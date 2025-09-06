OBRAZEM: V Jablonci chystají rekonstrukci funkcionalistické Kantorovy vily
Jablonec nad Nisou připravuje rekonstrukci funkcionalistické Kantorovy vily v Palackého ulici, kterou v roce 2017 město koupilo za 8,121 milionu korun. Náklady rekonstrukce projektanti odhadli na 60 milionů korun. Radnice už požádala o evropskou dotaci z programu ITI liberecko-jablonecké aglomerace, získat může přes 42 milionů korun. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce, řekl primátor Miloš Vele (ODS).
Vilu nedaleko jablonecké přehrady dal postavit lékař Alfréd Kantor, jde o jeden z nejcennějších objektů tohoto stylu v regionu. Čtyřpodlažní dům připomíná slavnou Müllerovu vilu v Praze. Postavili ho v roce 1934 podle projektu Heinricha Kulky, žáka a blízkého spolupracovníka klasika moderní architektury Adolfa Loose. Rodina musela po válce vilu opustit a odstěhovala se do Německa. I když dům prošel v 60. letech necitlivou přestavbou na byty, některé původní prvky se v něm podle architektů zachovaly.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si Kantorovu vilu
Na přestavbu vily vyhlásilo město architektonickou soutěž. „Hledali jsme tým, který je schopen rekonstruovat dům, ale i kurátora a vlastně výtvarníka nebo někoho, kdo dokáže interpretovat příběhy, které prostřednictvím té vily chceme návštěvníkům vyprávět. Je to jednak příběh rodiny Kantorů, která tam bydlela, a zároveň to je samozřejmě příběh architekta Kulky. A je to i příběh Jablonce v té pohnuté době,“ doplnil náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti).
Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.
OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce
Reality
Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.
Zvítězil pražský ateliér
Do soutěže o návrh revitalizace vily se přihlásilo 28 studií a ateliérů, do užšího kola jich postoupilo pět. Zvítězil návrh pražského ateliéru Objektor architekti. „Budeme se snažit zachránit všechno, co tady zůstalo a bylo navržené architektem Kulkou. Budeme to s maximální pečlivostí vracet do původního stavu a repasovat a nakládat s tím co nejvíce šetrně, jak jen to půjde. Bohužel se toho ale zase tolik nedochovalo, ty intervence v 60. letech byly poměrně razantní,“ řekl architekt Jakub Červenka.
Po rekonstrukci chce radnice památkově chráněnou vilu otevřít veřejnosti. Zatím je dům přístupný jen příležitostně nebo předem objednaným skupinám, provoz zajišťuje městská společnost Kultura Jablonec. Veřejnosti bude vila otevřena v sobotu 13. září v rámci dne evropského dědictví, je jednou z 21 budov, které se v ten den ve městě návštěvníkům otevřou. Od 09:00 do 16:00 jsou každou hodinu připravené komentované prohlídky.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?