INFOGRAFIKA: Jak Rolling Stones přetavili rockovou energii v miliardové tržby
Jubilejní 25. studiové album Foreign Tongues vydala legendární britská kapela Rolling Stones. Rockoví králové na něm potvrzují status jedné z nejvlivnějších kapel posledních dekád a také ukazují, že i po osmdesátce mají „valící se kameny“ dostatek energie. Těšit se můžeme na další světové turné, které je dalším zdrojem stamilionových příjmů. Jak se z rebelů, kteří proměnili rock, stala jedna z nejvýnosnějších značek hudebního průmyslu?
Už první sekundy novinky Rolling Stones nenechají nikoho na pochybách. Řízné, přesto zapamatovatelné kytarové riffy jasně ustavují atmosféru, do níž se náhle ozve nezaměnitelný vokál frontmana kapely Micka Jaggera, následuje foukací harmonika a kytarové sólo…
Klasický „rokec“ stojící na bluesových základech se rozjíždí a v podstatě vydrží hodinu, po kterou album Foreign Tongues hraje. A jsou tam momenty, které sice přímočarostí nepřekonají Satisfaction ani mistrovstvím Paint it Black, ale u kterých si budete chtít pořádně zakřepčit a k nimž se rádi vrátíte.
Poznáte je po dvou třech tónech
Rolling Stones nepotřebují experimentovat, mají zvuk, který každý pozná po dvou třech tónech a jejž mají rády desítky miliony fanoušků po celém světě. Díky tomu funguje vzájemná symbióza rockových pardálů, kterým je přes osmdesát a kteří neuvěřitelných čtyřiašedesát let tvoří muziku, nahrávají alba a jezdí na turné.
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A jsou v tom úspěšní jako málokdo. Když „Stones“ v létě 2024 vyrazili na severoamerické turné Hackney Diamonds, během dvaceti stadionových koncertů prodali přibližně 848 tisíc vstupenek a na hrubých tržbách utržili 235 milionů dolarů, tedy téměř 5,5 miliardy korun, čímž se turné Rolling Stones zařadilo mezi nejúspěšnější koncertní šňůry roku, když za sebou šest dekád působící kapela nechala řadu hvězd současnosti.
The Rolling Stones v číslech
Více než šest dekád na scéně, čtvrt miliardy prodaných alb a koncertní stroj s miliardovými tržbami.
Čtyři rozměry značky
Délka pruhu ukazuje podíl na uvedené referenční hodnotě.
Hackney Diamonds Tour 2024
Dvacet severoamerických stadionových koncertů.
Od klubu ke globální značce
Klíčové obchodní a tvůrčí milníky.
Největší chyba kariéry
Rolling Stones nepřežili více než šest desetiletí jen díky písním jako Satisfaction, Paint It Black nebo Start Me Up. Přežili také proto, že se po tvrdých zkušenostech z počátku kariéry naučili zacházet se svou tvorbou, koncerty a vizuální identitou jako s globálním duševním vlastnictvím.
Z někdejších rebelů se stal jeden z nejlépe řízených podniků v historii populární hudby. Jejich jméno dnes zastřešuje koncertní produkci, nahrávky, merchandising, audiovizuální archiv, ochranné známky, licence a spolupráce se světovými značkami. To vše drží pohromadě jedna z nejslavnějších vizuálních značek 20. století – červené rty s vyplazeným jazykem.
Příběh Rolling Stones jako obchodního impéria totiž začal paradoxně jejich podnikatelským selháním. V první polovině šedesátých let se z londýnské rhythm-and-bluesové skupiny stala mezinárodní senzace. Její členové však měli jen omezené ponětí o smlouvách, autorských právech a finančních tocích hudebního průmyslu.
Patří k nejuznávanějším tuzemským umělcům doma i v zahraničí. Vděčí za to svému rozpoznatelnénu stylu i náročným tématům, kterým se věnuje. Nejnověji to potvrdil mimořádnou výstavou v DSC Gallery, kde vystavoval spolu s Adamem Štechem, v polovině září pak svou tvorbu představoval v Berlíně na prestižním Art Fair for Modern & Contemporary Art Positions Berlin. Na obou akcích přitom spolupracoval s kurátorskou hvězdou Domenicem de Chirico. Jeho cesta k úspěchu však nebyla snadná ani přímočará, jak připomíná v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož přinášíme ukázku.
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Patří k nejuznávanějším tuzemským umělcům doma i v zahraničí. Vděčí za to svému rozpoznatelnénu stylu i náročným tématům, kterým se věnuje. Nejnověji to potvrdil mimořádnou výstavou v DSC Gallery, kde vystavoval spolu s Adamem Štechem, v polovině září pak svou tvorbu představoval v Berlíně na prestižním Art Fair for Modern & Contemporary Art Positions Berlin. Na obou akcích přitom spolupracoval s kurátorskou hvězdou Domenicem de Chirico. Jeho cesta k úspěchu však nebyla snadná ani přímočará, jak připomíná v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož přinášíme ukázku.
