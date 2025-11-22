Nový magazín právě vychází!

Sladký podvod: falšovaný med nyní odhaluje i umělá inteligence

Sladký podvod: falšovaný med nyní odhaluje i umělá inteligence

Sladký podvod: falšovaný med nyní odhaluje i umělá inteligence
Josef Tuček
Med celosvětově patří mezi ve světě nejvíce falšované potraviny. Padělatelé této sladkosti nejenže obírají lidi o peníze, ale potenciálně ohrožují jejich zdraví. Do odhalování padělků se zapojuje věda, zejména chemie, fyzika a nyní také umělá inteligence.

Med je populární, relativně drahé sladidlo s celkem pozitivními výživovými i zdravotními účinky (pokud samozřejmě konzument netrpí cukrovkou). Loni globálně představoval tržní hodnotu 9,4 miliardy dolarů s perspektivou růstu na 15,6 miliardy dolarů v roce 2032.

Avšak není med jako med, některé druhy jsou podstatně dražší než jiné. Tak třeba manukový med z Nového Zélandu vytvářejí včely z nektaru nasbíraného z květů tamního keře balmínu metlatého (domorodým názvem manuka, odborně Leptospermum scoparium), který kvete jen čtyři až šest týdnů v roce. Med má zajímavou chuť a k tomu i uznávané účinky proti bakteriím.

Projevuje se to na jeho ceně. Za čtvrtkilovou sklenici manukového medu s vysokou koncentrací prospěšných látek zaplatíte v Česku od tisíce korun výš. Takže nepřekvapí, že je tento med celosvětově oblíbený u padělatelů. Zatímco včelaři na Novém Zélandu ročně vyprodukují asi 1700 tun, ve světě se ho v minulých letech ročně prodalo až deset tisíc tun. Tato míra padělání už nyní zřejmě klesá díky zavádění nových kontrol, ale padělání manukového medu se úplně zabránit nepodařilo.

Ostatně i v samoobsluze za rohem, kde si můžete koupit běžný med desetkrát levnější, nemáte jistotu, že nebude padělaný, dokazují kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce ČR.

Včela je pilná, ale při opylování „nepracuje“ šikovně, což může zkomplikovat život zemědělcům

Včela je pilná, ale při opylování „nepracuje“ šikovně. Nejen zemědělcům to zkomplikuje život

Ze školy si to obvykle pamatujeme tak, že včela nám dává med a ještě opyluje rostliny, včetně zemědělských plodin, takže je moc užitečná. Jenže v měnícím se světě je vše stále složitější – tahle včela na opylování nebude stačit nebo už nestačí. Zčásti snad pomůže věda, ale ještě lepší by byla dobrá ochrana přírody.

Cukrový sirup místo nektaru

Nejčastěji se vyskytují dva druhy falšování medu, které se mohou i navzájem kombinovat: padělání výrobku a falšování jeho původu.

Při prvním se med obvykle ředí levnějšími cukrovými sirupy. Může to být už hotový včelí med, ale někteří včelaři rovnou krmí včely přímo cukrovými roztoky místo rostlinných nektarů. Takovými postupy vzniká produkt, který se plnohodnotnému medu podobá, ale nemá jeho užitné vlastnosti.

Společné vyšetřování Evropské komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům zjistilo, že 46 procent testovaných dodávek medu do EU vykazovalo známky přidaného cukrového sirupu. „Vynikaly“ v tom zvláště dodávky z Číny a Turecka. A co je možná nejhorší: vyšetřování rovněž ukázalo, že nejde čistě o podvody ze strany zahraničních vývozců, ale že s nimi evropští dovozci na některých podvodech přímo spolupracovali.

Fyzikové vytvořili foie gras, která méně ubližují drůbeži. A labužníci nepoznají rozdíl

Foie gras neboli ztučnělá játra hus či kachen jsou považována za špičkovou delikatesu. Jenomže k jejímu získání je nutné s ptáky dost ošklivě zacházet. Lepší přístup nabízí možná nečekaná věda – fyzika.

