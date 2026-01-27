Nový magazín právě vychází!

Politolog: Macinka konflikt eskaluje a Babiš tahá za kratší konec

Otto Eibl
MUNI FSS, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Soukromá komunikace, nebo promyšlený politický tah? Politolog Otto Eibl vysvětluje, proč se kauza SMS mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou dostala na veřejnost, co tím Macinka sleduje a proč premiér Andrej Babiš působí slabší, než by si přál.

Jde o soukromou výměnu zpráv, nebo o legitimní způsob, jakým ministr zahraničí komunikuje s prezidentem?

Úplně přesně nedokážu posoudit, zda jde o soukromou, nebo nesoukromou komunikaci. Na takto vysoké úrovni a v situaci, kdy se řeší velmi vážné věci, je ale otázka soukromí složitější. Pokud jeden z aktérů naznačí, že by bylo dobré, aby se obsah i styl komunikace dostaly na veřejnost, protože to přináší důležité informace o jednotlivých aktérech, myslím si, že je v pořádku, že se to veřejně objeví. Zvlášť pokud platí, že Petr Macinka s tím zveřejněním tak trochu počítal. Tedy že zprávy mohl psát i s vědomím, že se dostanou ven a že mohou přitáhnout pozornost nejen obsahem, ale i stylem.

Proč o tuto pozornost Petr Macinka usiluje a čeho tím chce dosáhnout?

Jedním z efektů je eskalace sporu s Hradem. Jde například o to, kdo bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodních fórech. Zaznívá to ostatně přímo v té komunikaci. Tedy snaha zabránit tomu, aby prezident Petr Pavel reprezentoval Česko například na jednáních NATO. Zároveň je to vzkaz voličům Motoristů a fanouškům současné vlády. Stojíme za Filipem Turkem a prezident podle nás jedná v rozporu s Ústavou. Tohle je ale tvrzení, které se opakuje pořád dokola. Není na Petru Macinkovi, aby posuzoval, zda prezident jedná ústavně, nebo ne. Pokud si vláda a její členové myslí, že prezident porušuje Ústavu, mají podat kompetenční žalobu a nechat rozhodnout soud. To je standardní postup. Současný stav politické kultuře v Česku příliš nepřispívá.

Premiér Andrej Babiš reagoval poměrně vlažně. Co to vypovídá o jeho pozici a postoji?

Nešťastné je hlavně to, že Andrej Babiš v rozporu s rétorikou, kterou používal v minulosti, si vlastně nechává takové situace líbit. Chápu jeho opatrnost, protože jak SPD, tak Motoristy potřebuje k vládnutí. Navíc stále neproběhlo hlasování o vydání ke stíhání, i to může hrát roli. Ty vlažné reakce ale mezi řádky ukazují, jak moc ho to štve. Nejraději by to celé smetl ze stolu a věnoval se vládnutí, ať už jakkoliv. Jenže má kolem sebe aktéry, kteří se chovají nestandardně a v konečném důsledku ho poškozují. V tuhle chvíli je Andrej Babiš možná ve slabší pozici, než by si přál. A působí jako slabší premiér, než jakým chtěl být.

Nese premiér za jednání ministra zahraničí odpovědnost?

Politicky určitě ano. Je to člen jeho vlády, takže odpovědnost nese. Teoreticky by si ho mohl pozvat „za zavřené dveře“ a říct mu, aby podobné SMSky neposílal. Viděli jsme to už na začátku vládnutí, kdy se snažil některé aktéry usměrnit. Jenže energie, kterou musel věnovat vyjednávání a samotnému vzniku vlády, byla obrovská. Teď je zřejmé, že i kdyby se snažil sebevíc, Motoristé budou trvat na svém, definovat si vlastní výklad ústavnosti a konflikt dál eskalovat.

Nejde jen o to, co sledujeme dnes. Vláda také nejmenovala některé velvyslance navržené minulou vládou. Jak to působí v zahraničí?

Nepůsobí to profesionálně. Pokud v některých zemích nebude obsazený post velvyslance, může to komplikovat jednání. Bohužel to není poprvé. Podobné kroky jsme viděli už dříve. Zvenku nad tím často zůstává rozum stát a Česká republika se tím dostává po bok problémovějších států v Evropě.

