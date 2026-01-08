Nový magazín právě vychází!

Chyby jsou přirozené. Netrestáme je, jdeme po příčině, říká zakladatelka školy CPIS Lana Gergisak

Chyby jsou přirozené. Netrestáme je, jdeme po příčině, říká zakladatelka školy CPIS Lana Gergisak

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.

Lana Gergisak v Česku zakotvila, protože zde nalezla životního partnera. „Původně jsme plánovali žít jinde, ale nakonec jsme tu zůstali. A nestěžuji si, žiji tu 22 let a mám to tu ráda,“ říká Gergisak.

K nápadu, aby založila vlastní školu, ji přivedli rodiče dětí ve školce, kde pracovala předtím. „To zařízení mělo dost problémů, ale rodičům se líbilo, jak děti vedu, tak mi dodali kuráž, abych si otevřela svou školu. Nevěřila jsem, že by to mohlo vyjít, ale stalo se. Spolu se mnou tam odešlo pět dětí, do konce roku jsme jich měli dvacet,“ líčí počátky Central Point International School (CPIS).

Tato instituce spolu se sesterskou Panda Learning Center nabízí předškolní program pro děti od dvou let a program odpovídající prvnímu stupni, tedy pro děti do 11 let. První vzniklo právě předškolní zařízení. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základku, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila základku. Tak jsme otevřeli základku. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ předkládá plány do budoucna.

Blaho dětí

Škola sází na holistický přístup k dítěti, což Gergisak nazývá základním stavebním kamenem. „Klademe důraz na celostní rozvoj dětí. Chceme, aby byly na budoucnost připraveny po stránce emocionální, akademické i sociální. Musí se jít krok za krokem. Můžete jim dát sebelepší kurikulum, ale když nejsou emocionálně a sociálně zdatné, nebudou úspěšné. Je důležité zapojit je do vzdělávacích procesů, ale i do diskuzí, aby rozuměly rozhodnutím lektorů,“ přibližuje přístup školy.

Obnáší to absenci trestů a příkazů. Místo toho učitelé v případě mravního poklesku se žáky diskutují a ti sami hledají adekvátní způsob nápravy. „Sami pak přicházejí s tím, že by se měli omluvit, nebo se měli zachovat jinak. Není to snadné a není to hned. Někdo na to přijde potřetí, počtvrté, ale když jste konzistentní, vede to k tomu, že se děti umí chovat ve společnosti,“ dodává.

V centru jejího edukativního přístupu je blaho dětí. Jako vystudovaná klinická psycholožka to považuje po celou svou pedagogickou kariéru za zásadní. „Setkala jsem se s případy zneužívaných dětí, proto jsem na to citlivá. Je to naprostý základ. Pokud se dítě necítí bezpečně, jde mu všechno hůř. Tím bezpečím se rozumí prostředí, kde je možné důvěřovat dospělým, moci si dovolit udělat chybu. To ale neznamená, že jim je dovoleno vše. Děti potřebují znát hranice, ty proto musí existovat,“ myslí si Gergisak.

Proč britský systém

Český vzdělávací systém je postaven na prokazování znalostí a hodnocení dosažených výsledků. Gergisak tvrdí, že jí praktikovaný systém s tím není v zásadní opozici. „Také sledujeme výsledky. Ale není to tak, že po jedné chybné odpovědi zhoršujeme hodnocení. Podle nás jsou chyby přirozené, protože dětem umožňují se zlepšovat. Ani vědci či vynálezci neuspějí napoprvé. Chyby tedy nepenalizujeme, ale jdeme po jejich příčinách,“ uvádí s tím, že správnost tohoto přístupu dokazují úspěchy absolventů v dalším studiu.

Jak je zmíněno výše, CPIS funguje na bázi britského vzdělávacího systému. Podle Gergisak je legitimní, pokud si rodiče, sami vyškoleni českým systémem, přejí, aby tímtéž prošly jejich děti. Zároveň ale klade důraz na jistou flexibilitu příštích generací. „Svět se rychle mění a rodiče by měli uvážlivě vybírat, čemu chtějí své děti vystavit. Pokud si myslí, že budou žít v Česku, je český systém vyhovující. Pokud ale očekávají, že děti vycestují, je dobré jim dopřát mezinárodní mindset a výbornou znalost angličtiny. Děti z našich škol mluví tak, že není poznat, že nejsou rodilí mluvčí. Rodičům, kteří si to mohou dovolit, bych to určitě doporučila, i kdyby se pak děti měly vrátit do českého vzdělávacího systému. I takové případy samozřejmě máme,“ říká zakladatelka školy.