Tehdejší hudební byznys byl vystavěn tak, že největší část kontroly zpravidla drželi manažeři, vydavatelé a nahrávací společnosti. Mladí interpreti dostávali zálohy a podíl z prodeje desek, ale často netušili, jaká práva odevzdávají, ani jak se jejich odměny počítají.
Zásadní roli sehrál americký manažer Allen Klein. Proslul schopností vyjednat hudebníkům vysoké zálohy a výhodnější okamžité příjmy. Jeho smlouvy však byly nesmírně komplikované a Klein prostřednictvím svých společností získával kontrolu nad cennými právy.
Když se s ním Rolling Stones na přelomu šedesátých a sedmdesátých let rozešli, následovaly dlouhé právní spory. Výsledek kapelu ovlivňuje dodnes. Kleinova společnost ABKCO kontroluje autorská práva k původnímu katalogu skladeb Micka Jaggera a Keitha Richardse vytvořených v letech 1963 až 1971. Do této éry spadají skladby, na nichž světová sláva skupiny vyrostla.
Bankéř mezi rockery
V roce 1968 se Mick Jagger obrátil na muže, který neměl s rockovou hudbou téměř nic společného. Rupert Loewenstein byl německý aristokrat a londýnský obchodní bankéř. Podle vzpomínek lidí z okolí kapely při prvním setkání ani pořádně nevěděl, kdo Rolling Stones jsou. Právě to se ukázalo jako výhoda. Na skupinu se nedíval jako fanoušek, ale jako finančník na špatně spravovaný podnik.
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Vojtěch Frič je člověk, který se pro film narodil. Patří do významné umělecké rodiny, mezi jeho předky najdeme i slavného Martina Friče, ve střižně začal již v 15 letech, postupně se stal výrazným producentem a v posledních letech také scenáristou a režisérem. To letos potvrdí i v létě, kdy do kin vstoupí jeho ambiciózní projekt Bojovník. „Český film přestal být pohádkou pro dospělé. Diváci chtějí všechno podle skutečných událostí,“ říká úspěšný filmař.
Loewenstein zjistil, že kapela navzdory obrovským prodejům a vyprodaným koncertům nemá dostatek hotovosti a zároveň čelí vysokým daňovým závazkům. Problém nespočíval v nedostatku příjmů, ale v tom, že hudebníci neměli kontrolu nad tím, kudy peníze proudí, kdo je inkasuje a kolik z nich nakonec skutečně dostanou.
Daňové problémy v roce 1971 členy skupiny donutily opustit Británii a usadit se v jižní Francii. Označení „daňoví exulanti“ se stalo součástí jejich legendy a album Exile on Main St. tuto etapu později připomnělo už svým názvem. Ve skutečnosti nešlo jen o romantický útěk rockových bohémů do vily na Azurovém pobřeží. Byl to krizový restrukturalizační krok, který měl zabránit finančnímu kolapsu.
Loewenstein následně pomohl vytvořit mezinárodní firemní a smluvní uspořádání, jehož prostřednictvím bylo možné lépe spravovat příjmy, práva i daňové povinnosti. S kapelou spolupracoval téměř čtyřicet let, až do roku 2007.
„Odstranil podvody a finanční triky, nebo alespoň většinu z nich. Udělal z nás životaschopný podnik,“ uvedl Keith Richards ve svých pamětech Life. „Má mimořádný talent pro finanční trhy. Hraje na nich stejně jako já na kytaru,“ prohlásil v rozhovoru pro magazín Fortune.
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Klíčovou roli ale postupně převzal také Mick Jagger. Před vznikem kapely studoval na London School of Economics, studium však kvůli hudbě nedokončil. V Rolling Stones se přesto stal člověkem, který nejvíce připomíná výkonného ředitele. Richards představuje tvůrčí autenticitu a nenapodobitelný zvuk, Jagger propojuje kreativní, produkční a obchodní stránku značky. Přesto to je spíše nutnost než přirozená touha.
„Byznys vlastně nemám nijak zvlášť rád. Někteří lidé ho milují. Já se mu zkrátka musím věnovat,“ uvedl v rozhovoru pro Wall Street Journal v roce 2023.
Vynález stadionového rocku
Dnešní hudební průmysl stojí na koncertech mnohem více než v éře, kdy hlavním zdrojem příjmů býval prodej desek. Rolling Stones tento vývoj předběhli o několik desetiletí. Patřili k interpretům, kteří proměnili koncertní turné z řady jednotlivých vystoupení v centrálně řízený globální produkt.
