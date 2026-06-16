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newstream.cz Reality Hoteliér Svoboda koupil hotel přímo na stadionu fotbalové Slavie

Hoteliér Svoboda koupil hotel přímo na stadionu fotbalové Slavie

Hoteliér Svoboda koupil hotel přímo na stadionu fotbalové Slavie
Czech Inn Hotels, užito se svolením
ČTK
ČTK

Iris Hotel Eden má nového vlastníka. Přes spřízněnou firmu ji koupil největší hotelový řetězec v Česku, firma Czech Inn Hotels podnikatele Jaroslava Svobody. Podle Seznam Zpráv za něj hoteliér zaplatil přes třičtvrtě miliardy korun.

Pražský Iris Hotel Eden, který se nachází uvnitř stadionu fotbalové Slavie, koupila firma Gaia Property propojená s hotelovou skupinou Czech Inn Hotels. Uvedl to server Seznam Zprávy na základě vyjádření Jaroslava Svobody, jednatele Gaia Property i Czech Inn Hotels. Cenu Svoboda neuvedl. Podle serveru by se mohla pohybovat ve vyšších stovkách milionů korun.

Hotel už skupina provozovala

Předchozím majitelem hotelu byla banka Raiffeisen, provozovala ho ale už před odkupem právě skupina Czech Inn Hotels. Iris Hotel Eden je čtyřhvězdičkový, má 150 pokojů, sál pro 250 osob a tři konferenční místnosti.

„Ano, je to pravda,“ sdělil serveru ke koupi hotelu Svoboda. „Nejde o nic přelomového, Czech Inn Hotels provozuje tento hotel už 12 let. Nejsme investoři, jsme manažerská hotelová firma, v některých hotelích máme majetkové podíly. Je to součást naší strategie a stejně postupujeme i zde,“ doplnil.

Největší hotelový řetězec v Česku

Czech Inn Hotels je podle serveru největším hotelovým řetězcem v Česku. Spravuje 29 hotelů s téměř 10 tisíci lůžky a 35 restaurací a barů. Kromě Česka působí i v Portugalsku, Gruzii, Lotyšsku, Maďarsku a Skotsku.

„Naší ambicí je vstoupit do zemí Visegrádské čtyřky, na čemž teď pracujeme. Zajímavá je pro nás ale i střední a východní Evropa a Pobaltí,“ řekl už dříve Svoboda Newstreamu. 

Jaroslav Svoboda, Czech Inn Hotels

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Tereza Zavadilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?

Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?
Profimedia
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.

Vlastně se to dalo čekat, ale když to přišlo, stejně to překvapilo. Řeč je o novém nařízení, jímž americká vláda a prezident Donald Trump chtějí omezit nakládání s AI. Podstata je přitom jednoduchá: nejnovější modely, jako je například model Mythos 5 a Fable 5 od společnosti Anthropic, nebude společnost moct nabízet zahraničním vládám. Poprvé v dějinách tak vládní moc zakázala nakládání se softwarem. Doposud se obdobné snahy omezily na hardware, nejčastěji tedy čipy.

Důvodem je přitom, jak jinak, národní bezpečnost. Což je zcela jistě dílem pravda, protože pokročilé AI modely umějí opravdu hodně a v aktuálním pragmatickém světě není až tak překvapení, že se vláda snaží omezit přístup k pokročilým technologiím reálným i domnělým nepřátelům.

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ČTK, duk

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Jako atomovka

Jenomže to, že to dává stávající americké vládě smysl, ještě neznamená, že to není kontroverzní. Už samotný fakt, že nařízení cílí na podnikatelské subjekty a jejich svobodu podnikat, je hraniční a na americkou ústavnost naráží ve vícero bodech.

Hraniční je i to, že americká vláda de facto staví AI na úroveň zbraně, a to skoro zbraně jaderné či jiného typu zbraně hromadného ničení, s nimiž nelze nakládat v podstatě vůbec, tedy kromě podmínek stanovených vládou.

Svět tak formálně pokročil do fáze, kterou jsme předjímali – AI je rozdílový hráč a kolem ní se bude budovat budoucí geopolitické uspořádání světa. Takže tradiční kritici EU zase budou mít radost a další důvod ke kritice.

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Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.

Tereza Zavadilová

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Slavit bude Čína

Jenomže ještě větší radost pravděpodobně bude mít někdo jiný: Čína. Ta totiž má firmy, které pokročilé modely AI umějí také, navíc jsou mnohem déle a důsledněji než nyní v USA podřízené státní moci. 

Tyto modely jsou levnější a umějí podobné věci jako americké modely. Když nyní budou americké modely nedostupné, lze si poměrně snadno představit následující scénář. Vlády jednotlivých zemí dříve nebo později začnou poptávat B2G AI řešení, která budou modelována na vládní a státní potřeby. Americké pokročilé modely dostupné nebudou, o ruských modelech v podstatě nikdo nic neví a evropský model zatím není konkurenceschopný. A co tedy zbude? Model čínský.

