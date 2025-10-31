Umění, které testuje hranice vkusu. Kdo si koupí zlatý záchod za stovky milionů?
V newyorské aukční síni Sotheby’s se bude dražit funkční toaleta z ryzího zlata. Dílo s názvem „Amerika“ vytvořil provokativní italský umělec Maurizio Cattelan. Vyvolávací cena? Deset milionů dolarů.
V aukční síni Sotheby’s v New Yorku se 18. listopadu uskuteční dražba zlaté toalety. Umělecké dílo s názvem „Amerika“, které vytvořil slavný italský konceptuální umělec Maurizio Cattelan, váží více než 101 kilogramů ryzího zlata. Vyvolávací cena začíná na deseti milionech dolarů, tedy v přepočtu přes 210 milionů korun, uvedla agentura AP.
Podle samotného autora má toaleta být satirou na nadměrné bohatství a konzumní společnost. „Cokoli sníte – ať už oběd za 200 dolarů nebo párek v rohlíku za dva – výsledek je stejný,“ uvedl Cattelan s typickým nadhledem.
Dílo je nejen funkční, ale i plně použitelné. V roce 2016 si jej mohli vyzkoušet návštěvníci newyorského Guggenheimova muzea, kde na tříminutový „zážitek“ ve zlaté kabince čekaly fronty více než 100 tisíc lidí.
Existují dvě verze stejné toalety – jedna patří soukromému sběrateli, druhá byla součástí muzejní expozice. Právě ta druhá se stala obětí slavné loupeže: v roce 2019 ji zloději ukradli z anglického Blenheimského paláce, kde byla krátce vystavena. Dva pachatelé byli letos odsouzeni, samotná toaleta se však dodnes nenašla. Vyšetřovatelé se domnívají, že byla roztavena.
Cattelan: provokatér světového umění
„Maurizio Cattelan je dokonalý provokatér uměleckého světa,“ říká David Galperin, vedoucí oddělení současného umění aukční síně Sotheby’s, která bude dražbu pořádat. Podle něj není jasné, za kolik se dílo nakonec prodá: „U Cattelana si můžete být jistí jediným – že překvapí.“
Zlatá toaleta bude vystavena několik dní před aukcí v Breuer Building v New Yorku. Tentokrát si ji však návštěvníci budou moci pouze prohlédnout, nikoli použít.
Banán za miliony a klečící Hitler
Maurizio Cattelan (63) je jedním z nejprovokativnějších umělců současnosti. Proslavil se například dílem „Komediant“ – banánem přilepeným stříbrnou páskou ke zdi, který se v roce 2019 prodal za 6,2 milionu dolarů. Jeho socha klečícího Hitlera, nazvaná „On“, se v roce 2016 vydražila za 17,2 milionu dolarů. Cattelan sám o sobě říká, že „umění by mělo být jako facka – překvapit, vyprovokovat a donutit přemýšlet“.
