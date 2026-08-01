Červené z Moravy mezi světovou elitou. Kolby uspělo v Londýně a láká i architekturou
Morava už dávno není jen královstvím bílých vín. Vinařství Kolby z Pouzdřan získalo na prestižní soutěži Decanter World Wine Awards zlato. Úspěch v Londýně ale není jen příběhem jedné lahve. Kolby ukazuje, kam se posouvá současné vinařství.
Ještě před pár lety by výrazné moravské červené z odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot znělo mnohým jako odvážný experiment. Morava bývala ve světě spojovaná hlavně s bílými víny, ryzlinky, vlašáky nebo aromatickými odrůdami. Jenže klima, práce ve vinici i ambice vinařů se mění. A Kolby teď ukazuje, že i moravské červené může obstát v silné mezinárodní konkurenci.
Na londýnské soutěži Decanter World Wine Awards 2026 získalo vinařství Kolby sedm medailí z osmi přihlášených vín. Největší úspěch si připsalo Cuvée RED Premium 2023, které obdrželo zlatou medaili a 95 bodů ze 100. Soutěž letos podle vinařství hodnotila téměř 17 tisíc vín z 58 zemí a degustace probíhala formou několikanásobného slepého hodnocení.
Morava, která se nebojí červené
Zlatá medaile pro červené cuvée je pro Kolby víc než jen další položka do seznamu ocenění. Je to symbol toho, kam se moravské vinařství posouvá. Cabernet Sauvignon a Merlot, tedy odrůdy spojované spíš s teplejšími oblastmi, dnes na jižní Moravě dostávají nové šance.
Do červených vín se propisuje nejen oteplování, ale hlavně přesnější práce s vinicí, nižší zatížení keřů, šetrné zpracování a citlivá práce se sudy. Výsledkem už nemusí být víno, které se jen snaží napodobit jih. Může vzniknout červené s vlastní moravskou identitou.
„Toto je slibný začátek. Důležité bude, kam se Kolby posune během příštích pěti až deseti let,“ říká enolog Michal Kacetl, autor oceněného cuvée. Podle něj stojí za úspěchem zdravá surovina, minimální zásahy během vinifikace, důraz na charakter viniční trati Kolby a citlivě zvolené sudy.
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Degustátoři soutěže víno popsali jako „vrstevnaté, s tóny černých třešní, černého rybízu a švestek, které doplňuje cedrové dřevo, hořká čokoláda a jemné sladké koření.“
Architektura, která nezbourala minulost
Kolby stojí na místě, které má vlastní charakter ještě dřív, než se otevře láhev. Vinařství hospodaří na téměř čtyřiceti hektarech vinic na jediném kopci vedle Pouzdřanské stepi. Právě krajina kolem Pouzdřan, její vápencové podloží, slunce, vítr a stepní charakter vytvářejí základ, na němž značka staví svůj příběh.
Vinařství Kolby je příkladem toho, jak může současná architektura posunout vinařský areál, aniž by musela bourat jeho minulost. Ateliér ORA v Pouzdřanech nepostavil okázalou novostavbu, která by chtěla přebít krajinu. Naopak pracoval s tím, co už na místě bylo, s historickou budovou, sklepy, novodobými přístavbami i potřebami současného provozu.
Jan Veisser, Jan Hora a Barbora Hora ze zmiňovaného ateliéru ORA doplnili vinařství o suchý sklad lahví a winebar pro návštěvníky. Protože nebylo možné zásadně zasahovat do stávajících objektů, hlavní výzvou bylo sjednotit jednotlivé stavby a provozní části do jednoho čitelného celku.
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Nejviditelnějším motivem se staly akátové latě. Architekti jimi obalili přístavby, vytvořili treláže pro popínavé rostliny a zároveň pracovali se stínem, lavicemi a pobytovými místy. Suchý sklad zapustili do terénu, beton dobarvili do zemitého tónu a jeho objem nechali částečně zmizet v krajině. Udržitelnější provoz podporuje také fotovoltaika na střechách.
Důležité je, že Kolby nepůsobí jako vinařská atrakce postavená jen pro fotografie. Winebar vznikl v historické budově, přímo v návaznosti na rozsáhlé sklepy. Uprostřed prostoru stojí masivní degustační stůl, kolem kterého se dá stát, ochutnávat a mluvit o víně.
Kolby navíc pracuje i s myšlenkou, že vinařství může být kulturním místem. Návštěvníci mohou spojit degustaci s procházkou mezi sochami Michala Gabriela, které jsou umístěné přímo ve vinicích.
Sedm medailí jako začátek
Vedle zlatého Cuvée RED Premium 2023 získala Kolby na Decanteru stříbrné medaile za Tramín červený Premium 2023 a Riesling Premium 2023. Bronz si odvezly Chardonnay Premium 2024, Cuvée RED Selection 2023, Ryzlink rýnský Selection 2023 a Pinot Blanc Selection 2023.
Decanter ve svém shrnutí letošních výsledků upozornil, že mapa špičkového vína se dál rozšiřuje a mimořádná vína dnes přicházejí i z regionů, které dříve nestály v centru tradiční fine wine debaty. Moravské červené z Kolby do této změny dobře zapadá.
Nezbourali ani centimetr, přesto vinařství Kolby získalo po jejich zásahu zcela nový ráz. Původní stavby i ty nové, suchý sklad i vinný bar, zabalili architekti ze studia ORA do dřevěných latí.
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Nezbourali ani centimetr, přesto vinařství Kolby získalo po jejich zásahu zcela nový ráz. Původní stavby i ty nové, suchý sklad i vinný bar, zabalili architekti ze studia ORA do dřevěných latí.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.