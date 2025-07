Tvůrci South Parku Trey Parker a Matt Stone se stali miliardáři

Stamilionové výnosy z prodeje digitálních práv na seriál South Park vynesly dva kontroverzní umělce do nejprestižnějšího klubu. Trey Parker a Matt Stone mají oba majetek ve výši 1,2 miliardy dolarů.

Jen hrstce umělců se podařilo stát se dolarovým miliardářem. Z muzikantů to je zejména Jay-Z, Rihanna, Bruce Springsteen nebo Taylor Swift. Ale z této čtveřice první dva vydělali na prodeji úspěšné firmy. V oblasti filmové či televizní tvorby to platí také. Ze slavných jmen se jmění přesahující miliardu dolarů povedlo získat například Georgi Lucasovi, Stevu Spielbergovi, Peteru Jacksonovi či Tyleru Perrymu.

Do tohoto velmi exkluzivního klubu nyní vstoupila dvojice Matt Stone a Trey Parker, tedy tvůrci kultovního satirického seriálu South Park. A to díky podpisu nejnovějšího kontraktu s vedením studia Paramount, který jim dohromady vynese 250 až 300 milionů dolarů ročně po dobu pěti let. Za to tvůrci slibují vyrobit celkem 50 nových epizod seriálu a streamovací služba Paramount+ získá exkluzivní streamovací práva dosavadních sérií show.

Stamilionový boj

O práva na vysílání starších epizod South Parku přitom usilovaly i další velké služby včetně Netflixu nebo HBO Max. Ta ji v USA streamovala do letošního června, za pětiletou exkluzivitu v roce 2020 zaplatilo vedení HBO 550 milionů dolarů.

A právě práva na dosavadní epizody je jeden z pilířů finančního úspěchu Treye Parkera a Matta Stonea. Již v roce 2007 totiž dvojice za přispění právníka a obchodního partnera Kevina Morrise, uzavřela smlouvu se studiem Comedy Central (od počátku vysilatel South Parku), že si příjmy z online distribuce seriálu budou dělit rovným dílem. Ve smlouvě přitom existuje termín „in perpetuity“, tedy navždy.

V roce 2007 žádné příjmy z online distribuce neexistovaly. Ale již v roce 2014 Hulu zaplatilo 87,5 milionu dolarů za možnost uvádět South Park exkluzivně, následně se částka zvýšila na 110 milionů dolarů do roku 2019. HBO pak zaplatilo přes půl miliardy dolarů.

Dva miliardáři

Nový deal s Paramount+ dvojici za pět let vynese 1,5 miliardy dolarů, což představuje výrazný nárůst proti předchozí smlouvě z roku 2021. Tehdy Stone a Parker uzavřeli deal s Paramount+ v hodnotě 900 milionů dolarů za několik exkluzivních speciálů South Parku a také původní série. Jen pro pořádek, tyto částky nelze sčítat, jde o systém podobný jako u sportovců, kteří si po úspěšné sezoně vymíní vyšší kontrakt.

Takže v ročních částkách je situace následující: na základě předchozího dealu dvojice měla ročně garantovanou částku 155 milionů dolarů, nový kontrakt jim slibuje 250, podle jiných zdrojů až 300 milionů dolarů. Magazín Forbes tak nyní odhaduje jmění každého z tvůrčí dvojice South Parku na 1,2 miliardy dolarů.

Problémy s Trumpem?

Nový deal posvětila první epizoda 27. série, která měla premiéru v noci na čtvrtek. A jak je pro seriál příznačné, opět jde o globální událost. V centru dění je pochopitelně Donald Trump, který v Bílém domě bydlí se Satanem. Občané městečka South Park pak proti Trumpovi brojí, protože jim nasadil Ježíše do škol, což se v sekulárním světě dodnes nesmělo. Trump jim však odpoví žalobou za miliardy dolarů.

Tvůrci se dotýkají všech různých motivů posledních dní, odkazují na konec jedné z nejsledovanějších televizních show (The Late Show with Stephen Colbert), který je vnímán jako prosazení moci současné americké vlády vůči mediální scéně. Dále Donalda Trumpa ukazuje v extrémně negativním světle zejména pro jeho klíčové voliče (zejména křesťanské). Vyobrazují jej nahého, a to nejen svým satirickým animačním stylem, ale také prostřednictvím realisticky vypadajícího deepfake videa vyrobeného umělou inteligencí. Připomínají také kauzu Jeffrey Epsteina.

Ostatně na první epizodu reagoval i Bílý dům, který označil seriál za irelevantní již 20 let a dále kritizoval vedení studia za pokrytectví, když dříve se vůči sprostotě South Parku vymezovalo, ale nyní ji naopak chválí a podporuje.

Trey Parker a Matt Stone v rámci vystoupení na Comic Conu uvedli, že se za dehonestaci prezidenta „omlouvají“. Jde přitom o narážku z jedné starší epizody, v níž se šéf jedné naftařské společnosti v různých kýčovitých videích „omlouvá“ za nehodu tankeru, který poškodil velkou část mořského ekosystému.

