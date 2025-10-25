Nový magazín právě vychází!

Prohlížeč ChatGPT Atlas chce konkurovat Google. Přinese to spoustu rizik, varuje expert

ChatGPT Atlas
ČTK
nst
nst

Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.

Prohlížeč ChatGPT Atlas od OpenAI je podle expertů na bezpečnost internetu prototypem toho, jak se budou v budoucnu používat počítače. Během několika let budou operační systémy využívat umělou inteligenci a uživatelé místo klikání na aplikace budou veškeré operace provádět prostřednictvím promptů. Zkrátka popíšete, co chcete, a umělá inteligence vše zařídí, v systému, aplikacích i na internetu.

Je to logický vývoj výpočetní techniky. Atlas demonstruje vizi, kde je umělá inteligence v centru výpočetního prostředí, rozumí kontextu vašeho digitálního života a jedná vaším jménem. Příštích několik let rozhodne, zda k této transformaci dojde bezpečně.

Narušení důvěry a hranic

„Kybernetická bezpečnost se opírá o důvěru a hranice. Zatímco tradiční výpočetní technika má jasné hranice, aplikace běží izolovaně, webové stránky nemají přístup k datům jiných webů a uživatelé schvalují každou akci, umělá inteligence tyto hranice ale ruší,“ říká Jiří Kohout, Security Architect z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies. „Prohlížeče patří mezi nejčastěji zneužívané nástroje, protože jsou bránou k citlivým datům. S nástupem umělé inteligence se situace ještě zhorší. AI bude pracovat s plným oprávněním ve všech přihlášených relacích – bankovnictví, e-mailu, zdravotních záznamech, firemních systémech.“

Neviditelné příkazy

„Hrozbou pro AI prohlížeče je nepřímé vložení příkazu. Nebezpečné pokyny totiž mohou být skryté v obsahu nějaké webové stránky. ‚Neviditelný‘ text s instrukcemi totiž uživatel nemusí vidět, ale umělá inteligence je přečte a zpracuje,“ upozorňuje Jiří Kohout.

Pokud AI prohlížeč zpracovává webovou stránku, nedokáže rozlišit vaše legitimní pokyny od škodlivých příkazů skrytých v obsahu. Tradiční bezpečnostní přístupy, jako jsou zásady stejného původu, jsou neúčinné, protože AI agenti jednají s vašimi plnými oprávněními a AI považuje veškerý text za potenciálně proveditelný.

Jak ukázaly testy, jediná škodlivá adresa může vést ke krádežím e-mailů, dat z kalendáře nebo přihlašovacích údajů, protože AI asistent má neomezený přístup ke všemu, co děláte.

Vědec

Teroristé by mohli pomocí AI vyrábět biologické zbraně. Nový startup tomu chce zabránit

Zprávy z firem

Umělá inteligence přináší nejen obrovský technologický pokrok, ale i nové existenční hrozby. Experti na bezpečnost varují před scénářem, kdy by terorista s minimálními znalostmi mohl využít AI k vytvoření „superviru“ — kombinujícího inkubační dobu HIV, nakažlivost spalniček a smrtnost pravých neštovic. Takový vývoj by mohl znamenat katastrofu. Právě obava z podobného zneužití stojí za vznikem společnosti Valthos, která má za cíl využít AI k obraně proti biologickým útokům.

nst

Přečíst článek

Ochrana soukromí

AI prohlížeče vyžadují přístup k datům, aby mohly pracovat efektivně. Čím více kontextu o historii prohlížení, dokumentech, komunikaci a chování mají, tím jsou užitečnější. To ale vytváří rizika. Každá webová stránka, kterou uživatel navštíví, každý formulář, který vyplní, vše se stává trénovacími daty pro AI, aby uživatele lépe pochopila.

Systémy budou proudit citlivé informace, finanční údaje, lékařské záznamy nebo obchodní komunikace. AI musí vše zpracovat, aby poskytla správnou pomoc, a postupně tak vytváří stále přesnější a komplexnější digitální dvojče uživatele. Tím ale nezáměrně tvoří komplexní infrastrukturu pro možnou špionáž.

