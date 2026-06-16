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newstream.cz Reality Kongresové centrum se rozroste. Vznikne u něj multifunkční hala pro 1500 lidí

Kongresové centrum se rozroste. Vznikne u něj multifunkční hala pro 1500 lidí

Nová hala Kongresového centra
CMC Architects, užito se svolením
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Před Kongresovým centrem Praha začne v červenci výstavba nové multifunkční haly. Budova směrem k Pankráckému náměstí má sloužit výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím a pojme až 1500 lidí. Hotová má být v září 2028.

Náklady na výstavbu mají činit 1,35 miliardy korun. Z toho 1,2 miliardy zaplatí Kongresové centrum Praha ze svých zdrojů, zbytek uhradí příspěvek města. Praha je od minulého roku jediným akcionářem KCP.

Podle ředitelky centra Lenky Žlebkové je nová hala zásadní pro další rozvoj. Kongresové centrum díky ní bude moci hostit i největší kongresy, které dosud muselo kvůli nedostatečné kapacitě odmítat.

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Významné světové kongresy

„Zájem o nové kapacity není hypotetický. KCP už dnes eviduje poptávku přibližně 15 světově významných kongresů, zejména z oblasti medicíny, jejichž konání je přímo podmíněno dokončením haly,“ uvedla Žlebková.

Nová hala bude propojena se stávající budovou kongresového centra. Bude mít tvar obdélníku umístěného příčně před současným objektem. Významná část stavby bude vyzdvižena na sloupech, takže pod ní zůstane veřejně přístupné prostranství.

Vnitřní prostor bude možné rozdělit až na pět samostatných částí. Podobu haly navrhla španělská kancelář OCA Architects ve spolupráci s českým ateliérem CMC Architects. Stavbu provede společnost GEMO.

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Michal Nosek

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Praha se stala jediným akcionářem KCP poté, co od státu získala jeho většinový podíl. Stát výměnou obdržel Faustův dům na Karlově náměstí, pozemek v Nemocnici Na Homolce, parkoviště před ministerstvem zahraničí a 2,21 miliardy korun, které dříve do centra investoval kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000.

Kongresové centrum Praha loni dosáhlo obratu 717 milionů korun a zisku 138,9 milionu korun. Hostilo 185 akcí pro 210 tisíc lidí.

Centrum dnes nabízí 70 sálů a salonků pro akce různých velikostí. Jeho součástí je také Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. Budova vznikla v letech 1976 až 1981 a na přelomu milénia prošla přestavbou.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

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ČTK

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Lukáš Kovanda: Česká Gen Z je v ekologii horší než boomeři

Lukáš Kovanda: Česká Gen Z je v ekologii horší než boomeři
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Mladí Češi narození v roce 2000 měli v prvních 25 letech života zhruba o 40 procent vyšší uhlíkovou stopu než generace jejich prarodičů, tedy lidé narození v roce 1940. Rozdíl může činit až 80 tun oxidu uhličitého na osobu, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Člověk narozený na území dnešní České republiky v roce 2000 má za prvních 25 let života výrazně vyšší uhlíkovou bilanci než člověk narozený v roce 1940. I po zohlednění mezinárodní dopravy vychází rozdíl nejméně na 70 až 80 tun oxidu uhličitého na osobu. Vyplývá to z orientačního srovnání emisí CO2 na obyvatele za prvních 25 let života obou generací.

Sedmdesát tun rozdílu

U ročníku 1940 jde o období let 1940 až 1964, u ročníku 2000 o roky 2000 až 2024. Při použití běžných národních statistik teritoriálních emisí připadá na prvních 25 let života člověka narozeného v roce 1940 přibližně 194 tun CO2. U člověka narozeného v roce 2000 jde o zhruba 266 tun CO2. Rozdíl tedy činí asi 72 tun, tedy přibližně 37 procent.

Tento základní výpočet ale nezahrnuje mezinárodní letectví a námořní dopravu, které se v obvyklých národních emisních statistikách nepřiřazují jednotlivým státům, ale započítávají se do globálního součtu. Po jejich zohlednění se bilance ročníku 2000 mírně zhoršuje, protože dnešní mladá generace vyrůstala v době masového létání, levnější zahraniční turistiky, globalizovaného obchodu a dovozu spotřebního zboží z velkých vzdáleností.

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Cigarety mohou v Česku během několika let dál výrazně zdražit. Podle studie ekonoma Štěpána Křečka má Evropská unie plán, který by zvedl minimální spotřební daň. Autor ale varuje, že špatně nastavené zdražování už českému rozpočtu nepomohlo – a naopak posílilo nákupy v zahraničí i černý trh.

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U ročníku 1940 byla mezinárodní osobní letecká doprava v prvních 25 letech života zanedbatelná a zahraniční spotřeba i dovoz zboží byly nesrovnatelně menší.

Paradox bohatšího Česka

Přesné započtení mezinárodní dopravy je však metodicky obtížné. U letectví lze nověji pracovat s odhady emisí podle země odletu, dostupné jsou ale až pro poslední období. U námořní dopravy je přiřazení ještě složitější, zvláště u vnitrozemské země, jako je Česko.

Část emisí z lodní přepravy se do české uhlíkové stopy promítá nepřímo přes dovoz zboží, například elektroniky, oblečení či dalších výrobků ze zámoří. Nejde tedy o emise vzniklé na českém území, ale o emise spojené s českou spotřebou.

Závěr se tím ovšem nemění. Ročník 2000 má za prvních 25 let života vyšší uhlíkovou bilanci než ročník 1940. Pokud se do ní zahrne mezinárodní doprava, rozdíl se spíše ještě zvětší. Místo přibližně 72 tun může jít orientačně nejméně o 75 tun CO2 na osobu, podle šíře započtení letectví, lodní dopravy a emisí spojených s dovozem zboží.

