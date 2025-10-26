Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru. Klenoty se nenašly

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru. Klenoty se nenašly

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru
iStock
ČTK
ČTK

Francouzská policie zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.

Prokurátorka také podle agentury AP vyjádřila lítost nad únikem informací o zatčení podezřelých. Podle ní by to mohlo ohrozit práci více než 100 vyšetřovatelů, kteří se už týden snaží dopadnout všechny pachatele a najít i ukradené šperky.

Francouzská média dnes napsala, že dva podezřelí jsou nyní ve vazbě a policie je vyslýchá. Jeden z nich byl zatčen pozdě večer na letišti Charlese de Gaulla, když se podle některých francouzských médií chystal odletěl do Alžírska. Druhého policie dopadla v metropolitní oblasti Paříže, podle deníku Le Figaro v Seine-Saint-Denis.

Skupina zlodějů minulou neděli převlečená za dělníky pronikla dopoledne do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a ukradla šperky, jejichž hodnota je odhadována od 88 po až více než 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy korun).

Robert Fico

Fico se distancuje od Bruselu. Slovensko nebude financovat vojenské potřeby Ukrajiny, uvedl

Politika

Slovensko se nebude podílet na případném programu Evropské unie zaměřeném na financování vojenských potřeb Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské vojenské invazi, řekl slovenský premiér Robert Fico.

ČTK

Přečíst článek

Jen několik minut

Vloupání trvalo pouhých sedm až osm minut a provedla je čtyřčlenná skupina, napsala AFP. Zloději podle ní odjeli na dvou skútrech.

Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři ohledně ochrany uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v tomto národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších na světě.

V pátek francouzská média informovala, že z Louvru bylo několik cenností kvůli bezpečnosti přemístěno do trezoru francouzské centrální banky, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent zlatých rezerv Francie.

Související

Francouzský prezident Emmanuel Macron

Lukáš Kovanda: Francie se utápí v dluhu, kvůli přijetí eura za něj zaplatí i třeba řadoví Slováci nebo Chorvaté

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi

Leaders

Karel Pučelík

Přečíst článek

Dušičky levnější, útraty vyšší. Češi letos za svíčky a květiny zaplatí rekordních 1,7 miliardy

Dušičky levnější, útraty vyšší. Češi letos za svíčky a květiny zaplatí rekordních 1,7 miliardy
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi se i letos chystají uctít památku svých blízkých. Dušičky, svátek, při němž si lidé připomínají zesnulé, už dávno nejsou pouze duchovní událostí. Z ekonomického pohledu jde o jednu z největších maloobchodních sezón roku. Spolu s Vánocemi, Velikonocemi a Silvestrem patří k obdobím, kdy obchody zaznamenávají nejvyšší tržby.

Podle odhadů utratí Češi letos za dušičkové zboží přibližně 1,7 miliardy korun, zatímco loni to bylo zhruba 1,6 miliardy. Průměrná útrata na dospělou osobu přesahuje dvě stě korun. Nejčastěji lidé pořizují svíčky, květiny a menší vzpomínkové dekorace.

Analýza společnosti Česká distribuční, která sleduje akční letáky sedmi největších obchodních řetězců, ukazuje, že ceny dušičkového sortimentu se letos vyvíjejí rozdílně. Skleněné hřbitovní lampy zlevnily téměř o pětinu a jejich průměrná cena klesla z 43 korun na 35 korun. Umělé květinové vazby zlevnily v průměru o deset procent a vyjdou zhruba na stovku. Mírně naopak podražily plastové svíčky – přibližně o tři procenta, na necelých 18 korun.

Trh s květinami jako celek dál roste. Češi za ně loni utratili rekordních 18,14 miliardy korun, což je meziročně o 1,8 miliardy více. Květináři zároveň pozorují rostoucí zájem o přírodní a udržitelné dekorace. Stále častěji se prodávají věnce z mechu, chvojí nebo sušených rostlin, zatímco plastové výrobky ztrácejí popularitu. 

Čerpací stanice Slovnaftu

Lukáš Kovanda: Slovensko má vážný problém. Zachránit jej může jedině Orbán

Názory

Slovensko se ocitá v prekérní situaci. A Maďarsko s ním. Obě země jsou závislé na potrubním dovozu ropy z Ruska.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zájem o dušičkové zboží je pro obchodníky vítaným impulzem po klidnějším konci léta. Inflace sice zpomalila, ale poptávka po zboží spojeném s tradicemi zůstává stabilní. Právě tato stabilita činí z Dušiček jistotu maloobchodního kalendáře.