Následovat jistě budou bilaterální jednání mezi jednotlivými vládami a americkou vládou, aby je připustila k novinkám, a Česko jako věrný souputník se jistě k novinkám dostane. Jenomže ono v geopolitice tak úplně nejde o to, jestli se stávající spojenci ještě více propojí. Jde o hráče, kteří účelově volí strany podle potřeb a možností. Když jim Amerika odmítne poskytnout řešení, asi půjdou tam, kde budou mít náruč otevřenou.

Další texty Stanislava Šulce

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Eden jako zrcadlo úspěchu. Ewa Farna dojala fanoušky a spustila debatu o závisti

nst
nst

Série koncertů Ewy Farné v pražském Edenu se podle reakcí na Facebooku stala víc než jen hudební událostí. Fanoušci mluví o světové show, silných emocích, pokoře i mimořádném zážitku. Vedle nadšení se ale objevily také ostré hejty, které často vypovídaly méně o samotném koncertu než o tom, jak těžce se v Česku odpouští viditelný úspěch. Analýza vychází z výběru facebookových komentářů.

Ewa Farna pojala koncerty v pražském Edenu jako oslavu dvaceti let na hudební scéně. Podle Ticketportalu šlo o největší koncert její kariéry a zároveň o historický milník. Farna se stala první českou zpěvačkou s vlastní show v Edenu. Akce ve Fortuna Areně je uváděna jako vyprodaná, včetně třetího termínu 16. června 2026.

Už samotný fakt, že popová zpěvačka dokázala zaplnit stadion, se v komentářích stal jedním z hlavních témat. Pro fanoušky to bylo potvrzení dlouhodobé práce, píle a schopnosti oslovit publikum napříč generacemi. Opakovaně se objevovala slova jako „zasloužené“, „pokorná“, „skvělá“, „srdce“ nebo „zážitek“.

Fanoušci nehodnotili jen zpěv. Mluvili hlavně o autenticitě

Z komentářů je patrné, že Farna u publika neboduje pouze hlasem. Mnoho reakcí zdůrazňuje její přirozenost, lidskost a schopnost nebýt nedostupnou hvězdou. Fanoušci ji popisují jako ženu, která si na nic nehraje, dokáže ukázat emoce a zároveň unést tlak velkého stadionu.

Ewa Farna otevřeně o podnikání i osobním životě. Podívejte se na celý rozhovor

 

Právě slzy, dojetí a spontánnost patřily k nejsilnějším motivům debat. Část publika je četla jako důkaz opravdovosti. Koncert podle nich nebyl jen technicky zvládnutou show, ale i osobním příběhem zpěvačky, která před očima fanoušků symbolicky završila dvacetiletou cestu od teenagerského debutu ke stadionové interpretce.

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Michal Nosek

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„Světová show“ a zážitek, který pokračoval i cestou domů

Pozitivní komentáře se shodují v jednom: návštěvníci měli pocit velkého večera. Zaznívala slova o světové úrovni, famózním zážitku, energii i koncertu plném emocí. Někteří fanoušci zmiňovali, že se zpívalo ještě cestou z Edenu, v ulicích i tramvajích.

To je pro hodnocení možná důležitější než samotné superlativy. Dobrý stadionový koncert nekončí poslední písní. Pokračuje v davu, který si odnáší společný moment. A právě ten se ve facebookových reakcích vrací nejsilněji: lidé nemluvili jen o tom, že Farna zazpívala. Mluvili o tom, že jim předala zážitek.

Hejty ukázaly druhou tvář sociálních sítí

Vedle nadšených komentářů se objevila i tvrdá kritika. Část se týkala hudebního vkusu, oblečení nebo srovnávání s jinými interprety. To je u tak velké popové události běžné. Jiná část ale sklouzla k osobním útokům, urážkám národnosti, postavy a vulgaritám.

Paradoxně právě negativní vlna ještě víc semkla fanouškovskou základnu. Mnoho komentujících Farnu bránilo a upozorňovalo na to, že úspěch druhých v českém prostředí často vyvolává závist. Opakovaně se objevoval motiv: „Nemusím ji poslouchat, ale respektuji, co dokázala.“

To je pro celkové vyznění debaty zásadní. Farna si podle reakcí nezískala respekt jen u skalních fanoušků, ale i u lidí, kteří její hudbu běžně neposlouchají.

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Ewa Farna zvládla Eden jako událost, ne jen koncert

Facebookové reakce vytvářejí poměrně jasný obraz. Série koncertů Ewy Farne v Edenu je veřejností vnímána převážně jako velký triumf. Ne proto, že by oslovila každého, ale proto, že dokázala vyvolat emoce, zaplnit stadion, otevřít generační debatu a potvrdit pozici jedné z nejsilnějších osobností současného českého popu.

Negativní komentáře nezmizely a jejich ostrost ukazuje, jak toxické umí sociální sítě být. V celkovém dojmu ale nepřebíjejí hlavní sdělení: Farna v Edenu nevytvořila jen hudební událost, ale společenský moment. Pro jedny potvrzení, že je „paní zpěvačka“. Pro druhé důvod k ironii. A pro český pop důkaz, že domácí interpretka může stadionovou show unést nejen produkčně, ale i lidsky.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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