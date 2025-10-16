Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Když máte zápal a ambice, nemůže to skončit špatně, říká šéfka Twista Nemika Menevse

Když máte zápal a ambice, nemůže to skončit špatně, říká šéfka Twista Nemika Menevse

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.

„Ať dělám cokoli, dělám to s láskou a snažím se to dělat dobře.“ Tato úvodní odpověď Nemiky Menevse na otázku, v které ze svých rolí se cítí nejlépe, je velmi dobrým životním krédem a vzhledem k tomu, jak vypadá její kariérní dráha, se jí daří ho naplňovat. Po letech v bankovnictví strávených v tureckých divizích nadnárodních hráčů se přesunula do Londýna, kde začala pracovat pro fin-techovou společnost Param. A poté, co Param převzal tuzemské Twisto, se pro Menevse stala částečným domovem i Praha. 

V rámci vedení Twista má Menevse odpovědnost za Česko, Polsko a Rumunsko. Vedle toho se nadále podílí na směřování mateřské společnosti Param UK, která je součástí Param Holding International se sídlem v Nizozemsku. 

Menevse je absolventkou mezinárodních vztahů, nicméně zprvu o tak kosmopolitní kariéru neusilovala. Již za studií ji zlákalo bankovnictví. „Na univerzitě jsem měla možnost absolvovat tří- nebo čtyřměsíční stáž v bance a velmi se mi líbila ta dynamika. Zvlášť v korporátním bankovnictví, protože se tam pracovalo s velkými společnostmi, diskutovalo se o ekonomice, o podnikání jako takovém. Vypadalo to náročně, ale inspirativně, a tak jsem se rozhodla, že budu bankéřkou,“ rekapituluje Menevse a dodává, že tento krok doprovázel její přesun z Ankary do Istanbulu. 

Tobias Sonndorfer z VIG Re
video

Riziko je palivem našeho byznysu. A rizik ve světě stále přibývá, říká v podcastu Global Minds Tobias Sonndorfer z VIG Re

Leaders

Svět se rychle mění a s těmito změnami souvisí i akcelerace výskytu nových rizik. Ať už se tato rizika pojí s následky živelních katastrof, geopolitickým vývojem či digitalizací, je to téma jak pro pojišťovny, tak pro zajišťovny. „S novými hrozbami se musí vypořádat pojistitel i zajistitel. V podstatě děláme to, že se zabýváme velkými společenskými otázkami a snažíme se absorbovat a tlumit negativní dopady,“ říká generální ředitel zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Splněný sen

Ačkoli ve většině muslimských zemí mohou ženy na budování kariéry do manažerských pozic zapomenout, Turecko k nim nepatří. Podle Menevse je to zásluha velikosti a rozmanitosti země. „Hlavně ve velkých městech spousta žen studuje na univerzitách a pak dělají dobrou kariéru. Zejména bankovnictví je jedním z odvětví, kde je mezi zaměstnanci více než 50 procent žen. Na úrovni vrcholového managementu tento poměr klesá na 25-30 procent,“ přidává překvapivou informaci.

Svou profesní pověst tedy Menevse budovala dlouho převážně v Turecku. Možnosti působit v zahraničí však vždy nechávala v mysli pootevřená vrátka. „Když mi bylo 43 let, naskytla se mi příležitost přestěhovat se do Velké Británie, což se stalo skutečným splněním mého snu,“ přiznává. 

Londýn je z jejího pohledu ideální destinací pro rozvoj kariéry ve financích. „Je tam hodně živo kolem finančních záležitostí, spousta společností, finančních inovací a know-how, které se hromadily léta,“ vyjmenovává a dodává, že také chtěla, aby její rostoucí syn získal zahraniční vzdělání a mezinárodní rozhled. 

Není bez zajímavosti, že tato „příležitost“ odejít do Velké Británie nebyla spojena s žádnou pracovní nabídkou. „Byl to odvážný krok, protože jsem začala úplně od nuly. Ale řekla jsem si ´Ok, zkusím to, a když to nepůjde, vrátím se´,“ říká s tím, že i okolí její rozhodnutí zpochybňovalo. „Říkali mi ´Máš tady řidiče, jsi připravena jezdit v Londýně metrem?´ Pro mě to byl další důvod, proč to zkusit,“ říká.

