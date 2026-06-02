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newstream.cz Zprávy z firem Odolnost českých firem roste. Obávají se ale kromě Hormuzu i novinek z USA

Odolnost českých firem roste. Obávají se ale kromě Hormuzu i novinek z USA

Odolnost českých firem roste. Obávají se ale kromě Hormuzu i novinek z USA
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Malé a střední podniky kvůli válce v Perském zálivu vidí situaci méně optimisticky než na podzim. Pokud jde o vývoj na domácí scéně, převládá nespokojenost.

ČSOB Index očekávání firem, který už od roku 2013 v segmentu malých a středních firem pravidelně zpracovává ČSOB, se od loňského podzimu snížil o 11,5 bodu a s hodnotou minus 4,4 body tak spadl do pásma pesimismu. Jde o nejhorší výsledek od roku 2024. Důvody jsou jednoznačné: válka kolem Perského zálivu a růst cen energetických a dalších surovin a obecně nejistota spojená s geopolitickým vývojem a jeho dopady na ekonomiku.

České ekonomice se ale i nadále daří ačkoliv se na ní po šocích v podobě covidu a války na Ukrajině projevují důsledky dalšího šoku v podobě uzavření Hormuzského průlivu. A bylo by divné, kdyby se neprojevily, zhodnotil výsledky průzkumu výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

„Jsem rád že se české ekonomice, českým firmám i nadále daří a to, že dochází k určité korekci, určité reflexi, považuji za velmi zdravé,“ podtrhl Prokop. „Potvrzuje se, že odolnost českých podniků vzrostla,“ uvedl následně a dodal, že propad indexu je třeba posuzovat na pozadí toho, že předchozí výsledky byly dost vysoko.

Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar

Zprávy z firem

Pod novou značku Stelar Holding se začlení mimo jiné i dosavadní finančně-poradenská síť SMS finance s více než půlmilionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Investory projektu jsou skupina Axelor společně se zakladateli SMS finance. 

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Firmy chtějí rozšiřovat byznys

Index stáhly dolů očekávaná poptávka, investice i plány na rozšiřování podnikání. I přesto ale chce 78 procent firem ze sledovaného segmentu, tedy od živnostníků až po firmy s ročním obratem 300 milionů korun, své podnikání zachovat anebo rozšiřovat. Růst nebo zachování investiční aktivity na stejné úrovni plánuje 58 procent firem. A 61 procent podnikatelů či podniků počítá se stabilitou či růstem poptávky.

Rostoucí zájem podnikatelů a malých a středních podniků o investování potvrzuje také vývoj objemu firemních úvěrů tomuto segmentu, který se meziročně zvýšil o 11 procent.  

Dopady války na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu jsou často srovnávány s vlivem druhé vlny pandemie covidu. ČSOB Index očekávání firem se v důsledku toho v posledním čtvrtletí 2020 propadl na minus 39,4 bodu.

Výzva číslo jedna: kvalitní lidé 

Respondenti, celkem 400 firem (od živnostníků až po společnosti s obratem 300 milionů korun), vidí největší příležitosti a zároveň výzvy pro další rozvoj svého byznysu především v získávání kvalitních zaměstnanců.  K této prioritě se v průzkumu přihlásilo 54,2 procenta respondentů. Jak podtrhl hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka, na českém trhu práce sice dochází ke strukturálním změnám, ale trh je stále strnulý a je otázkou, nakolik odpovídá poptávka po určitých profesích jejich nabídce.

Jak dále vyplynulo z průzkumu, který pro ČSOB připravila na základě dubnového šetření agentura Datank, více než polovina firem (51,2 procenta) má za svou prioritu úspory a zvyšování efektivity, dalších 43,5 procenta klade enormní důraz na zavádění nových technologií. A zhruba devět z deseti firem inovuje, přičemž hlavním směrem je využívání umělé inteligence.  

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů. Trh vyděsil krok Strategy

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Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.

