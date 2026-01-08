Chyby jsou přirozené. Netrestáme je, jdeme po příčině, říká zakladatelka školy CPIS Lana Gergisak
Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.
Lana Gergisak v Česku zakotvila, protože zde nalezla životního partnera. „Původně jsme plánovali žít jinde, ale nakonec jsme tu zůstali. A nestěžuji si, žiji tu 22 let a mám to tu ráda,“ říká Gergisak.
K nápadu, aby založila vlastní školu, ji přivedli rodiče dětí ve školce, kde pracovala předtím. „To zařízení mělo dost problémů, ale rodičům se líbilo, jak děti vedu, tak mi dodali kuráž, abych si otevřela svou školu. Nevěřila jsem, že by to mohlo vyjít, ale stalo se. Spolu se mnou tam odešlo pět dětí, do konce roku jsme jich měli dvacet,“ líčí počátky Central Point International School (CPIS).
S přesunem za prací do ciziny je spojena řada povinností, které stojí spoustu energie. Chce to proto adekvátní nastavení, je přesvědčen Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje vysoké zahraniční manažery formující byznys v Česku.
Mou největší motivací je prověřovat a překonávat sám sebe, říká Doğu Kir z Vodafonu
Leaders
S přesunem za prací do ciziny je spojena řada povinností, které stojí spoustu energie. Chce to proto adekvátní nastavení, je přesvědčen Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje vysoké zahraniční manažery formující byznys v Česku.
Tato instituce spolu se sesterskou Panda Learning Center nabízí předškolní program pro děti od dvou let a program odpovídající prvnímu stupni, tedy pro děti do 11 let. První vzniklo právě předškolní zařízení. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základku, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila základku. Tak jsme otevřeli základku. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ předkládá plány do budoucna.
Blaho dětí
Škola sází na holistický přístup k dítěti, což Gergisak nazývá základním stavebním kamenem. „Klademe důraz na celostní rozvoj dětí. Chceme, aby byly na budoucnost připraveny po stránce emocionální, akademické i sociální. Musí se jít krok za krokem. Můžete jim dát sebelepší kurikulum, ale když nejsou emocionálně a sociálně zdatné, nebudou úspěšné. Je důležité zapojit je do vzdělávacích procesů, ale i do diskuzí, aby rozuměly rozhodnutím lektorů,“ přibližuje přístup školy.
Obnáší to absenci trestů a příkazů. Místo toho učitelé v případě mravního poklesku se žáky diskutují a ti sami hledají adekvátní způsob nápravy. „Sami pak přicházejí s tím, že by se měli omluvit, nebo se měli zachovat jinak. Není to snadné a není to hned. Někdo na to přijde potřetí, počtvrté, ale když jste konzistentní, vede to k tomu, že se děti umí chovat ve společnosti,“ dodává.
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
Leaders
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
V centru jejího edukativního přístupu je blaho dětí. Jako vystudovaná klinická psycholožka to považuje po celou svou pedagogickou kariéru za zásadní. „Setkala jsem se s případy zneužívaných dětí, proto jsem na to citlivá. Je to naprostý základ. Pokud se dítě necítí bezpečně, jde mu všechno hůř. Tím bezpečím se rozumí prostředí, kde je možné důvěřovat dospělým, moci si dovolit udělat chybu. To ale neznamená, že jim je dovoleno vše. Děti potřebují znát hranice, ty proto musí existovat,“ myslí si Gergisak.
Proč britský systém
Český vzdělávací systém je postaven na prokazování znalostí a hodnocení dosažených výsledků. Gergisak tvrdí, že jí praktikovaný systém s tím není v zásadní opozici. „Také sledujeme výsledky. Ale není to tak, že po jedné chybné odpovědi zhoršujeme hodnocení. Podle nás jsou chyby přirozené, protože dětem umožňují se zlepšovat. Ani vědci či vynálezci neuspějí napoprvé. Chyby tedy nepenalizujeme, ale jdeme po jejich příčinách,“ uvádí s tím, že správnost tohoto přístupu dokazují úspěchy absolventů v dalším studiu.
Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.
Když máte zápal a ambice, nemůže to skončit špatně, říká šéfka Twista Nemika Menevse
Leaders
Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.
Jak je zmíněno výše, CPIS funguje na bázi britského vzdělávacího systému. Podle Gergisak je legitimní, pokud si rodiče, sami vyškoleni českým systémem, přejí, aby tímtéž prošly jejich děti. Zároveň ale klade důraz na jistou flexibilitu příštích generací. „Svět se rychle mění a rodiče by měli uvážlivě vybírat, čemu chtějí své děti vystavit. Pokud si myslí, že budou žít v Česku, je český systém vyhovující. Pokud ale očekávají, že děti vycestují, je dobré jim dopřát mezinárodní mindset a výbornou znalost angličtiny. Děti z našich škol mluví tak, že není poznat, že nejsou rodilí mluvčí. Rodičům, kteří si to mohou dovolit, bych to určitě doporučila, i kdyby se pak děti měly vrátit do českého vzdělávacího systému. I takové případy samozřejmě máme,“ říká zakladatelka školy.
- Jak složité je zapracovat české lektory do systému uplatňovaného školou CPIS?
- Daří se škole inspirovat rodiče, aby podobné výchovné principy uplatňovali i doma?
- A proč Lana Gergisak usiluje o otevření dalších škol vyšších stupňů?
I to se diskutovalo v podcastu Global Minds. Epizioda se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.