Rozpálené boxy ničí čokoládu i léky. E-shopy kvůli vedrům omezují doručování
Výdejními boxy v Česku projde denně kolem čtvrt milionu zásilek, ve špičce až dvojnásobek. Během tropických dnů se však plechové schránky mohou rozpálit na více než 50 stupňů. Čokoláda, kosmetika nebo některé léky se pak během několika hodin znehodnotí. První prodejci proto expedici citlivého zboží omezují, případně ji úplně zastavují.
V Česku stojí přibližně 17 tisíc výdejních boxů. Pro miliony zákazníků představují nejpohodlnější způsob, jak si převzít objednávku. Většina z nich však není chlazená. Pokud na plechovou schránku celý den praží slunce, může podle Potravinářské komory ČR teplota uvnitř překročit 50 stupňů.
Balík, který si zákazník vyzvedne až večer cestou z práce, tak může strávit celé odpoledne v podmínkách připomínajících rozpálenou troubu. Pro oblečení, knihy nebo elektroniku v originálním obalu to obvykle nepředstavuje zásadní problém. U potravin, kosmetiky či léků však může být několik hodin v extrémním horku rozhodujících.
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Evropská unie od července zavede nové clo na zásilky z platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Podle Ruslana Skopala, spolumajitele Eshop Booster a společnosti Premium Barefoot, je to správný, ale opožděný krok. V komentáři upozorňuje, že skutečný problém není jen levné zboží z Číny, ale hlavně slabé vymáhání pravidel, nebezpečné výrobky, padělky, obcházení DPH a rizika spojená s datovou bezpečností.
České e-shopy proto postupně zavádějí jakýsi letní režim. Předpověď počasí sledují stejně pozorně jako stav skladu a podle očekávaných teplot rozhodují, které objednávky ještě odešlou a které raději o několik dní pozdrží.
Čokoláda začíná trpět už při 25 stupních
K nejcitlivějšímu zboží patří čokoláda a výrobky s čokoládovou polevou. Podle mluvčího Potravinářské komory Marka Zemánka začínají ztrácet svou strukturu už při teplotách nad 25 stupňů. Kakaové máslo měkne kolem třicítky a při teplotě přibližně 37 stupňů se rozpouští.
Stačí, aby se čokoláda během přepravy rozpustila a následně znovu ztuhla. Na jejím povrchu se může objevit šedavý tukový výkvět, výrobek přijde o lesk i typické křupnutí a jeho konzistence bude mazlavá. Zdravotně závadný být nemusí, zákazník ale rozhodně nedostane produkt v kvalitě, za kterou zaplatil.
Vysoké teploty ničí také další potraviny. Pečivo uzavřené v sáčku se může zapařit a rychleji plesnivět, ořechová másla se oddělují a med přichází o část enzymů. Nepasterizované nápoje s živými kulturami, například kombucha, mohou v rozpáleném boxu zvýšit tlak v lahvi natolik, že nádoba praskne.
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Severovýchod sinajského poloostrava stále patří pro české výletníky mezi neprobádanou oblast, protože byl dlouho uzavřený a nyní zde platí přísná bezpečnostní opatření. Pro toho, kdo se chce podívat například na Mojžíšovu horu, nebo si vychutnat potápěčský ráj, je prakticky jedinou možností let a ubytování zprostředkované Čedokem. Je to totiž jediná cestovka, která cestu do Taby poskytuje.
Mimo potraviny horko ohrožuje také kosmetiku, některé léky a doplňky stravy v želatinových kapslích.
E-shopy raději zásilku o několik dní zdrží
Jihočeský prodejce ořechů a sušeného ovoce Ochutnej Ořech, který ročně vyřídí přibližně 200 tisíc objednávek, proto během nejteplejších dnů část sortimentu vůbec neodesílá.
„Pár dní v roce, kdy jsou extrémní vedra, oříšky v čokoládě vůbec neexpedujeme. Zákazníkům dáme vědět, že si počkají o den déle, ale mají jistotu, že to, co k nim dorazí, bude v pořádku,“ říká ředitel společnosti Petr Voves.
Stačí, aby teploty překročily 30 stupňů a místo mraků se objevilo slunce. Prodeje zmrzlin v českých obchodech pak mohou během jediného dne vzrůst o více než sto procent. Přestože zákazníci zůstávají věrní vanilce, čokoládě nebo karamelu, stále častěji zkoušejí sorbety, prémiové příchutě, privátní značky či výrobky s vyšším obsahem bílkovin.
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Stačí, aby teploty překročily 30 stupňů a místo mraků se objevilo slunce. Prodeje zmrzlin v českých obchodech pak mohou během jediného dne vzrůst o více než sto procent. Přestože zákazníci zůstávají věrní vanilce, čokoládě nebo karamelu, stále častěji zkoušejí sorbety, prémiové příchutě, privátní značky či výrobky s vyšším obsahem bílkovin.
Podobná pravidla zavádějí také samotní výrobci. Čokoládovna Lidka na svém webu upozorňuje, že během léta odesílá zásilky pouze od pondělí do středy a vždy přihlíží k aktuální předpovědi. Snaží se tak zabránit tomu, aby čokoláda zůstala přes víkend ve skladech přepravců.
Citlivější výrobky firma balí do termoizolačních obalů s mraženými gelovými vložkami. Ty dokážou zásilku udržet v chladu zhruba 24 až 48 hodin.
Prodejcům se opatrnost vyplatí. Rozpuštěnou čokoládu už nelze zachránit a reklamace znamená další náklady i druhou cestu zboží rozpáleným distribučním řetězcem. Několikadenní odklad expedice tak může být levnější pro obchodníka a ve výsledku příjemnější i pro zákazníka.
„Zákazníci jsou zvyklí, že balík přijde do druhého dne. V létě je ale někdy lepší, když přijde o tři dny později a dá se sníst,“ dodává Voves.
V zaparkovaném autě je ještě větší žár
Ani rychlé vyzvednutí zásilky nemusí pomoci, pokud člověk nechá balík několik hodin v zaparkovaném autě. Výzkumníci z Arizonské státní univerzity a Kalifornské univerzity v San Diegu zjistili, že během jediné hodiny může teplota vzduchu ve voze vystoupat přibližně na 47 stupňů. Palubní deska se přitom může rozpálit téměř na 70 stupňů.
Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.
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Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.
Balík ponechaný v kufru během pracovní schůzky nebo nákup v autě zaparkovaném přes poledne tak mohou být vystaveny ještě horším podmínkám než ve výdejním boxu.
Co lze do boxu objednat a co raději odložit
Suché a trvanlivé potraviny přepravu během horka zpravidla zvládnou. Podle Potravinářské komory se to týká například těstovin, rýže, ovesných vloček, konzerv, zavařenin nebo koření. Vysoké teploty krátkodobě snesou také naturální ořechy, pokud v boxu nezůstanou ležet několik dní.
Opatrnost je naopak namístě u čokolády a polev, ořechových másel, za studena lisovaných olejů, kosmetiky, léků, doplňků stravy a produktů obsahujících živé kultury.
Pokud objednávku nelze odložit, je vhodnější zvolit doručení domů v chlazeném voze nebo klimatizovanou výdejnu. Zásilku je zároveň potřeba převzít co nejdříve po doručení a doma ji okamžitě uložit podle doporučení výrobce. V některých případech je však nejbezpečnějším řešením několik dní počkat, až vlna veder poleví.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.