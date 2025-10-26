Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Macinka: CHKO Soutok je třeba zrušit

Macinka: CHKO Soutok je třeba zrušit

Předseda Motoristů Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).

Grolich zdůraznil v dopise z 15. října význam CHKO, podporu kraje a vyzval Macinku, aby se na Soutoku přímo setkali. Na tuto výzvu Macinka v dopise nereagoval. Grolich dále uvedl, že je pro něj odpověď šok a že Macinka ani nepřipouští diskusi. Podle něj také nemá předseda Motoristů potřebné informace, nebo si problematiku nenastudoval.

Ochrana území je podle Macinky již zajištěna

Macinka mimo jiné argumentuje tím, že ochrana území je již dostatečně zajištěna, Lesy ČR hospodaří podle plánů schválených orgány ochrany přírody. Dále uvedl, že území je součástí sítě NATURA 2000. Oblast je podle něj chráněna i podle Ramsarské úmluvy. To rozporuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Ramsarska úmluva není ochranou území. Ta naopak říká, že se jedná o cenný biotop, který si ochranu zaslouží,“ řekl Hladík. Dodal, že uvedená úmluva nemá žádný dopad do českého právního řádu. „Proto jsme CHKO vytvořili a vyhlásili,“ řekl Hladík. Grolich reagoval na Macinkovu odpověď ve stejném duchu. Díky CHKO získá podle nich území nejen plošnou ochranu, ale také bude možné nastavit strategický management hospodaření, který dosud neexistoval.

8 fotografií v galerii

CHKO Soutok, jehož vyhlášení Macinka kritizoval jž dříve, existuje od letošního 1. července. Jde o velkoplošnou ochranu nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Za vznik CHKO se postavila řada odborníků z různých přírodovědných oborů. Část místních obyvatel však byla proti. Městský soud v Praze evidoval kvůli vyhlášení CHKO tři desítky žalob, velkou většinu už jich zamítl. Právě 15. října zástupce ministerstva životního prostředí u soudu uvedl, že jich bylo již 26 a v ten ten soud zamítl i žalobu Obory Obelisk. Oboru vlastní spolumajitel firmy Alcagroup František Fabičovic, který je jedním z odpůrců CHKODeník N uvedl, že Fabičovič je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Fabičovič v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Podle Hladíka používá v dopise Macinka totožné argumenty, jako odpůrci CHKO u soudu. A jelikož soudy zatím rozhodly vždy v neprospěch žalobců, dokazuje to podle Hladíka, že stát postupoval při vyhlášení CHKO v souladu s legislativou. Nejvyšší správní soud už zamítl i některé kasační stížnosti a 5. listopadu bude rozhodovat Ústavní soud o návrhu poslanců ANO na zrušení CHKO. „Překvapuje mě silný výrok pana Macinky. Mám pocit, že neví o tom, že jeho argumenty už soudy řešily a odmítly, nebo si to nenastudoval,“ řekl Grolich. Podle něj se zatím ukazuje, že CHKO vznikla podle zákonů a pak neexistuje moc možností, jak chráněné území zrušit. Hladík již dříve řekl, že CHKO je možné zrušit pouze ze dvou důvodů. Pokud zanikne předmět ochrany, nebo kvůli bezpečnosti Česka.

Macinka v dopise dále mj. napsal, že „nebyly zveřejněny komplexní odborné podklady, které by odůvodnily potřebu vyšší úrovně ochrany formou CHKO. Z dostupných informací nevyplývá, že by vyhlášení předcházelo komplexní ekologické hodnocení, které by bylo relevantní k předmětu ochrany. Podklady se soustředily převážně na socioekonomické aspekty“. Podle Hladíka to není pravda a vzniku předcházely jak odborné analýzy týkající se přírody, tak právní analýzy.

Grolich v dopise Macinkovi uvedl, že „CHKO není projekt namířený proti lidem, ale naopak má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti“. CHKO má podle něj umožnit, aby pokračoval vztah člověka a přírody udržitelným způsobem a přinesl regionu dlouhodobé benefity, včetně podpory turismu, rozvoje obcí a lepší koordinace hospodaření.

Související

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Aktualizováno

Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Lidé protestovali proti obsazení resortu životního prostředí Motoristy
Aktualizováno

Lidé v Praze protestovali proti Motoristům v čele ministerstva životního prostředí, protesty se chystají i v Brně

Politika

ČTK

Přečíst článek

Omamná vůně moci. A zůstane Kuba za jihočeskou pecí?

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zpočátku vyjednávání o nové vládní sto osmičce vypadalo, že se sešly party, které nejsou schopné se na ničem dohodnout. Takové to úvodní pošťuchování. Babiš však partnery pro vládnutí potřebuje, takže je schopný leccos překousnout. A partneři, hlavně Motoristé, si kladli v euforii z faktu, že se dostali do Poslanecké sněmovny, všelijaké požadavky. Turka a tak. Například čtyři ministry. Zatímco úspěšnější SPD se spokojila se třemi. Zdálo se, že se tahle parta nemůže nikdy domluvit.

Máme za sebou „týden vyjednávání o programu.“ Bylo to nečekaně rychlé. Jako by zapůsobilo nějaké kouzlo. Na všech bodech programu se najednou našla shoda. Každá strana prý prosadila své priority. Největší kamarádi ever. Teď už jenom razítko Babiše a jde se na Hrad.

