně populárnější jsou u žen než u mužů. Streamovací služby jako Netflix nebo YouTube sleduje 19 procent uživatelů.
Generační rozdíly jsou výrazné. Nejmladší skupina od 15 do 17 let preferuje hlavně YouTube a sociální sítě. Lidé mezi 18 a 55 lety více využívají video na vyžádání. U respondentů nad 56 let stále dominuje tradiční televize.
V placeném obsahu jsou Češi flexibilní a aktivně přehodnocují předplatné. Sdílení účtů je běžnější než individuální platby, a to v poměru 52,5 procenta ku 47,5 procenta. Typické je hlavně pro mladší uživatele a vícečlenné domácnosti.
Digitalizace s sebou nese i méně příjemnou stránku. Až 74 procent dotázaných uvedlo, že se v posledním roce setkalo s pokusem o online podvod. Nejčastěji to hlásí lidé ve věku 25 až 35 let, u nichž podíl dosahuje 82 procent.
U lidí nad 65 let je tento podíl nižší, 52 procent. Deloitte upozorňuje, že to nemusí znamenat menší vystavení riziku, ale také nižší schopnost nebo jistotu podvodné jednání rozpoznat.
Digitální gramotnost se tak stává čím dál důležitější. Čím víc se AI, online služby a digitální obsah stávají běžnou součástí života, tím větší roli hraje schopnost poznat, čemu věřit, co si ověřit a kdy raději neklikat.
Průzkum Deloitte TMT Highlights Česká republika 2026 probíhal v únoru a březnu mezi 341 respondenty staršími 15 let. Zaměřil se na chování českých spotřebitelů v oblasti technologií, médií a telekomunikací.
Vzorek není obří, trend je ale z výsledků dobře čitelný. AI se v Česku rychle přesouvá z fáze zkoušení do fáze běžného používání. Lidé ji berou jako nástroj, který má hlavně šetřit čas a pomáhat v praxi. Zároveň ale čekají, že bude bezpečný, srozumitelný a důvěryhodný.
