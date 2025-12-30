Zpěvačka Beyoncé se stala dolarovou miliardářkou. Připojila se k Taylor Swift, Bruci Springsteenovi a Rihanně

Americká zpěvačka Beyoncé se stala dolarovou miliardářkou, napsal časopis Forbes. Podle něj je teprve pátou hudebnicí v historii, která této mety dosáhla. Připojila se tak ke svému manželovi Jay-Zovi a také k Taylor Swift, Bruci Springsteenovi a Rihanně. V aktuálním žebříčku miliardářů je podle magazínu Forbes nyní 22 představitelů zábavního průmyslu, z nichž asi polovina přibyla v posledních třech letech.
Čtyřiačtyřicetiletá Beyoncé Knowlesová, držitelka nejvyššího počtu hudebních cen Grammy v historii, zaznamenala v posledních letech mimořádné úspěchy. Její turné Renaissance, které zahrnovalo 39 měst a 56 koncertů, jí v roce 2023 vydělalo více než 500 milionů dolarů a přilákalo přes 2,7 milionu diváků. Její film "Renaissance: A Film by Beyoncé" se při premiéře v prosinci 2023 vyšplhal na první místo návštěvnosti kin a během úvodního víkendu utržil 21 milionů dolarů.
O rok později zpěvačka vydala country album Cowboy Carter, které bylo na cenách Grammy 2025 vyhlášeno albem roku. Beyoncé si z večera odnesla celkem tři ocenění. Turné Cowboy Carter Tour utržilo podle serveru Pollstar více než 400 milionů dolarů a stalo se tak nejvýdělečnějším country turné v historii.
Beyoncé, která dostala nezvyklé jméno podle dívčího příjmení své matky, vstoupila na hudební scénu v roce 1997 se skupinou Destiny's Child. Toto popové dívčí trio (původně kvarteto) ovládalo na přelomu tisíciletí přední příčky hitparád. Skupina, která prodala více než 60 milionů desek, získala tři gramofonky Grammy. Poslední album vydala v roce 2004, poté se její členky pustily na sólové dráhy.
Pro Beyoncé Knowlesovou to byla skvělá volba. Již její první samostatná deska Dangerously in Love, která vyšla v roce 2003, se ihned dostala na první místo prodejnosti v USA.
V roce 2010 zpěvačka založila společnost Parkwood Entertainment, díky níž má podle magazínu Forbes pod kontrolou téměř všechny klíčové části své hudební kariéry. Její firma stojí za produkcí veškeré hudby, dokumentů i koncertů a zároveň hradí většinu výrobních nákladů, aby si zajistila vyšší podíl na konečných výnosech.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Princ Alfréd z Lichtenštejna vlastní a spravuje rodové sídlo, renesanční zámek, v Holleneggu v rakouském Štýrsku. Má odpovědnost za tradiční byznys, osm tisíc hektarů polí a lesů, těžbu a zpracování dřeva a údržbu krajiny. Baví ho ale i technologie a reality. Jak se žije aristokratovi v 21. století, přiblížil v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
Ve vaší rodové historii jsou české kořeny, měli je už prarodiče, že?
Moje babička byla Lobkowiczová z Mělníka a můj dědeček, Lichtenštejn, si ji tehdy vzal coby druhou sestřenici za ženu. Pak se přestěhovali sem do Rakouska a můj táta vyrůstal zde na zámku v Holleneggu. Vlastně byli první, kdo tu trvale bydlel, protože zámek si moji předkové původně pořídili jako letní byt. Celý styl sídla nese estetický rukopis a styl mé babičky, máme zde takříkajíc české vibes. Jsou zde místnosti, které jsou dosud tak, jak je navrhla, samozřejmě v designu odpovídajícímu době, typicky jsou hodně květinové a podobně. Také sem přivezla hodně nábytku, protože tady předtím téměř žádný nebyl.
Váš dědeček byl prý ve své době velký automobilový fanoušek...
