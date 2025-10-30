Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Chceme si zachovat stávající dynamiku, říká Hong-Wha Ling z VIG Re

Chceme si zachovat stávající dynamiku, říká Hong-Wha Ling z VIG Re

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Rychlý růst a mezinárodní prostředí. To jsou hlavní aspekty, které přispívají k vysoce dynamické povaze pražské pobočky zajišťovny VIG Re. „Díky efektivní organizaci může každý ve své pozici skutečně výrazně ovlivnit svou práci,“ říká šéf HR zajišťovny Hong-Wha Ling v podcastu Global Minds, v němž významní zahraniční manažeři hovoří o podnikání v České republice.

Muž v čele personálního oddělení? Proč ne? Hong-Wha Ling je pro tuto roli ideální, protože se s touto oblastí seznámil již během studií. V té době si přivydělával jako soukromý řidič, ale brzy objevil svůj talent pro řízení nejen aut, ale i lidských zdrojů. „Došlo mi, že buď můžu řídit sám, nebo můžu požádat jiné studenty, aby řídili za mě, zatímco se bude rozšiřovat naše působnost. A tak se také stalo. Uvědomil jsem si ale také, že musím platit daně, sociální pojištění, najímat lidi a starat se o všechny tyto záležitosti. To mě přimělo, abych se během studia ekonomie zaměřil na oblast HR,“ popisuje své začátky v Nizozemsku.  

Svou kariéru v HR poté prohluboval a ostruhy získával i při mezinárodních misích. Působil v Turecku, Rumunsku i Japonsku a letos v lednu přesídlil do Prahy. Zatímco jeho předchozí  působiště byla spojena s pozicemi v bankovnictví a pojišťovnictví, přesun do Prahy znamenal též přechod k zajišťovnictví. „Kariéru jsem zahájil v bankovnictví v Nizozemsku. Na zajišťovnictví mě zajímá to, že kombinuje bankovnictví a pojišťovnictví. Tato kombinace se mi od začátku líbila. A když se naskytla příležitost přestěhovat se do Prahy, krásného města, souhlasil jsem,“ říká. 

Práce ve VIG Re je z jeho pohledu velmi dynamická, což je mimo jiné zásluha multinárodní povahy společnosti a jejího personálu. „V naši společnosti pracuje 37 národností, z chodeb je slyšet tolik různých jazyků a je třeba, aby se všechny tyto různé kultury spojily, což se odráží i v dynamice společnosti. Je to velmi zajímavé prostředí,“ popisuje a dodává, že v takovém prostředí konečně nemusí vysvětlovat neevropský původ svého jména. 

Kam směřovat kulturu

Z povahy své funkce je Hong-Wha Ling spoluzodpovědný za firemní kulturu. Tu aktuální podle něj do značné míry určuje fakt, že VIG Re má za sebou velmi rychlý růst v krátkém čase. „S tímto rychlým růstem se pojí také rychlé tempo, vše se odehrává velmi rychle. A protože jsme efektivně organizovaní, může každý mít opravdu velký vliv na svou práci v každé pozici, což je v našem oboru ojedinělé. Pracoval jsem ve velkých korporacích, kde vás někdy zpomalují všechny postupy a množství lidí, které musíte zapojit do matrixu organizace,“ prozrazuje. 

Na současné podobě firemní kultury VIG Re se ale podle něj podílí právě i multinárodní osazenstvo. „Lidé jsou velmi nápomocní. Myslím, že to opět souvisí s tím, že máme tolik různých národností, že pro všechny je to tak nějak nové prostředí,“ dodává. 

Hong-Wha Ling by rád toto pojetí firemní kultury udržel a nadále rozvíjel. Zároveň je ale třeba sledovati vývoj na pracovním trhu, respektive reagovat na nároky nových generací pracovní síly. „Pokračujeme v růstu ve všech oblastech, ve kterých působíme. To také znamená, že se zamýšlíme nad tím, jaké lidi přijímáme, jaké schopnosti do společnosti přinášíme a jak pomáháme lidem pracovat napříč různými hranicemi. Již nyní jsme velmi rozmanití a součástí naší kultury je také to, že se lidí neptáme 'kde dneska jsi'?. Chceme si tuto dynamiku zachovat jako součást naší kultury a více se na ni zaměřit v souvislosti s inovacemi a výkonností. Patří k tomu i převzetí odpovědnosti za svou práci,“ vysvětluje. 

