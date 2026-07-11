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newstream.cz Enjoy INFOGRAFIKA: Jak Rolling Stones přetavili rockovou energii v miliardové tržby

INFOGRAFIKA: Jak Rolling Stones přetavili rockovou energii v miliardové tržby

Rolling Stones vydávají 25. album
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Jubilejní 25. studiové album Foreign Tongues vydala legendární britská kapela Rolling Stones. Rockoví králové na něm potvrzují status jedné z nejvlivnějších kapel posledních dekád a také ukazují, že i po osmdesátce mají „valící se kameny“ dostatek energie. Těšit se můžeme na další světové turné, které je dalším zdrojem stamilionových příjmů. Jak se z rebelů, kteří proměnili rock, stala jedna z nejvýnosnějších značek hudebního průmyslu?

Už první sekundy novinky Rolling Stones nenechají nikoho na pochybách. Řízné, přesto zapamatovatelné kytarové riffy jasně ustavují atmosféru, do níž se náhle ozve nezaměnitelný vokál frontmana kapely Micka Jaggera, následuje foukací harmonika a kytarové sólo…

Klasický „rokec“ stojící na bluesových základech se rozjíždí a v podstatě vydrží hodinu, po kterou album Foreign Tongues hraje. A jsou tam momenty, které sice přímočarostí nepřekonají Satisfaction ani mistrovstvím Paint it Black, ale u kterých si budete chtít pořádně zakřepčit a k nimž se rádi vrátíte.

Poznáte je po dvou třech tónech

Rolling Stones nepotřebují experimentovat, mají zvuk, který každý pozná po dvou třech tónech a jejž mají rády desítky miliony fanoušků po celém světě. Díky tomu funguje vzájemná symbióza rockových pardálů, kterým je přes osmdesát a kteří neuvěřitelných čtyřiašedesát let tvoří muziku, nahrávají alba a jezdí na turné.

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A jsou v tom úspěšní jako málokdo. Když „Stones“ v létě 2024 vyrazili na severoamerické turné Hackney Diamonds, během dvaceti stadionových koncertů prodali přibližně 848 tisíc vstupenek a na hrubých tržbách utržili 235 milionů dolarů, tedy téměř 5,5 miliardy korun, čímž se turné Rolling Stones zařadilo mezi nejúspěšnější koncertní šňůry roku, když za sebou šest dekád působící kapela nechala řadu hvězd současnosti.

Hudba jako globální byznys

The Rolling Stones v číslech

Více než šest dekád na scéně, čtvrt miliardy prodaných alb a koncertní stroj s miliardovými tržbami.

Odhad prodeje alb
250 mil.
celosvětově za celou kariéru
Studiová alba
25
včetně Foreign Tongues (2026)
Evidované tržby z turné
2,4 mld. $
za sledované období
Evidované vstupenky
23 mil.
za sledované období

Čtyři rozměry značky

Délka pruhu ukazuje podíl na uvedené referenční hodnotě.

Zdroje: Pollstar, IFPI, Official Charts, Grammy Awards, Universal Music Group a oficiální web The Rolling Stones. Prodej 250 milionů alb je mediální odhad; koncertní částky představují hrubé tržby, nikoli čistý zisk kapely.
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Největší chyba kariéry

Rolling Stones nepřežili více než šest desetiletí jen díky písním jako Satisfaction, Paint It Black nebo Start Me Up. Přežili také proto, že se po tvrdých zkušenostech z počátku kariéry naučili zacházet se svou tvorbou, koncerty a vizuální identitou jako s globálním duševním vlastnictvím.

Z někdejších rebelů se stal jeden z nejlépe řízených podniků v historii populární hudby. Jejich jméno dnes zastřešuje koncertní produkci, nahrávky, merchandising, audiovizuální archiv, ochranné známky, licence a spolupráce se světovými značkami. To vše drží pohromadě jedna z nejslavnějších vizuálních značek 20. století – červené rty s vyplazeným jazykem.

Příběh Rolling Stones jako obchodního impéria totiž začal paradoxně jejich podnikatelským selháním. V první polovině šedesátých let se z londýnské rhythm-and-bluesové skupiny stala mezinárodní senzace. Její členové však měli jen omezené ponětí o smlouvách, autorských právech a finančních tocích hudebního průmyslu.

