Politolog: Macinka konflikt eskaluje a Babiš tahá za kratší konec
Soukromá komunikace, nebo promyšlený politický tah? Politolog Otto Eibl vysvětluje, proč se kauza SMS mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou dostala na veřejnost, co tím Macinka sleduje a proč premiér Andrej Babiš působí slabší, než by si přál.
Jde o soukromou výměnu zpráv, nebo o legitimní způsob, jakým ministr zahraničí komunikuje s prezidentem?
Úplně přesně nedokážu posoudit, zda jde o soukromou, nebo nesoukromou komunikaci. Na takto vysoké úrovni a v situaci, kdy se řeší velmi vážné věci, je ale otázka soukromí složitější. Pokud jeden z aktérů naznačí, že by bylo dobré, aby se obsah i styl komunikace dostaly na veřejnost, protože to přináší důležité informace o jednotlivých aktérech, myslím si, že je v pořádku, že se to veřejně objeví. Zvlášť pokud platí, že Petr Macinka s tím zveřejněním tak trochu počítal. Tedy že zprávy mohl psát i s vědomím, že se dostanou ven a že mohou přitáhnout pozornost nejen obsahem, ale i stylem.
Prezident Petr Pavel zveřejnil SMS, které mu prostřednictvím prezidentova poradce zaslal šéf diplomacie Petr Macinka. Pavel je označil za pokus o vydírání. Obrací se na bezpečnostní složky i právníky. A opozice žádá Macinkovu rezignaci.
Macinka se mě pokusil vydírat. Zastrašit se nenechám, uvedl prezident Pavel
Proč o tuto pozornost Petr Macinka usiluje a čeho tím chce dosáhnout?
Jedním z efektů je eskalace sporu s Hradem. Jde například o to, kdo bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodních fórech. Zaznívá to ostatně přímo v té komunikaci. Tedy snaha zabránit tomu, aby prezident Petr Pavel reprezentoval Česko například na jednáních NATO. Zároveň je to vzkaz voličům Motoristů a fanouškům současné vlády. Stojíme za Filipem Turkem a prezident podle nás jedná v rozporu s Ústavou. Tohle je ale tvrzení, které se opakuje pořád dokola. Není na Petru Macinkovi, aby posuzoval, zda prezident jedná ústavně, nebo ne. Pokud si vláda a její členové myslí, že prezident porušuje Ústavu, mají podat kompetenční žalobu a nechat rozhodnout soud. To je standardní postup. Současný stav politické kultuře v Česku příliš nepřispívá.
Premiér Andrej Babiš reagoval poměrně vlažně. Co to vypovídá o jeho pozici a postoji?
Nešťastné je hlavně to, že Andrej Babiš v rozporu s rétorikou, kterou používal v minulosti, si vlastně nechává takové situace líbit. Chápu jeho opatrnost, protože jak SPD, tak Motoristy potřebuje k vládnutí. Navíc stále neproběhlo hlasování o vydání ke stíhání, i to může hrát roli. Ty vlažné reakce ale mezi řádky ukazují, jak moc ho to štve. Nejraději by to celé smetl ze stolu a věnoval se vládnutí, ať už jakkoliv. Jenže má kolem sebe aktéry, kteří se chovají nestandardně a v konečném důsledku ho poškozují. V tuhle chvíli je Andrej Babiš možná ve slabší pozici, než by si přál. A působí jako slabší premiér, než jakým chtěl být.
Nese premiér za jednání ministra zahraničí odpovědnost?
Politicky určitě ano. Je to člen jeho vlády, takže odpovědnost nese. Teoreticky by si ho mohl pozvat „za zavřené dveře“ a říct mu, aby podobné SMSky neposílal. Viděli jsme to už na začátku vládnutí, kdy se snažil některé aktéry usměrnit. Jenže energie, kterou musel věnovat vyjednávání a samotnému vzniku vlády, byla obrovská. Teď je zřejmé, že i kdyby se snažil sebevíc, Motoristé budou trvat na svém, definovat si vlastní výklad ústavnosti a konflikt dál eskalovat.
Lídr Motoristů Petr Macinka možná opravdu vejde do učebnic politologie, ne však jako ranař, ale jako příklad nevídané politické naivity. Jen někdo nezkušený nebo s naprosto tragickým politickým úsudkem si mohl myslet, že jeho vyděračský výpad vůči prezidentovi Petru Pavlovi něco změní.
Karel Pučelík: Motoristé ukazují, co jsou opravdu zač. Slaboši s tragickým politickým úsudkem
Nejde jen o to, co sledujeme dnes. Vláda také nejmenovala některé velvyslance navržené minulou vládou. Jak to působí v zahraničí?
Nepůsobí to profesionálně. Pokud v některých zemích nebude obsazený post velvyslance, může to komplikovat jednání. Bohužel to není poprvé. Podobné kroky jsme viděli už dříve. Zvenku nad tím často zůstává rozum stát a Česká republika se tím dostává po bok problémovějších států v Evropě.
Můžeme mluvit o politické krizi?
Neřekl bych, že jsme v hluboké politické krizi. Spíš dochází ke střetu dvou světů a dvou představ o tom, jak má politika vypadat. Vidíme odklon od hodnotového směřování, na které jsme byli zvyklí. Pro někoho je to krize, pro jiného naopak vítaný směr. Parafrází Trumpovy politiky „Česko na prvním místě“, nové narativy, odmítání velké pomoci Ukrajině. Spíš, než o krizi mluvíme o krizi důvěry části společnosti a o překvapení, že vývoj je právě takový.
Opozice vyzývá k odstoupení Macinky z postu ministra zahraničí i Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Dojde k tomu?
Ne. K odstoupení nedojde. Je to vidět i z reakcí Petra Macinky. Během tiskové konference několikrát zopakoval, že je mu to jedno. Navíc působil, jako by se dobře bavil. Je si jistý silou, kterou mají ve Sněmovně. Ta se zatím jeví jako neotřesitelná. Moc spojuje a v tuhle chvíli jsou oba v komfortní situaci a nejsou vážně ohroženi.
Otto Eibl je český politolog a vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Specializuje se na politický marketing, volební kampaně a krizovou komunikaci. Je autorem odborných publikací a často vystupuje v českých médiích jako politický komentátor.
O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.
O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií holdingu Agrofert ze třech unijních zemí. Novinářům to odpověděl po zasedání vlády na dotaz, zda se nějak posunulo řešení jeho střetu zájmů.
Střet zájmů trvá. Babiš stále čeká na souhlasy k převodu Agrofertu