Prolhané etikety

Při druhém základním způsobu podvodů, tedy nesprávném označování kvality a původu, podvodníci obvykle na med nalepí nesprávnou etiketu. Ta klamavě tvrdí, že výrobek pochází z hodnotnějšího nektaru, z čistší přírodní oblasti, ze země, která má jako producent medu dobrou pověst, a podobně.

Je to útok na peněženku zákazníků, ale do určité míry i na jejich zdraví. Když už se totiž podvodníci vyhýbají kvalitnímu medu, nevadí jim použít ani hodně nekvalitní napodobeniny. Takže falšovaný med častěji obsahuje stopy pesticidů, těžkých kovů, rakovinných polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších nechtěných látek, které analýzy prokázaly v medech dovážených do Evropy.

Bioreakor

Karbanátek ze vzduchu. Investory zaujali výrobci jídla z mikrobů

Už přibližně pětadvacet společností ve světě se snaží dosáhnout stavu, kdy budou vyrábět potraviny ze vzduchu, ovšem „propasírovaného“ přes bakterie.

Z podvodu usvědčují uhlíkové izotopy i pylová zrnka

Aspoň z části může pomoci věda. Chemické testy rozpoznají cukrové sirupy, které v pravém medu nemají co dělat. Jinou metodou je rozpoznávání specifických bílkovin pravého medu od náhražek – na vývoji těchto analýz ostatně pracovali i čeští vědci z pražského Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Fyzikální měření ve hmotnostním spektrometru zjistí poměr izotopů uhlíku, který je jiný v cukerném sirupu a jiný v kvetoucích rostlinách.

Velmi zajímavý postup pro odhalení původu medu se skrývá pod krásným názvem melissopalynologie, což je obor zahrnující zkoumání pylových zrn, která se v medu přirozeně vyskytují a projdou i obvyklou filtrací. Každý druh rostliny, z něhož včely berou nektar, produkuje odlišný pyl, který se dá rozpoznat pod mikroskopem. A pokud jsou to rostliny vázané na určitou oblast (jako třeba už zmíněná novozélandská manuka), dá se určit i jejich geografický původ.

Pylové zrnko je ovšem složitá trojrozměrná struktura, která se může objevit v mnoha orientacích. Rozpoznat jeho původní zdroj dokáže u mikroskopu jenom zkušený odborník. Ale i sem už zasahuje umělá inteligence, v tomto konkrétním případě strojové učení. Tým britských vědců nedávno publikoval shrnutí, které ukazuje, že umělá inteligence dokáže mikroskopické snímky pylu správně identifikovat s přesností přesahující 95 procent. V současnosti však jsou digitalizované obrazové databáze známých typů pylu ještě neúplné. Až se rozšíří, k čemuž vývoj postupně směřuje, podvodníkům s medem snad jejich byznys zase o něco zhořkne.

V příštích měsících by mohlo zvolnit zdražování potravin, uvedli analytici

Money

Vývoj výrobních cen naznačuje, že by v příštích měsících mohlo zvolnit zdražování potravin. Průmyslové zboží důvod ke zdražování nemá, shodli se analytici při hodnocení říjnových cen průmyslových výrobců. Podle dat Českého statistického úřadu ceny zemědělských výrobců zmírnily meziroční růst na 3,2 procenta ze zářijových 7,1 procenta a ceny průmyslových výrobců prohloubily pokles na 0,7 procenta ze zářijových 0,1 procenta.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Umělá inteligence na čínských univerzitách: od zákazu k povinné dovednosti

Josef Tuček

Orbán se připravuje na krizi, nikdo neví proč

Maďarský premiér Viktor Orbán
ČTK
nst
nst

Co se zase v Maďarsku děje, lámou si hlavu investoři.

Maďarský prezident Viktor Orbán se chová, jako by se připravoval na krach finančního trhu. To podle agentury Bloomberg uvádí investory do rozpaků, protože nevidí téměř žádné známky hrozícího kolapsu.  

