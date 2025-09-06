Vyberte si z našich newsletterů

OBRAZEM: V Jablonci chystají rekonstrukci funkcionalistické Kantorovy vily

Jablonec nad Nisou připravuje rekonstrukci funkcionalistické Kantorovy vily
Jablonec nad Nisou připravuje rekonstrukci funkcionalistické Kantorovy vily v Palackého ulici, kterou v roce 2017 město koupilo za 8,121 milionu korun. Náklady rekonstrukce projektanti odhadli na 60 milionů korun. Radnice už požádala o evropskou dotaci z programu ITI liberecko-jablonecké aglomerace, získat může přes 42 milionů korun. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce, řekl primátor Miloš Vele (ODS).

Vilu nedaleko jablonecké přehrady dal postavit lékař Alfréd Kantor, jde o jeden z nejcennějších objektů tohoto stylu v regionu. Čtyřpodlažní dům připomíná slavnou Müllerovu vilu v Praze. Postavili ho v roce 1934 podle projektu Heinricha Kulky, žáka a blízkého spolupracovníka klasika moderní architektury Adolfa Loose. Rodina musela po válce vilu opustit a odstěhovala se do Německa. I když dům prošel v 60. letech necitlivou přestavbou na byty, některé původní prvky se v něm podle architektů zachovaly.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si Kantorovu vilu

10 fotografií v galerii

Na přestavbu vily vyhlásilo město architektonickou soutěž. „Hledali jsme tým, který je schopen rekonstruovat dům, ale i kurátora a vlastně výtvarníka nebo někoho, kdo dokáže interpretovat příběhy, které prostřednictvím té vily chceme návštěvníkům vyprávět. Je to jednak příběh rodiny Kantorů, která tam bydlela, a zároveň to je samozřejmě příběh architekta Kulky. A je to i příběh Jablonce v té pohnuté době,“ doplnil náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti).

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zvítězil pražský ateliér

Do soutěže o návrh revitalizace vily se přihlásilo 28 studií a ateliérů, do užšího kola jich postoupilo pět. Zvítězil návrh pražského ateliéru Objektor architekti. „Budeme se snažit zachránit všechno, co tady zůstalo a bylo navržené architektem Kulkou. Budeme to s maximální pečlivostí vracet do původního stavu a repasovat a nakládat s tím co nejvíce šetrně, jak jen to půjde. Bohužel se toho ale zase tolik nedochovalo, ty intervence v 60. letech byly poměrně razantní,“ řekl architekt Jakub Červenka.

Po rekonstrukci chce radnice památkově chráněnou vilu otevřít veřejnosti. Zatím je dům přístupný jen příležitostně nebo předem objednaným skupinám, provoz zajišťuje městská společnost Kultura Jablonec. Veřejnosti bude vila otevřena v sobotu 13. září v rámci dne evropského dědictví, je jednou z 21 budov, které se v ten den ve městě návštěvníkům otevřou. Od 09:00 do 16:00 jsou každou hodinu připravené komentované prohlídky.

Vila v Troji

V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Česko země rozhleden. V Litomyšli mají novou z lodních kontejnerů, místo hromosvodu je socha

Rozhledna v Litomyšli je z lodních kontejnerů.
Se svolením BoysPlayNice
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Litomyšl není jen městem festivalů a renesančního zámku. V posledních letech se město stalo také symbolem kvalitní současné architektury, které citlivě pracuje s krajinou a veřejným prostorem. Projekt „Cíle cest“ dokazuje, že i příměstská pole a luční cesty mohou nabídnout nové cíle procházek.

Nová vyhlídka stojí na severozápadním okraji města, nad cestou vedoucí k vesničce Kornice. Odtud se Litomyšl otevírá jako na dlani – od renesančního zámku přes radniční věž až po typickou krajinu Polabí.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si novou rozhlednu

17 fotografií v galerii

„Koncepce stavby je ovlivněna zadáním investora, jeho součástí byl také finanční limit,“ přibližují architekti Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z atelieru-r. Ten je od roku 2020 pravidelně součástí TOP 100 žebříčku architektonických atelierů v Česku. Za rekonstrukci Hradního paláce na hradě Helfštýn získalo studio v roce 2021 Českou cenu za architekturu.

