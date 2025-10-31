Umění, které testuje hranice vkusu. Kdo si koupí zlatý záchod za stovky milionů?

Nový magazín právě vychází!

V newyorské aukční síni Sotheby’s se bude dražit funkční toaleta z ryzího zlata. Dílo s názvem „Amerika“ vytvořil provokativní italský umělec Maurizio Cattelan. Vyvolávací cena? Deset milionů dolarů.

V aukční síni Sotheby’s v New Yorku se 18. listopadu uskuteční dražba zlaté toalety. Umělecké dílo s názvem „Amerika“, které vytvořil slavný italský konceptuální umělec Maurizio Cattelan, váží více než 101 kilogramů ryzího zlata. Vyvolávací cena začíná na deseti milionech dolarů, tedy v přepočtu přes 210 milionů korun, uvedla agentura AP.

Podle samotného autora má toaleta být satirou na nadměrné bohatství a konzumní společnost. „Cokoli sníte – ať už oběd za 200 dolarů nebo párek v rohlíku za dva – výsledek je stejný,“ uvedl Cattelan s typickým nadhledem.

Dílo je nejen funkční, ale i plně použitelné. V roce 2016 si jej mohli vyzkoušet návštěvníci newyorského Guggenheimova muzea, kde na tříminutový „zážitek“ ve zlaté kabince čekaly fronty více než 100 tisíc lidí.

Existují dvě verze stejné toalety – jedna patří soukromému sběrateli, druhá byla součástí muzejní expozice. Právě ta druhá se stala obětí slavné loupeže: v roce 2019 ji zloději ukradli z anglického Blenheimského paláce, kde byla krátce vystavena. Dva pachatelé byli letos odsouzeni, samotná toaleta se však dodnes nenašla. Vyšetřovatelé se domnívají, že byla roztavena.

Galeristka Olga Trčková

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Leaders

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Cattelan: provokatér světového umění

„Maurizio Cattelan je dokonalý provokatér uměleckého světa,“ říká David Galperin, vedoucí oddělení současného umění aukční síně Sotheby’s, která bude dražbu pořádat. Podle něj není jasné, za kolik se dílo nakonec prodá: „U Cattelana si můžete být jistí jediným – že překvapí.“

Zlatá toaleta bude vystavena několik dní před aukcí v Breuer Building v New Yorku. Tentokrát si ji však návštěvníci budou moci pouze prohlédnout, nikoli použít.

Banán za miliony a klečící Hitler

Maurizio Cattelan (63) je jedním z nejprovokativnějších umělců současnosti. Proslavil se například dílem „Komediant“ – banánem přilepeným stříbrnou páskou ke zdi, který se v roce 2019 prodal za 6,2 milionu dolarů. Jeho socha klečícího Hitlera, nazvaná „On“, se v roce 2016 vydražila za 17,2 milionu dolarů. Cattelan sám o sobě říká, že „umění by mělo být jako facka – překvapit, vyprovokovat a donutit přemýšlet“.

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru. Klenoty se nenašly

Politika

Francouzská policie zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.

ČTK

Přečíst článek

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

Šéf Nvidie Jensen Huang prohlásil, že jsme na začátku nové éry výpočetní techniky, protože s AI se každá vrstva výpočetní architektury zásadně mění. Odhadl, že půjde o desetileté období přestavby celého odvětví.

„AI běží na GPU (grafických procesorech), zatímco ručně psaný software běží na CPU (centrálních procesorech). Celý softwarový stack (systém vrstev, pozn. red.) – od energetických potřeb, přes čipy, infrastrukturu, software systémů, modely AI až po aplikace – se mění od základu,“ uvedl podle CNBC.

„Po šedesát let byl počítačový průmysl v podstatě stejný. A teď, s AI a akcelerovaným výpočtem, se mění každá vrstva. Všechny počítače, které jsme dosud vytvořili – v hodnotě bilionu dolarů nebo víc – bude třeba převést na novou výpočetní platformu,“ dodal jeden z nejvlivnějších mužů v technologickém odvětví. 

Nvidia se tento týden stala první společností na světě, jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. V pátek zároveň oznámila partnerství s korejským polovodičovým gigantem Samsungem.

Huang také nastínil vizi budoucnosti, v níž bude AI „pracovat“, nikoli jen sloužit jako nástroj. Budou plně automatizované továrny a očekává, že umělá inteligence přetvoří průmysly v hodnotě 100 bilionů dolarů po celém světě.