  • Jak složité je zapracovat české lektory do systému uplatňovaného školou CPIS?
  • Daří se škole inspirovat rodiče, aby podobné výchovné principy uplatňovali i doma?
  • A proč Lana Gergisak usiluje o otevření dalších škol vyšších stupňů?

I to se diskutovalo v podcastu Global Minds. Epizioda se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts. 

Problémy pro „ruského Zuckerberga“. Dluhopisy Telegramu uvázly pod sankcemi

Pavel Durov
ČTK
nst
nst

Dluhopisy provozovatele komunikační platformy Telegram v Rusku v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů byly v důsledku západních sankcí zmrazeny. S odvoláním na své zdroje o tom informoval britský deník The Financial Times. Podle listu to ukazuje, že Telegram zůstává finančně vystaven Rusku, přestože se jeho spoluzakladatel Pavel Durov v posledních letech snažil vazby na svou rodnou zemi přerušit.

Telegram v posledních letech uskutečnil několik emisí dluhopisů, včetně emise za 1,7 miliardy dolarů z loňského května, jejímž cílem bylo refinancovat stávající dluh. Podle lidí obeznámených s jednáními firmy s investory společnost odkoupila většinu dluhopisů splatných v roce 2026. Zároveň ale investorům sdělila, že kvůli západním sankcím zůstaly v ruském centrálním depozitáři cenných papírů zmrazené nesplacené dluhopisy v hodnotě 500 milionů dolarů.

Napojení na ruský kapitál

Zjištění podle listu podtrhují, do jaké míry je Telegram stále napojen na ruský kapitál. Sankce zároveň komplikují firmě splácení dluhů i jejich případný odkup. Evropská unie, Spojené státy a Británie po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 uvalily sankce na ruský centrální depozitář cenných papírů, což vedlo ke zmrazení aktiv uložených v této instituci. Tento krok může ovlivnit jakoukoli západní firmu, jejíž dluhopisy drží ruští investoři.

Zmrazení aktiv je podle The Financial Times obzvlášť citlivé pro spoluzakladatele Telegramu Pavla Durova, který se v posledních letech snaží od Ruska distancovat. Spekulace o jeho vazbách na Kreml Durov opakovaně označuje za konspirační teorie. Telegram se ke zprávě listu o zmrazených dluhopisech odmítl vyjádřit.

Americký prezident Donald Trump

Trumpův manuál moci ve Venezuele, kterému rozumí Putin i Zelenskyj

Názory

Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.

Radim Pařík

Přečíst článek

Durov současně zvažuje možnou primární veřejnou nabídku akcií (IPO), tyto plány ale zatím odložil kvůli probíhajícímu soudnímu řízení ve Francii. Durov spoluzaložil v roce 2006 sociální síť VKontakte, která se rychle stala největší platformou svého druhu v Rusku. Díky tomu si vysloužil přezdívku „ruský Mark Zuckerberg“.

Prodání podílu

Podnikatel uvedl, že Rusko opustil v roce 2014 poté, co odmítl předat ruským bezpečnostním složkám data některých ukrajinských uživatelů VKontakte. Tvrdí rovněž, že byl pod tlakem donucen prodat svůj podíl ve společnosti subjektům napojeným na Kreml. Zhruba ve stejné době založil Telegram, který později přesunul do Dubaje s cílem garantovat svobodu projevu a odolávat vládním zásahům.

Firma držitelům dluhopisů sdělila, že zmrazený dluh uhradí v době splatnosti. O tom, zda bude možné provést platby i ruským držitelům, mají rozhodnout platební agent a depozitář.

Na rozdíl od velkých amerických konkurentů, jako jsou Meta Platforms nebo společnost X Elona Muska, zaměstnává Telegram méně než 100 lidí na plný úvazek. Teprve v poslední době začala firma výrazněji monetizovat svou uživatelskou základnu, která čítá zhruba miliardu lidí, a to prostřednictvím reklamy a placených služeb.

