Staré ustupuje novému. Chemapol, Transgas, Merkuria i Prior ukazují, jak se mění Praha
Praha se mění blok po bloku. Tam, kde stály administrativní paláce, obchodní domy nebo technické budovy ze 70. a 80. let, vznikají nové čtvrti s byty, kancelářemi, obchody a školkami. Chemapol ve Vršovicích je další na řadě a spolu s Transgasem, Merkurií, žižkovským Mordorem či modřanským Priorem ukazuje, jak rychle staré město ustupuje novému.
Pražské čtvrti procházejí výraznou proměnou. Na místech starších administrativních, obchodních nebo technologických budov vznikají nové projekty, které mají lépe odpovídat současným potřebám města. Přinášejí byty, kanceláře, služby, školky, aktivní parter i nové veřejné prostory.
Jedním z dalších příkladů je bývalý Chemapol ve Vršovicích. Administrativní budova v Kodaňské ulici, dnes známá také jako Kodaňská 4D Center, má v příštích letech uvolnit místo nové zástavbě. Developer Daramis zde připravuje projekt Kodaňská 1441, který má doplnit blokovou strukturu Vršovic.
Příběh Chemapolu ale není jen otázkou jedné budovy. Zapadá do širšího trendu, kdy se Praha vyrovnává s dědictvím architektury šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. Některé stavby už technicky nevyhovují, jiné potřebují zásadní úpravy, další stojí na místech, kde město hledá intenzivnější a pestřejší využití.
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Transgas: místo brutalistního areálu nový polyfunkční projekt
Jedním z nejznámějších příkladů podobné proměny je někdejší Transgas na Vinohradech. Soubor budov z přelomu šedesátých a sedmdesátých let sloužil plynárenskému dispečinku a federálnímu ministerstvu paliv a energetiky.
Transgas patřil k nejvýraznějším brutalistním stavbám v Praze a jeho budoucnost byla dlouho předmětem veřejné debaty. Po rozhodnutí, že objekt nezíská památkovou ochranu, byla demolice dokončena v roce 2020.
Na místě má vzniknout nový polyfunkční projekt s kancelářemi, byty, obchody a veřejným prostorem. Jde tak o proměnu místa z původně specializovaného administrativně-technologického areálu na městskou zástavbu odpovídající současnému využití Vinohradské třídy.
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Žižkovský Mordor: technická stavba ustupuje nové čtvrti
Dalším příkladem je bývalá Ústřední telekomunikační budova na Žižkově, známá jako Mordor nebo Štrougalova věž. Vznikla v sedmdesátých letech jako významné telekomunikační centrum a dlouho patřila k výrazným bodům pražského panoramatu.
S postupem času ale přestala vyhovovat technologicky i provozně. Vlastník areálu, společnost Central Group, zde připravuje projekt Centrum Nového Žižkova. Místo rozsáhlého technického komplexu má vzniknout převážně rezidenční čtvrť s komerčními plochami a veřejným prostorem.
Proměna žižkovské telekomunikační budovy ukazuje posun, který Praha zažívá na více místech. Pozemky dříve vyhrazené infrastruktuře, administrativě nebo státním podnikům se postupně otevírají běžnému městskému životu.
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Merkuria v Holešovicích: demolice jako zdroj materiálu
Do stejného přehledu patří i někdejší Merkuria v Holešovicích. Kancelářský komplex v Argentinské ulici vznikl pro podnik zahraničního obchodu Merkuria a Československou obchodní komoru. Podobně jako Chemapol byl spojený se světem zahraničního obchodu a administrativy své doby.
Na jeho místě vzniká nový kancelářský projekt Mercury od Skansky. Tento případ je zajímavý tím, že developer nepřistoupil k demolici jen jako k odstranění staré stavby, ale jako k možnosti znovu využít materiály. Skanska mluví o takzvané remolici, tedy rozebírání budovy s důrazem na opětovné použití a recyklaci.
Podle developera se podařilo z původní stavby znovu využít nebo zrecyklovat více než 97 procent materiálu. Merkuria tak ukazuje jednu z cest, jak mohou nové projekty navazovat na původní stavby alespoň materiálově, i když jejich architektonická podoba z města mizí.
Prior v Modřanech: proměna centra sídliště
Dalším plánovaným příkladem je obchodní dům Prior v Modřanech. Budova na Sofijském náměstí patřila k typickým obchodním domům sídlištní éry. Na rozdíl od Transgasu nebo Chemapolu nešlo o reprezentativní administrativu, ale o každodenní centrum lokality.
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