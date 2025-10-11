Nový magazín právě vychází!

Včelaří hlásí lehce podprůměrnou produkci medu, ale kvalitního. Poroste cena?

Podle včelařů byla letos medová sezona mírně podprůměrná
V Česku je podle něj v současné době asi deset včelstev na kilometr čtvereční, což je velké množství.

Více než 170 druhů medu od českých včelařů mohou lidé až do neděle ochutnat na Staré radnici v Brně. Celostátní výstava Med roku 2025 je spojená i se soutěží o nejlepší med v pěti kategoriích. Letošní rok byl v produkci medu mírně podprůměrný, cena medu ale plošně nerostla, řekl organizátor Radomír Hykl z Pracovní společnosti nástavkových včelařů.

Loni před zimou byly velké úhyny včelstev, proto letos řada včelařů včelstva doplňovala, množila je. V takovém případě včelstvo nedá tolik medu. Obecně lze říci, že je letošek průměrný až mírně podprůměrný – co do množství medu,“ zhodnotil Hykl.

Podobné úhyny podle Hykla přicházejí obvykle v cyklech jednou za tři až čtyři roky. V Česku je podle něj v současné době asi deset včelstev na kilometr čtvereční, což je velké množství. Do rozlohy se započítávají i obydlená území či vodní plochy.

„Větší úhyny se obvykle dějí v místech, kde je velká koncentrace včel. Letošek nebyl nijak špatný, předpokládám, že ještě příští rok bude klid a pak lze zase čekat krizi,“ podotkl.

 

Cena medu se ani po loňských úhynech plošně nijak zásadně nezvýšila, zdražovali spíš jednotliví včelaři a jen do deseti korun na kilo medu, uvedl. Menší množství medu ale podle Hykla letos vynahrazuje vysoká kvalita, což se projevilo i v soutěži Med roku.

„Než se ke slovu dostanou degustátoři, musí přihlášené vzorky projít laboratoří Státního veterinárního ústavu v Olomouci. Pokud nesplní podmínky, jsou vyřazené. Letos bylo vyřazených medů ve srovnání s minulými ročníky jen minimum,“ konstatoval Hykl.

Odborníci hodnotili vzorky v pěti kategoriích. Mezi jednodruhovými květovými medy zvítězil med Petra Špačka, který získal ocenění i v kategorii pastových medů. Mezi vícedruhovými květovými medy získal první místo František Voslář a mezi vícedruhovými medovicovými medy Lenka Krupová Trlicová. V kategorii označené med, kde nemusí vzorky splňovat přísnější českou normu ale pouze benevolentnější evropskou, zvítězila se svým vzorkem Alena Stašková.