Jaroslav Kramer, užito se svolením
video

V Česku přibývá podnikatelů a investorů, kteří pokukují po zahraniční expanzi, říkají v podcastu Global Minds Logan Wright a Jiří Tomola z Dentons

Leaders

K úspěšné mezinárodní expanzi potřebují české firmy a investoři po svém boku stále častěji odborníka na anglické právo, a to zejména když rozšiřují podnikání do nových a náročných jurisdikcí, říkají v pilotním díle podcastové série Global Minds, která představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku, partneři pražské kanceláře Dentons Logan Wright a Jiří Tomola.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

CEO místo mostu

Na ostrovech tedy přistála bez konkrétního cíle, ale se svým krédem na paměti. „Když máte zápal a ambice, nemůže to skončit špatně.“ Jakou konkrétní podobu to vyústění nabere, ji ani nenapadlo. „Upřímně řečeno, nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká manažerka.

A zajímavý je nejen fakt, že se Menevse stala šéfkou Twista, ale také jak k tomu došlo. Pracovala již pro Param, když firma provedla akvizici české firmy. „Zpočátku jsem se podílela na procesu due diligence a pak jsem byla v roli jakéhosi mostu mezi místním managementem a akcionáři a investory. Začala jsem jezdit do Prahy a říkala jsem si, že splním své úkoly a pak se vrátím do Londýna. Ale pak jsme se v určitém okamžiku rozhodli, že se s předchozím vedením rozloučíme. A souběžně s tím jsem jednala s headhuntery, abychom pro Twisto našli generálního ředitele. Ale naše plány byly velké. Zahájili jsme proces transformace Twista a zakladatel i investoři říkali ´No, Nemiko, ty už jsi v Twistu pár měsíců, tým tě zná, znáš produkty, znáš firmu. Najít generálního ředitele zvenku může být obtížné. Tak proč bys to neměla být ty, dokud nesplníme naše cíle?´ Je pravda, že kdybychom najali někoho místního, jeho zapracování by bylo na mých bedrech, takže bych se i tak hodně angažovala. Tak jsem souhlasila s vidinou, že to celý proces urychlí,“ přibližuje Nemika Menevse. 

  • Jak moc se lišil profesní začátek v Praze oproti tomu v Londýně?
  • Co je nejdůležitější pro získání vzájemné důvěry s novým týmem v zahraničí a je potřeba měnit manažerský styl na základě lokality?
  • A jaké největší úkoly v čele Twisto před Nemikou Menevse aktuálně stojí?

I to se dozvíte v podcastu Global Minds.

Nemika Menevse

Turecká rodačka je kosmopolitní manažerkou. Dříve korporátní bankéřka, která má za sebou působení v bankách QNB, ABN či ING, žije částečně v Londýně, v Praze a vzhledem k tomu, že odpovídá i za polské aktivity Twista, zavítá i k severním sousedům. Do čela Twista se postavila před dvěma lety poté, co byla společnost koupena firmou Param.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Tobias Sonndorfer z VIG Re
video

Riziko je palivem našeho byznysu. A rizik ve světě stále přibývá, říká v podcastu Global Minds Tobias Sonndorfer z VIG Re

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Fiala: Babiš hledá alibi pro zadlužování, rozpočet si může schválit jeho vláda

Premiér Petr Fiala (ODS)
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO Andrej Babiš si podle premiéra Petra Fialy (ODS) snaží vytvořit alibi, aby mohl zvýšit rozpočtový deficit a zadlužit zemi. Vláda, kterou Babiš skládá s SPD a Motoristy, může hned na prvním zasedání po svém vzniku schválit rozpočet. Fiala tak na síti X reagoval na Babišovy výzvy, aby končící kabinet opětovně schválil svůj návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun tak, aby ho mohla projednávat nová Sněmovna. Babiš ve středu uvedl, že by schodek neměnil.

Babiš řekl, že by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby rozpočet poslala Sněmovně znovu. Vláda to odmítá. Podle Fialy může Babiš se svým kabinetem schválit rozpočet hned ve chvíli, kdy se poprvé sejde. „Babiš o něm (rozpočtu) pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do Sněmovny znovu poslali,“ uvedl. Ukazuje to podle něj, že ANO není na vládnutí připravené.

Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Podle Babiše ale vláda svým postupem poruší zákon a může způsobit škody. Hrozí podle něj, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.

České zbrojovce loni meziročně vzrostl čistý zisk na miliardu

Zbraním se daří. České zbrojovce loni meziročně vzrostl čistý zisk na miliardu

Zprávy z firem

Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, vykázala loni zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun. Meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Podnik z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku loni zaznamenal výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesahující šest miliard korun. O rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun.