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Patří k nejuznávanějším tuzemským umělcům doma i v zahraničí. Vděčí za to svému rozpoznatelnénu stylu i náročným tématům, kterým se věnuje. Nejnověji to potvrdil mimořádnou výstavou v DSC Gallery, kde vystavoval spolu s Adamem Štechem, v polovině září pak svou tvorbu představoval v Berlíně na prestižním Art Fair for Modern & Contemporary Art Positions Berlin. Na obou akcích přitom spolupracoval s kurátorskou hvězdou Domenicem de Chirico. Jeho cesta k úspěchu však nebyla snadná ani přímočará, jak připomíná v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož přinášíme ukázku.

Stanislav Šulc

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Tehdejší hudební byznys byl vystavěn tak, že největší část kontroly zpravidla drželi manažeři, vydavatelé a nahrávací společnosti. Mladí interpreti dostávali zálohy a podíl z prodeje desek, ale často netušili, jaká práva odevzdávají, ani jak se jejich odměny počítají.

Zásadní roli sehrál americký manažer Allen Klein. Proslul schopností vyjednat hudebníkům vysoké zálohy a výhodnější okamžité příjmy. Jeho smlouvy však byly nesmírně komplikované a Klein prostřednictvím svých společností získával kontrolu nad cennými právy.

Když se s ním Rolling Stones na přelomu šedesátých a sedmdesátých let rozešli, následovaly dlouhé právní spory. Výsledek kapelu ovlivňuje dodnes. Kleinova společnost ABKCO kontroluje autorská práva k původnímu katalogu skladeb Micka Jaggera a Keitha Richardse vytvořených v letech 1963 až 1971. Do této éry spadají skladby, na nichž světová sláva skupiny vyrostla.

Bankéř mezi rockery

V roce 1968 se Mick Jagger obrátil na muže, který neměl s rockovou hudbou téměř nic společného. Rupert Loewenstein byl německý aristokrat a londýnský obchodní bankéř. Podle vzpomínek lidí z okolí kapely při prvním setkání ani pořádně nevěděl, kdo Rolling Stones jsou. Právě to se ukázalo jako výhoda. Na skupinu se nedíval jako fanoušek, ale jako finančník na špatně spravovaný podnik.

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Stanislav Šulc

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Loewenstein zjistil, že kapela navzdory obrovským prodejům a vyprodaným koncertům nemá dostatek hotovosti a zároveň čelí vysokým daňovým závazkům. Problém nespočíval v nedostatku příjmů, ale v tom, že hudebníci neměli kontrolu nad tím, kudy peníze proudí, kdo je inkasuje a kolik z nich nakonec skutečně dostanou.

Daňové problémy v roce 1971 členy skupiny donutily opustit Británii a usadit se v jižní Francii. Označení „daňoví exulanti“ se stalo součástí jejich legendy a album Exile on Main St. tuto etapu později připomnělo už svým názvem. Ve skutečnosti nešlo jen o romantický útěk rockových bohémů do vily na Azurovém pobřeží. Byl to krizový restrukturalizační krok, který měl zabránit finančnímu kolapsu.

Loewenstein následně pomohl vytvořit mezinárodní firemní a smluvní uspořádání, jehož prostřednictvím bylo možné lépe spravovat příjmy, práva i daňové povinnosti. S kapelou spolupracoval téměř čtyřicet let, až do roku 2007.

„Odstranil podvody a finanční triky, nebo alespoň většinu z nich. Udělal z nás životaschopný podnik,“ uvedl Keith Richards ve svých pamětech Life. „Má mimořádný talent pro finanční trhy. Hraje na nich stejně jako já na kytaru,“ prohlásil v rozhovoru pro magazín Fortune.

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Klíčovou roli ale postupně převzal také Mick Jagger. Před vznikem kapely studoval na London School of Economics, studium však kvůli hudbě nedokončil. V Rolling Stones se přesto stal člověkem, který nejvíce připomíná výkonného ředitele. Richards představuje tvůrčí autenticitu a nenapodobitelný zvuk, Jagger propojuje kreativní, produkční a obchodní stránku značky. Přesto to je spíše nutnost než přirozená touha.

„Byznys vlastně nemám nijak zvlášť rád. Někteří lidé ho milují. Já se mu zkrátka musím věnovat,“ uvedl v rozhovoru pro Wall Street Journal v roce 2023.

Vynález stadionového rocku

Dnešní hudební průmysl stojí na koncertech mnohem více než v éře, kdy hlavním zdrojem příjmů býval prodej desek. Rolling Stones tento vývoj předběhli o několik desetiletí. Patřili k interpretům, kteří proměnili koncertní turné z řady jednotlivých vystoupení v centrálně řízený globální produkt.

