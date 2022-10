Do čeho se vyplatí investovat peníze?

Míra inflace je v současné době velice vysoká a odhadnout její další vývoj se odvažuje málokdo. Peníze, které máme v hotovosti, každým dnem ztrácejí svoji hodnotu, a ani úrok na spořících účtech inflaci zdaleka nevyrovná. Proto mnozí z nás zvažují, jak své úspory před znehodnocením ochránit. Možností jak peníze investovat, a tím je před inflací ochránit a dokonce i zhodnotit, je hned několik.

Pro začínající investory je dobrou zprávou, že v některých případech je možné investovat i velmi malé částky, například tisíc korun korun, a tak si pravidla investování bez velkého rizika ověřit.

Nemovitosti

O investici do nemovitostí přemýšlejí především ti konzervativnější z nás. Nákupem nemovitosti své peníze uložíme bezpečně a dlouhodobě a zároveň budeme vlastnit hodnotnou a hmatatelnou věc. Představa, že se staneme majitelem například luxusního bytu v Praze, je více než lákavá. Nákup nemovitosti bychom ale měli zvažovat jen v případě, že máme dostatek finančních prostředků, protože vzít si v současné době hypotéku je vrcholně nevýhodné. Pokud nebudeme nemovitost používat, můžeme ji pronajmout, čímž se nám investice začne vyplácet.

Z odborného pohledu nese investování do nemovitostí nízké riziko, na druhou stranu ale ve srovnání s jinými způsoby investování přináší malé zisky a má velice nízkou likviditu, což znamená možnost investici ukončit a získat zpět hotové peníze.

P2P neboli peer-to-peer půjčky

Kolektivní nebo také P2P půjčky jsou u nás zatím poměrně neznámé, v poslední době však získávají na popularitě. Jedná se vzájemné půjčování mezi lidmi, které propojuje P2P platforma. Investoři tak zhodnotí své peníze a druhá strana získá půjčku s nižším úrokem než v bance.

P2P půjčky mohou investorovi přinést vysoký výnos a není k tomu potřeba vysoký vstupní kapitál. Tento způsob investování však nese poměrně velké riziko nesplácení a je vhodný spíš pro dlouhodobé investování.

Kryptoměny

Jedná se o relativně nový druh investice, který je označován za současný fenomén investičního světa. Ve srovnání s ostatními typy nese investování do kryptoměn vyšší riziko, proto se doporučuje zvážit výši investice a kryptoměny kombinovat s dalšími typy investování.

Investování do kryptoměn může přinést vysoký výnos, investor také může počítat s vysokou likviditou. Na druhou stranu jsou kryptoměny charakteristické vysokou mírou rizika.

Alternativní investice

Alternativními neboli netradičními investicemi jsou například investice do umění, veteránů nebo sběratelských předmětů, jako jsou mince nebo známky. Investovat můžeme i do luxusních hodinek nebo značkových dámských kabelek. Tento způsob investování může přinést zajímavé zhodnocení, vyžaduje ale podrobnou znalost dané komodity.

K investicím do zlata většina z nás přistupuje podobně jako k investicím do nemovitostí. Nákupem zlata investor získá něco hodnotného a hmatatelného. Investování do zlata je dlouhodobě považováno za jednu z nejlepších možností ochrany peněz před znehodnocením.

Akcie

Investování do akcií patří mezi nejobvyklejší typ investic. Nákupem akcií určité společnosti se investor částečně stává majitelem společnosti a má právo na podíl ze zisku. Je možné investovat prostřednictvím akciových fondů nebo brokera.

Mezi výhody investování do akcií patří vyšší pravděpodobnost zisku, vysoká likvidita i možnost investovat nižší částky. Nevýhodou je vysoké riziko.

ETF fondy

ETF fondy jsou méně známým a přitom bezpečnějším způsobem investování, který znamená investici do širokého spektra aktiv. ETF fondy jsou vhodné i pro začátečníky. Investice probíhají pomocí brokera.

Při investování do ETF fondů je výhodou poměrně vysoká likvidita, nízké poplatky, na druhou stranu tento způsob investování přináší pouze limitované zisky.

Jak začít investovat

Ještě do nedávna bylo investování doménou jen úzké skupiny investorů, v poslední době se možnosti jak investovat zjednodušily a investice lákají stále víc lidí. Jednou z možností jak začít investovat je takzvaná investiční platforma. Začínající investor se nemusí o nic starat, pouze si vybere, se kterou investiční platformou bude investovat, zaregistruje se a převede částku, kterou chce investovat, na zadaný účet.

O další kroky se již postará investiční platforma a investor může jen sledovat, jak se jeho investice vyvíjí. U tohoto typu investování nelze očekávat převratné zisky, investor si však může být jistý, že ochrání jeho peníze před inflací. Investice se většinou týkají ETF fondů, které jsou sice konzervativnější, ale méně rizikové.

