V Česku přibývá podnikatelů a investorů, kteří pokukují po zahraniční expanzi, říkají v podcastu Global Minds Logan Wright a Jiří Tomola z Dentons

V Česku přibývá podnikatelů a investorů, kteří pokukují po zahraniční expanzi, říkají v podcastu Global Minds Logan Wright a Jiří Tomola z Dentons

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

K úspěšné mezinárodní expanzi potřebují české firmy a investoři po svém boku stále častěji odborníka na anglické právo, a to zejména když rozšiřují podnikání do nových a náročných jurisdikcí, říkají v pilotním díle podcastové série Global Minds, která představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku, partneři pražské kanceláře Dentons Logan Wright a Jiří Tomola.

Do úvodního dílu nové série těžko hledat vhodnější respondenty než zástupce největší právnické firmy na světě. Sama pražská kancelář Dentons navíc vyváží stále více práce do celosvětové sítě. Musí proto excelovat v právním poradenství, které zahrnuje také anglické právo. Právě na to se v pražské Dentons zaměřuje Logan Wright, nový partner kvalifikovaný v anglickém právu, který má za sebou téměř 30 let zkušeností s poradenstvím klientům v oblasti dluhového financování a restrukturalizací. 

Logana jako hlavního hosta podcastu Global Minds do studia doprovodil partner pražské pobočky Dentons Jiří Tomola, který se specializuje na restrukturalizace, insolvence a konkurzy a je jeden ze dvou vedoucích týmu bankovnictví a finance.

Vítězná formule

Novozélanďan Logan Wright je spolu s Američanem Robem Irvingem od letoška novou posilou pražské kanceláře Dentons s jasným úkolem – učinit z kanceláře středoevropský hub anglosaského práva. Logan Wright opustil rodný Nový Zéland v roce 2000, aby strávil 14 let v Moskvě, kde pracoval pro kancelář Clifford Chance. Poté přesídlil do Londýna, kde v roce 2018 přešel k Dentons. 

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Aktualizováno

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Volby 2025

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

ČTK

Přečíst článek

Své nové středoevropské působení považuje, i přes náročnost, za snazší díky tomu, že nemusí budovat vše od nuly. „Ve skutečnosti jde o výzvu, ale stavíme na neuvěřitelně silném existujícím základu. Pražská kancelář je sama o sobě přední advokátní kanceláří na českém trhu. Má velmi silnou praxi v oblasti financí i korporátní praxi. Obecně máme také velmi silnou regionální praxi s kancelářemi v celém regionu, včetně zdrojů anglického práva v dalších kancelářích v regionu,“ říká Wright.

Svůj úkol tak spatřuje především v tom navázat na to, co již kancelář vybudovala, a celek posunout na vyšší level. „Myslím, že společně s lidmi, jako je Rob Irving na jedné straně, a s lokálními experty, jako je Jiří Tomola a další, kteří v Praze dlouho působí, je to vítězná formule,“ říká Wright.  

Jiří Tomola navazuje s tím, co je na působení advokátních kanceláří v Praze specifické. „Z obchodního hlediska je Praha centrem střední a východní Evropy. Je zde spousta finančních skupin, rodinných kanceláří a všichni tito klienti jsou také průmyslovými klienty, kteří expandují do zahraničí. Naší strategií je doprovodit je a pomáhat jim v růstu. Součástí strategie je také přivést experty na zahraniční právo, jako jsou právě Logan a Rob Irving, aby byli co nejblíže klientům,“ přibližuje Tomola. 

Podle Tomoly je příchod obou expertů na anglosaské právo do střední Evropy požehnáním jak pro pražskou kancelář Dentons, tak pro její klienty. „Samozřejmě ne všechny transakce se řídí českým právem, většina mezinárodních transakcí se řídí anglickým právem a jistě všichni tito čeští klienti velmi uvítají podporu svých poradců,“ myslí si Tomola.