Ano, byl, ale ještě větší byl bratr mé babičky, můj prastrýc Jiří Lobkowicz. Ten dokonce zahynul při nehodě při automobilovém závodu. Miloval bugatky. Tuto lásku sdíleli a vůbec se měli hodně rádi.
Takže váš tatínek vyrůstal na zámku Hollenegg. Jak vy dělíte svůj čas mezi zámek a jiná místa?
Protože máme děti školou povinné, přebýváme ve Vídni. Já jsem ale půlku týdne zde na Holleneggu. Teď tedy pořád pendlujeme tam a zpátky, ale až děti vyrostou, budeme tady.
Rodový odkaz a odpovědnost
Zámek je tedy pro vaši rodinu hlavní sídlo?
Ano.
Jak to mají vaši sourozenci, předpokládám, že jste prvorozený?
Ano, jsem první v řadě. Bratr žije relativně blízko, ve Frauenthalu, kde jsme vyrůstali. Což je důležité místo pro celou rodinu Lichtenštejnů. Franz Josef II., otec vládnoucího knížete Hanse-Adama II., se tam narodil. Bratr zde žije s mým otcem, sestra si vzala Angličana a na ostrovy se s ním přestěhovala.
Vím, že jste součástí rodinné rady, která má dohled nad vládnoucím knížetem z Lichtenštejna. Co je tím přesně myšleno?
Tato úloha vychází z rodinného práva. Hlavou státu je hlava rodiny – v současnosti je to Hans-Adam II. Existuje tříčlenná rodinná rada se třemi náhradníky, která je jednou za pět let volena členy rodiny. Jde o orgán, který ožije ve chvíli, kdy nastane nějaký problém. Bereme jej jako výraz odpovědnosti nejen ke členům rodu, ale i ke státu, protože hlava rodu je zároveň hlavou Lichtenštejnského knížectví. Třetí stupeň rozhodování pak leží na všech členech rodu.
Rodový trust
Míváte tedy nějaká pravidelná zasedání, během nichž řešíte věci kolem rodu?
Ano. Rodové právo bylo revidováno v devadesátých letech, ale věci se stále mění, generace se mění, pořád vyvstává něco nového. Řešíme i menší záležitosti typu organizace rodinného srazu, který dříve pořádala rodová rada. Nyní spadá pod nový subjekt rodu. Ono se to nezdá, ale pro soudržnost rodiny je důležité, aby se její členové stýkali, znali se navzájem, aby měli o čem diskutovat, a samozřejmě také co jíst a pít – to vše jsou věci, které si žádají hodně organizační práce.
Máte i nějakou strukturu, záchrannou síť, která konkrétně pomůže členům rodu v potížích, ať už finančních, či zdravotních a podobně?
Rodová ústava je v tomto velmi precizní – pokud jste její součástí, máte právo požádat o pomoc. Rodový trust podporuje také mladé ve vzdělávání, to je důležité. Rodina totiž říká – pokud máte dobré vzdělání, máte dobrý základ, a nemusíte se na ni tolik spoléhat. Je tady ale také v případě závažných osobních problémů, při neštěstích a podobně.
Ono se to nezdá, ale pro soudržnost rodiny je důležité, aby se její členové stýkali, znali se navzájem, aby měli o čem diskutovat, a samozřejmě také co jíst a pít.
Kolik členů vlastně celý lichtenštejnský rod má?
Zhruba 250 lidí.
Většina žije v Rakousku?
Dost členů. Vlastně jen pár je v Lichtenštejnsku, další pak ve Švýcarsku. Řekl bych, že tak 80 až 85 procent členů rodu je v Evropě. Různě se to ale mění, někteří žijí v Asii, ale i ve Spojených státech.
A rodová sídla? Jsou kromě Lichtenštejnska a Rakouska i v jiných zemích?
Ne, respektive takto, někteří příbuzní je mají, většinou to vzniklo tak, že je ženy získaly sňatkem. Ale ve vlastnictví Lichtenštejnů jsou jen sídla v Rakousku a Lichtenštejnsku.
