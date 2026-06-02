Odolnost českých firem roste. Obávají se ale kromě Hormuzu i novinek z USA
Malé a střední podniky kvůli válce v Perském zálivu vidí situaci méně optimisticky než na podzim. Pokud jde o vývoj na domácí scéně, převládá nespokojenost.
ČSOB Index očekávání firem, který už od roku 2013 v segmentu malých a středních firem pravidelně zpracovává ČSOB, se od loňského podzimu snížil o 11,5 bodu a s hodnotou minus 4,4 body tak spadl do pásma pesimismu. Jde o nejhorší výsledek od roku 2024. Důvody jsou jednoznačné: válka kolem Perského zálivu a růst cen energetických a dalších surovin a obecně nejistota spojená s geopolitickým vývojem a jeho dopady na ekonomiku.
České ekonomice se ale i nadále daří ačkoliv se na ní po šocích v podobě covidu a války na Ukrajině projevují důsledky dalšího šoku v podobě uzavření Hormuzského průlivu. A bylo by divné, kdyby se neprojevily, zhodnotil výsledky průzkumu výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.
„Jsem rád že se české ekonomice, českým firmám i nadále daří a to, že dochází k určité korekci, určité reflexi, považuji za velmi zdravé,“ podtrhl Prokop. „Potvrzuje se, že odolnost českých podniků vzrostla,“ uvedl následně a dodal, že propad indexu je třeba posuzovat na pozadí toho, že předchozí výsledky byly dost vysoko.
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Firmy chtějí rozšiřovat byznys
Index stáhly dolů očekávaná poptávka, investice i plány na rozšiřování podnikání. I přesto ale chce 78 procent firem ze sledovaného segmentu, tedy od živnostníků až po firmy s ročním obratem 300 milionů korun, své podnikání zachovat anebo rozšiřovat. Růst nebo zachování investiční aktivity na stejné úrovni plánuje 58 procent firem. A 61 procent podnikatelů či podniků počítá se stabilitou či růstem poptávky.
Rostoucí zájem podnikatelů a malých a středních podniků o investování potvrzuje také vývoj objemu firemních úvěrů tomuto segmentu, který se meziročně zvýšil o 11 procent.
Dopady války na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu jsou často srovnávány s vlivem druhé vlny pandemie covidu. ČSOB Index očekávání firem se v důsledku toho v posledním čtvrtletí 2020 propadl na minus 39,4 bodu.
Výzva číslo jedna: kvalitní lidé
Respondenti, celkem 400 firem (od živnostníků až po společnosti s obratem 300 milionů korun), vidí největší příležitosti a zároveň výzvy pro další rozvoj svého byznysu především v získávání kvalitních zaměstnanců. K této prioritě se v průzkumu přihlásilo 54,2 procenta respondentů. Jak podtrhl hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka, na českém trhu práce sice dochází ke strukturálním změnám, ale trh je stále strnulý a je otázkou, nakolik odpovídá poptávka po určitých profesích jejich nabídce.
Jak dále vyplynulo z průzkumu, který pro ČSOB připravila na základě dubnového šetření agentura Datank, více než polovina firem (51,2 procenta) má za svou prioritu úspory a zvyšování efektivity, dalších 43,5 procenta klade enormní důraz na zavádění nových technologií. A zhruba devět z deseti firem inovuje, přičemž hlavním směrem je využívání umělé inteligence.
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Největším ohrožením podnikání je podle výsledků průzkumu růst cen energií a paliv (70 procent respondentů), válečné konflikty (62,8 procenta) a kroky americké administrativy (56,2 procenta). Pokud jde o situaci na domácí scéně, tu vnímají čeští podnikatelé a podniky ze segmentu malých a středních odlišně. Zatímco 45 procent ji hodnotí pozitivně, 55 procent je nespokojeno.
Největší firmy trpí rostoucí intenzitou regulace
A jak podle šéfa firemního bankovnictví ČSOB Pavla Prokopa vypadá srovnání výzev segmentu malých a středních firem se segmentem velkých podniků? „Větší firmy více trpí nedostatkem pracovní síly, protože rychleji rozšiřují, rychleji inovují a více investují do rozšiřování svého podnikání. Největší firmy musejí jít hledání nových zaměstnanců více naproti. Musejí mimo jiné více sledovat regulatoriku a legislativu v této oblasti,“ uvedl Prokop.
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