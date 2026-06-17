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newstream.cz Money Češi si plánují brát vyšší hypotéky. Stále častěji počítají i s pomocí rodiny

Češi si plánují brát vyšší hypotéky. Stále častěji počítají i s pomocí rodiny

Stavba rodinného domu
iStock
nst
nst

Hypotéky v Česku dál rostou a vlastní bydlení se pro mnoho domácností mění v rodinný projekt. Zájemci počítají s vyššími úvěry, většími splátkami i pomocí rodičů, zatímco ceny bytů a domů dál stoupají.

Hypotéku má v současnosti 18 procent Čechů. Dalších 19 procent lidí si ji plánuje vzít nejdříve za dva roky, což je podobný podíl jako loni. Nejčastěji slouží úvěr k pořízení vlastního bydlení – uvedlo to 84 procent lidí s hypotékou. Dalších devět procent ji využilo na koupi investiční nemovitosti nebo bydlení pro své děti.

Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos, který dnes jejich zástupci představili novinářům. Zapojilo se do něj 1001 respondentů ve věku od 18 do 79 let.

Oproti loňsku mírně ubylo lidí, kteří museli plány na vlastní bydlení odložit. Zatímco v roce 2025 šlo o 47 procent dotázaných, letos je to 43 procent. Přesto zůstává pořízení nemovitosti pro velkou část domácností obtížné, mimo jiné kvůli rostoucím cenám a vyšším potřebným úvěrům.

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Názory

Přijetí eura bývá často líčeno jako cesta k levnějším hypotékám. A tedy jako možná úleva pro mladé domácnosti, které dnes jen obtížně dosahují na vlastní bydlení. Jenže právě zde se skrývá podstatné riziko. V českých podmínkách může euro porodnosti nikoli pomoci, ale naopak ji dále srazit.

Lukáš Kovanda

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Výše hypotéky vzrostla

Průměrná plánovaná výše hypotéky meziročně vzrostla o více než půl milionu korun na 3,16 milionu korun. Více než čtvrtina zájemců počítá s úvěrem vyšším než čtyři miliony korun. Reálně poskytnuté hypotéky jsou ale už nyní výrazně vyšší. Podle ČBA Hypomonitoru činila v květnu průměrná velikost nové hypotéky 4,84 milionu korun.

Rostoucí úvěry znamenají i větší zátěž pro rodinné rozpočty. Čtyři z deseti domácností s hypotékou vydávají na měsíční splátku více než čtvrtinu čistých příjmů. U 29 procent domácností splátka dosahuje nejméně 30 procent příjmů. Třetina budoucích žadatelů dokonce očekává, že bude na hypotéku dávat více než 40 procent čistých příjmů domácnosti.

„Čtyřicetiprocentní poměr je dnes průměrem,“ uvedl ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Většina zájemců o hypotéku přitom nečeká, že by se situace na trhu s bydlením výrazně zlepšila. Sedm z deseti lidí, kteří o hypotéce uvažují, předpokládá, že nemovitosti budou v příštích dvou letech dál zdražovat. Podle ředitele hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha lidé často plánují hypotéku kolem tří milionů korun, zatímco skutečně poskytované úvěry jsou už podstatně vyšší. To podle něj ukazuje, že domácnosti zatím plně nedoceňují tempo růstu cen nemovitostí.

Šest z deseti Čechů dnes bydlí ve vlastním. Více než polovina z nich žije v rodinném domě. Čtvrtina lidí bydlí v nájmu a sedm procent u rodičů. Právě pomoc rodiny přitom hraje při pořizování bydlení stále důležitější roli. Třetina budoucích žadatelů o hypotéku počítá se spolufinancováním s partnerem či rodiči nebo s půjčkou od příbuzných.

Roste také význam dědictví. Podíl lidí, kteří získali vlastní bydlení tímto způsobem, se během dvou let zvýšil z 11 na 16 procent.

Hypotéky jedou, ale levné nejsou a nebudou

Money

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, což je o polovinu víc než loni. V meziměsíčním srovnání ale trh hypoték mírně ochladl, proti dubnu se jejich objem snížil o 14,5 procenta. Úvěry na bydlení zdražily. Průměrná hypoteční úroková sazba se podle Hypomonitoru meziměsíčně zvýšila o 0,15 procentního bodu na 4,67 procenta.