Máte další aktivity, jako třeba pilu. Co z toho jste zdědil od rodiny, a co sám budujete?
Přímo jsem získal zámek Hollenegg, pak právě pilu a firmu, která se zabývá ochranou dřeva. Já jsem vybudoval farmu v Rumunsku, je to joint venture s přítelem z Itálie – začali jsme v roce 2007 a stále to dobře jde. Mám také portfolio nemovitostí na území bývalého NDR, v Lipsku a Drážďanech, a nyní buduji projekt pro turistický pronájem, takové Airbnb, v Itálii, také se zmíněným kolegou. Zde na zámku nyní obnovujeme vinařský byznys, máme zasetou révu, stavíme vinný sklep. Na to jsem velmi hrdý, protože vinařství tu má velkou tradici. Zabývám se také udržitelnou energetikou, i ve vztahu ke správě pozemků.
Můžete být konkrétnější, o jaký projekt půjde v Itálii?
S kolegou jsme si dávno říkali, že bychom do toho chtěli jít. On už má zkušenosti z Řecka. V Itálii turismus kvete, ale Airbnb je trochu pochybné. A my chceme udělat něco mezi hotelem a pronájmem přes Airbnb. Bude to oficiální, regulované, ale s tím, že se tam budou hosté cítit jako ve svém bytě. Myslím, že je fajn to stavět takhle uprostřed. Zatím jsme s tím začali, budujeme to, něco děláme v Římě, další pak bude v Miláně.
Tady na zámku nic pronajímat nechcete?
Pronajímáme tu lovecké chatky. Nahoře v horách, není tam elektrika, je to maličké, ale člověk si tam může udělat oheň, je to takový trendy camping.
Zmínil jste vinařství. Řada vinařů – třeba i na severu Itálie – si stěžuje, že jim klimatická změna ničí vinice, že nebudou schopni udržet vinohrady nízko a stěhují se severněji, do hor. Tady ve Štýrsku se toho neobáváte?
Tady v okolí není problém s nedostatkem vody, ale škodí nám jarní mrazy, loni jsme přišli o 80 procent produkce. Jde to pojistit, ale stejně je to vždycky bolestivé.
Co mě trápí, jsou změny v evropských regulacích, že se couvá od snah o udržitelnost, ze základů, které už byly položeny.
Chcete vína prodávat v obchodech?
Zatím jsme ve fázi, že to zkoušíme. Zkoušíme budovat brand, což je Schloss Hollenegg. Bude to propojené s tím, co zde dělá moje žena (manželka Alice hostí na zámku každoroční rezidenci umělců Design in Hollenegg, kteří tvoří na určené téma a materiál – pozn. red.). Mám za to, že budeme prodávat online a lokálně, je to dost malá vinice na masovou produkci. Obecně, vinný byznys je dost v krizi, prodeje jdou dolů. Takže jdeme proti trhu. Ale vycházíme ze zkušenosti, že byznys jde vždy v cyklech.
Zámek Hollenegg je dominantou kraje, je architektonicky významný, renesanční. Údržba musí být velmi drahá. Dostanete se jako šlechtický rod k nějakým podporám, programům od státu?
V Rakousku, když máte památkově chráněnou nemovitost a renovujete ji, obnovujete, nemáte žádnou daňovou výhodu. To kritizujeme, protože to bereme tak, že jde i o investici pro veřejnost. Přímé podpory nebereme, já se o to ani nesnažím, myslím, že by to nestálo ani za úsilí, ani za peníze. Pro nás by byla důležitá daňová úleva z investic, protože často se dělá velice specifická restaurační práce, díky níž udržujeme i některé profese, které by jinak vymizely. Je to od vlády krátkozraké, jiné země včetně Česka k tomu přistupují lépe. Jinak financování údržby je zde dobře nastavené, zámek je úzce propojen s hospodářstvím okolo, existuje fond na jeho obnovu, respektive, není to oficiální fond, ale cítím odpovědnost, takže na opravy zámku se používají výnosy z hospodářství.