Dušičky zůstávají především svátkem střední a starší generace. S věkem roste i průměrná výše útraty za vzpomínkové předměty. Mladší lidé utrácejí méně a část z nich dává přednost Halloweenu, který připadá na 31. října. Není proto neobvyklé, že se v obchodech vedle sebe objevují dýně i dušičkové věnce.

Související

Mezinárodní den žen

Lukáš Kovanda: Češi za Mezinárodní den žen utratí zhruba 680 milionů

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Není třináct českých státních svátků moc? Francie chce své svátky škrtat

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Alkohol na pranýři. Pivovar Clock míří k rekordnímu výstavu díky nealko pivu Krystus

Pivovar Clock
ČTK
ČTK
ČTK

Společnost Pivovar Clock z Potštejna na Rychnovsku čeká další růst odbytu nealkoholického piva, uvedl jednatel pivovaru Jiří Andrš. V jeho portfoliu se letos stalo nejprodávanějším pivem. Minipivovar, který za rok uvaří asi 40 druhů piv, dělá i bezlepkové pivo z čiroku. Letošní výstav pivovaru by se měl zvednout k rekordním až 10 tisícům hektolitrům piva po loňských 9090 hektolitrech.

„Trend růstu nealkoholických piv bude pokračovat. Lidé dnes chtějí jíst a pít zdravě a alkohol je tak trošku na pranýři. Také chuťový profil dobrého nealko piva lidé tak rozdílně nevnímají,“ uvedl Andrš. Konzumenti se podle něj v poslední době také odklonili od silnějších piv, nicméně tradiční ležák si své pozice drží.

FOTOGALERIE: Nahlédněte do pivovaru Clock

10 fotografií v galerii

Nealko trhá rekordy

Nealkoholické pivo Krystus, které letos výstavem překonalo desítku Hektor, se v portfoliu pivovaru řadí k dalším pěti základním pivům. Jejich podíl na výstavu je v souhrnu kolem 50 procent. Z pohledu odbytu podle obalů pivovar zaznamenává růst prodej piva v plechovkách. Jejich podíl na odbytu zatím dosáhl 25 procent. „Sudové pivo roste s výstavem a jeho podíl je na úrovni 50 až 60 procent. Zbytek připadá na lahvové pivo, které stagnuje,“ uvedl Andrš s tím, že největším odbytištěm pivovaru je Praha.

První piva Pivovar Clock podnikatelů Andrše a Ivo Muthsama uvařil v roce 2014 v objektu historického pivovaru v centru Potštejna. Postupem času již zařízení přestávalo kapacitou stačit, a tak pivovar začal v roce 2021 vařit pivo v areálu bývalé potštejnské továrny Fenetra. Tehdejší investice do pořízení a rekonstrukce továrního areálu a do nové technologie zhruba s trojnásobným výkonem činila asi 50 milionů korun. V původním areálu pivovar provozuje pivnici s restaurací a pekárnu.

Stanislav Bernard: Jdeme vlastní cestou. A prostě vaříme pivo, které chutná

Stanislav Bernard: Jdeme vlastní cestou. A prostě vaříme pivo, které chutná

Zprávy z firem

Rodinný pivovar Bernard loni uvařil rekordních 419 tisíc hektolitrů piva. Z ruiny v Humpolci se za 30 let provozu stal respektovaný hráč českého pivovarnictví. Na byznysové začátky vzpomíná spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard, který brzy oslaví sedmdesátiny. V devadesátkách se podle něj podnikalo svobodněji než dnes. „Dá se říci, že v té době jsme rozhodovali sami a nikdo nám do toho nekecal,“ řekl. Dnes podle něj podnikatele brzdí byrokracie – jak z Bruselu, tak z českých úřadů.

ČTK

Přečíst článek

S pořízením nové technologie pivovar začal vařit i bezlepková piva. Jako částečnou náhradu za sladovnické ječmeny potštejnští pivovarníci zvolili čirokový slad z odrůdy Rufuss, kterou vyšlechtilo Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu. „Šlo o propojeni výzkumu s praktickým využitím. Chtěli jsme nabídnout bezlepkové pivo celiakům i ostatním konzumentům. Bezlepkové pivo má budoucnost, zájem o něj roste, řada podniků jej má od nás na čepu,“ uvedl Andrš. Čirok používaný v Potštejně pochází od pěstitelů z Česka a Slovenska.

Tržby Pivovar Clock, který má 27 zaměstnanců, loni zvýšil o 11 procent na 50,1 milionu korun. Letos předpokládá nárůst na úroveň 55 milionů korun. Zisk podniku by měl být letos vyšší než loňských 529 tisíc korun.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme