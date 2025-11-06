V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
Rob Irving je Američan, ale v regionu střední a východní Evropy našel druhý domov. Do Prahy pracovně poprvé zamířil v roce 1991. Před koncem milénia přesídlil do Budapešti, kde strávil 27 let. A po přestupu od White & Case v roce 2015 k Dentons se opět přemisťuje do Prahy. „Na dění v USA se dívám do značné míry evropskýma očima,“ říká po 35 letech strávených na Starém kontinentu.
Ačkoli je Irving formálně nováčkem v pražské kanceláři Dentons, v praxi tomu tak zcela není. „S Robem spolupracujeme na projektech pro naše české klienty již pět nebo šest let, takže my i mnoho našich místních klientů ho již dlouho považujeme za součást našeho týmu. Naším úkolem je tedy zajistit, aby všichni naši klienti věděli, že když si nás najímají, získají přístup k Robovým schopnostem v oblasti přeshraničních transakcí přímo na místě. Obdivuji to, co v minulosti dokázal, jeho způsob práce a jeho znalosti. A jsem si jistý, že většina našich klientů může z jeho zkušeností těžit,“ vysvětluje Petr Zákoucký.
Pražský hub
Stejně jako v případě dalšího nového člena týmu Dentons Praha Logana Wrighta, je příchod Irvinga do Dentons Praha součástí strategie, jejímž cílem je učinit z Prahy významné regionální centrum pro transakce v oblasti anglického a amerického práva. Wright je v tomto ohledu skromný. „Pro mě je nejdůležitější předat své znalosti týmu. Mám spoustu zkušeností a mým úkolem je pomoci Petrovi vychovat skvělé právníky,“ říká.
Podle Zákouckého má Praha nejlepší podmínky v postkomunistické střední Evropě pro vytvoření takového centra. „Ve srovnání se všemi ostatními v okolí Češi vytvářejí mnohem více globálních obchodů, včetně mnoha finančních skupin investujících po celém světě. Proto jsme si vybrali Prahu jako místo pro Roba Irvinga, Logana Wrighta a zbytek týmu. Víme, že nám pomohou sloužit našim klientům,“ vysvětluje Zákoucký.
Český potenciál k růstu viděl zkraje devadesátých let i Irving. „Na začátku 90. let jsem rozhodně viděl, že Češi pracují tvrději než kdokoli, na koho jsem ve světě narazil, aby se země začala vracet na pozice jako před druhou světovou válkou, kdy byla šestou největší ekonomikou na světě. Je hezké vidět, co se podařilo. Mnoho podnikatelů bylo úspěšných a místo toho, aby peníze odvezli do Švýcarska, Monte Carla nebo někam jinam, je nechali v zemi, reinvestovali je a vytvořili podniky, které zde mají silný základ a expandují do světa. Vedení je v Praze a to je neuvěřitelně působivé. Pochybuji, že by to někdo před 30 lety předpověděl. Důvod, proč jsem dnes tady, je pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ vysvětluje.
Zůstat relevantní
Tým Dentons specializující se na oblast fúzí a akvizic je podle Zákouckého již nyní největší na českém trhu a pozici jedničky odpovídá i objem odvedených právních služeb. Zákoucký však paradoxně volá po větší konkurenci, byť by to mohlo obnášet i okopírování modelu Dentons s angažováním zahraničních posil. „Doufám, že ostatní udělají totéž nebo něco podobného. Rád bych viděl na trhu větší konkurenci. Zároveň jsem hrdý na to, co vytváříme. Pokrýváme čtyři oblasti anglického a amerického práva, a to fúze a akvizice, bankovnictví, kapitálové trhy a nemovitosti,“ říká Zákoucký.
Taková pozice je však zároveň náročná. Jak je známo ze sportu, obhajoba titulu je vždy těžší než získání toho prvního. A tak i lídr trhu musí tvrdě pracovat, aby zůstal relevantní i pro další generace klientů. „Chcete-li zůstat relevantní, je to neustálá práce. Inovovat, reagovat na potřeby trhu. Před sedmi, osmi lety jsem měl za sebou jen několik technologických transakcí. Od té doby to bylo asi 15 technologických transakcí ve střední a východní Evropě a Turecku a stále více práce přímo se zakladateli. Takže jsem poznal úplně novou oblast i to, jak se transakce v této oblasti dělají, jak je dělají private equity investoři, jak je dělají velké technologické firmy ze Silicon Valley a tak dále. A nyní je na mně, abych toto know-how předal svým kolegům,“ uzavírá Irving.
Proč je i v digitální době potřeba, aby experti byli fyzicky přítomni?
Jak silná je dominance anglického práva v mezinárodních transakcích?
A čím se profese právníka podobá kariéře Jaromíra Jágra?
I to se diskutovalo v podcastu Global Minds. Pořad se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete jej i na Spotify či Apple Podcasts.
Rob Irving
Rob Irving je zkušený partner v oblasti fúzí a akvizic a private equity a spoluvedoucí skupiny Dentons Corporate/M&A v Evropě. Od roku 1991 pracoval na významných transakcích v celé střední a východní Evropě, jihovýchodní Evropě a Turecku a v posledních 15 letech spolupracoval s mnoha středoevropskými a tureckými investory na jejich zahraničních investicích.