Josimar José Évora Dias, brankář Kapverdských ostrovů

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Chudší země, nižší stopa

Nižší údaj u ročníku 1940 neznamená, že tehdejší ekonomika byla šetrná ke klimatu. Prvních 25 let života této generace zahrnovalo druhou světovou válku, poválečnou obnovu a teprve postupný náběh těžké industrializace.

Země byla chudší, lidé méně cestovali, méně spotřebovávali a ekonomika byla méně propojena se světem. Pozdější poválečný rozmach průmyslu už ale stál hlavně na uhlí a energeticky náročné výrobě.

Ročník 2000 se naopak narodil do výrazně bohatší společnosti. Jeho prvních 25 let života provázely vyšší spotřeba domácností, automobilová doprava, letecké cesty, dovážená elektronika a oblečení i rozsáhlejší mezinárodní obchod.

Současně však platí, že české emise na obyvatele po roce 1990 dlouhodobě klesaly. Kdyby neproběhl útlum části těžkého průmyslu, modernizace energetiky a růst efektivity, byl by rozdíl mezi ročníky 1940 a 2000 ještě větší.

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Srovnání proto ukazuje dvojí skutečnost. Dnešní mladí lidé vyrůstali v čistší a technologicky vyspělejší ekonomice než generace jejich prarodičů. Zároveň ale žili v mnohem bohatším, spotřebnějším a globalizovanějším světě, jehož uhlíková stopa se zčásti přesunula za hranice země.

I proto je jejich kumulovaná uhlíková bilance za prvních 25 let života vyšší než u lidí narozených v roce 1940.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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Krabička cigaret za 200 korun? EU tlačí na vyšší daně. „Držme se minima, jinak vydělají pašeráci“, varuje ekonom
iStock
nst
nst

Cigarety mohou v Česku během několika let dál výrazně zdražit. Podle studie ekonoma Štěpána Křečka má Evropská unie plán, který by zvedl minimální spotřební daň. Autor ale varuje, že špatně nastavené zdražování už českému rozpočtu nepomohlo – a naopak posílilo nákupy v zahraničí i černý trh.

Krabička cigaret nejméně za 200 korun. Tak by podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka mohl vypadat dopad připravovaných změn evropských pravidel pro spotřební daň z nikotinových výrobků.

„Do pěti let by Češi měli platit za krabičku cigaret minimálně 200 korun. Takový je alespoň aktuální plán Evropské unie,“ říká Křeček, autor studie, kterou má Newstream k dispozici.

Brusel výrazně zvyšuje nejnižší možné sazby spotřební daně. Pro Česko to znamená, že další růst daní se cigaretám a dalším nikotinovým výrobkům nejspíš nevyhne. Spor je ale o tempo a způsob.

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Daň rostla, výběr ne

Křeček upozorňuje, že česká zkušenost s rychlým zvyšováním daní u tabáku není dobrá. Stát podle studie sazby zvyšoval, ale očekávaný efekt v rozpočtu se nedostavil. Výběr spotřební daně z tabákových a nikotinových výrobků v posledních letech stagnuje pod hranicí 60 miliard korun.

Důvodem má být mimo jiné ztráta cenové výhody vůči sousedním zemím. Česko bylo dlouho zemí, kam pro cigarety jezdili lidé z Německa a Rakouska. Podle Křečka zahraniční zákazníci do roku 2019 skupovali zhruba třetinu všech cigaret prodaných v Česku. Prudké zdražování ale tuto výhodu umazalo.

Místo toho se část českých kuřáků přesunula za levnějšími nákupy do zahraničí, hlavně do Polska.

Šance, nebo další rána pro rozpočet

Paradoxně právě nové evropské minimum může podle autora studie Česku pomoci. Pokud budou muset daně zvedat i ostatní země, rozdíly mezi českým a polským trhem se zmenší. Česko by tak mohlo přestat ztrácet část spotřeby směrem za hranice.

Křeček ale doporučuje, aby vláda držela sazby jen na absolutním minimu, které bude EU požadovat, a přibližovala se k němu postupně. Skokové zdražování podle něj deformuje trh a žene část spotřebitelů mimo legální prodej.

„Chceme-li výrazně zvýšit daňový výběr z nikotinových produktů, je nutné, abychom se drželi na absolutním minimu sazeb, které bude požadovat Evropská unie,“ uvádí studie.

Podle výpočtu ekonoma by správnější nastavení daní mohlo státnímu rozpočtu přinést až 20 miliard korun ročně navíc.

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ČTK

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Padělky rostou

Vedle přeshraničních nákupů studie upozorňuje také na nelegální trh. Míra padělků podle Křečka v posledních pěti letech vzrostla více než šestinásobně. Kolem nelegálního trhu s tabákem navíc podle studie vznikly zločinecké skupiny, které inkasují nejméně tři miliardy korun ročně.

„Země, kde skokovým způsobem výrazně zvýšili spotřební daně, ukazují, kam až celá situace může zajít,“ varuje Křeček. Jako příklad zmiňuje Francii, Irsko a Belgii, kde podle něj špatně nastavené daně přenechaly významnou část trhu organizovanému zločinu.

Studie proto kromě daňových úprav doporučuje také tvrdší zásah proti pašování a padělkům. Samotné zvyšování sazeb podle autora nestačí. Rozhodující bude, zda se Česku podaří udržet legální trh atraktivní vůči zahraničí i vůči černému prodeji.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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