Češi si plánují brát vyšší hypotéky. Stále častěji počítají i s pomocí rodiny
Hypotéky v Česku dál rostou a vlastní bydlení se pro mnoho domácností mění v rodinný projekt. Zájemci počítají s vyššími úvěry, většími splátkami i pomocí rodičů, zatímco ceny bytů a domů dál stoupají.
Hypotéku má v současnosti 18 procent Čechů. Dalších 19 procent lidí si ji plánuje vzít nejdříve za dva roky, což je podobný podíl jako loni. Nejčastěji slouží úvěr k pořízení vlastního bydlení – uvedlo to 84 procent lidí s hypotékou. Dalších devět procent ji využilo na koupi investiční nemovitosti nebo bydlení pro své děti.
Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos, který dnes jejich zástupci představili novinářům. Zapojilo se do něj 1001 respondentů ve věku od 18 do 79 let.
Oproti loňsku mírně ubylo lidí, kteří museli plány na vlastní bydlení odložit. Zatímco v roce 2025 šlo o 47 procent dotázaných, letos je to 43 procent. Přesto zůstává pořízení nemovitosti pro velkou část domácností obtížné, mimo jiné kvůli rostoucím cenám a vyšším potřebným úvěrům.
Přijetí eura bývá často líčeno jako cesta k levnějším hypotékám. A tedy jako možná úleva pro mladé domácnosti, které dnes jen obtížně dosahují na vlastní bydlení. Jenže právě zde se skrývá podstatné riziko. V českých podmínkách může euro porodnosti nikoli pomoci, ale naopak ji dále srazit.
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Názory
Přijetí eura bývá často líčeno jako cesta k levnějším hypotékám. A tedy jako možná úleva pro mladé domácnosti, které dnes jen obtížně dosahují na vlastní bydlení. Jenže právě zde se skrývá podstatné riziko. V českých podmínkách může euro porodnosti nikoli pomoci, ale naopak ji dále srazit.
Výše hypotéky vzrostla
Průměrná plánovaná výše hypotéky meziročně vzrostla o více než půl milionu korun na 3,16 milionu korun. Více než čtvrtina zájemců počítá s úvěrem vyšším než čtyři miliony korun. Reálně poskytnuté hypotéky jsou ale už nyní výrazně vyšší. Podle ČBA Hypomonitoru činila v květnu průměrná velikost nové hypotéky 4,84 milionu korun.
Rostoucí úvěry znamenají i větší zátěž pro rodinné rozpočty. Čtyři z deseti domácností s hypotékou vydávají na měsíční splátku více než čtvrtinu čistých příjmů. U 29 procent domácností splátka dosahuje nejméně 30 procent příjmů. Třetina budoucích žadatelů dokonce očekává, že bude na hypotéku dávat více než 40 procent čistých příjmů domácnosti.
„Čtyřicetiprocentní poměr je dnes průměrem,“ uvedl ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Většina zájemců o hypotéku přitom nečeká, že by se situace na trhu s bydlením výrazně zlepšila. Sedm z deseti lidí, kteří o hypotéce uvažují, předpokládá, že nemovitosti budou v příštích dvou letech dál zdražovat. Podle ředitele hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha lidé často plánují hypotéku kolem tří milionů korun, zatímco skutečně poskytované úvěry jsou už podstatně vyšší. To podle něj ukazuje, že domácnosti zatím plně nedoceňují tempo růstu cen nemovitostí.
Šest z deseti Čechů dnes bydlí ve vlastním. Více než polovina z nich žije v rodinném domě. Čtvrtina lidí bydlí v nájmu a sedm procent u rodičů. Právě pomoc rodiny přitom hraje při pořizování bydlení stále důležitější roli. Třetina budoucích žadatelů o hypotéku počítá se spolufinancováním s partnerem či rodiči nebo s půjčkou od příbuzných.
Roste také význam dědictví. Podíl lidí, kteří získali vlastní bydlení tímto způsobem, se během dvou let zvýšil z 11 na 16 procent.
Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, což je o polovinu víc než loni. V meziměsíčním srovnání ale trh hypoték mírně ochladl, proti dubnu se jejich objem snížil o 14,5 procenta. Úvěry na bydlení zdražily. Průměrná hypoteční úroková sazba se podle Hypomonitoru meziměsíčně zvýšila o 0,15 procentního bodu na 4,67 procenta.
Hypotéky jedou, ale levné nejsou a nebudou
Money
Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, což je o polovinu víc než loni. V meziměsíčním srovnání ale trh hypoték mírně ochladl, proti dubnu se jejich objem snížil o 14,5 procenta. Úvěry na bydlení zdražily. Průměrná hypoteční úroková sazba se podle Hypomonitoru meziměsíčně zvýšila o 0,15 procentního bodu na 4,67 procenta.
Hypoteční trh zůstává aktivní. Banky a stavební spořitelny podle květnového ČBA Hypomonitoru poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun. Meziročně to bylo o 54 procent více, meziměsíčně ale objem klesl o 14,5 procenta. Nové úvěry bez refinancování se proti dubnu snížily o 14 procent na 38,1 miliardy korun.
Průměrná úroková sazba v květnu vzrostla na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. Průměrná nově poskytnutá hypotéka dosáhla 4,84 milionu korun. Proti dubnu byla o procento nižší, meziročně ale vzrostla o 17 procent.
Ceny nemovitostí dál rostou. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta a rodinné domy o 9,1 procenta. Tempo růstu sice zpomalilo oproti roku 2025, bydlení však pro domácnosti zůstává stále dražší.
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