Začala éra výpočetní techniky s umělou inteligencí. Ekonomické výhody a výhody pro uživatele jsou lákavé, ale je otázkou, zda dokážeme vybudovat adekvátní zabezpečení takto komplexních datových modelů.

„Bezpečnost je nutné brát jako nedílnou součást všech projektů už od jejich počátku, oddělit příkazy uživatelů od nedůvěryhodného webového obsahu a žádat potvrzení uživatelů pro citlivé akce,“ dodává Jiří Kohout. „Organizace by měly zacházet s AI prohlížeči jako s vysoce rizikovými technologiemi, které vyžadují zvýšený dohled, jasné zásady přijatelného použití a omezení přístupu k citlivým údajům, dokud nebudou k dispozici odpovídající bezpečnostní postupy.“

Regulační orgány musí vytvořit předpisy zohledňující rizika použití AI systémů. Je potřeba vyřešit transparentnost zpracování dat, zveřejňování bezpečnostních incidentů a odpovědnost v případě, že AI systémy jednají autonomně.

Atlas je prvním krokem v transformaci výpočetní techniky. Následujících 24 měsíců rozhodne, zda bezpečnost dožene inovace. Hranice, které uživatele po desetiletí chránily, se rozpadají. Ti, kteří jako první vytvoří adekvátní ochranu, budou definovat příští generaci výpočetní techniky pro miliardy lidí po celém světě, soudí Kohout. 

Společnost OpenAI v úterý představila ChatGPT Atlas, dlouho očekávaný webový prohlížeč poháněný umělou inteligencí, postavený kolem jejího populárního chatbota – přímou výzvu pro dominantní postavení Google Chrome. Tento krok představuje nejnovější snahu OpenAI využít 800 milionů týdenně aktivních uživatelů ChatGPT a rozšířit se do dalších oblastí jejich online života prostřednictvím sběru dat o chování uživatelů v prohlížeči. Zároveň by mohl urychlit širší posun směrem k vyhledávání řízenému umělou inteligencí, kdy se uživatelé stále častěji obracejí na konverzační nástroje, které informace syntetizují, místo aby spoléhali na tradiční výsledky vyhledávání podle klíčových slov od Googlu – čímž se dále vyostřuje konkurence mezi OpenAI a Googlem.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Podpojištění je tichý zabiják finanční jistoty. Většina Čechů by po katastrofě skončila bez střechy nad hlavou

Podpojištění je tichý zabiják finanční jistoty. Většina Čechů by po katastrofě skončila bez střechy nad hlavou
Profimedia
nst
nst

Sedm z deseti rodinných domů v Česku je pojištěno na příliš nízkou částku. V případě katastrofy by jejich majitelům chyběl i milion korun. Češi by pak žádali o pomoc rodinu, stát nebo veřejnost, ukazuje průzkum České asociace pojišťoven.

Až 70 procent rodinných domů je podpojistěných a jejich pojištění by v případě pojistné události pokrylo jen 60 procent škody. Na nový domov by tak Čechům podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven chyběl i více než milion korun. Vyřešili by to nejčastěji půjčkou, čtvrtina by se obrátila na rodinu a 15 procent by žádalo stát o dotace. Někteří by dokonce uspořádali veřejnou sbírku.

„Podpojištění je dlouhodobý problém, který ale má drtivé dopady. Když dojde na pojistnou událost, je už pozdě cokoli řešit. Apelujeme proto na klienty pojišťoven, aby se nenechali uchlácholit podpisem smlouvy, ale pravidelně ji aktualizovali,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Pojistná částka přitom dosahuje jen 60 procent reprodukční hodnoty domu a Češi by tak v případě totální škody neměli dostatek prostředků na obnovu či znovupostavení svých nemovitostí.