Stavba také měla být ohleduplná k životnímu prostředí a celkové řešení mělo být reverzibilní, což znamená, že není problém navrátit v budoucnu místu jeho dřívější podobu. Bez stavby.

„Filozofií našeho projektu je vytvořit dílo netradiční a zároveň odrážející fenomény dnešní doby. Symbolem odrážejícím výše uvedené skutečnosti je pro nás lodní kontejner,“ dodávají architekti. Dva propojené kontejnery jsou přetvořeny do monumentálního, přesto elegantního objektu, který kombinuje funkci rozhledny i uměleckého díla. Jejich patinu a autentický povrch doplňuje nově vložená ocelová konstrukce a schodiště, které vede na vícestupňovou vyhlídkovou plošinu s místy k sezení.  

Kontejnery z cortenu, odolné vůči korozi, ponechali v původní podobě, jen je doplnili výztuží. Rozhledna vyšla na 1,5 milionu korun.

Hromosvod stavby proměnil olomoucký sochař Jan Dostál ve výtvarné dílo s názvem „Mikádo“.

Lávka v Litomyšli/ EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Prestižní architektonická cena putuje do Litomyšle. Porotu zaujala nová betonová lávka

Enjoy

Prestižní ocenění Česká cena za architekturu získali Lukáš Ehl, Tomáš Koumar z ateliéru Ehl & Koumar architekti za návrh lávky v Litomyšli.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Takto vypadá Lidl v Litomyšli.

Nejkrásnější a nejzelenější Lidl mají v Litomyšli. Aby ne, navrhovali ho architekti

Reality

Kde je vůle, je i cesta. I proto se východočeská Litomyšl stala synonymem kvalitní architektury. Tamní vedení města ale neponechá náhodě ani výstavbu supermarketu, a proto jeho podobu hledá prostřednictvím architektonické soutěže. Po Bille má tak i „nejhezčí“ český Lidl.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Viladomy ve středočeské Kamenici navrhlo studio New How architekti.

FOTOGALERIE: Na českých vesnicích se staví čím dál tím lépe

Reality

Coby kamenem dohodil od Prahy leží středočeská Kamenice. Pětitisícová obec zažívá v posledních letech nebývalý příliv obyvatel i stavebního boomu. Kromě technologického centra u tamního zámku za zmínku stojí i vila domy od architektů ze studia New How architekti.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Rozšíření hřbitova ve Vratislavicích

Fotogalerie: Jak navrhnout hřbitov ve 21. století? Třeba jako ve Vratislavicích

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

62 fotografií v galerii

Rodinný dům v Polance nad Odrou si pro sebe postavili architekti. Cena? Tři miliony korun.

Jednoduchý a účelný, chválí odborníci dům u Ostravy. Architekti si ho navrhli pro sebe. Na kolik je vyšel?

Reality

Je tak nenápadný, až ho lze přehlédnout. Ale v jednoduchosti je krása. Přízemní dům v ostravské části Odra nad Polankou, který si pro sebe navrhli architekti ze studia bydloarchitekti Petra a Martin Vymetálkovi, nyní dokonce bojuje v soutěži Česká cena za architekturu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt Nezapomeňme 80 usiluje o letošní cenu Good Company Circle Awards

Nadace PPF a Paměť národa: Klíčové jsou vzájemný respekt a hodnoty

Filantropie

Jak může ukázkově fungovat spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem? Jednou z odpovědí je projekt Nezapomeňme 80, kde se setkala Nadace PPF a Paměť národa. Úspěšný projekt se tak zařadil mezi kandidáty na letošní cenu Good Company Circle.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Invalidovna nabízí výstavu nejlepšího současného umění. Na snímku socha od Anny Hulačové.

Oslava sběratelství. Invalidovna nabízí výstavu nejlepšího současného umění

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