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Největším ohrožením podnikání je podle výsledků průzkumu růst cen energií a paliv (70 procent respondentů), válečné konflikty (62,8 procenta) a kroky americké administrativy (56,2 procenta). Pokud jde o situaci na domácí scéně, tu vnímají čeští podnikatelé a podniky ze segmentu malých a středních odlišně. Zatímco 45 procent ji hodnotí pozitivně, 55 procent je nespokojeno.

Největší firmy trpí rostoucí intenzitou regulace

A jak podle šéfa firemního bankovnictví ČSOB Pavla Prokopa vypadá srovnání výzev segmentu malých a středních firem se segmentem velkých podniků? „Větší firmy více trpí nedostatkem pracovní síly, protože rychleji rozšiřují, rychleji inovují a více investují do rozšiřování svého podnikání. Největší firmy musejí jít hledání nových zaměstnanců více naproti. Musejí mimo jiné více sledovat regulatoriku a legislativu v této oblasti,“ uvedl Prokop.

Commerzbank zvažuje, že zruší tisíce pracovních míst

UniCredit je blíž ovládnutí Commerzbank. Němcům se plán nelíbí

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Šéf UniCredit Andrea Orcel pokračuje ve snaze získat Commerzbank. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého německého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi. Proti transakci je ale německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.

ČTK

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Světové ekonomické fórum: Pozitivní dopady AI přijdou později, než si všichni mysleli

Dopady zavedení AI budou nerovnoměrné napříč sektory i světem
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.

Sektory IT a telekomunikací patří k ekonomickým oblastem, v nichž dochází k dopadům zavádění umělé inteligence nejrychleji. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Světového ekonomického fóra mezi ekonomy z celého světa, který fórum představilo na konci května. Oslovení ekonomové očekávají, že pozitivní dopady zejména na zvýšení produktivity se v těchto sektorech projevují méně než do šesti měsíců. Navíc se tento čas ještě zkrátil proti obdobnému průzkumu z letošního ledna.

„Více než devět z deseti respondentů souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tvrzením, že míra adopce AI se během příštích dvanácti měsíců dále zvýší. Tempo zavádění je natolik vysoké, že se již začínají objevovat známky významných omezení na straně nabídky. Současně je zřejmé, že adopce AI postupuje nerovnoměrně, a to jak z geografického hlediska, tak mezi jednotlivými typy podniků,“ stojí v reportu. „První vlna produktivních přínosů se objevuje zejména tam, kde je samotná práce plně digitální a umělá inteligence může přímo pracovat s kódem, daty a pracovními procesy,“ píše se dále v reportu Světového ekonomického fóra.

Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit

Zprávy z firem

Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

lib

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Ochlazení očekávání

Při srovnání aktuálního reportu s tím lednovým ekonomové sledují ještě jednu oblast, kde dochází k pozitivním dopadům rychleji, než se očekávalo: v oblastní vzdělávání.

„Zavádění umělé inteligence do vzdělávání totiž nabízí značný potenciál pro proměnu výukových metod, personalizaci vzdělávacích zkušeností a zefektivnění administrativních procesů,“ myslí si autoři reportu.

V ostatních oblastech ale dochází k ochlazování očekávání. A to v některých případech i o několik let. Týká se to například zdravotní péče, kde se dříve očekávaly pozitivní dopady po 12 měsících, aktuálně ekonomové očekávají, že k tomu dojde spíše až za dva a půl roku. Nejvyšší posun zažila oblast stavebnictví a technických prací, kde se původně očekával nárůst produktivity za 15 měsíců, aktuálně odhady hovoří o třech a půl letech. Nejdelší horizont pozitivních dopadů pak ekonomové z celého světa očekávají v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde jde o téměř čtyři roky.

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Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

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Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

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Pozvolnější a nerovnoměrný vývoj

Ve srovnání s předchozím vydáním průzkumu tak respondenti napříč většinou odvětví mírní očekávání ohledně krátkodobého dopadu AI na produktivitu. Historie podle reportu ukazuje, že přínosy univerzálních technologií často vyžadují roky doplňkových investic.

„Současná vlna AI navíc zůstává soustředěna především ve velkých firmách a ve službách založených na znalostech, zatímco právní, datové, dovednostní a infrastrukturní překážky zpomalují její širší rozšíření,“ upozorňuje report.

