Sousedka Tugendhat byla na odpis. Arnoldova vila ožila i ekonomicky
Zchátralá památka, do které roky zatékalo, se proměnila v živé kulturní centrum. Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně ukazuje, že citlivá památková obnova může být zároveň ekonomicky udržitelným městským projektem.
Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně patří k nejzdařilejším příkladům toho, jak lze historickou památku proměnit v životaschopný kulturní a ekonomicky udržitelný projekt. Objekt v bezprostředním sousedství vily Tugendhat a Löw-Beerovy vily je součástí unikátního urbanistického celku na svahu nad Lužánkami, historicky označovaného jako Belvedere, první vilové kolonie v Brně.
Vilu si v roce 1862 postavil významný brněnský stavitel Josef Arnold jako vlastní rezidenci. Na počátku 20. století prošla zásadní přestavbou pro rodinu Hóže v duchu pozdní secese a art déco. Právě podoba z let 1909–1915 se stala referenčním obdobím současné obnovy.
Od školky k chátrající památce
Po druhé světové válce objekt sloužil jako mateřská škola a postupně ztrácel architektonickou hodnotu. Od roku 2012 chátral. Obrat přinesl až projekt města Brna podpořený Norskými fondy, který spojil památkovou ochranu s novým ekonomickým a společenským využitím.
Autorem architektonického řešení je Martin Jeřábek z Atelieru 99. Generálním zhotovitelem byla společnost Unistav Construction pod vedením Michala Maláska, na realizaci se podílela také firma SKR stav vedená Petrem Durčákem. Odborným garantem muzejní a obsahové náplně byl Zbyněk Šolc z Muzea města Brna. Krajinářské řešení a obnovu historické zahrady navrhl Přemysl Krejčiřík z Ateliéru Krejčiříkovi.
Architektonická koncepce rekonstrukce stála na maximálním zachování autenticity. Obnovena byla historická barevnost fasády, repasována okna, zachovány dřevěné rolety, zimní zahrada i veranda. Restaurátoři vrátili interiérům původní řemeslnou kvalitu včetně dřevěných obkladů či fládrovaných povrchů. Současně proběhla náročná statická sanace.
Maximální důraz na autenticitu
Důležitou součástí investice byla také obnova zahrady podle plánů z roku 1909, která dnes funguje jako veřejný parkový prostor a rozšiřuje návštěvnický potenciál areálu.
Z hlediska provozního modelu se vila proměnila v multifunkční kulturní infrastrukturu. Funguje jako Centrum dialogu s výstavními prostory, studijním centrem vily Tugendhat, kavárnou i muzejní expozicí. Je součástí prohlídkového okruhu tzv. Trojvilí, což významně zvyšuje turistickou návštěvnost i ekonomickou návratnost vložených veřejných prostředků.
Rekonstrukce jako investiční a městotvorný trend
Arnoldova vila zapadá do širší vlny úspěšných rekonstrukcí historických objektů v Česku, které kombinují veřejné finance, evropské granty i nové provozní modely.
V Praze rezonuje například obnova Winternitzovy vily, která se po rekonstrukci otevřela veřejnosti jako kulturní prostor. Náročnou památkovou revitalizací prošel i Clam-Gallasův palác, dnes využívaný pro výstavy a reprezentativní akce. Příkladem komerčně orientované konverze je Palác Dunaj, jenž kombinuje kanceláře, retail a gastronomii. V novém kabátě je i barokní palác Savarin, který prošel náročnou rekonstrukcí pod taktovkou developerské skupiny Crestyl.
Brno roste. A Praha hledá směr
