V Česku přibývá podnikatelů a investorů, kteří pokukují po zahraniční expanzi, říkají v podcastu Global Minds Logan Wright a Jiří Tomola z Dentons
K úspěšné mezinárodní expanzi potřebují české firmy a investoři po svém boku stále častěji odborníka na anglické právo, a to zejména když rozšiřují podnikání do nových a náročných jurisdikcí, říkají v pilotním díle podcastové série Global Minds, která představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku, partneři pražské kanceláře Dentons Logan Wright a Jiří Tomola.
Do úvodního dílu nové série těžko hledat vhodnější respondenty než zástupce největší právnické firmy na světě. Sama pražská kancelář Dentons navíc vyváží stále více práce do celosvětové sítě. Musí proto excelovat v právním poradenství, které zahrnuje také anglické právo. Právě na to se v pražské Dentons zaměřuje Logan Wright, nový partner kvalifikovaný v anglickém právu, který má za sebou téměř 30 let zkušeností s poradenstvím klientům v oblasti dluhového financování a restrukturalizací.
Logana jako hlavního hosta podcastu Global Minds do studia doprovodil partner pražské pobočky Dentons Jiří Tomola, který se specializuje na restrukturalizace, insolvence a konkurzy a je jeden ze dvou vedoucích týmu bankovnictví a finance.
Vítězná formule
Novozélanďan Logan Wright je spolu s Američanem Robem Irvingem od letoška novou posilou pražské kanceláře Dentons s jasným úkolem – učinit z kanceláře středoevropský hub anglosaského práva. Logan Wright opustil rodný Nový Zéland v roce 2000, aby strávil 14 let v Moskvě, kde pracoval pro kancelář Clifford Chance. Poté přesídlil do Londýna, kde v roce 2018 přešel k Dentons.
Své nové středoevropské působení považuje, i přes náročnost, za snazší díky tomu, že nemusí budovat vše od nuly. „Ve skutečnosti jde o výzvu, ale stavíme na neuvěřitelně silném existujícím základu. Pražská kancelář je sama o sobě přední advokátní kanceláří na českém trhu. Má velmi silnou praxi v oblasti financí i korporátní praxi. Obecně máme také velmi silnou regionální praxi s kancelářemi v celém regionu, včetně zdrojů anglického práva v dalších kancelářích v regionu,“ říká Wright.
Svůj úkol tak spatřuje především v tom navázat na to, co již kancelář vybudovala, a celek posunout na vyšší level. „Myslím, že společně s lidmi, jako je Rob Irving na jedné straně, a s lokálními experty, jako je Jiří Tomola a další, kteří v Praze dlouho působí, je to vítězná formule,“ říká Wright.
Jiří Tomola navazuje s tím, co je na působení advokátních kanceláří v Praze specifické. „Z obchodního hlediska je Praha centrem střední a východní Evropy. Je zde spousta finančních skupin, rodinných kanceláří a všichni tito klienti jsou také průmyslovými klienty, kteří expandují do zahraničí. Naší strategií je doprovodit je a pomáhat jim v růstu. Součástí strategie je také přivést experty na zahraniční právo, jako jsou právě Logan a Rob Irving, aby byli co nejblíže klientům,“ přibližuje Tomola.
Podle Tomoly je příchod obou expertů na anglosaské právo do střední Evropy požehnáním jak pro pražskou kancelář Dentons, tak pro její klienty. „Samozřejmě ne všechny transakce se řídí českým právem, většina mezinárodních transakcí se řídí anglickým právem a jistě všichni tito čeští klienti velmi uvítají podporu svých poradců,“ myslí si Tomola.
Česká expanze
Přesun do Prahy je z pohledu Wrighta spojen též s jistou prověrkou. Aby totiž mohl poskytovat právní služby v Česku, musí složit zkoušku z českého práva. „Čeká mě to v listopadu. Do té doby musím dokončit svůj přesun do Prahy a pomáhat zdejšímu týmu v podpoře klientů. Snažit se to naučit vedle každodenní práce bude náročné. Ale vlastně se těším, že se o českém právu dozvím něco víc. Není to poprvé, co žiji a pracuji v zahraničí jako právník a podle mých zkušeností je znalost místního práva rozhodující pro to, abych mohl poskytovat služby klientům a vykonávat v tomto prostředí praxi v anglickém právu. Takže i když se nestanu odborníkem na české finanční právo, mít znalosti o samotném právním systému bude velmi užitečné,“ vysvětluje Wright.
Wright může hodnotit vývoj, který střední a východní Evropa za poslední čtvrtstoletí urazila. Změna ekonomické reality v Praze se podle něj podobá tomu, co se dělo po roce 2000 v Moskvě. „Místní trh rostl, což generovalo byznys přes hranice do jiných regionů, jako je Společenství nezávislých států, Afrika, jihovýchodní Asie, Blízký východ. A vidím, že čeští investoři a společnosti se přesouvají do těchto regionů, nakupují v těchto regionech. Mým úkolem by mělo být vnést tyto širší mezinárodní zkušenosti do toho, co dělám zde,“ srovnává Wright.
Podobný vývoj eviduje k radosti pražské kanceláře Dentons i celé její sítě také Jiří Tomola. „Pražská kancelář Dentons je jedním z největších vývozců práce, pokud porovnáme velikost trhu. A nejde jen o klienty vyvážející do zahraničí. V regionu a zejména v Česku působí také finanční instituce, které podporují exportéry, včetně těch, kteří vyvážejí do Afriky nebo Papuy-Nové Guineje. Takových příkladů přibývá, a proto jsme rádi, že tu Logana máme, protože má bohaté zkušenosti na všech těch trzích, o které mají místní klienti zájem,“ líčí Jiří Tomola a dodává, že právě schopnost podat klientům „duální nabídku“ expertízy v českém a anglickém právu je tou aktuálně největší příležitostí ležící před pražskou kanceláří Dentons.
Wright navazuje s konkrétním příkladem z nedávné doby, který dobře ilustruje, o co běží. „Před několika lety jsme pracovali na refinancování britského podniku, který získal český investor a který byl financován českými bankami. Takže v tom byl velmi silný český prvek. Ale šlo o britskou společnost ve velmi specializovaném odvětví a pracoval jsem na tom společně s britským partnerem, který byl specialistou v tomto odvětví. Takže společně jsme byli schopni zajistit potřeby investora a bank z české strany, kdy jsme spolupracovali s jedním z českých bankovních partnerů, ale také zajistit, abychom vytvářeli produkt, který by odpovídal potřebám společnosti a byl přizpůsoben potřebám tohoto sektoru. A to je oblast, kde Dentons podle mého názoru skutečně má co nabídnout,“ přibližuje Wright.
Jak dlouho se Logan Wright rozmýšlel nad nabídkou přijmout místo v Praze?
Jak si oba hosté podcastu představují úspěch Wrightovy mise v Praze?
A co se podle nich v následujících měsících bude dít v české i světové ekonomice?
I o tom se debatovalo v podcastu Global Minds. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Epizodu podcastu Global Minds najdte i na Spotify či Apple Podcast v kanálu Newstream Podcasty. Hezký poslech.