Můžeme mluvit o politické krizi?

Neřekl bych, že jsme v hluboké politické krizi. Spíš dochází ke střetu dvou světů a dvou představ o tom, jak má politika vypadat. Vidíme odklon od hodnotového směřování, na které jsme byli zvyklí. Pro někoho je to krize, pro jiného naopak vítaný směr. Parafrází Trumpovy politiky „Česko na prvním místě“, nové narativy, odmítání velké pomoci Ukrajině. Spíš, než o krizi mluvíme o krizi důvěry části společnosti a o překvapení, že vývoj je právě takový.

Opozice vyzývá k odstoupení Macinky z postu ministra zahraničí i Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Dojde k tomu?

Ne. K odstoupení nedojde. Je to vidět i z reakcí Petra Macinky. Během tiskové konference několikrát zopakoval, že je mu to jedno. Navíc působil, jako by se dobře bavil. Je si jistý silou, kterou mají ve Sněmovně. Ta se zatím jeví jako neotřesitelná. Moc spojuje a v tuhle chvíli jsou oba v komfortní situaci a nejsou vážně ohroženi.

Otto Eibl je český politolog a vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Specializuje se na politický marketing, volební kampaně a krizovou komunikaci. Je autorem odborných publikací a často vystupuje v českých médiích jako politický komentátor.

Že by se s prezidentem nemělo jednat způsoby ze čtvrté cenové, je každému se základy slušného chování jasné. Ostatně i v té čtvrté cenové se lidé k sobě navzájem mnohdy chovají lépe, než Petr Macinka. Celá taškařice však má ještě jeden rozměr – Motoristé chtějí vypadat jako ranaři, ale ve výsledku odejdou jako čistokrevní slaboši.

Petr Macinka ve zveřejněných zprávách prezidentovi Petru Pavlovi bez okolků vyhrožuje. Pikantní na tom však je, že nemá prakticky žádné trumfy v ruce – a tedy ani čím vyhrožovat. Čím může předseda nejmenší parlamentní strany prezidentovi vyhrožovat? Že mu bude posílat ošklivé zprávy? Mluvit o něm špatně v médiích? Myslím, že to Pavel zvládne.

Petr Macinka ukázal, jak nezkušeným a špatným stratégem je. Zřejmě si neuvědomil, že už nesedí před kamerou nějaké obskurní internetové televize. Tento výpad/záchvat připomínající tříleté dítě, které zrovna nedostalo v supermarketu hračku, byl odsouzen předem k neúspěchu. Pavel ho si ho právem namazal na chleba. A asi mu to nedalo ani moc práce.

Politický kapitál vyčerpán

Zajímalo by mě, zda jsou voliči Motoristů s jejich výkony spokojení. Motoristé se pasovali do role ostrých hochů, kteří se zbaví Fialy a Babiše si pohlídají. Realita je dost odlišná. Těžko by se v moderních dějinách Česka hledala vládní strana, která by byla tak bezzubá, jako právě partaj Macinky a Turka, která se přímo žene k tomu, aby ji Andrej Babiš „zkonzumoval“ podobně jako posledně sociální demokraty.

Přitom možnosti Macinka měl. U prezidenta evidentně nepochodí, což už je pěkných pár týdnů a měsíců evidentní. Pozoruhodná ale je i role premiéra Andreje Babiše, který je v této kauze mimořádně alibistický. Za „svého“ potenciálního ministra se až ostentativně nepostavil. Cesta Motoristů k alespoň nějakému vlivu vede přes Babiše, ne Pavla. Vždyť Babišova vláda stojí na jejich podpoře. Bez Motoristů by premiér těžko hledal nějakého alternativního partnera. Musel by se poohlížet mezi stranami bývalé pětikoalice.

Kdyby Motoristé měli odvahu, dávno už by z vlády vystoupili nebo odchodem alespoň pohrozili. Jenže to si nedovolí. Zatím Babišovi tolerovali všechno. Už obsadili teplá místečka na ministerstvech, a z těch se jim nechce, podobně jako Bobovi a Bobkovi z vyhřátého klobouku kouzelníka Pokustóna.