ČTK

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Hypoteční trh zůstává aktivní. Banky a stavební spořitelny podle květnového ČBA Hypomonitoru poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun. Meziročně to bylo o 54 procent více, meziměsíčně ale objem klesl o 14,5 procenta. Nové úvěry bez refinancování se proti dubnu snížily o 14 procent na 38,1 miliardy korun.

Průměrná úroková sazba v květnu vzrostla na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. Průměrná nově poskytnutá hypotéka dosáhla 4,84 milionu korun. Proti dubnu byla o procento nižší, meziročně ale vzrostla o 17 procent.

Ceny nemovitostí dál rostou. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty v prvním čtvrtletí meziročně o 12,5 procenta a rodinné domy o 9,1 procenta. Tempo růstu sice zpomalilo oproti roku 2025, bydlení však pro domácnosti zůstává stále dražší.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Věra Tůmová

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„Prodali nám sen.“ I zastánci brexitu dnes mluví o hořkém vystřízlivění

Deset let od brexitu: sliby zmizely, papírování zůstalo
ČTK
ČTK
ČTK

Deset let po brexitu spojuje dva bratry víc než jen podnikání: zklamání. Jeden hlasoval pro odchod z EU, druhý proti, dnes ale oba říkají, že Británie z historického rozhodnutí nezískala to, co slibovalo.

Dva bratři, podnikatelé, kteří v době referenda zastávali k brexitu protichůdné postoje, jsou po deseti letech oba zklamaní. Jeden má pocit, že byly promarněny nově získané svobody, zatímco druhý si stěžuje na komplikace v obchodu, píše agentura Reuters.

Rozčarování ohledně odchodu Británie z Evropské unie, které pociťují Nigel Baxter, majitel firmy s užitkovými vozy, a Ian Baxter, který vlastní logistickou společnost, odráží pocity napříč celou zemí.

Podle průzkumu YouGov z 9. června si nyní téměř šest z deseti lidí myslí, že Británie udělala chybu, když hlasovala pro odchod z EU. Přes 50 procent lidí, kteří 23. června 2016 hlasovali pro odchod, zjistilo, že jim „prodali sen“, uvedl šedesátiletý Ian.

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Karel Pučelík

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Británie odchod z EU nevyužila

Nigel, který propagoval odchod a žije v Nottinghamu ve střední Anglii, uvedl, že se nekonaly deregulace, snížení daní a příliv zahraničních investic, které měl podle něj brexit přinést. Viní z toho vládu a její nedostatečnou důraznost. „Nepodařilo se nám tohoto monumentálního rozhodnutí využít,“ řekl třiašedesátiletý Nigel.

Ian považoval setrvání v unii za pragmatické rozhodnutí a nejlepší způsob, jak zajistit prosperitu a bezpečnost Británie. Odchod podle něj nepřinesl žádné „katastrofální důsledky“, ale britským firmám se výrazně zkomplikoval prodej zboží do EU, která je i nadále zdaleka největším britským obchodním partnerem.

Je ironií, že díky brexitu se Ianova logistická firma, rovněž se sídlem v Nottinghamu, výrazně rozrostla, protože založil jednotku poskytující celní služby, aby pomohla britským firmám prodávat do EU. „Vzkvétá na úkor našich zákazníků a jejich obchodu s Evropskou unií, který není tak silný, jak by jinak byl,“ řekl. „Stále si myslím, že se to nikdy nemělo takhle zkomplikovat,“ doplnil.

Kromě neshod ohledně odchodu Británie z EU fandí bratři konkurenčním fotbalovým týmům, Chelsea a Arsenalu, ale během celé debaty o brexitu si udrželi blízký vztah. To však v celé zemi v roce 2016 neplatilo. Kvůli brexitu vzplanuly emoce, zaznívala varování ohledně ekonomických dopadů odchodu z EU a na billboardech se objevovaly pobuřující plakáty zobrazující dlouhé fronty migrantů.

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Stagnující životní úroveň i migrace

Dnes je nálada kolem tohoto historického rozhodnutí tlumenější a zastíněná novými rozkoly ve společnosti. Voliče však stále trápí podobné problémy – stagnující životní úroveň, nedostatečné financování veřejných služeb a migrace. „Upřímně řečeno, už se mi to trochu vytratilo z paměti,“ uvedl Nigel.

