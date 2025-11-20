Nový magazín právě vychází!

Mou největší motivací je prověřovat a překonávat sám sebe, říká Doğu Kir z Vodafonu

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

S přesunem za prací do ciziny je spojena řada povinností, které stojí spoustu energie. Chce to proto adekvátní nastavení, je přesvědčen Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje vysoké zahraniční manažery formující byznys v Česku.

Turecký rodák Doğu Kir zahájil pracovní kariéru v bankovním sektoru. Svou roli v tom sehrála jeho studijní průprava. „Absolvoval jsem obor obchodní administrativa na škole s velmi dobrou reputací, a tak jsem mohl vybírat z nabídek téměř výhradně z finančního a bankovního sektoru. Začal jsem jako stážista v managementu v jedné z tureckých top bank. Brzy jsem ale zjistil, že toto odvětví je trochu monotónní. Den za dnem plníte tatáž zadání. Takže i když jsem se v následném postgraduálu věnoval bankovnictví, v praxi jsem se po dvou letech rozhodl zkusit něco jiného,“ přibližuje úvod své profesní dráhy.

Při rozhodování, kam dál, sledoval několik kritérií. Chtěl zamířit do oboru, který by byl více dynamický, více orientován na zákazníky a také by měl větší společenský dopad. „Když vezmete tyto tři předpoklady, vyjdou vám telekomunikace jako dobrá adresa. Šel jsem tedy na první pohovor a od té doby jsem v oboru strávil dvacet let,“ komentuje.

Při srovnání obou odvětví upozorňuje na zřetelné odlišnosti. „Z bankovnictví jsem si odnesl dojem, že podstatný je systém. Musíte ho dobře nastavit a bude to fungovat. Když jsem přešel do telekomunikací, zjistil jsem, že důležitější než systém jsou lidé, kteří mohou způsobit velké změny, ať pozitivní nebo negativní. A když jsem přišel do Vodafonu, objevil jsem další vrstvu, a to firemní kulturu. Protože kultura je tím, co ovlivňuje lidi,“ říká Kir.

V čele agilní transformace

Po nástupu do britského mobilního operátora Kir podle svých slov zahájil několik programů na rozvoj kreativity. „Šlo o kreativitu v analytickém mindsetu a modelování a také jsem se sám začal trénovat v komunikační kreativitě. Žijeme ve světě, který je utvářen jazykem, proto je třeba se vyjadřovat srozumitelně. Musíte lidi o něčem přesvědčit, nebo oni vás, proto nyní svůj kreativní přístup soustředím na komunikaci a vytváření spojnic mezi lidmi,“ vysvětluje.

Jakožto primárně byznysově orientovaná osoba tak Kir postupně začal rozšiřovat svůj záběr z čísel na lidi. To s sebou přinášelo různé „zátěžové testy“, v nichž bylo třeba obstát. „V roce 2018 se Vodafone rozhodl pro velkou agilní transformaci způsobu doručení zboží a služeb. Specifické na tom bylo, že si to vyžadovalo úzkou spolupráci lidí z obchodu a techniků z provozu. Rozhodli jsme se vytvořit dva kmeny. Lovce a sběrače, neboli tým soustřeďující se na akvizice, a zemědělce, kteří se soustředili na růst. Vznikly tak dvě značně odlišné skupiny a já jsem se stal třetím prvkem, který měl celou transformaci na starost,“ připomíná proces, který pro něj osobně měl zásadní vliv.

„Vedl jsem tedy velký tým se společným cílem, ale tvořený různými lidmi s různými specializacemi. To pro mě byla klíčová zkušenost, díky které jsem si uvědomil sílu analytického marketingu, kdy se marketingová rozhodnutí delegují z lidí na mechanismy, které vycházejí z datové analýzy. Když jsme tato rozhodnutí přenesly na algoritmy, byznys doslova explodoval. Výsledkem byl opravdu značný růst,“ popisuje.

To byla však jen byznysová část příběhu. Ta druhá se týká lidí. „Osvojil jsem si chápání role lídra týmu tak, že jsem vlastně jen takový služebník, jehož úkolem je odstraňovat bariéry, které brání lidem v týmu v dosažení cíle. Přítomnost lidí z různých sekcí mě přesvědčila o prospěšnosti synergií a důležitosti mezioborové spolupráce,“ dodává.

Přes Albánii do Česka

Z pozice Head of Growth v tureckém Vodafonu se poté přesunul do Albánie, kde měl též rozvíjet principy agility a analytického marketingu. „Tato mise se týkala celého marketingu a oblasti prodeje v Albánii, což byla vzrušující příležitost. Navzdory obavám, že jde o malý trh a že musím opustit známé prostředí, to bylo nejlepší rozhodnutí mé kariéry,“ myslí si Kir.

Připojuje však poznatek, který by měl mít na paměti každý budoucí potenciální expat. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený. Změna lokality, škol pro děti, vyřízení formalit, to vše stojí dost energie a mentálně vás to hodně zaměstná. Proto je třeba být opravdu motivován. Druhý rozměr je pak obava z osamělosti, která je přirozená. Ale když nakonec do té vody skočíte, zjistíte, že to není tak hrozné, jak jste se obávali,“ říká.

V Albánii Kir strávil necelé čtyři roky a poté jej čekal další přesun. Česko přitom patřilo k jeho vysněným destinacím. A také si chtěl ověřit, zda recepty uplatněné v Albánii budou fungovat i na českém trhu. „Česko považuji za fantastický trh, mnohem vyspělejší, digitalizovaný a s velkým potenciálem. Z mého pohledu top trh, kam jsem mohl zamířit. Když se ta příležitost objevila, neváhal jsem,“ pokračuje Kir.

Změna destinace byla pro něj i z osobního hlediska snazší. „Mou největší motivací bylo opět prověřit a překonat sám sebe. Z osobní perspektivy to bylo jednodušší ze dvou důvodů. Jednak jsem už věděl, co vše je s takovým přesunem spojeno, jednak Česko a zejména Praha jsou velmi mezinárodní a přívětivé k cizincům. Takže s výjimkou toho, že tu není tak často vidět slunce, se mi na nové podmínky zvykalo dobře,“ říká manažer Vodafonu.  

Proč Doğu Kir ve své pozici nemá svou kancelář, stůl a židli?

Jaký je hlavní cíl jeho mise v Česku?

A proč je v byznysu zásadní držet slovo?

I o tom byla řeč v podcastu Global Minds. Pořad se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu jej najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Cover Story, užito se svolením

 