Ještě v šedesátých a sedmdesátých letech se kapely často pohybovaly od města k městu a v každém místě uzavíraly vztah s jiným pořadatelem. Místní promotéři kontrolovali sály, reklamu, prodej vstupenek i část účetnictví. Interpret měl omezený přehled o skutečných příjmech a jen malou část výnosů z navazujícího podnikání.

Rolling Stones postupně získávali kontrolu nad celým řetězcem. Zvláštní význam měla turné v letech 1981 a 1982, která ukázala potenciál velkých stadionů. Definitivní zlom však přineslo turné Steel Wheels v roce 1989.

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Kanadský promotér Michael Cohl tehdy skupině nabídl na svou dobu mimořádně vysokou finanční garanci. Často se uvádí částka mezi 65 a 70 miliony dolarů. Podstatnější než samotná suma byl nový princip: Cohl centralizoval plánování, propagaci a ekonomiku turné a omezil množství místních prostředníků.

Koncert už nebyl pouze večerním vystoupením. Stal se balíkem zahrnujícím vstupenky, sponzorské smlouvy, prodej zboží, televizní a filmová práva, koncertní nahrávky a další formy využití celé události. Jednu investici do obří produkce bylo možné zhodnotit několika způsoby.

Model současně přesunul část podnikatelského rizika na promotéra. Kapela získala vysokou garanci, zatímco Cohl sázel na to, že dokáže pomocí stadionů, marketingu a doprovodných příjmů vytvořit ještě větší výnos. Úspěch Steel Wheels změnil koncertní průmysl a pomohl vytvořit model, který dnes používají největší světové hvězdy.

Rekordní turné

Rolling Stones poté opakovaně posouvali rekordy. Turné Voodoo Lounge z let 1994 a 1995 se stalo nejvýdělečnějším koncertním turné své doby. A Bigger Bang v letech 2005 až 2007 utržilo přibližně 437 milionů dolarů a rovněž vytvořilo tehdejší světový rekord.

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Podle historického přehledu Pollstar dosáhly evidované hrubé tržby skupiny od počátku osmdesátých let do současnosti částky 2,4 miliardy dolarů. Podle dat magazínu Billboard ale Stones jsou ještě úspěšnější, prodali 29 milionů vstupenek a tržby dosáhly částky 2,9 miliardy dolarů.

Koncert Rolling Stones je dnes zvláštním druhem luxusního zboží. Jeho hodnota nespočívá pouze v kvalitě hudebního výkonu. Publikum kupuje také účast na kulturní události a možná jednu z posledních příležitostí vidět Jaggera a Richardse společně na pódiu.

Počet vystoupení je omezený a fyzické možnosti členů kapely neumožňují absolvovat tak rozsáhlá turné jako dříve. Nabídka se proto zmenšuje, zatímco globální fanouškovská základna zůstává obrovská. Každý návrat může působit jako událost, která už se nebude opakovat.

Pomáhá také demografie. Fanoušci, kteří Rolling Stones poslouchali už v šedesátých či sedmdesátých letech, mají dnes často vyšší disponibilní příjmy než mladé publikum. Koncertní byznys tak může pracovat s drahými vstupenkami, VIP zónami, prémiovými balíčky a exkluzivním zbožím.

Nejúspěšnější rodinná firma rocku

Příběh Rolling Stones můžeme vyprávět jako část dějin rockové hudby, ale zároveň i jako historii mimořádně odolného podniku. Kapela zažila nevýhodné smlouvy, ztrátu kontroly nad částí katalogu, daňovou krizi, drogové problémy, konflikty zakladatelů, změny hudebního trhu i smrt klíčového člena.

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Přesto dokázala pokaždé upravit způsob, jakým vydělává. Když klesl význam prodeje desek, posílila koncerty. Když se z turné stal globální průmysl, získala větší kontrolu nad jeho ekonomikou. Když se hudba proměnila v digitální komoditu, zvýšila význam fyzického zážitku, sběratelských edic a vlastní značky.

Rolling Stones především pochopili, že komerční hodnota nevzniká pouze z jednotlivých skladeb. Vzniká ze vztahu mezi hudbou, příběhem, osobnostmi, vizuální identitou a fanoušky. Jedna část podporuje všechny ostatní.

Po téměř pětašedesáti letech jsou Rolling Stones globální korporací, ale jejich rozhodující produkt zůstává až překvapivě lidský: Mick Jagger a Keith Richards musí znovu vstoupit na stejné pódium a zahrát spolu první song.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Profimedia
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Jak bude vypadat televizní reklama a filmy? Nic pro intelektuály, ale krátké shoty původem z Číny, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová. Také se dočtete, jak tráví léto nejbohatší lidé planety a jejich děti. Řekněme – vzdělávají se.