Mezi tradicí a inovací
Jak velké je hospodářství?
Osm tisíc hektarů. Kolem zámku je to tři tisíce hektarů, zbytek kolem hor.
Takže vyděláte hlavně na dřevě?
Ano, na těžbě.
A na pile?
Pila je separátní byznys. Na údržbu zámku jdou peníze z těžby dřeva.
A jak jde pila? Dokonce i dřevařský byznys zažil v poslední době různé turbulence, zasáhla vás třeba inflace či pokles poptávky?
V devadesátých letech tu byli velmi chytří lidé, založili Pro-Holz klastr. Nápad byl, udělat dlouhodobý základ pro celý dřevozpracující průmysl, velmi funkčně to propojuje celý řetězec. Teď z toho, dá se říci, těžíme. Stavebnictví je ve špatné kondici, jeho objem klesá, ale dřevostavitelství roste, takže roste i jeho tržní podíl. Je to hodně díky podpoře klastru, takže si nemůžeme stěžovat. O co bych se bál, je papírenský průmysl. Respektive už tolik nejde o papír, ale obaly. Ten je pro nás jako odběratel velmi důležitý a potýká se s problémy.
Existuje v tomto typu průmyslu nějaká zásadnější inovace?
Ano, především kolem celulózy. To je vláknina, úžasný materiál, udržitelný, který má obrovskou variabilitu využití v různých průmyslových odvětvích. Co mě trápí, jsou změny v evropských regulacích, že se couvá od snah o udržitelnost, ze základů, které už byly položeny. Když jsme se rozhodli jít cestou snižování oxidu uhličitého, měli bychom se toho držet, ne couvat před každým politikem.
Nejsem pesimista, pořád se věci mění, přicházejí příležitosti. Je třeba mít otevřenou mysl, být zvídavý a možnosti se objeví.
Rozhodování v horizontu generací
Vaše rodina, statky i byznysy se pohybují ve velmi dlouhých horizontech rozhodování, v desítkách let i staletích. Teď se děje mnoho přelomových věcí. Co čekáte od budoucnosti?
Jedna z klíčových hodnot, kterou rodina prosazuje, je, že rozhodnutí pro budoucnost vycházejí ze zkušeností minulosti. Byly doby, kdy být příliš obrácen do minulosti, příliš pohlcen vlastní historií, znamenalo nevýhodu. Po dlouhých a zajímavých diskusích v rodině jsme dospěli k tomu, že pokud víte, odkud pocházíte, jste si jistí tím, čím jste. Svět se velice mění, je to velice dobrá hodnota, protože vás vrací na zem, uklidňuje. Ale nejde spoléhat jen na to, je nutné se dívat dopředu. Přirozeně máme tendenci k tomu, a to i v byznysu – asi podobně jako katolická církev, ale snad ne až tak moc – rozhodnutí dlouho promýšlet, možná občas příliš dlouho. Někdy je to dobře, někdy ne, nedostaneme se do růstových příležitostí, které přijdou ze dne na den. Ale celkově myslím, že to jde vcelku dobře, zase z historie jsme se naučili, že se věci mohou seběhnout velice rychle, takže umíme rozkládat riziko.
Takže se budoucnosti nebojíte.
Nejsem pesimista, pořád se věci mění, přicházejí příležitosti. Je třeba mít otevřenou mysl, být zvídavý a možnosti se objeví. Jak jsme se bavili už před chvílí, bezuhlíková ekonomika je úžasná příležitost. Dokud budeme spoléhat na zdroje, které se k nám musí odněkud dovážet, bude to naše slabost, což nedávná minulost ukázala. Také jsem fanda technologií, věřím v inovační sílu lidského mozku.
Jak připravujete děti na budoucí role?