Vyhnout se mikromanagementu 

Každý manažer si musí najít svůj styl leadershipu. Zároveň by si každý měl vybudovat imunitu proti nutkání být mikromanažerem. Ve VIG Re je to povel shora a potýká se s tím i Hong-Wha Ling. „Snažím se mikromanažovat sám sebe, ale někdy je to velmi obtížné. Je přirozené, že ve stresových situacích chcete vědět všechno od A do Z. Vždy se snažím získat trochu odstup. Nakonec je všechno, co se může stát, vždy relativní. Na světě se někdy dějí mnohem větší věci než to, co se děje v kanceláři. Pokud to vezmete v úvahu a poučíte se z toho, co se stalo, je to nejlepší způsob, jak to zvládnout. Ale není to snadné.“ přibližuje Hong-Wha Ling.

Zajímavý je postřeh nizozemského manažera ohledně zpětné vazby týkající se managementu v mezinárodním pracovním kolektivu. „Myslím si, že v mezinárodním prostředí je poskytování a přijímání zpětné vazby obtížnější. Všichni mluvíme anglicky, ale můžeme to myslet nebo chápat odlišným způsobem. Uvědomit si to je podle mě nejdůležitějším výchozím bodem pro jakoukoli diskusi, nejen pro zpětnou vazbu. Druhou důležitou věcí je vytvořit prostředí, které týmům dá příležitost zpětnou vazbu poskytovat,“ myslí si Hong-Wha Ling.

Může se na specifické pracovní prostředí ve VIG Re adaptovat každý?

Co si VIG Re slibuje od jednotné globální strategie charakterizované hesly Passion, Performance, Partnership?

A co má společného manažerský styl s plavbou ropných tankerů Bosporskou úžinou? I to se diskutovalo v podcastu Global Minds. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete také v kanále Newstream Podcasty. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.

Hong-Wha Ling

Ling je zkušený mezinárodní odborník v oblasti HR, který se specializuje na sladění personálních strategií s obchodními cíli s cílem podpořit růst a inovace. Ling přišel do společnosti VIG Re ze společnosti NN, kde strávil posledních 16 let v různých manažerských pozicích, naposledy jako šéf HR. Dříve pracoval pro ING Bank a Jacobs Douwe Egberts, rovněž na pozicích v oblasti lidských zdrojů. Ling působí v kancelářích společnosti v Praze, Mnichově a Paříži a zaměří se na podporu inkluze, posilování diverzity týmů a sladění personálních strategií s obchodními cíli.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ganna Pidgorna v podcastu Global Minds
video

HR má klíčovou strategickou roli a musí se podílet na rozhodování, říká Ganna Pidgorna z finančního domu UNIQA

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Syndrom vyhoření. Burn-out syndrom

Harvard Business Review: Polovina manažerů je vyhořelá. Co s tím?

Leaders

©2023 Harvard Business Review. Distributed by The New York Times Licensing Group

Přečíst článek

Karel Pučelík: Proč nás přesvědčujete, že nejste rasisté? Vaše činy mluví za vás

Karel Pučelík: Proč nás přesvědčujete, že nejste rasisté? Vaše činy mluví za vás
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to není, jasný pane! V naší i zahraniční politice se rozmohl takový nešvar. Hlasatelé rasistických názorů odmítají, že by snad byli rasisty. Veřejnost a tradiční strany by se však neměly jejich vysvětlováním nechat obalamutit, ale trvat na tom, aby krajní pravice zůstala tam, kde je její místo. Na okraji politického spektra.

S celosvětovým růstem popularity krajní pravice prakticky není týden, aby nedošlo k nějakému ošklivému politickému excesu, ve kterém hraje roli nenávist nebo rasismus. Téměř každá země má nějakého zástupce, který si postavil politickou živnost právě na tomto půdorysu. A docela se jim daří, jako v třeba v Británii Reform UK Nigela Farage nebo v Nizozemsku Straně pro svobodu Geerta Wilderse.