ČTK

Přečíst článek

Alibi pro zadlužování

Fiala dnes uvedl, že kabinet nebude Babišovi pomáhat v tom, aby si hledal alibi pro zadlužování. „Jeho (Babišova) vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do Sněmovny,“ dodal. Rozpočet je podle něj proinvestiční, prorůstový a odpovědný.

Pavel ve středu řekl, že by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok na pozdější dobu. Upozornil na riziko rozpočtového provizoria. Babiš dnes zmínil, že nová vláda může být až v prosinci. Rozpočtové provizorium by nastalo, pokud se rozpočet nestihne schválit do konce roku. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Související

Ministr financí Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Vláda by měla rozpočet předložit i nové Sněmovně, lidé ji za to platí

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Český premiér Petr Fiala

Lukáš Kovanda: Fialova vláda může vytvořit dluh, který Babiš nestihl za osm let

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Neluxusnější byt v Karlíně? Na vrcholu věže, kde výhled na Hrad stojí desítky milionů

Penthouse v Karlíně
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V nejvyšším patře věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse z projektu Nový Rohan. Interiér navrhla designérka Lucie Koldová, dokončení je plánováno na začátek roku 2028.

V nejvyšším patře nové rezidenční věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse, součást projektu Nový Rohan od developera J&T Real Estate. Jednotka nabídne obytnou plochu 229 metrů čtverečních a terasovou část o rozloze 176 metrů čtverečních s výhledem na Prahu, Vltavu i okolní zeleň. Autorkou návrhu interiéru je Lucie Koldová, designérka oceněná titulem Grand designér roku a kreativní ředitelka české značky Brokis.

8 fotografií v galerii

„Při návrhu interiéru jsem si představovala prostor, kde se člověk může nadechnout, zpomalit a užívat si výhledy na Prahu v naprostém soukromí,“ uvádí Koldová. Cílem návrhu bylo podle ní vytvořit moderní řešení s dlouhodobou estetickou a funkční hodnotou.

Celé patro jen pro jeden byt

Penthouse je nabízen ve standardu shell & core, tedy v podobě umožňující budoucímu majiteli dokončit interiér podle vlastních představ. Developer zároveň nabízí možnost propojení s Lucii Koldovou a vycházet z jejích návrhů při finálním řešení. Součástí návrhu jsou svítidla Brokis a nábytek od značek Javorina, Master & Master či Nimbo. Celkové řešení využívá přírodní materiály a zdůrazňuje kvalitní řemeslné zpracování.

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penthouse zabírá celé čtrnácté podlaží věže Prokop, čímž zajišťuje plné soukromí a výhled do všech světových stran. Velkoformátová okna propojují interiér s exteriérem, terasa rozšiřuje obytný prostor a umožňuje využití pro odpočinek i společenské příležitosti.

Projekt Nový Rohan představuje první etapu plánované výstavby v území mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Kolaudace první etapy, jejíž součástí je i Rohan Penthouse, se očekává na začátku roku. Cena bytu se pohybuje v řádu vyšších desítek milionů korun.

Karlín se mění v moderní městskou čtvrť

Projekt Nový Rohan je součástí širší proměny území mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Lokalita, která byla ještě před dvaceti lety převážně průmyslovou zónou, se dnes řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející části Prahy.

Po povodních v roce 2002 prošel Karlín zásadní obnovou. Vznikla zde řada kancelářských komplexů, nových bytových domů i veřejných prostranství. Nový Rohan na tuto proměnu navazuje. J&T Real Estate zde plánuje postavit několik rezidenčních domů s přímým napojením na plánovaný Rohanský park a cyklostezku podél Vltavy. 

Nový Rohan

Na jedné z největších černých skládek v Praze se začíná stavět nová čtvrť

Reality

Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Karlín a Rohanský ostrov patří v posledních letech k nejaktivnějším developerským lokalitám v Praze. Na západní straně území pokračuje společnost Sekyra Group s výstavbou projektu Rohan City, jehož součástí bude také nové sídlo společnosti Rohlik.cz a kanceláře architekta Evy Jiřičné nebo nové náměstí od Daniela Libeskind.

V blízkosti se nachází také komplex River City Prague od CA Immo, který už dnes tvoří jednu z nejvýraznějších administrativních zón města. Další etapy výstavby v Karlíně chystají mimo jiné i developeři Karlín Group či FINEP.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. 

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Jiří Ochetz z J&T Real Estate

Do Nového Rohanu investujeme 15 miliard, říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz

Reality

nst

Přečíst článek
Doporučujeme