Volební urna

Soudy smetly všechny pokusy o zrušení kandidátek do říjnových voleb

Politika

Krajské soudy zamítly všechny návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Ministerstvo vnitra to ve středu v podvečer uvedlo na síti X. Žaloby na přezkum kandidátek hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě. Přísaha podala k ústeckému soudu návrh na zrušení kandidátní listiny České pirátské strany.

ČTK

Přečíst článek

Česká expanze

Přesun do Prahy je z pohledu Wrighta spojen též s jistou prověrkou. Aby totiž mohl poskytovat právní služby v Česku, musí složit zkoušku z českého práva. „Čeká mě to v listopadu. Do té doby musím dokončit svůj přesun do Prahy a pomáhat zdejšímu týmu v podpoře klientů. Snažit se to naučit vedle každodenní práce bude náročné. Ale vlastně se těším, že se o českém právu dozvím něco víc. Není to poprvé, co žiji a pracuji v zahraničí jako právník a podle mých zkušeností je znalost místního práva rozhodující pro to, abych mohl poskytovat služby klientům a vykonávat v tomto prostředí praxi v anglickém právu. Takže i když se nestanu odborníkem na české finanční právo, mít znalosti o samotném právním systému bude velmi užitečné,“ vysvětluje Wright.

Wright může hodnotit vývoj, který střední a východní Evropa za poslední čtvrtstoletí urazila. Změna ekonomické reality v Praze se podle něj podobá tomu, co se dělo po roce 2000 v Moskvě. „Místní trh rostl, což generovalo byznys přes hranice do jiných regionů, jako je Společenství nezávislých států, Afrika, jihovýchodní Asie, Blízký východ. A vidím, že čeští investoři a společnosti se přesouvají do těchto regionů, nakupují v těchto regionech. Mým úkolem by mělo být vnést tyto širší mezinárodní zkušenosti do toho, co dělám zde,“ srovnává Wright. 

Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu

Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace

Zprávy z firem

Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.

Jan Žižka

Přečíst článek

Podobný vývoj eviduje k radosti pražské kanceláře Dentons i celé její sítě také Jiří Tomola. „Pražská kancelář Dentons je jedním z největších vývozců práce, pokud porovnáme velikost trhu. A nejde jen o klienty vyvážející do zahraničí. V regionu a zejména v Česku působí také finanční instituce, které podporují exportéry, včetně těch, kteří vyvážejí do Afriky nebo Papuy-Nové Guineje. Takových příkladů přibývá, a proto jsme rádi, že tu Logana máme, protože má bohaté zkušenosti na všech těch trzích, o které mají místní klienti zájem,“ líčí Jiří Tomola a dodává, že právě schopnost podat klientům „duální nabídku“ expertízy v českém a anglickém právu je tou aktuálně největší příležitostí ležící před pražskou kanceláří Dentons. 

Wright navazuje s konkrétním příkladem z nedávné doby, který dobře ilustruje, o co běží. „Před několika lety jsme pracovali na refinancování britského podniku, který získal český investor a který byl financován českými bankami. Takže v tom byl velmi silný český prvek. Ale šlo o britskou společnost ve velmi specializovaném odvětví a pracoval jsem na tom společně s britským partnerem, který byl specialistou v tomto odvětví. Takže společně jsme byli schopni zajistit potřeby investora a bank z české strany, kdy jsme spolupracovali s jedním z českých bankovních partnerů, ale také zajistit, abychom vytvářeli produkt, který by odpovídal potřebám společnosti a byl přizpůsoben potřebám tohoto sektoru. A to je oblast, kde Dentons podle mého názoru skutečně má co nabídnout,“ přibližuje Wright. 

Jak dlouho se Logan Wright rozmýšlel nad nabídkou přijmout místo v Praze?

Jak si oba hosté podcastu představují úspěch Wrightovy mise v Praze?

A co se podle nich v následujících měsících bude dít v české i světové ekonomice?

I o tom se debatovalo v podcastu Global Minds. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Epizodu podcastu Global Minds najdte i na Spotify či Apple Podcast v kanálu Newstream Podcasty. Hezký poslech.

Cover Story, užito se svolením

Designové prosklené stěny pod značkou Steel Design, které propojují moderní interiéry bez rušivých rámů.