My si tohoto toxického fenoménu aktuálně „užíváme“ plnými doušky kvůli Filipu Turkovi. A nutno dodat, že při pohledu na jeho výroky a facebookové příspěvky nemá alespoň v Evropě jeho případ obdoby. Oproti Turkovi působí Farage s Wildersem jako učitelé z nedělní školy. Nikdo s takto odpudivou rétorikou a sklony k veřejnému hajlování, div si rameno nevykloubí, by nemohl v západním světě ani pomyslet na místo šéfa diplomacie.

Zajímavé však je, že všude po Evropě se všichni krajně-pravicoví lídři brání tomu, že by snad byli rasisté. Turek o tom nechce ani slyšet, Tomio Okamura nechápe, proč má být souzen za plakát, který zcela bez okolků vyvolává strach a nenávist vůči lidem s tmavou pletí.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Jak poznat rasistu?

Názorným příkladem je aktuální kauza z Británie. Poslankyně za Farageovu populistickou formaci Reform UK Sarah Pochinová si v rádiu postěžovala, že příliš mnoho reklam zobrazuje lidi s jinou než bílou barvou pleti – třeba černochy nebo Asiaty. Následovala pochopitelně vlna kritiky a nařčení z rasismu, čemuž se poslankyně vehementně brání. Na její obranu přispěchal i Farage s tím, že tato slova byla sice nepěkná, ale určitě nebyla myšlena zle.

Jak ale mohou být taková slova myšlena jinak než zle? Paní Pochinová se evidentně nemůže srovnat s pohledem na lidi jiné barvy pleti. Přeje si, aby reklamy byly zase krásně bílé jak Vánoce Josefa Lady. A vzhledem k tomu, jaký je program její strany, která hází všechny problémy země na imigranty, si nejspíš přeje nejenom bílé reklamy, ale i co nejbělejší Británii.

Abychom si shrnuli profil populisticko-nacionalistického politika. Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to samozřejmě není.

Rozdíly mezi seriózním politikem a rasistickým populistou jsou přitom docela jasné. Co dělá seriózní politik, když tvoří imigrační politiku? V první řadě má motivaci pomáhat, imigrant pro něj nepředstavuje zlo a potenciální problém. Je si ale vědom i limitů. Pak tedy zkoumá, kolik příchozích jsou instituce jeho státu schopné obsloužit, co zvládne státní rozpočet, jestli je dostatek míst ve školách, ve zdravotnictví, zda je dostatek pracovních míst. Poté udělá informované rozhodnutí, bez zbytečných emocí, avšak na základě dat a poučených diskusí. Problematiku zkoumá v kontextu, neomezuje se jen na migrační politiku.

Co naopak seriózní politik nedělá? Nestěžuje si na černochy v reklamách, netiskne plakáty černochů s nožem v ruce, nesvaluje vinu za všechny problémy na imigranty (ví, že to není pravda). Nepíše na facebook nic o pálení skupin obyvatelstva nebo názorových oponentů. Nehajluje.

Prezident Petr Pavel

Pavel: Turek nemůže být ministrem, pokud jsou jeho vyjádření autentická

Politika

Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoli ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel novinářům v Ústeckém kraji. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Pavel také uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách. Moc nedávalo smysl začít rozdělením resortů, řekl.

ČTK

Přečíst článek

Krajní pravice patří na okraj

Pane Turku, pane Okamuro, nemá smysl se hájit, že nejste rasisti. Ať už se nazýváte jakkoliv, vaše činy mluví za vás. Vaši příznivci si vás vybrali právě proto, že takové názory zastáváte a že se takto vyjadřujete. Toto nedůstojné divadlo a vysvětlování, že to nemá s rasismem nic společného, je namířeno vůči širší veřejnosti, aby vám povolila přístup k lukrativním místům.

Doba se mění. Ještě v nedávné minulosti byli lidé s rasistickými názory, nedej Bože příznivci Adolfa Hitlera, na okraji společenského dění. Dnes usilují o místa ve vládě. Veřejnost povolila a tradiční politické strany dokonce mění programy a rétoriku, aby se této změně přizpůsobily a možná se na ní taky trochu svezly. To je špatně a nefunguje to.