Orbán opakovaně hovořil o nutnosti „amerického finančního štítu,“ který by ochránil Maďarsko – jehož státní dluh je podpořen investičním ratingem – v případě spekulativního útoku. Dokonce připodobňoval situaci k Argentině, která si zajistila záchrannou síť od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ačkoli to celé může být Orbánova politická hra, trhy to neberou na lehkou váhu. Nevědí ale, co se děje. Malin Rosengrenová, manažerka fondu ze společnosti RBC BlueBay se sídlem v Londýně, pro Bloomberg uvedla, že pro ekonomiku o objemu 220 miliard dolarů není potřeba žádný okamžitý záchranný balíček. „Otázka pro mě zní, co má Orbán na mysli, že ho to inspiruje k uzavření takové dohody? Žádný z potenciálních scénářů není jasný. Maďarsko není Argentina,“ uvedla. 

Řeči o americké záloze znervózňují investory, kteří sklízejí plody historické rally maďarských aktiv, částečně tažené sázkami na to, že Orbán volby prohraje. Investoři očekávají, že vítězství opozice by pomohlo Maďarsku získat přístup k dalším finančním prostředkům z Evropské unie, které jsou nyní zastavené, protože Maďarsko ignoruje různé výtky Bruselu. 

Politika je nicméně nejpravděpodobnější vysvětlení. Americké peníze pomohly straně argentinského prezidenta Javiera Mileie vyhrát nedávné volby, ač v průzkumech jeho popularita kvůli různým drastickým opatřením a slabým výsledkům propadala. Pro voliče se tak americké peníze staly jedinou hmatatelnou jistotou, což Mileiovi pomohlo. 

Javier Milei

Argentinský zázrak, nebo ekonomická pohroma? Před Javierem Mileiem se kupí jedna krize za druhou

Leaders

Na státní aparát a rozpočet vytáhl s motorovou pilou. Argentinský prezident Javier Milei se stal vzorem mnoha evropských lídrů. Najednou je však ticho po pěšině. „Shodou okolností“ v době kdy se jeho radikální strategie začíná zadrhávat. Ukazuje se, že k prosperitě se nedá jednoduše „proškrtat“?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Maďarsko na tom ekonomicky ale zdaleka není zdaleka tak zle, jako hyperinflací roky sužovaná Argentina. 

Forint v roce 2025 posílil o 20 procent vůči dolaru a 8 procent vůči euru, což je nejvíce mezi rozvíjejícími se trhy kromě ruského rublu, a směřuje ke svým největším ročním ziskům od let 2002 a 2012. Budapešťský akciový index BUX vzrostl letos v dolarovém vyjádření o 62 procent. 

Orbán uvedl, že v případě útoku na forint nebo „spekulativního útoku“ by existovalo několik typů pomoci, které by maďarská a americká vláda a centrální banky mohly „aktivovat“. Neupřesnil je. Uvedl, že by se detaily musely ještě dopracovat, zatímco americká administrativa žádnou dohodu nepotvrdila ani nepopřela.

Viktor Orbán a Donald Trump

Maďarsko následuje Mexiko či Argentinu. Dojednal Orbán měnovou unii s USA?

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán se při návratu z USA pochlubil i dalším, dosud nezmiňovaným úspěchem. Vedle podle svých slov trvalé výjimky z amerických sankcí na dovoz ruských energetických surovin prý Maďarsko může počítat také s dolarovou ochranou ze strany USA. „Včera jsem s americkým prezidentem dojednal ustavení finančního štítu,“ přiblížil agentuře Bloomberg Orbán další z výsledků svého jednání s Donaldem Trumpem.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

V rozhovoru pro ATV 11. listopadu Orbán řekl, že Maďarsko by pro svou stabilitu potřebovalo 10 až 20 miliard dolarů, ve srovnání s 20miliardovou americkou zálohou pro Argentinu.

Vládní strana Maďarska zaostává v některých průzkumech před volbami o dvouciferné hodnoty, přičemž nové opoziční hnutí vedené Péterem Magyarem těží ze stagnující ekonomiky a krize životních nákladů.