Ještě v šedesátých a sedmdesátých letech se kapely často pohybovaly od města k městu a v každém místě uzavíraly vztah s jiným pořadatelem. Místní promotéři kontrolovali sály, reklamu, prodej vstupenek i část účetnictví. Interpret měl omezený přehled o skutečných příjmech a jen malou část výnosů z navazujícího podnikání.
Rolling Stones postupně získávali kontrolu nad celým řetězcem. Zvláštní význam měla turné v letech 1981 a 1982, která ukázala potenciál velkých stadionů. Definitivní zlom však přineslo turné Steel Wheels v roce 1989.
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Kanadský promotér Michael Cohl tehdy skupině nabídl na svou dobu mimořádně vysokou finanční garanci. Často se uvádí částka mezi 65 a 70 miliony dolarů. Podstatnější než samotná suma byl nový princip: Cohl centralizoval plánování, propagaci a ekonomiku turné a omezil množství místních prostředníků.
Koncert už nebyl pouze večerním vystoupením. Stal se balíkem zahrnujícím vstupenky, sponzorské smlouvy, prodej zboží, televizní a filmová práva, koncertní nahrávky a další formy využití celé události. Jednu investici do obří produkce bylo možné zhodnotit několika způsoby.
Model současně přesunul část podnikatelského rizika na promotéra. Kapela získala vysokou garanci, zatímco Cohl sázel na to, že dokáže pomocí stadionů, marketingu a doprovodných příjmů vytvořit ještě větší výnos. Úspěch Steel Wheels změnil koncertní průmysl a pomohl vytvořit model, který dnes používají největší světové hvězdy.
Rekordní turné
Rolling Stones poté opakovaně posouvali rekordy. Turné Voodoo Lounge z let 1994 a 1995 se stalo nejvýdělečnějším koncertním turné své doby. A Bigger Bang v letech 2005 až 2007 utržilo přibližně 437 milionů dolarů a rovněž vytvořilo tehdejší světový rekord.
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Podle historického přehledu Pollstar dosáhly evidované hrubé tržby skupiny od počátku osmdesátých let do současnosti částky 2,4 miliardy dolarů. Podle dat magazínu Billboard ale Stones jsou ještě úspěšnější, prodali 29 milionů vstupenek a tržby dosáhly částky 2,9 miliardy dolarů.
Koncert Rolling Stones je dnes zvláštním druhem luxusního zboží. Jeho hodnota nespočívá pouze v kvalitě hudebního výkonu. Publikum kupuje také účast na kulturní události a možná jednu z posledních příležitostí vidět Jaggera a Richardse společně na pódiu.
Počet vystoupení je omezený a fyzické možnosti členů kapely neumožňují absolvovat tak rozsáhlá turné jako dříve. Nabídka se proto zmenšuje, zatímco globální fanouškovská základna zůstává obrovská. Každý návrat může působit jako událost, která už se nebude opakovat.
Pomáhá také demografie. Fanoušci, kteří Rolling Stones poslouchali už v šedesátých či sedmdesátých letech, mají dnes často vyšší disponibilní příjmy než mladé publikum. Koncertní byznys tak může pracovat s drahými vstupenkami, VIP zónami, prémiovými balíčky a exkluzivním zbožím.
Nejúspěšnější rodinná firma rocku
Příběh Rolling Stones můžeme vyprávět jako část dějin rockové hudby, ale zároveň i jako historii mimořádně odolného podniku. Kapela zažila nevýhodné smlouvy, ztrátu kontroly nad částí katalogu, daňovou krizi, drogové problémy, konflikty zakladatelů, změny hudebního trhu i smrt klíčového člena.
Česko je pro ně domov, Balkán zase místo, kde se všechno děje naplno. Sara a Teo Sandevovi otevřeně mluví o rodinných kořenech, životě mezi dvěma kulturami i o tom, proč je to táhne do světa.
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Česko je pro ně domov, Balkán zase místo, kde se všechno děje naplno. Sara a Teo Sandevovi otevřeně mluví o rodinných kořenech, životě mezi dvěma kulturami i o tom, proč je to táhne do světa.
Přesto dokázala pokaždé upravit způsob, jakým vydělává. Když klesl význam prodeje desek, posílila koncerty. Když se z turné stal globální průmysl, získala větší kontrolu nad jeho ekonomikou. Když se hudba proměnila v digitální komoditu, zvýšila význam fyzického zážitku, sběratelských edic a vlastní značky.
Rolling Stones především pochopili, že komerční hodnota nevzniká pouze z jednotlivých skladeb. Vzniká ze vztahu mezi hudbou, příběhem, osobnostmi, vizuální identitou a fanoušky. Jedna část podporuje všechny ostatní.
Po téměř pětašedesáti letech jsou Rolling Stones globální korporací, ale jejich rozhodující produkt zůstává až překvapivě lidský: Mick Jagger a Keith Richards musí znovu vstoupit na stejné pódium a zahrát spolu první song.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.