Bez pomoci by to nezvádli 

Nedávný průzkum České asociace pojišťoven ukázal, že by Čechům na nový dům chyběly statisíce. Pro 17 procent z těch, kteří mají alespoň částečnou představu o hodnotě domu a výši pojistky, by ztráta přesáhla milion korun. Řešení by přitom byla rozmanitá a nechybí v nich ani žádost o pomoc veřejnosti. „Pokud by Čechům kvůli podpojištění chyběly finance na obnovu domova, sáhly by v první řadě do svých úspor,“ upřesňuje gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenka Slabejová. Touto cestou by se podle průzkumu vydalo 46 procent respondentů. Další možností je pro Čechy půjčka (27 procent) nebo pomoc rodiny (25 procent).

„Nepřekvapivý je záměr získat prostředky ze státních dotací nebo ve veřejné sbírce. Ani na jedno se ale nelze spoléhat – stát se nesoustředí na jednotlivce a veřejné sbírky nejsou příliš úspěšné. A pokud ano, spíše u nízkých částek,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Matoušek. Na jedné z nejznámějších dárcovských platformách bylo k povodním v roce 2024 vyhlášeno na 200 sbírek, z nichž úspěšná byla jen asi polovina.

ČAP, užito se svolením

Podpojištění se dá předejít

Riziku podpojištění lze přitom podle odborníků předejít snadno. „Klíčová je kontrola nastavení smlouvy každé dva až tři roky a samozřejmě při každé úpravě nemovitosti, ať již se jedná o rekonstrukci, přístavbu nebo třeba instalaci fotovoltaické elektrárny či výměnu kotle,“ vyjmenovává Lenka Slabejová a dodává: „Pravidelnou aktualizaci nám může vyřešit tzv. indexace, která za nás automaticky hlídá vývoj cen nemovitostí v závislosti na inflaci. Na nás pak zbývá jen hlídat, zda nedošlo k navýšení hodnoty domu jiným způsobem.“

Na problematiku podpojištění přitom Česká asociace pojišťoven upozorňuje dlouhodobě – aktuálně prostřednictvím kampaně 60 procent nestačí. Na webových stránkách www.60nestaci.cz si zájemci po zadání několika málo základních údajů o svém domě mohou spočítat orientační pojistnou hodnotu nemovitosti. A pokud neodpovídá pojištění, mohou snadno kontaktovat svou pojišťovnu a smlouvu aktualizovat.

Průzkum Pojištění majetku a podpojištění realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na dvou vzorcích: na 1575 respondentech ve věku 18-65 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, čistého příjmu, druhu pojištění a regionu a velikosti místa bydliště a na 2053 respondentech ve věku 18–65 let v reprezentativním zastoupení. Sběr dat proběhl online.

Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.

Závod o vítězství v umělé inteligenci má další pokračování. Miliardář Larry Ellison, zakladatel Oraclu a jeden z nejbohatších lidí světa, by již zanedlouho měl investovat do nových datových center desítky miliard dolarů vlastněných společností Vantage Data Centers. A půjčí mu na to syndikát bank vedený JPMorgan Chase & Co. a Mitsubishi UFJ Financial Group.

Začátkem příštího týdne by banky měly společnosti nabídnout úvěr ve výši až 38 miliard dolarů, v přepočtu ohromujících 800 miliard korun. Podle agentury Bloomberg by tak mělo jít o největší investici do infrastruktury umělé inteligence vůbec.

„Jedna investice ve výši 23,25 miliardy dolarů bude použita na financování datového centra v Texasu a další částka ve výši 14,75 miliardy dolarů pomůže financovat projekt ve Wisconsinu,“ citoval Bloomberg osoby obeznámené s investičním záměrem společnosti.

Larry Ellison z Oracle

Banky cítí příležitost

Nová datová centra by měl Oracle nabídnout společnosti OpenAI a jde o část obřího Ellisonova závazku investovat spolu s OpenAI do umělé inteligence až 500 miliard v rámci projektu Stargate.

Banky se v posledních měsících snaží stát významnějšími podílníky na financování rozvoje umělé inteligence. V této doméně totiž doposud hrály významnou roli spíše soukromé firmy, zejména venture capitálové fondy nebo investiční společnosti působící v oblasti private creditu.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Elon Musk