Řeči o americké pomoci mohou být součástí Orbánova krizového narativu, který má čelit proevropské opozici, uvedl Barry van der Laan, senior měnový stratég ve společnosti Monex Europe. „Prohlašovaný 'americký finanční štít' funguje jako politický nástroj, nikoli ekonomická nutnost,“ řekl van der Laan. „Zatímco Maďarsko zůstává fundamentálně solventní se stabilizovaným běžným účtem, rozšiřující se fiskální deficit z předvolebních útrat je skutečnou třecí plochou.“

Trh s dluhopisy již začal reagovat, protože Orbán uvolnil rozpočtové cíle kvůli předvolebním výdajům. Výnos maďarského 10letého domácího dluhopisu vyskočil tento měsíc o 30 bazických bodů na 7,1 procenta, čímž překonal Rumunsko a stal se nejvyšším v EU s 27 členskými státy.

Nicméně Maďarsko nemělo žádný problém s financováním z trhu a jeho fiskální deficit pro rok 2026, který Orbán odhaduje na pět procent hrubého domácího produktu, je menší než očekávané schodky v Rumunsku a Polsku.

Tříleté období téměř nulového hospodářského růstu Maďarska je však problémem, a S&P Global Ratings srazila výhled ratingu země BBB na negativní — což je již nejnižší ne-spekulativní stupeň.

Orbán popsal potenciální záchrannou síť z USA jako způsob, jak snížit závislost na EU, která uvádí obavy z korupce a právního státu jako důvod k zadržování miliard eur ve financování určeném pro Maďarsko. Také opakovaně vykresluje mezinárodní bankéře jako strašáky, zatímco sám sebe líčí jako garanta stability proti globálním rizikům, včetně války Ruska v sousední Ukrajině.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Orbán: Češi jsou nejracionálnější národ v EU

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán označil předpokládaného příštího českého premiéra Andreje Babiše za fantastického člověka a Čechy za nejracionálnější národ v Evropské unii. O Orbánově projevu v západomaďarském Györu informovala maďarská média. Orbán hovořil na akci označované jako „protiválečné shromáždění“, které je podle něj nutné kvůli hrozbě války v Evropě.

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Akcie ve světě čelí nejhlubšímu týdennímu propadu od dubna

Lukáš Kovanda
Světové akcie padají tento týden nejvýrazněji od Trumpova „týdne osvobození“ začátkem dubna. Pražská burza ale zůstává nejvýkonnější na světě, bereme-li v potaz všechny vyspělé ekonomiky dle definice MMF.

Akcie ve světě čelí nejhlubšímu týdennímu propadu od obchodního týdne, který končil letos 4. dubna. Přitom 2. dubna americký prezident Donald Trump oznámil konkrétní podobu svých takzvaných recipročních cel. Následný otřes na akciových, ale také měnových či dluhopisových trzích přiměl americkou administrativu během několika dní zavedení recipročních cel alespoň o několika měsíců pozdržet. Nad jejich dalším osudem nyní visí otazník, neboť Nejvyšší soud USA je může zneplatnit.

Pokud tedy propad akcií z prvních dubnových dní letošního roku byl fakticky důsledkem činů jediného muže, amerického prezidenta, jehož konání navíc ještě může být shledáno protiprávním, pak akciový propad těchto dní nelze svést na žádnou konkrétní osobu. Žádná konkrétní osoba jeho příčiny tedy ani nemůže „odložit“, žádný soud je nemůže zvrátit. Z tohoto hlediska je tedy nynější propad potenciálně závažnější než ten ze začátku dubna, vlastně nejzávažnější za více než posledních dvanáct měsíců.

Lukáš Kovanda: Dostupnost bydlení pro mladé se mimořádně zhoršuje, s tím padá i porodnost

Nová data Eurostatu nevypadají příliš dobře. Uvádějí, že se v Česku po roce 2022 začala mimořádně rychle zhoršovat dostupnost bydlení pro mladé lidi, a s tím klesá i porodnost. Přitom po roce 2013 se dostupnost bydlení převážně zlepšovala.

Stěžejní ukazatel světových akcií, index MSCI All Country World Index, tento týden odepisuje takřka tři procenta. To je tedy nejvíce právě od zmíněného 4. dubna. Dnešní obchodování na asijských trzích varuje, že pokles se může z předchozích dní protáhnout také do dneška, do pátku.

