Chceme si zachovat stávající dynamiku, říká Hong-Wha Ling z VIG Re
Rychlý růst a mezinárodní prostředí. To jsou hlavní aspekty, které přispívají k vysoce dynamické povaze pražské pobočky zajišťovny VIG Re. „Díky efektivní organizaci může každý ve své pozici skutečně výrazně ovlivnit svou práci,“ říká šéf HR zajišťovny Hong-Wha Ling v podcastu Global Minds, v němž významní zahraniční manažeři hovoří o podnikání v České republice.
Muž v čele personálního oddělení? Proč ne? Hong-Wha Ling je pro tuto roli ideální, protože se s touto oblastí seznámil již během studií. V té době si přivydělával jako soukromý řidič, ale brzy objevil svůj talent pro řízení nejen aut, ale i lidských zdrojů. „Došlo mi, že buď můžu řídit sám, nebo můžu požádat jiné studenty, aby řídili za mě, zatímco se bude rozšiřovat naše působnost. A tak se také stalo. Uvědomil jsem si ale také, že musím platit daně, sociální pojištění, najímat lidi a starat se o všechny tyto záležitosti. To mě přimělo, abych se během studia ekonomie zaměřil na oblast HR,“ popisuje své začátky v Nizozemsku.
Svou kariéru v HR poté prohluboval a ostruhy získával i při mezinárodních misích. Působil v Turecku, Rumunsku i Japonsku a letos v lednu přesídlil do Prahy. Zatímco jeho předchozí působiště byla spojena s pozicemi v bankovnictví a pojišťovnictví, přesun do Prahy znamenal též přechod k zajišťovnictví. „Kariéru jsem zahájil v bankovnictví v Nizozemsku. Na zajišťovnictví mě zajímá to, že kombinuje bankovnictví a pojišťovnictví. Tato kombinace se mi od začátku líbila. A když se naskytla příležitost přestěhovat se do Prahy, krásného města, souhlasil jsem,“ říká.
Práce ve VIG Re je z jeho pohledu velmi dynamická, což je mimo jiné zásluha multinárodní povahy společnosti a jejího personálu. „V naši společnosti pracuje 37 národností, z chodeb je slyšet tolik různých jazyků a je třeba, aby se všechny tyto různé kultury spojily, což se odráží i v dynamice společnosti. Je to velmi zajímavé prostředí,“ popisuje a dodává, že v takovém prostředí konečně nemusí vysvětlovat neevropský původ svého jména.
Kam směřovat kulturu
Z povahy své funkce je Hong-Wha Ling spoluzodpovědný za firemní kulturu. Tu aktuální podle něj do značné míry určuje fakt, že VIG Re má za sebou velmi rychlý růst v krátkém čase. „S tímto rychlým růstem se pojí také rychlé tempo, vše se odehrává velmi rychle. A protože jsme efektivně organizovaní, může každý mít opravdu velký vliv na svou práci v každé pozici, což je v našem oboru ojedinělé. Pracoval jsem ve velkých korporacích, kde vás někdy zpomalují všechny postupy a množství lidí, které musíte zapojit do matrixu organizace,“ prozrazuje.
Na současné podobě firemní kultury VIG Re se ale podle něj podílí právě i multinárodní osazenstvo. „Lidé jsou velmi nápomocní. Myslím, že to opět souvisí s tím, že máme tolik různých národností, že pro všechny je to tak nějak nové prostředí,“ dodává.
Hong-Wha Ling by rád toto pojetí firemní kultury udržel a nadále rozvíjel. Zároveň je ale třeba sledovati vývoj na pracovním trhu, respektive reagovat na nároky nových generací pracovní síly. „Pokračujeme v růstu ve všech oblastech, ve kterých působíme. To také znamená, že se zamýšlíme nad tím, jaké lidi přijímáme, jaké schopnosti do společnosti přinášíme a jak pomáháme lidem pracovat napříč různými hranicemi. Již nyní jsme velmi rozmanití a součástí naší kultury je také to, že se lidí neptáme 'kde dneska jsi'?. Chceme si tuto dynamiku zachovat jako součást naší kultury a více se na ni zaměřit v souvislosti s inovacemi a výkonností. Patří k tomu i převzetí odpovědnosti za svou práci,“ vysvětluje.
Vyhnout se mikromanagementu
Každý manažer si musí najít svůj styl leadershipu. Zároveň by si každý měl vybudovat imunitu proti nutkání být mikromanažerem. Ve VIG Re je to povel shora a potýká se s tím i Hong-Wha Ling. „Snažím se mikromanažovat sám sebe, ale někdy je to velmi obtížné. Je přirozené, že ve stresových situacích chcete vědět všechno od A do Z. Vždy se snažím získat trochu odstup. Nakonec je všechno, co se může stát, vždy relativní. Na světě se někdy dějí mnohem větší věci než to, co se děje v kanceláři. Pokud to vezmete v úvahu a poučíte se z toho, co se stalo, je to nejlepší způsob, jak to zvládnout. Ale není to snadné.“ přibližuje Hong-Wha Ling.
Zajímavý je postřeh nizozemského manažera ohledně zpětné vazby týkající se managementu v mezinárodním pracovním kolektivu. „Myslím si, že v mezinárodním prostředí je poskytování a přijímání zpětné vazby obtížnější. Všichni mluvíme anglicky, ale můžeme to myslet nebo chápat odlišným způsobem. Uvědomit si to je podle mě nejdůležitějším výchozím bodem pro jakoukoli diskusi, nejen pro zpětnou vazbu. Druhou důležitou věcí je vytvořit prostředí, které týmům dá příležitost zpětnou vazbu poskytovat,“ myslí si Hong-Wha Ling.
Může se na specifické pracovní prostředí ve VIG Re adaptovat každý?
Co si VIG Re slibuje od jednotné globální strategie charakterizované hesly Passion, Performance, Partnership?
A co má společného manažerský styl s plavbou ropných tankerů Bosporskou úžinou? I to se diskutovalo v podcastu Global Minds. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete také v kanále Newstream Podcasty. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
|
Hong-Wha Ling
Ling je zkušený mezinárodní odborník v oblasti HR, který se specializuje na sladění personálních strategií s obchodními cíli s cílem podpořit růst a inovace. Ling přišel do společnosti VIG Re ze společnosti NN, kde strávil posledních 16 let v různých manažerských pozicích, naposledy jako šéf HR. Dříve pracoval pro ING Bank a Jacobs Douwe Egberts, rovněž na pozicích v oblasti lidských zdrojů. Ling působí v kancelářích společnosti v Praze, Mnichově a Paříži a zaměří se na podporu inkluze, posilování diverzity týmů a sladění personálních strategií s obchodními cíli.