Touha po moci

Co za tímto náhlým souzněním bývalých politických odpůrců vězí? Není jiné vysvětlení, že je to touha po moci. Macinka ani Okamura nikdy nebyli tak blízko výkonné moci, jako dosud. Rozhodovat, vozit se v autě s majáčkem. Je to prostě neodolatelně lákavé. To už stojí za nějaký ten ústupek. Ostatně v situaci, kdy o program nikomu moc nešlo. Byla to jen předvolební rétorika. Možná jedině pracantovi Karlu Havlíčkovi, ale on už si to odpracuje. Hlavní pro všechny zúčastněné bylo, dostat se ke korytu. Tento cíl je na spadnutí.

Ostatně, moc učarovala i Petru Fialovi. Trucovitě po prohraných volbách nechtěl dát jím připravený rozpočet do Poslanecké sněmovny. Když jsme nevyhráli volby, dělejte si to sami. Ztrátu moci i tak respektovaný profesor politologie těžce nesl. Je to magie.

O post nového šéfa ODS se přihlásil Martin Kupka. Byl k tomu vyzýván, Fiala už post obhajovat nebude. Ani Stanjura. Výzvu přijal. Popravdě, u Kupky by bylo těžké hledat nějaká pochybení. Je to dobrý rétor. Hledat, co zpackal na ministerstvu dopravy by bylo složité, jistě toho bylo méně než za jeho předchůdců. Dobrá, asi naděje, mladá krev pro ODS.

Teď se jenom čeká, co udělá Martin Kuba. Kritizovat vedení ODS za zpackanou kampaň je laciné. Kdo kritizuje, má nabídnout lepší možnosti. Vyslyší Kuba volání „pravicových“ voličů? Nebo zůstane za jihočeskou pecí?

Výstavba nového Centra urgentní medicíny (CUM) v areálu Krajské nemocnice Liberec

Dalibor Martínek: Bytů víc nebude. Nemá je kdo stavět. Nejsou lidi

Reality

Prodej bytů v Praze letos míří k rekordu, kolem osmi tisíc jednotek. Ovšem nově povolených staveb není ani šest tisíc bytů. Developeři čerpají z minulých povolení, v současnosti se stavební úřady „zasekly“. Kvůli nepovedené digitalizaci odešla z úřadů spousta lidí, noví nepřicházejí. Ale developerům to vlastně vyhovuje. Ceny jdou nahoru, a hlavně, na novou výstavbu nemají lidi.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Andrej Babiš u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně

Dalibor Martínek: Sto dní do voleb. Babiš u soudu, Fiala má Blažka. Babo raď

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dušičky levnější, útraty vyšší. Češi letos za svíčky a květiny zaplatí rekordních 1,7 miliardy

Dušičky levnější, útraty vyšší. Češi letos za svíčky a květiny zaplatí rekordních 1,7 miliardy
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi se i letos chystají uctít památku svých blízkých. Dušičky, svátek, při němž si lidé připomínají zesnulé, už dávno nejsou pouze duchovní událostí. Z ekonomického pohledu jde o jednu z největších maloobchodních sezón roku. Spolu s Vánocemi, Velikonocemi a Silvestrem patří k obdobím, kdy obchody zaznamenávají nejvyšší tržby.

Podle odhadů utratí Češi letos za dušičkové zboží přibližně 1,7 miliardy korun, zatímco loni to bylo zhruba 1,6 miliardy. Průměrná útrata na dospělou osobu přesahuje dvě stě korun. Nejčastěji lidé pořizují svíčky, květiny a menší vzpomínkové dekorace.

Analýza společnosti Česká distribuční, která sleduje akční letáky sedmi největších obchodních řetězců, ukazuje, že ceny dušičkového sortimentu se letos vyvíjejí rozdílně. Skleněné hřbitovní lampy zlevnily téměř o pětinu a jejich průměrná cena klesla z 43 korun na 35 korun. Umělé květinové vazby zlevnily v průměru o deset procent a vyjdou zhruba na stovku. Mírně naopak podražily plastové svíčky – přibližně o tři procenta, na necelých 18 korun.

Trh s květinami jako celek dál roste. Češi za ně loni utratili rekordních 18,14 miliardy korun, což je meziročně o 1,8 miliardy více. Květináři zároveň pozorují rostoucí zájem o přírodní a udržitelné dekorace. Stále častěji se prodávají věnce z mechu, chvojí nebo sušených rostlin, zatímco plastové výrobky ztrácejí popularitu. 

Čerpací stanice Slovnaftu

Lukáš Kovanda: Slovensko má vážný problém. Zachránit jej může jedině Orbán

Názory

Slovensko se ocitá v prekérní situaci. A Maďarsko s ním. Obě země jsou závislé na potrubním dovozu ropy z Ruska.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zájem o dušičkové zboží je pro obchodníky vítaným impulzem po klidnějším konci léta. Inflace sice zpomalila, ale poptávka po zboží spojeném s tradicemi zůstává stabilní. Právě tato stabilita činí z Dušiček jistotu maloobchodního kalendáře.

Dušičky zůstávají především svátkem střední a starší generace. S věkem roste i průměrná výše útraty za vzpomínkové předměty. Mladší lidé utrácejí méně a část z nich dává přednost Halloweenu, který připadá na 31. října. Není proto neobvyklé, že se v obchodech vedle sebe objevují dýně i dušičkové věnce.

Související

Mezinárodní den žen

Lukáš Kovanda: Češi za Mezinárodní den žen utratí zhruba 680 milionů

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Není třináct českých státních svátků moc? Francie chce své svátky škrtat

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme