Včelaří hlásí lehce podprůměrnou produkci medu, ale kvalitního. Poroste cena?
V Česku je podle něj v současné době asi deset včelstev na kilometr čtvereční, což je velké množství.
Více než 170 druhů medu od českých včelařů mohou lidé až do neděle ochutnat na Staré radnici v Brně. Celostátní výstava Med roku 2025 je spojená i se soutěží o nejlepší med v pěti kategoriích. Letošní rok byl v produkci medu mírně podprůměrný, cena medu ale plošně nerostla, řekl organizátor Radomír Hykl z Pracovní společnosti nástavkových včelařů.
„Loni před zimou byly velké úhyny včelstev, proto letos řada včelařů včelstva doplňovala, množila je. V takovém případě včelstvo nedá tolik medu. Obecně lze říci, že je letošek průměrný až mírně podprůměrný – co do množství medu,“ zhodnotil Hykl.
Podobné úhyny podle Hykla přicházejí obvykle v cyklech jednou za tři až čtyři roky. V Česku je podle něj v současné době asi deset včelstev na kilometr čtvereční, což je velké množství. Do rozlohy se započítávají i obydlená území či vodní plochy.
„Větší úhyny se obvykle dějí v místech, kde je velká koncentrace včel. Letošek nebyl nijak špatný, předpokládám, že ještě příští rok bude klid a pak lze zase čekat krizi,“ podotkl.
Cena medu se ani po loňských úhynech plošně nijak zásadně nezvýšila, zdražovali spíš jednotliví včelaři a jen do deseti korun na kilo medu, uvedl. Menší množství medu ale podle Hykla letos vynahrazuje vysoká kvalita, což se projevilo i v soutěži Med roku.
„Než se ke slovu dostanou degustátoři, musí přihlášené vzorky projít laboratoří Státního veterinárního ústavu v Olomouci. Pokud nesplní podmínky, jsou vyřazené. Letos bylo vyřazených medů ve srovnání s minulými ročníky jen minimum,“ konstatoval Hykl.
Odborníci hodnotili vzorky v pěti kategoriích. Mezi jednodruhovými květovými medy zvítězil med Petra Špačka, který získal ocenění i v kategorii pastových medů. Mezi vícedruhovými květovými medy získal první místo František Voslář a mezi vícedruhovými medovicovými medy Lenka Krupová Trlicová. V kategorii označené med, kde nemusí vzorky splňovat přísnější českou normu ale pouze benevolentnější evropskou, zvítězila se svým vzorkem Alena Stašková.
Včelí produkty lidstvo používá odnepaměti. Nejpoužívanějším výrobkem včelí kolonie je bezesporu med. Používá se primárně jako potravina, ale má také nespočet léčivých efektů na lidský organismus. Pořizujeme si kvalitní med, ideálně přímo od včelaře. Med by neměl být zahříván nad zhruba 40 stupňů, aby si zachoval všechny látky s pozitivními účinky. Med totiž obsahuje zbytky pylu a propolis, a díky tomu řadu enzymů, vitamínů, minerálů a fytochemikálií.