Nyní Macinka svůj politický kapitál vyčerpal. A ze všech stran zní volání po rezignaci. Jenže teď už to nebude rezignace bojovná, ale odchod s ostudou. Macinka možná opravdu vejde do učebnic politologie. Jako příklad nevídané politické naivity.

Další komentáře Karla Pučelíka

Macinka se mě pokusil vydírat. Zastrašit se nenechám, uvedl prezident Pavel

Macinka se mě pokusil vydírat. Zastrašit se nenechám, uvedl prezident Pavel
Profimedia
nst
nst

Prezident Petr Pavel zveřejnil SMS, které mu prostřednictvím prezidentova poradce zaslal šéf diplomacie Petr Macinka. Pavel je označil za pokus o vydírání. Obrací se na bezpečnostní složky i právníky. A opozice žádá Macinkovu rezignaci.

Prezident Petr Pavel označil textové zprávy, které mu zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře, za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hlava státu se kvůli nim obrátí na bezpečnostní složky a dá zprávy posoudit právníkům, zda nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu vydírání. Pavel to oznámil na mimořádné tiskové konferenci. Hrad komunikaci zveřejnil na síti X.

Ve zprávách Macinka píše, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Prezident podle něj může „získat klid“, pokud bude Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí.

„Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ napsal Macinka s tím, že má mít podporu premiéra Andreje Babiše (ANO) i hnutí SPD.

„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech. Buď bude možné vše, nebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis,“ uvedl šéf diplomacie. Rozhodnutí požadoval do středy a varoval, že „důsledky prezidenta velice překvapí“.

Pavel: Na mě zastrašování neplatí

Prezident Pavel uvedl, že podobné jednání považuje za nepřípustné. „Na mě žádné zastrašování neplatí. Budu se i nadále řídit ústavou a zájmy České republiky,“ řekl.

Zpochybnil také, že by Macinka měl podporu premiéra. „Pokud by ji skutečně měl, byla by to ilustrace přístupu nové vlády ke sdílení moci a důkaz, že zásadní otázky zahraniční a bezpečnostní politiky se staly rukojmím osobních ambicí,“ uvedl prezident. Pokud podporu nemá, jde podle něj o svévolný a nezodpovědný postup Motoristů.

Premiér: Nešťastná slova, ale ne vydírání

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil Macinkova slova za „nešťastná“, odmítl ale, že by šlo o vydírání. „Byla to soukromá komunikace s poradcem prezidenta, určitě tedy nejde o vydírání,“ uvedl Babiš ve vyjádření pro ČTK. Zároveň dodal, že on sám by takovým způsobem nekomunikoval. „Není to můj styl,“ řekl.

Babiš také uvedl, že se s prezidentem Pavlem vždy snažil udržovat korektní vztahy a případné rozpory řešit neveřejně. Podle něj je příčinou sporů mezi hlavou státu a Motoristy snaha Petra Macinky prosadit poslance Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí, což prezident odmítl.

Macinkova politická nezralost a arogance

Ostře se k celé věci vyjádřil také prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Chování ministra zahraničí označil za „projev politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby“. Podle něj by měl Macinka zvážit setrvání ve vládě.

Spor o Filipa Turka

Macinka se podle Pavla dlouhodobě snažil ovlivnit jeho postoj k jmenování Filipa Turka. Prezident Turka jako jediného z navržených kandidátů odmítl jmenovat s odkazem na jeho opakovaný nedostatek respektu k právnímu řádu. „Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že nejde o jednorázové excesy,“ napsal Pavel dříve premiérovi.

Opozice žádá Macinkův konec 

Opozice mluví o bezprecedentním nátlaku. Předseda STAN Vít Rakušan chce ve Sněmovně otevřít debatu o vydírání prezidenta a slyšet vysvětlení od ministra i premiéra. „To, co vyplývá ze zveřejněných zpráv, svědčí o mafiánských politických praktikách,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.

Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 i ODS vyzývají Macinku k rezignaci. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měl premiér navrhnout jeho odvolání. Koaliční hnutí ANO označilo komunikaci ministra za nešťastnou, věcí se má zabývat koaliční rada.