To je vždy těžká otázka. Samozřejmě, jsme milující rodiče, takže se nám příčí je k čemukoli nutit. Na druhou stranu, když jim dáme moc svobody, moc z toho také nevyjde. Beru to tak, že když dáváte dobrý příklad, už tak děláte dost. Můj syn například chodil na normální školu, na gymnázium, pak rok strávil mimo Rakousko a nyní studuje lesnictví. Nikdy jsem mu nic neříkal, ale když viděl naše okolí, jak fungujeme, tak se tak rozhodl.
Takže z vašeho pohledu, z pohledu šlechtice, se rozhodl správně, v souladu s tradicí?
Ano, vlastně jo, není to špatně.
A tento syn převezme jméno a dům?
Ano.
Co budoucnost z hlediska technologií, ovlivňují inovace i vaše statky?
V lesnictví jsme začali měřit stromy pomocí dronů a kalkulace pomocí algoritmu. Je to velice nové a pro mě vzrušující, protože dosud jsme měli predikce velmi nepřesné. Myslím, že to udělá v příštím roce obrovský skok, máme obří množství dat, ze kterých se bude moci vycházet. To je ten bod změny, vždy jsme měli hodně dat, ale byl problém je zpracovat. AI nám z dat dělá informace, abychom mohli jít správným směrem.
V zemědělství se inovace objevují už dlouho, včetně AI, jak být přesnější, třeba v hnojivech. Technologie v zemědělství už jsou, řekněme, pracovním standardem, spíš jde o výši investice, kterou si kdo může dovolit. Jinak obecně myslím, že hodně se teď budeme zaměřovat na biodiverzitu. Poslední dvě dekády byly hlavně o efektivitě produkce, ale teď chceme jít tímto směrem. Máme velké plochy, na nichž nejsou žádné zástěny, tak budeme každý rok budovat kilometr živých plotů. To je věc, která produkci nepřinese nic, ale krajina je s nimi mnohem krásnější a je to dobré pro biodiverzitu, pro hmyz, ptáky. Máme také program na krmení ptáků, primárně lesních, ale nejen těch.
Byt už není sázka na jistotu. Vyšší sazby mění logiku realitních investic a je snadné se u toho přepočítat. Rizikem pro dostupnost bydlení není jen výše sazeb, ale hlavně nedostatečná výstavba. „Bez zrychlení přípravy projektů se tlak na ceny v atraktivních místech úplně neztratí,“ uvádí Jiří Vančura, ředitel úseku nemovitostního financování Trinity Bank, ve svém výhledu, kam se podívá realitní trh v roce 2026.
Rok 2025 potvrdil, že realitní trh v Česku se po období nejistoty znovu nadechuje, ale zároveň je výrazně segmentovaný a citlivější na kvalitu. U rezidenčního bydlení se obnovila aktivita kupujících – zejména v Praze, Brně a dalších silných centrech a u projektů v dobrém standardu. To vše i přesto, že se úrokové sazby po předchozím poklesu spíše stabilizovaly. Návrat k éře „extrémně levných“ hypoték z minulých let zatím nikdo realisticky nečeká, a právě to mění investiční kalkulaci.
Poptávka se vrátila, nabídka zůstává slabá
Klíčovým tématem roku 2025 byla kombinace oživené poptávky a dlouhodobě omezené nabídky. Část domácností odkládala rozhodnutí o koupi v letech 2022–2024 kvůli vysokým sazbám a obecné nejistotě. Jakmile se podmínky stabilizovaly a lidé si na nové prostředí zvykli, poptávka se vrátila – jenže nabídka nových bytů zůstává strukturálně nedostatečná. Zároveň se stále projevuje dlouhá doba přípravy projektů a povolovacích procesů. Výsledkem je, že ceny v mnoha lokalitách neklesaly a u kvalitních nemovitostí naopak znovu rostly, i když většinou už ne tempem „rychlých let“ předchozího cyklu.