Výsledkem tak může být pozvolnější a nerovnoměrnější vývoj, než naznačovala původní očekávání. Viditelné úspěchy budou přicházet postupně a makroekonomické přínosy se projeví až ve chvíli, kdy se jim přizpůsobí manažerské postupy, energetická infrastruktura i pracovní síla.

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Německý sociální zázrak se drolí. Miliony Němců počítají každé euro

Německý sociální zázrak se drolí. Miliony Němců počítají každé euro
iStock
ČTK
ČTK

Největší evropská ekonomika čelí nepříjemnému sociálnímu trendu. Podíl Němců ohrožených chudobou stoupl na 16,1 procenta a sociální organizace varují vládu před škrty v dávkách.

S chudobou se v Německu potýká 16,1 procenta obyvatel, což je nejvíce od pandemického roku 2020. Informuje o tom v úterý web veřejnoprávní televize ARD s odvoláním na uskupení Paritätischer Gesamtverband, které sdružuje tisíce německých sociálních organizací.

„V této zemi žije v chudobě 13,3 milionu lidí – pokud vezmeme v úvahu pouze relativní příjmovou chudobu,“ uvedl svaz, podle něhož jsou chudobou nejčastěji postiženi starší lidé, lidé, kteří žijí sami, a osoby, které bez partnera vychovávají děti.

Sociální organizace varují před krizí

Mezi lety 2024 a 2025 podíl lidí, kteří se v zemi s více než 83 miliony obyvatel potýkají s chudobou, stoupl o 0,6 procentního bodu. Šéf Paritätischer Gesamtverband Joachim Rock nárůst označuje za znepokojivý a mluví o krizové situaci. V této souvislosti také varoval německou vládu před škrty v sociálních dávkách.

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Dobře už bylo? Evropa na tom není tak špatně, jak se o ní obvykle mluví

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Zatímco Donald Trump mluví o sobě a o USA takřka výhradně v superlativech, z Evropy se stal příklad neúspěchu a zmaru, k čemuž přispívají i depresivní představitelé. Trumpova vyjádření nikdo neovlivní, ale sami Evropané by se sebeponižováním měli přestat. K ničemu smysluplnému to nevede.

Karel Pučelík

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Kdo je ohrožen chudobou

Oficiální definice Evropské unie tuto skupinu lidí označuje jako „ohrožené chudobou“. Ve spolkové republice do ní spadají lidé, kteří mají k dispozici méně než 60 procent mediánového příjmu. U samostatně žijících to naposledy bylo 1446 eur (35 093 korun) čistého měsíčně, u domácností se dvěma dospělými a dvěma dětmi do 14 let 3036 eur (73 681 korun) měsíčně.

Nejhůře jsou na tom Brémy

I nadále v Německu panují výrazné rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Nejmenší podíl lidí ohrožených chudobou je v Bavorsku (12,6 procenta) a Bádensku-Württembersku (13,2 procenta), naproti tomu nejvyšší podíl vykazují Brémy (27,5 procenta) a Sasko-Anhaltsko (21,3 procenta).

Euro jako Kohlův pomník. A jeden z kořenů dnešní síly AfD

Euro jako Kohlův pomník. A jeden z kořenů dnešní síly AfD

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Vzestup AfD nevznikl ve vzduchoprázdnu. Účet za politiku kancléře a znovusjednotitele Německa Helmuta Kohla, která víc sledovala dějinný pomník než ekonomickou realitu, Německo platí dodnes, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

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Mladí se bojí, že na ně nezbydou důchody. Oprávněně

Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?

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Zejména mladí lidé v Evropě se obávají, že pro ně v rozpočtech jejich států nezbyde na výplatu budoucích důchodů. Nutno říci, že jejich obavy nejsou neopodstatněné, penzijní systémy, které jsou základem evropské sociální politiky, budou pod stále větším tlakem. Odpovědí politiků by měla být diskuse vedoucí k moderním reformám, které zvládnou výzvy budoucnosti a zároveň nikoho nenechají na holičkách. Politikům napříč spektrem se do toho ale nechce. Nevěří, že je pak ještě zvolí.

Karel Pučelík

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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