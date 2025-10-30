Vědci míří za Babišem. Nechtějí Macinku na ministerstvu životního prostředí
Za necelý měsíc podepsalo více než 1000 vědců otevřený dopis, který žádá předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby ministerstvo životního prostředí nesvěřil zástupci Motoristů. Autoři dopisu chtějí schůzku s Babišem a upozorňují, že za obsazení ministerstva nese plnou odpovědnost. Možným kandidátem na post ministra životního prostředí je předseda Motoristů Petr Macinka.
„V roce 1981 podepsaly stovky vědců petici proti politice Margaret Thatcherové. Historie ale ukázala, že právě její reformy Británii zachránily. Konzervativci tehdy v Anglii podali velmi přesvědčivý výkon a já pevně věřím, že stejně pozitivně budou jednoho dne práci Motoristů hodnotit i naši dnešní apriorní kritici zde v České republice,“ uvedl ve vyjádření Macinka.
Babiš v první polovině října uvedl, že dostal otevřené dopisy a výzvy ohledně ministerstva životního prostředí a že bude s autory jednat. Poté se sešel s ekology, kteří s dalšími organizacemi předsedovi poslali otevřený dopis. Požadavky, aby se o resort životního prostředí nestarali Motoristé, tehdy Babiš označil za nesmyslné. Proti svěření ministerstva životního prostředí Motoristům se postavily i tisíce studentů formou otevřeného dopisu, a další tisíce lidí protestovaly na Hradčanském náměstí v Praze.
Docent zemědělské a lesnické zoologie Jan Farkač, který Babišovi dopis jménem vědců zaslal a v první polovině měsíce jej kontaktoval s žádostí o schůzku, uvedl, že dosud od Babiše možnost k projednání dopisu neobdržel. Babiš tento týden informoval, že s ANO s Motoristy a hnutím SPD 3. listopadu podepíše koaliční smlouvu.
Zástupci vědců uvedli, že jsou stále připraveni poradit Babišovi i prezidentovi Petru Pavlovi priority pro směřování ministerstva životního prostředí tak, aby byla zajištěná kontinuita ochrany přírody i jejího financování z mezinárodních zdrojů.
Ačkoliv ekologové poukazovali na neshody v programech hnutí ANO, SPD a Motoristů, Macinka již dříve uvedl, že velké rozpory v programech nevidí. Minulý týden po programovém jednání řekl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.
Otevřený dopis Babišovi a prezidentu Pavlovi podepsaný 262 vědci a vědkyněmi byl odeslaný 8. října. Do dneška jej podepsalo 86 profesorů a profesorek, 125 docentů a docentek a 809 dalších akademických pracovníků, tedy celkem 1020 vědců.