Pro Iana je brexit stále v popředí zájmu a tato otázka se znovu stala bojištěm v možném souboji o vedení vládní Labouristické strany. Je rád, že současná vláda, zvolená v roce 2024, se snaží navázat užší vztahy s EU, ale odmítá myšlenku opětovného přistoupení za horších podmínek.

„Nejsem si jistý, zda by nám EU nabídla tak výhodnou dohodu, jako jsme měli tehdy. Velmi pochybuji o tom, že je to možné, a proto si nemyslím, že by se Británie k EU znovu připojila,“ dodal.

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Karel Pučelík

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Med z hotelové střechy. V pražském Marriottu včelaří šéfkuchař a sází na chuť města

Na střeše pražského hotelu Marriott bzučí pět úlů. O včely se tu nestará externí firma, ale šéfkuchař restaurace The Artisan David Rejhon se svým zástupcem Peterem Mikulášem.
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Na střeše pražského hotelu Marriott bzučí pět úlů. O včely se tu nestará externí firma, ale šéfkuchař hotelové restaurace The Artisan David Rejhon se svým zástupcem Peterem Mikulášem. Městské včelaření je pro ně koníček, součást udržitelné gastronomie i způsob, jak hostům ukázat, že lokální surovina může vznikat i pár pater nad rušným centrem Prahy. Letos je medu kvůli suchu méně, v nejlepším roce ale v hotelu vytočili až 25 kilogramů z jednoho úlu.

V kuchyni luxusního hotelu by člověk čekal lanýže, kaviár nebo pečlivě vybrané maso od lokálních farmářů. V pražském Marriottu ale jedna z nejzajímavějších surovin vzniká přímo nad restaurací The Artisan. Je to med ze střechy.

Šéfkuchař David Rejhon a jeho zástupce Peter Mikuláš mají na hotelové střeše v současnosti pět úlů. Nejde přitom o marketingovou kulisu, která se jednou za rok ukáže hostům. O včelstva se starají sami.

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Zprávy z firem

Pražské hotely mají za sebou jeden z nejúspěšnějších roků v historii. Generální ředitel hotelu Prague Marriott Robert Grader v rozhovoru pro newstream.cz odhaluje, jak se mění složení hostů, proč se hotelová lobby stávají centrem dění a jak nové trendy v hotelnictví ovlivňují trh. Prozrazuje také, jaké výzvy a příležitosti čekají pražské hotely v roce 2025, nebo na čem majitelé hotelů nejvíce vydělávají.

Zdeněk Pečený

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„Úly jsou i na jiných hotelech, ale ty si většinou najímají externí včelaře na péči. My to máme jako koníček,“ říká Rejhon.

Na první pohled může znít včelaření v centru metropole jako paradox. Jenže právě město nabízí včelám mimořádně pestrý jídelníček. Z hotelové střechy mají včely v doletovém okruhu Letnou, Petřín, Riegrovy sady, Vítkov i řadu zahrad a alejí. V Praze navíc kvetou rostliny postupně: akát, lípy, parková zeleň, zahrady i stromy ve vnitroblocích. Díky tomu nemají včely jen jednu krátkou snůšku, ale pestřejší a delší sezonu.

Město místo řepkového lánu

Podle Mikuláše je právě rozmanitost hlavním důvodem, proč může být městský med chuťově zajímavější než med z některých venkovských lokalit. Tam včely často létají na monokultury, typicky řepku, nebo mají v lese snůšku vázanou jen na krátké období, kdy kvetou konkrétní dřeviny.

V Praze rostliny kvetou ve fázích. Lípa, akát, různé parky, zahrady. Ta různorodost je velká, a proto je med z města tak kvalitní,“ vysvětluje Mikuláš.

Dalším argumentem je menší kontakt s intenzivním zemědělstvím. Zatímco na venkově mohou včely zalétat na pole ošetřovaná přípravky na ochranu rostlin, městská zeleň bývá z tohoto pohledu příznivější. Neznamená to, že město je bez rizik. Přináší dopravu, prach, tepelné ostrovy i omezený prostor. V praxi však testy městských medů opakovaně ukazují, že obavy z kontaminace bývají často větší než skutečný problém.

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Josef Tuček

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Pro hotely a restaurace je navíc městský med surovinou s příběhem. Nevzniká anonymně, ale přímo na místě, kde se následně používá. V The Artisan se stává součástí kuchyně i širšího konceptu restaurace, která staví na lokálnosti, řemesle a maximálním využití vlastních zdrojů.