Pro rok 2026 očekávám spíše scénář postupné normalizace než další plošnou cenovou euforii. Pokud zůstanou sazby relativně stabilní, tempo růstu cen bude pravděpodobně mírnější a mnohem více selektivní podle lokality, kvality a energetických parametrů. Rizikem pro dostupnost bydlení není jen výše sazeb, ale hlavně nedostatečná výstavba. Bez zrychlení přípravy projektů se tlak na ceny v atraktivních místech úplně neztratí.
Developerům zdražuje čas i kapitál
Z pohledu developerů je potřeba vnímat realitu: cenu bytu netvoří jen „marže“, ale součet ceny pozemků, stavebních nákladů, požadavků na standard a udržitelnost, ceny financování a času. Dlouhé povolování prodražuje kapitál, zvyšuje riziko projektu a snižuje ochotu pouštět se do výstavby bez předprodejů. Výsledný účet pak v praxi vždy platí trh – tedy kupující nebo nájemník.
Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.
Investice do bytu už není „automaticky dobrá“ investice
Zásadní posun oproti minulým letům ale vidím v tom, že investice do nemovitosti dnes už není tak jednoznačná a „samoběžná“ jako v době levných peněz. V období nízkých sazeb fungovala finanční páka: investor si levně půjčil, nájem často pokryl velkou část splátky a zbytek „dovydělal“ kapitálový růst. V prostředí vyšších sazeb už tento model sám o sobě nevychází.
U řady investičních bytů dnes platí, že nájemní výnos po odečtení všech nákladů často nepokrývá cenu financování – nebo ji pokrývá jen částečně. To neznamená, že nemovitost je špatná investice, ale znamená to, že musí být mnohem přesněji spočítaná a investor musí vědět, co je jeho hlavní zdroj návratnosti:
zda je to dlouhodobý stabilní nájemní výnos,
nebo očekávání kapitálového růstu,
nebo kombinace obojího v delším horizontu.
A právě tady je důležité dodat: spoléhat pouze na kapitálový růst už nemůže být automatická jistota. V silných centrech bude růst pravděpodobně dlouhodobě podporovaný nabídkovou bariérou a migrací, ale mimo hlavní centra mohou být scénáře odlišné.
Zvlášť opatrný bych byl u investic do starších bytů v regionech a menších městech, kde může působit několik faktorů najednou. Část těchto lokalit čelí přirozenému odlivu obyvatel směrem do velkých měst – za prací, školami i službami. To může v delším horizontu znamenat slabší růst nájmů, vyšší citlivost na ekonomické zpomalení a také větší riziko delší neobsazenosti.
K tomu se přidává druhá rovina, kterou mnoho drobných investorů podceňuje: technický stav budovy a budoucí náklady. U starších bytových domů mohou postupně přicházet investice do fasády, střechy, stoupaček, výtahu, statiky, energetických opatření nebo do společných částí. A i když samotný byt vypadá po rekonstrukci dobře, finanční realitu často určuje stav celého domu a rozhodování SVJ. Pro investora pak nejde jen o to, „kolik stojí byt“, ale o to, jaké povinné a prakticky nevyhnutelné náklady ho čekají v dalších letech – a zda je v lokalitě dokáže promítnout do nájmu.
Proto bych dnes řekl, že investice do rezidenční nemovitosti je víc než dříve o znalosti lokality, domu a mikroekonomiky projektu. Rozdíl mezi „dobrou investicí“ a „průměrným kompromisem“ se zvětšuje. A rozdíl mezi „papírovým výnosem“ a skutečným výnosem po všech nákladech může být překvapivě velký.
Rok 2026 bude podle mě rokem další stabilizace – s mírným růstem u kvalitní rezidence v silných lokalitách, selektivní aktivitou u výnosových aktiv a pokračujícím tlakem na zrychlení výstavby. Současně ale platí, že „realitní investice“ se vrátila do režimu, kdy už nestačí obecná poučka „byt je jistota“. Bude mnohem víc rozhodovat správný výběr lokality, kvalita nemovitosti, technický stav budovy a realistická práce s výnosem i riziky.
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například sTomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.