Doornite spojuje českou preciznost a španělský design. Nové dveře míří do škol, kanceláří i Evropy

Reality

nst

Přečíst článek

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Altman přeskočil Muska. Z OpenAI je nejhodnotnější startup světa

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Americká společnost OpenAI, známá především díky aplikaci ChatGPT, se stala nejhodnotnějším start-upem světa, uvádí agentura Bloomberg. Firma Sama Altmana dokončila dohodu, která zaměstnancům umožnila prodat část akcií při ocenění firmy na 500 miliard dolarů. Tím překonala dosavadního lídra SpaceX Elona Muska, jejíž hodnota se odhaduje na 400 miliard dolarů.

Podle Bloombergu prodali současní i bývalí zaměstnanci akcie v hodnotě přibližně 6,6 miliardy dolarů. Mezi investory figurují významná jména jako Thrive Capital, japonská SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, investiční fond Abu Dhabi MGX a T. Rowe Price. Ocenění společnosti tak výrazně překonalo dosavadní laťku 300 miliard dolarů, stanovenou při předchozím kole financování letos na jaře.

Rychlý růst odráží obrovský investiční zájem o firmy stojící v čele vývoje umělé inteligence. OpenAI pod vedením Sama Altmana patří společně s Nvidií mezi tahouny budování obřích datových center a vývoje AI služeb, jejichž realizace má stát biliony dolarů. Ačkoli společnost zatím nevykazuje zisk, uzavírá miliardové smlouvy s partnery jako Oracle či SK Hynix a významně přispívá k rozvoji potřebné infrastruktury.

Verbování zaměstnanců

Agentura Bloomberg dále podotýká, že současný prodej zaměstnaneckých akcií může posílit loajalitu týmu, který čelí lákavým nabídkám konkurence. Konkurenční společnost Meta, patřící Marku Zuckerbergovi, například verbuje výzkumníky z OpenAI s nabídkami odměn v řádu stovek milionů dolarů. Sekundární prodej v objemu nižším než původně povolených 10 miliard dolarů podle znalců naznačuje, že zaměstnanci věří v dlouhodobý úspěch firmy.

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů (10,3 bilionu korun). Uvedl to časopis Forbes. Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.

ČTK

Přečíst článek

Dohoda přichází v době, kdy OpenAI jedná s Microsoftem o přeměně původně neziskové organizace na klasickou ziskovou společnost s právní formou „public benefit corporation“. Nad neziskovou entitou by si přitom měla ponechat kontrolu. Tento krok už vyvolal právní spor s Elonem Muskem, spoluzakladatelem firmy, který OpenAI obviňuje z odklonu od původní mise.

OpenAI čelí narůstající konkurenci ze strany Googlu či rychle rostoucího start-upu Anthropic. Firma proto urychluje vývoj, v srpnu představila svůj dosud nejvýkonnější model GPT-5 a zároveň zpřístupnila dvojici volně dostupných AI modelů zaměřených na logické uvažování.

S hodnotou půl bilionu dolarů tak OpenAI nejen přepisuje žebříčky start-upů, ale také nastavuje tempo v závodě o to, kdo ovládne budoucnost umělé inteligence.

Sam Altman, SEO OpenAI

Týden tradera: Na trzích začínají panovat obavy, že umělá inteligence je jen bublina

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Nařčení z klamání investorů krále kašmíru dost zabolelo

Nařčení z klamání investorů krále kašmíru dost zabolelo
Profimedia
Zdeněk Pečený
pez

Italská módní ikona Brunello Cucinelli se ocitla pod tlakem investorů. Po zveřejnění reportu londýnské společnosti Morpheus Research, která značku obvinila z netransparentního byznysu v Rusku, se akcie během několika dní propadly o více než čtvrtinu. Investoři i italský regulátor Consob nyní zkoumají, zda jde o oprávněnou kritiku, nebo spíše o přehnaný útok shortařů.

