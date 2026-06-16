Hoteliér Svoboda koupil hotel přímo na stadionu fotbalové Slavie
Iris Hotel Eden má nového vlastníka. Přes spřízněnou firmu ji koupil největší hotelový řetězec v Česku, firma Czech Inn Hotels podnikatele Jaroslava Svobody. Podle Seznam Zpráv za něj hoteliér zaplatil přes třičtvrtě miliardy korun.
Pražský Iris Hotel Eden, který se nachází uvnitř stadionu fotbalové Slavie, koupila firma Gaia Property propojená s hotelovou skupinou Czech Inn Hotels. Uvedl to server Seznam Zprávy na základě vyjádření Jaroslava Svobody, jednatele Gaia Property i Czech Inn Hotels. Cenu Svoboda neuvedl. Podle serveru by se mohla pohybovat ve vyšších stovkách milionů korun.
Hotel už skupina provozovala
Předchozím majitelem hotelu byla banka Raiffeisen, provozovala ho ale už před odkupem právě skupina Czech Inn Hotels. Iris Hotel Eden je čtyřhvězdičkový, má 150 pokojů, sál pro 250 osob a tři konferenční místnosti.
„Ano, je to pravda,“ sdělil serveru ke koupi hotelu Svoboda. „Nejde o nic přelomového, Czech Inn Hotels provozuje tento hotel už 12 let. Nejsme investoři, jsme manažerská hotelová firma, v některých hotelích máme majetkové podíly. Je to součást naší strategie a stejně postupujeme i zde,“ doplnil.
Největší hotelový řetězec v Česku
Czech Inn Hotels je podle serveru největším hotelovým řetězcem v Česku. Spravuje 29 hotelů s téměř 10 tisíci lůžky a 35 restaurací a barů. Kromě Česka působí i v Portugalsku, Gruzii, Lotyšsku, Maďarsku a Skotsku.
„Naší ambicí je vstoupit do zemí Visegrádské čtyřky, na čemž teď pracujeme. Zajímavá je pro nás ale i střední a východní Evropa a Pobaltí,“ řekl už dříve Svoboda Newstreamu.
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Česká hotelová skupina Czech Inn provozuje na gruzínském pobřeží Černého moře hotel Magnetic Beach. Chce expandovat dál a mimo jiné se dívá na příležitosti v Arménii. „Obě země jsou budoucí turistické hity. Mají obrovskou tradici, velkou kulturu, perfektní gastronomii, podniky,“ říká provozní ředitel Czech Inn David Svoboda v rozhovoru pro newstream.cz.
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