Mezi krajní pravicí a zbytkem politického spektra by měl nadále zůstat hluboký příkop. Čím víc tolerujeme rasismus, tím méně civilizovaná společnost jsme.

Další texty Karla Pučelíka

Související

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Karel Pučelík: Britští zemědělci se bouří. Mnozí mají důvod, Jeremy Clarkson však měl zůstat doma

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Nvidia porazila další milník. Její hodnota přeskočila hranici pěti bilionů dolarů

CEO Nvidia Jensen Huang
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Boom umělé inteligence vynesl hodnotu společnosti Nvidia za pouhé tři roky do doposud nevídaných výšin. Stala se první firmou, jež překonala hodnotu čtyř miliard dolarů, kde ji posléze začaly dělat společnost Microsoft a Apple. Před jednáním prezidentů USA Číny ale na trzích vládne takový optimismus, že Nvidia překonala další milník – hranici pěti bilionů dolarů.

Kdo letos v dubnu při oznámení amerických plošných cel hledal, do čeho investovat, mohl si vybírat. Propad zaznamenala celá řada významných společností, včetně výrobce čipů Nvidia. Její akcie vyklesaly až k částce 96 dolarů. Vedle zmíněných cel Donalda Trumpa to byl důsledek ochlazených očekávání ve vývoji umělé inteligence, které způsobil čínský DeepSeek. Dneska je ale všechno jinak a kdo vsadil na návrat Nvidia, může dneska počítat zisky.

Z 96 dolarů za akcii Nvidia aktuálně přeskočila hranici 200 dolarů. Vedle opětovného optimismu spojeného s rozvojem AI za tím stojí také návrat amerických a čínských diplomatů k jednacímu stolu.

Od léta pak rapidně zrychlil růst cen akcií Nvidia a také logicky také hodnota společnosti. Zatímco po oznámení plošných cen hodnota firmy klesla až k 2,3 bilionům dolarů, v červenci již pokořila hranici čtyř bilionů, jako první firma světa. Následoval Microsoft a 28. října také Apple.

Šéf Apple Tim Cook

Hodnota Applu přesáhla čtyři biliony dolarů. Microsoft milník překonal již podruhé

Trhy

Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.

nst

Přečíst článek

Pět bilionů

Jenomže růst Nvidia se nezastavil a díky optimismu na trzích postupně překonával další a další hranice. A ve středu 29. října, kdy se mají setkat prezidenti USA a Číny, se v premarketu cena akcie dostala k částce 208 dolarů, což představuje tržní kapitalizaci firmy více než pět bilionů dolarů. Toho ještě nikdy žádná firma nedosáhla a ještě před několika lety byla tato hranice zcela nemyslitelná.

S tím značně narostla výše majetku Jensena Huanga, zakladatele a CEO společnosti. Huang podle Bloombergu napřímo nebo přes nadace vlastní 3,5 procenta akcií firmy. A podle Bloomberg Billionaires Indexu tak aktuálně jeho jmění činí 174 miliard dolarů a Huang je devátým nejbohatším člověkem planety.

Vlastislav Bříza - majitel Koh-i-nooru

Vlastislav Bříza: Přijde doba, kdy bude profesor medicíny na kolenou prosit instalatéra, aby mu opravil vodu

Leaders

Úspěšný podnikatel v oblasti kancelářských potřeb, ale také v realitním sektoru nebo v automotive. Vlastislav Bříza nepolevuje a stále hledá příležitosti pro dobrý byznys. A pomýšlel také na nákup fotbalového klubu, když kroužil kolem Dynama České Budějovice. „To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda,“ říká v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Stanislav Šulc, Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Gates: Mýlil jsem se. Klimatická změna není konec světa

Gates: Mýlil jsem se. Klimatická změna není konec světa

Leaders

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny podle něj nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit vážné problémy.

ČTK

Přečíst článek

Související

Warren Buffett

Tomáš Tyl: Jak vznikl Buffettův indikátor a proč je jeho význam přeceňovaný

Money

Tomáš Tyl

Přečíst článek
Zájem o tenisky Puma klesá

Francouzský miliardář Pinault zvažuje prodej obřího balíku akcií Pumy

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme