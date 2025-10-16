Když máte zápal a ambice, nemůže to skončit špatně, říká šéfka Twista Nemika Menevse
Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.
„Ať dělám cokoli, dělám to s láskou a snažím se to dělat dobře.“ Tato úvodní odpověď Nemiky Menevse na otázku, v které ze svých rolí se cítí nejlépe, je velmi dobrým životním krédem a vzhledem k tomu, jak vypadá její kariérní dráha, se jí daří ho naplňovat. Po letech v bankovnictví strávených v tureckých divizích nadnárodních hráčů se přesunula do Londýna, kde začala pracovat pro fin-techovou společnost Param. A poté, co Param převzal tuzemské Twisto, se pro Menevse stala částečným domovem i Praha.
V rámci vedení Twista má Menevse odpovědnost za Česko, Polsko a Rumunsko. Vedle toho se nadále podílí na směřování mateřské společnosti Param UK, která je součástí Param Holding International se sídlem v Nizozemsku.
Menevse je absolventkou mezinárodních vztahů, nicméně zprvu o tak kosmopolitní kariéru neusilovala. Již za studií ji zlákalo bankovnictví. „Na univerzitě jsem měla možnost absolvovat tří- nebo čtyřměsíční stáž v bance a velmi se mi líbila ta dynamika. Zvlášť v korporátním bankovnictví, protože se tam pracovalo s velkými společnostmi, diskutovalo se o ekonomice, o podnikání jako takovém. Vypadalo to náročně, ale inspirativně, a tak jsem se rozhodla, že budu bankéřkou,“ rekapituluje Menevse a dodává, že tento krok doprovázel její přesun z Ankary do Istanbulu.
Svět se rychle mění a s těmito změnami souvisí i akcelerace výskytu nových rizik. Ať už se tato rizika pojí s následky živelních katastrof, geopolitickým vývojem či digitalizací, je to téma jak pro pojišťovny, tak pro zajišťovny. „S novými hrozbami se musí vypořádat pojistitel i zajistitel. V podstatě děláme to, že se zabýváme velkými společenskými otázkami a snažíme se absorbovat a tlumit negativní dopady,“ říká generální ředitel zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.
Riziko je palivem našeho byznysu. A rizik ve světě stále přibývá, říká v podcastu Global Minds Tobias Sonndorfer z VIG Re
Leaders
Svět se rychle mění a s těmito změnami souvisí i akcelerace výskytu nových rizik. Ať už se tato rizika pojí s následky živelních katastrof, geopolitickým vývojem či digitalizací, je to téma jak pro pojišťovny, tak pro zajišťovny. „S novými hrozbami se musí vypořádat pojistitel i zajistitel. V podstatě děláme to, že se zabýváme velkými společenskými otázkami a snažíme se absorbovat a tlumit negativní dopady,“ říká generální ředitel zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.
Splněný sen
Ačkoli ve většině muslimských zemí mohou ženy na budování kariéry do manažerských pozic zapomenout, Turecko k nim nepatří. Podle Menevse je to zásluha velikosti a rozmanitosti země. „Hlavně ve velkých městech spousta žen studuje na univerzitách a pak dělají dobrou kariéru. Zejména bankovnictví je jedním z odvětví, kde je mezi zaměstnanci více než 50 procent žen. Na úrovni vrcholového managementu tento poměr klesá na 25-30 procent,“ přidává překvapivou informaci.
Svou profesní pověst tedy Menevse budovala dlouho převážně v Turecku. Možnosti působit v zahraničí však vždy nechávala v mysli pootevřená vrátka. „Když mi bylo 43 let, naskytla se mi příležitost přestěhovat se do Velké Británie, což se stalo skutečným splněním mého snu,“ přiznává.
Londýn je z jejího pohledu ideální destinací pro rozvoj kariéry ve financích. „Je tam hodně živo kolem finančních záležitostí, spousta společností, finančních inovací a know-how, které se hromadily léta,“ vyjmenovává a dodává, že také chtěla, aby její rostoucí syn získal zahraniční vzdělání a mezinárodní rozhled.
Není bez zajímavosti, že tato „příležitost“ odejít do Velké Británie nebyla spojena s žádnou pracovní nabídkou. „Byl to odvážný krok, protože jsem začala úplně od nuly. Ale řekla jsem si ´Ok, zkusím to, a když to nepůjde, vrátím se´,“ říká s tím, že i okolí její rozhodnutí zpochybňovalo. „Říkali mi ´Máš tady řidiče, jsi připravena jezdit v Londýně metrem?´ Pro mě to byl další důvod, proč to zkusit,“ říká.
K úspěšné mezinárodní expanzi potřebují české firmy a investoři po svém boku stále častěji odborníka na anglické právo, a to zejména když rozšiřují podnikání do nových a náročných jurisdikcí, říkají v pilotním díle podcastové série Global Minds, která představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku, partneři pražské kanceláře Dentons Logan Wright a Jiří Tomola.
V Česku přibývá podnikatelů a investorů, kteří pokukují po zahraniční expanzi, říkají v podcastu Global Minds Logan Wright a Jiří Tomola z Dentons
Leaders
K úspěšné mezinárodní expanzi potřebují české firmy a investoři po svém boku stále častěji odborníka na anglické právo, a to zejména když rozšiřují podnikání do nových a náročných jurisdikcí, říkají v pilotním díle podcastové série Global Minds, která představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku, partneři pražské kanceláře Dentons Logan Wright a Jiří Tomola.
CEO místo mostu
Na ostrovech tedy přistála bez konkrétního cíle, ale se svým krédem na paměti. „Když máte zápal a ambice, nemůže to skončit špatně.“ Jakou konkrétní podobu to vyústění nabere, ji ani nenapadlo. „Upřímně řečeno, nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká manažerka.
A zajímavý je nejen fakt, že se Menevse stala šéfkou Twista, ale také jak k tomu došlo. Pracovala již pro Param, když firma provedla akvizici české firmy. „Zpočátku jsem se podílela na procesu due diligence a pak jsem byla v roli jakéhosi mostu mezi místním managementem a akcionáři a investory. Začala jsem jezdit do Prahy a říkala jsem si, že splním své úkoly a pak se vrátím do Londýna. Ale pak jsme se v určitém okamžiku rozhodli, že se s předchozím vedením rozloučíme. A souběžně s tím jsem jednala s headhuntery, abychom pro Twisto našli generálního ředitele. Ale naše plány byly velké. Zahájili jsme proces transformace Twista a zakladatel i investoři říkali ´No, Nemiko, ty už jsi v Twistu pár měsíců, tým tě zná, znáš produkty, znáš firmu. Najít generálního ředitele zvenku může být obtížné. Tak proč bys to neměla být ty, dokud nesplníme naše cíle?´ Je pravda, že kdybychom najali někoho místního, jeho zapracování by bylo na mých bedrech, takže bych se i tak hodně angažovala. Tak jsem souhlasila s vidinou, že to celý proces urychlí,“ přibližuje Nemika Menevse.
- Jak moc se lišil profesní začátek v Praze oproti tomu v Londýně?
- Co je nejdůležitější pro získání vzájemné důvěry s novým týmem v zahraničí a je potřeba měnit manažerský styl na základě lokality?
- A jaké největší úkoly v čele Twisto před Nemikou Menevse aktuálně stojí?
I to se dozvíte v podcastu Global Minds.
|
Nemika Menevse
Turecká rodačka je kosmopolitní manažerkou. Dříve korporátní bankéřka, která má za sebou působení v bankách QNB, ABN či ING, žije částečně v Londýně, v Praze a vzhledem k tomu, že odpovídá i za polské aktivity Twista, zavítá i k severním sousedům. Do čela Twista se postavila před dvěma lety poté, co byla společnost koupena firmou Param.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.