Důvodem vleklejšího propadu světových burz je zejména obava z bubliny umělé inteligence. Nejhodnotnější světová firma, Nvidia, sice tento týden oznámila čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání analytiků, avšak ani to nestačilo, aby se celé odvětví umělé inteligence vzepjalo k lepšímu výkonu. Sama Nvidia včera ztratila 3,2 procenta. Investoři se totiž obávají, že akciová ocenění firem ze segmentu umělé inteligence jsou už až moc vysoká a že je bude obtížné podepřít reálnými výsledky, i přes masivní investice do datových center a další infrastruktury a technologií spjatých s rozvojem umělé inteligence. Dosud zřejmě nejzřetelněji se zhmotňuje obava trhu, že investice do umělé inteligence jsou už nyní až příliš masivní na to, aby vykázaly uspokojivou návratnost.

Například cena pojištění proti platební neschopnosti společnosti Oracle v těchto dnech prudce vyskočila nad běžnou cenu takového pojištění na trhu (viz graf Bloombergu níže). Oracle masivně investuje do datových center a uskutečňuje i další velké investice do umělé inteligence, zároveň je z hlediska hodnocení svého dluhu zranitelnější než přece jenom rozkročenější giganti typu Microsoftu či Alphabet. Takže v případě splasknutí bubliny umělé inteligence půjde pojištění proti platební neschopnosti a předlužení právě Oraclu zvláště „na dračku“. A investoři na to začínají houfně sázet…

Xiaomi SU7

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

Negativní nálada kolem umělé inteligence stahuje náladu celého trhu, nejen v USA, ale celosvětově. Akciový trh USA vykazuje suverénně nejvyšší podíl na celkové tržní kapitalizaci všech burz světa, a navíc je v současnosti z historického hlediska mimořádně koncentrovaný. To znamená, že na jeho tržní kapitalizaci má nebývale vysoký podíl hrstka společností, technologických gigantů, jaké představují zmíněné Nvidia, Microsoft a Alphabet a pár dalších. Tito giganti tak či onak mohutně investují do umělé inteligence, takže pokud by na se na trhu trvaleji uhnízdil strach, že návratnost takových investic je diskutabilní, budou akciové trhy v USA a ve světě dále klesat.

Takovému temnému scénáři nahrává také to, že trh přehodnocuje své sázky na prosincové snížení základní úrokové sazby v USA. Včerejší nová čísla z amerického trhu práce, který vykazuje znaky stabilizace, nezvrátila trend posledních dní, který spočívá v poklesu pravděpodobnosti přisuzované prosincové redukci dané úrokové sazby. Americká centrální banka totiž poměrně zřetelně vyzdvihuje možná inflační rizika takového kroku. Vyšší úrokové sazby opět představují problém i pro zmíněné technologické giganty. Zdražují jejich masivní investice a jejich financování a zároveň ve výhledu možná výraznější inflace ukusuje z jejich zisků. Tím se otázka návratnosti jejich obřích investic do umělé inteligence ještě dále – a „z obou konců“ – problematizuje.

Pro českého investora, zhusta vyhledávajícího tuzemské akciové tituly, je ovšem potěšující, že pražská burza zůstává i ve ztíženém mezinárodním prostředí pátým nejvýkonnějším akciovým trhem letošního roku. V přepočtu do dolarů a po zahrnutí dividend vykazuje pražská burza, resp. její hlavní index PX, k dnešnímu dni letošní zhodnocení 70,2 procenta. Předčí jí pouze hlavní index burz v Ghaně, Zambii, Kolumbii a Rumunsku. Pražská burza je tedy světově vůbec nejvýkonnější, pokud bereme v potaz pouze ekonomiky, které Mezinárodní měnový fond označuje za vyspělé. V EU je pak Česko z hlediska výkonnosti svého akciového trhu druhé, po Rumunsku.

Lukáš Kovanda: Krvavá lázeň akcií Volkswagenu. Jsou níž než za covidu či během aféry Dieselgate