K 30. červnu loňského roku měl Telegram podle dříve nezveřejněných pololetních výkazů k dispozici 910 milionů dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech, což představovalo výrazný nárůst oproti 142 milionům dolarů o rok dříve.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Durov je občanem Francie a Spojených arabských emirátů. V roce 2024 byl zadržen v Paříži, kde ho úřady začaly vyšetřovat kvůli podezření, že Telegram nedostatečně bojuje proti závadnému obsahu, včetně trestné činnosti spojené se zneužíváním dětí. Durov tato obvinění odmítl.

Loni Durov rovněž obvinil francouzskou zpravodajskou službu, že se ho snažila přes prostředníka přimět k cenzuře některých hlasů před parlamentními volbami v Moldavsku. Tvrdí, že cílem bylo podpořit tamní proevropskou vládu. Podle jeho slov se o podobný zásah pokusil i šéf francouzské zahraniční rozvědky DGSE před opakovanými prezidentskými volbami v Rumunsku.

Neauditované finanční výkazy, na které se odvolává The Financial Times, ukazují, že Telegram navzdory právním rizikům pokračuje v růstu tržeb. V první polovině loňského roku zvýšil meziročně příjmy o více než 65 procent na 870 milionů dolarů. Přibližně třetina těchto příjmů, zhruba 300 milionů dolarů, pocházela ze smluv o exkluzivitě. Podrobnosti těchto dohod nejsou známé, podle dřívějších informací listu se však týkaly kryptoměny toncoin, která je s platformou Telegram úzce propojena.

Největší chybou firem je mlčet. Ticho vadí bankám víc než nepříznivá čísla, říká advokátka Lucie Vorlová z PRK Partners

Největší chybou firem je mlčet. Ticho vadí bankám víc než nepříznivá čísla, říká advokátka Lucie Vorlová z PRK Partners
PRK Partners, užito se svolením
nst
nst

Finanční trh je rychlejší, přísnější a méně shovívavý k nečinnosti. Vysoké úroky, tlak na likviditu a nové regulace nutí firmy komunikovat dříve a rozhodovat rychleji. To zásadně ovlivňuje vztahy mezi podnikateli a bankami. A jak upozorňuje advokátka Lucie Vorlová z PRK Partners, restrukturalizace dnes není ostudou, ale moderním a funkčním nástrojem záchrany firem, které mají zdravé jádro, ale čelí zhoršenému prostředí.

Vysoké úroky a tlak na likviditu mění vztahy mezi firmami a bankami. Kde dnes vzniká největší napětí?

Napětí se objevuje všude tam, kde se potkávají rozdílná očekávání a odlišné vnímání rizika. Podnikatel zná svůj byznys zevnitř, zatímco banka se dívá výhradně přes čísla a interní metodiky. Zatímco podnikatel nechce banku „zbytečně strašit“, banka má často povinnost určité situace eskalovat. Obě strany pak mohou mít pocit, že ta druhá reaguje nepřiměřeně – banka má dojem, že firma něco zamlčuje, firma má dojem, že banka přehání. A výrazný rozdíl je také v tempu: podnikatel potřebuje rozhodovat rychle, banka procesně.

Když se finanční výsledky začnou zhoršovat, není prostor čekat. Jaké signály by měl management zachytit dříve, než se situace stane vážnou?

Firmy se do problémů obvykle nedostanou ze dne na den. Varování přichází postupně – zhoršující se likvidita,, pokles tržeb a marží, růst nákladů bez odpovídajících výnosů, zvyšující se zadlužení nebo nestabilita ve výrobě. Varovným signálem může být i zvýšená fluktuace zaměstnanců. Pokud se těchto signálů objevuje více a běžná operativa nestačí, je čas otevřít otázku restrukturalizace. Čím dříve, tím vyšší je šance na stabilizaci.

Polní kuchyně, ilustrační foto

Brněnská 4 Army padá do insolvence. Nezvládla armádní zakázky

Zprávy z firem

Dluhy, sankce a smrt zakladatele. Brněnskou 4 Army dostaly do insolvence zpožděné armádní zakázky i nesplacené faktury.