Report Morpheus Research obvinil značku Brunello Cucinelli ze zamlčování aktivit v Rusku a z agresivního zlevňování zboží. Reakce trhu byla okamžitá. Akcie podniku obchodované na milánské burze prudce propadly. Obchodování s nimi muselo být kvůli silné volatilitě na krátkou dobu dokonce přerušeno, aby firma mohla reagovat.

Italská společnost podle agentury Reuters uvedla, že její tři vlajkové prodejny v Rusku zůstaly z titulu protiruských sankcí uzavřeny. Některé aktivity však podle vyjádření firmy pokračují formou individuálního prodeje klientům nebo přes multibrandové prodejny. Ani rychlé odmítnutí obvinění však paniku neutišilo. Po obnovení se titul zřítil pod hranici 80 eur za akcii, což představuje propad o více než 27 procent. Incident otřásl celým segmentem luxusní módy na milánské burze.

Vládní „shutdown“ je obrazem americké politiky. Bude ještě hůř?

Názory

Americká vyhrocená politika vyústila po letech do rozpočtového provizoria. Statisíce rodin budou bez výplat a státní aparát jede na autopilota. Děsivé kulisy doplňuje ještě rétorika Donalda Trumpa, která dělá z běžné politické strategie záškodnictví. Ukazuje se jediné, pro amerického prezidenta není politika uměním možného, ale tvrdé autoritářské zakleknutí.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Italský regulátor Consob nyní prověřuje, zda Cucinelli ve svých vyjádřeních neuváděl investory v omyl – zejména právě ohledně činnosti v Rusku a dodržování sankcí. Zatím nejde o oficiální vyšetřování, ale o běžný režim regulátora při prudkých výkyvech na trhu, podotýká Financial Times.

„Tržní reakce je logickým důsledkem zveřejnění short reportu společnosti Morpheus Research. Tyto firmy vydělávají na krátkých pozicích a zároveň fungují jako maják pro investory v dlouhých pozicích, což způsobilo výprodej,“ vysvětluje Tomáš Cverna, analytik XTB.

Podle Cverny bude klíčové, jak se vývoj projeví na ziskovosti, protože firma se snaží udržet růst tržeb poskytováním slev, což může znamenat tlak na marže i prestiž značky.

Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital, považuje prudký pokles za přehnaný: „Akcie se v průběhu týdne začaly odlepovat od minim a postupně se vracejí blíže k průměru posledních měsíců. Jde spíše o reputační záležitost než fundamentální problém,“ uvedl. Přesto titul stále ztrácí zhruba 11 procent za týden a od začátku roku dokonce 13 procent.

Míšek připomíná, že společnost dlouhodobě vykazuje dvouciferný růst tržeb a stabilní marže. A skupina nadále drží výhled růstu tržeb okolo deseti procent pro roky 2025 i 2026. Analytici agentury Reuters nicmémě upozorňují, že zvýšený podíl krátkých pozic, který přesahuje 10 procent. To signalizuje silnou sázku na pokles akcií.

Aktualizováno

Musk si rýpl do Wikipedie. Je prý levičácká. Proto spustí vlastní verzi

Leaders

Miliardář Musk si rýpl do Wikipedie, obvinil ji z levicového zkreslování. Přichází s alternativou Grokipedie, která má nabídnout „čistá fakta“ bez ideologie.

ČTK

Přečíst článek

Příležitost k nákupu?

„Výsledky ukazují konzistentní expanzi a vysokou odolnost poptávky po prémiovém segmentu. Analytici očekávají růst zisku i volného cash flow a cílové ceny počítají s návratem na úrovně kolem 110 eur za akcii,“ dodává Míšek.

Reputační otřes a tlak regulátorů představují vážnou výzvu pro značku, která staví svou image na „etickém luxusu“. Pokud ale firma potvrdí stabilní hospodářské výsledky a vedení dokáže přesvědčit investory, může se současný propad ukázat spíše jako krátkodobá příležitost než zásadní hrozba pro budoucnost firmy.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

Ruský rubl

Trumpův telefonát s Putinem povzbudil ruské akcie a rubl. Ekonomická rizika ale přetrvávají

Trhy

ČTK

Přečíst článek