Pozitivní spirála AI

Huang má také za to, že umělá inteligence dosáhla cyklu „pozitivní spirály“ (virtuous cycle), která zajistí průmyslu trvalý růst.

Tedy, obrovské zlepšení AI modelů vede k větším investicím do této technologie a tyto investice následně zlepšují AI modely ještě víc. „Umělá inteligence se zlepšuje. Více lidí ji používá. Čím víc lidí ji používá, tím víc vydělává, vznikají nové továrny, které nám umožňují vytvářet ještě lepší AI, a ty pak používá ještě víc lidí. Tato pozitivní smyčka AI se už vytvořila – a právě to je důvod, proč vidíte, že kapitálové výdaje ve světě tak prudce rostou,“ vysvětllil. 

Odkázal se na to, že firmy letos rekordně investují do AI. Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft oznámily plány společně investovat přes 300 miliard dolarů do AI technologií a datových center. Podle jejich aktuálních výsledků to bude pokračovat i v roce 2026, protože technologičtí giganti plánují výdaje dál navyšovat.

Huang není jediným lídrem fascinovaným pokrokem umělé inteligence. Bill Gates tento týden prohlásil, že AI je největším technologickým výdobytkem, který za svůj život zažil.  

Přes tisíc vědců podepsalo petici proti Petru Macinkovi v čele ministerstva životního prostředí. Chtějí se kvůli tomu setkat s Babišem. Předtím se již tisíce studentů podepsalo pod otevřený dopis v podobném duchu. Taktéž za stejné protestovaly další tisíce lidí na Hradčanském náměstí v Praze.

Proč se všichni ti lidé bouří, dalo by se ptát. Vždyť Macinka ještě nic špatného neprovedl, ještě ani do úřadu nenastoupil. To jistě může být argumentace Babiše. To ovšem není pravda. Macinka se zaprvé ještě před svým nástupem do čela ministerstva ostře zapojil do snahy o zrušení CHKO Soutok. Oblast vznikla letos v červenci. Macinka je podezřelý z osobních zájmů, jeden z odpůrců chráněné oblasti je významný sponzor Motoristů.

Zadruhé může být důvodně podezřelý z relativizace vlivu člověka na životní prostředí. Vždyť léta dělal mluvčího Václavu Klausovi, podle kterého oteplování planety neexistuje. Kdyby s ním Macinka nesouzněl, jistě by nemohl být roky jeho pravou rukou.

Lze si velmi dobře představit, že Klaus Macinku do politiky dokopal. Sám už nechtěl svádět předem prohrané politické bitvy, necítil společenskou podporu. Ve volbách by možná také dosáhl šesti procent, ale pro něj by to byla prohra. Proto do politiky dostrkal svého fámula. Pro Macinku je šest procent výhra, která ho dokonce dostala do vlády. Macinka tak bude s Klausem v zádech řádit jako černá ruka.

Svůj styl už předvedl v kauze Soutok. Na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Grolicha odpověděl, že „je přesvědčený, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti je nutné přehodnotit a zrušit“. Na nabídku setkání s hejtmanem přímo v Soutoku nereagoval.

Na výzvu vědců reagoval slovy, že „v roce 1981 podepsaly stovky vědců petici proti politice Margaret Thatcherové. Historie ale ukázala, že právě její reformy Británii zachránily… Pevně věřím, že stejně pozitivně budou jednoho dne práci Motoristů hodnotit i naši dnešní apriorní kritici“. Jinými slovy, Macinka se s nikým párat nebude.

Babiš se Macinkou zabývat nechce. Je rád, že díky němu může sestavit vládu, vyhnout se trestnímu stíhání za Čapák a v klidu vládnout. To vše je pro něj přednější než názor vědců, studentů či nějakého Macinky. Nebo dokonce Turka.

Ostatně, aby se zrušením Soutoku zabýval Ústavní soud iniciovali poslanci ANO. „CHKO Soutok považuji za dítě zeleného šílenství, které nepomáhá přírodě, a naopak škodí lidem," uvedla tehdy Alena Schillerová. Verdikt ústavních soudců se dozvíme ve středu.

Nicméně je evidentní, že programy ANO, SPD a Motoristů se z velké části skutečně prolínají, že slova o programové shodě nejsou planá. Co se týká přírody, pro Babiše je zdrojem příjmů. Václav Klaus si zase při svých pravidelných výletech do oblíbených Krkonoš pochvaluje, jak se v národním parku zvedá kvalita služeb a že turistů přibývá i v létě. Tak snad mu ten národní park Macinka nezruší. Ale to by si vůči Klausovi nedovolil.