ČTK

Přečíst článek

Čím začíná úspěšná restrukturalizace?

Čím dříve do restrukturalizace firma vstoupí, tím větší šanci má. Business stále funguje, což vytváří cash-flow, zaměstnanci drží firmu v chodu a věřitelé mají motivaci ji podpořit. Příliš pozdní vstup do restrukturalizace často znamená, že už není co zachraňovat.

Co musí obsahovat věrohodný restrukturalizační plán?

Plán musí být finančně podložený – realistické cash-flow projekce, analýza likvidity a výhled marží. Zároveň musí být operativně proveditelný, ať už jde o úspory, změny procesů nebo úpravy produktového portfolia. Častou chybou je přehnaný optimismus nebo příliš obecné představy o tom, že se firma „nějak“ zotaví. Teprve na takovém základě může vedení činit i těžká rozhodnutí – prodej majetku, snižování nákladů nebo změnu obchodního modelu. Důležitá je také otevřená komunikace s věřiteli; bez jejich důvěry restrukturalizace neprojde.

Babiš mluví o bankrotu Pošty. Čísla ale ukazují pravý opak

Zprávy z firem

Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda“, reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.

ČTK

Přečíst článek

Mnohé podniky neohrožuje jejich vlastní provoz, ale problémy odběratelů. Lze se sekundární platební neschopnosti nějak vyhnout?

Zcela eliminovat ji nejde, ale riziko lze výrazně snížit. Velmi efektivní je dodávat zboží až po zaplacení zálohy nebo celé kupní ceny. Výhrada vlastnictví umožní, aby se nezaplacené zboží nestalo součástí insolvenční podstaty odběratele. A pokud už odběratel nezaplatí, je nezbytné jednat rychle – získat uznání dluhu nebo zajistit jeho majetek pomocí předběžných opatření.

Jakou roli mohou hrát zajišťovací instituty podle občanského zákoníku?

V běžném obchodním styku není většina zajišťovacích nástrojů příliš praktická. Výjimkou je ručení nebo bankovní záruka, které mohou výrazně posílit pozici dodavatele. Podnikatelé mohou využít i faktoring nebo forfaiting, které snižují riziko opožděných plateb.

Digitalizace a umělá inteligence zásadně mění scoring, úvěry i smlouvy. Jaká právní rizika dnes považujete za nejvýznamnější?

Jedním z rizik je netransparentní rozhodování algoritmů, které může mít i diskriminační důsledky a vést k regulatorním sankcím. Velkým tématem je také zpracování rozsáhlého množství citlivých údajů, na které míří nové typy útoků. Pro banky to znamená, že AI nelze nasadit jako „černou skříňku“, ale musí být součástí přísného governance systému.

Konec podnikání

V Česku letos zaniká nejvíce firem od roku 1990. Zde je sedm důvodů, proč tomu tak je

Trhy

Nejvíce ohrožena jsou odvětví závislá na exportu, energiích nebo slabé poptávce, jako stavebnictví a obchod. Přesto ekonomika vykazuje známky mírného oživení, což by mohlo v budoucnu zmírnit tyto negativní trendy.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Pokud byste měla firmám dát jedinou radu, jak udržet zdravý vztah s bankou a minimalizovat právní rizika - jaká by to byla?

Být maximálně transparentní a předvídaví. Sdílet s bankou včas pravdivé informace o rizicích, výkyvech cash-flow nebo problémech odběratelů. Nečekat, až se potíže projeví v číslech, ale ozvat se dříve. Mít připravený kvalitní reporting, realistické prognózy i plán opatření a zároveň dobře rozumět bankovním smlouvám - kovenantům, testům a povinnostem, které z nich vyplývají. Většina problémů mezi firmou a bankou nevzniká kvůli číslům, ale kvůli tichu. Banka se bojí překvapení – ne reality.

Lucie Vorlová

Je advokátkou v PRK Partners se specializací na korporační právo, fúze a akvizice, bankovnictví, finance a insolvenční právo. V praxi se zaměřuje zejména na transakce, financování, restrukturalizace a nastavování vztahů mezi firmami a bankami. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a část studia absolvovala také na Univerzitě v Bonnu.
 