Letos méně medu. Včelám chyběl nektar

Včelaření ale není přesná výroba. A už vůbec ne v době výkyvů počasí. V nejlepším roce se v Marriottu podařilo vytočit kolem 25 kilogramů medu z jednoho úlu. Letos je výnos nižší.

„Jsou to krásná, silná včelstva. Ale letos je medu méně, protože bylo sucho a chybí nektar,“ říká Mikuláš. Podle něj do včelařství vstupuje tolik externích faktorů, že plánovat medobraní podle kalendáře často nejde. „Chtěli jsme vytáčet dřív, ale kvůli počasí to nešlo. Vadí déšť i sucho,“ dodává.

Obyčejná práce: Med? Opravdovým zázrakem je včelí jed

Enjoy

Včelám se Vlastimil Dlab věnuje od roku 1972. Na zahradě u svého domu na kraji Lázní Bělohrad má padesát včelstev. Část úlů je v rohu velké a krásně udržované zahrady plné květin s umělým rybníčkem a vzrostlým modřínem, větší část má v přilehlé dlouhé dostavbě u zadního plotu. Ke včelám se chodí zevnitř, ve spodní části je otevřený prostor, kterým mají včely volný průlet do svého úlu.

Dalibor Martínek

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Sucho omezuje nektarodárnost rostlin, déšť zase brání včelám v letu. V době, kdy má rostlina dávat nejvíce sladiny, může několik nepříznivých dnů zásadně změnit celou sezonu. I proto je hotelový med spíše prémiovou a omezenou surovinou než produktem, který by šlo vyrábět ve stabilních objemech.

Ekonomicky nejde o velký byznys měřený kilogramy. Hodnota je jinde. V autenticitě, odlišení podniku a propojení gastronomie s udržitelností. Pro hotel je vlastní med surovinou, dárkem, zážitkem i důkazem, že ESG nemusí zůstat jen v prezentaci pro investory.

Hotely, kanceláře i dopravní podnik

Marriott není v Praze jediný. Městské včelaření se během posledních let rozšířilo z komunitních zahrad také na střechy hotelů, kancelářských komplexů, veřejných institucí a městských firem.

Vlastní včelstva má například Dopravní podnik hlavního města Prahy ve vozovně Vokovice. O úly se tam starají zaměstnanci-včelaři a med pochází hlavně z okolí Divoké Šárky a zahrádkářských osad. Podobný princip funguje i v Pražských vodovodech a kanalizacích, kde se včelstva objevila v areálu vodojemů na Floře jako součást podpory biodiverzity.

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Včelaří hlásí lehce podprůměrnou produkci medu, ale kvalitního. Poroste cena?

Trhy

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ČTK

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Do včelaření se zapojily také kancelářské areály. Na Brumlovce má městský med vedle ekologického rozměru i komunitní funkci: propojuje developera, nájemce a lokální projekty. Úly se objevily také na střechách veřejných institucí, například na budově Státní veterinární správy na Vinohradech, kde med zároveň slouží k laboratorním testům a vzdělávání.

V hotelnictví patří mezi známé příklady Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech nebo Vienna House Andel’s Prague, kde se med ze střechy dostal i do hotelových snídaní a komunikace s hosty.

Med jako lokální luxus

Pro restaurace a hotely má vlastní med ještě jednu výhodu. Je dokonale lokální. Zatímco u masa, zeleniny nebo mléčných výrobků se za lokálnost považují desítky kilometrů, tady vzniká surovina přímo na adrese podniku. Včela přitom pracuje v okruhu několika kilometrů, takže každá sklenice je chuťovou mapou okolí.

V případě Marriottu do ní vstupuje lípa z pražských parků, akát, zeleň z Letné, Petřína i menších zahrad. Výsledkem není uniformní med z jedné plodiny, ale směs, která se rok od roku mění podle počasí a kvetení.

A právě v tom je pro gastronomii zajímavá. „Městský med není komodita, ale sezonní ingredience. Jednou je světlejší a květový, jindy výraznější. Jednou ho je dost, podruhé jen omezené množství. Včelaření je krásné, ale je v něm strašně moc proměnných,“ říká Mikuláš. Právě proto je med ze střechy víc než sladidlem. Je to symbolem podniku, který chce ukazovat, že i v centru velkoměsta může vznikat poctivá lokální surovina.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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