Jestli se kolegové z televizí dívali na méně šťastné kolegy z tištěných médií trochu vítězoslavně, protože jim se byznys pod rukama ještě nedrolí, jak se říká, všeho do času. Smrtka, která pohřbívá jedny noviny za druhými, už si brousí kosu.

Dosud na tom televize nebyly finančně zle, příjmy z internetové reklamy sice raketově padají, ale terestrické vysílání díky své „vzácnosti“ (ve smyslu, celoplošnou televizi si nemůže na rozdíl od webu postavit každý) si držely objem i ceny reklamy hezky vysoko. 

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Ovšem půda i pod tímto zdánlivě nedotknutelným panstvím začíná být trochu písčitá. Televizní reklama se přesouvá mimo televize. Kam? Jako všechno, tedy na sociální sítě, do appek, do fintechu, do Silicon Valley. Totéž filmy – i Netflix, hit poslední dekády se svými filmy na klik, začíná být retro. Rychlost světa je neúprosná. 

Uva Uva bombóm

Střípky budoucnosti se už ukazují. Velkou pozornost oprávněně vyvolala kampaň portorické doručovací služby Uva během sledovaného Super Bowlu, který je pro televize jedním z vrcholů sezóny.

Už před zápasem se vědělo, že v Halftime Show vystoupí rapper Bad Bunny (na úvodním snímku) se svým hitem Tití Me Preguntó, kde zpívá text „Uva Uva Bombóm“. UVA App dopředu jasně oznámila pravidla hry: pokud rapper řekne slovo „Uva“ živě během vystoupení, celá aplikace se promění v obchod, kde bude vše za jeden dolar.

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Diváci manicky nakupovali a Uva za mnohem méně peněz získala mnohem vyšší dosah, než by kdy dokázal v klasicky předražené televizní reklamě během populárního zápasu, kde se platí sedm milionů dolarů za půlminutový spot. 

Kampaň získala jednu z hlavních cen na festivalu Cannes Lions.  Je vidět, že každý event včetně sportovních zápasů se může stát instantní nákupní příležitostí – televize koupí práva, udělá přenos, ale kasíruje někdo jiný. 

Mikrodramata vs. tradiční film

Situací, kde tradiční inzerenti obcházejí mediální platformy, je čím dál víc. Na TikToku a spol. jsou populární takzvaná mikrodramata, což je audiovizuální trend původně z Číny. Jsou to zhruba minutové hrané scénky, během nichž se rovnou prodává zboží, třeba oblečení, co má influencer na sobě.

Scénky mohou mít desítky až stovky „dílů“. Formát mikrodramat během června vygeneroval v USA a Asii rekordní příjmy z e-commerce a tradiční hollywoodská studia začínají panikařit, že ztrácejí mladé publikum na úkor těchto instantních nákupních příběhů. Holt sledovat celý film je v době roztříštěné pozornosti pro mladé publikum už vcelku opruz, mikropříběh točený na telefon stačí. 

Že jde o zásadní hrozbu pro klasický televizní model, dokazuje krok streamovací platformy Peacock z rodiny NBC Universal. Ta bleskově spustila svou první vertikální micro-dramu Campus Confidential: Miami a propojila se s retailovým řetězcem Target. Diváci sledují influencerky, hrají hry a přes klikatelné odkazy nebo QR kódy okamžitě kupují produkty z Targetu. Mikrodramata s nákupním cílem natáčejí také třeba populární Crocsky. 

Mezitím napětí mezi technologickými platformami a Hollywoodem dosahuje bodu varu. Ukázalo se, že Meta přes reels na Instagramu a Facebooku generuje z reklamy už přes 50 miliard dolarů ročně – což je víc než kombinované příjmy tradičních gigantů Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery a NBC Universal dohromady.

Film jen pro mě, kdepak Netflix

A to je zatím jen začátek, sociální síť evidentně úspěch nalákal – Meta tento týden potvrdila agresivní expanzi do televizních aplikací ve spolupráci se Samsungem a začíná testovat dlouhometrážní horizontální obsah. Tedy, Silicon Valley lidem nesebralo jen čas na mobilech, teď jim bere i klasické velké televizní obrazovky, což ohrožuje samotnou existenci tradičního showbyznysu.

Velký rozruch vzbudil tento týden start-up Kaon AI, který naraisoval 60 milionů dolarů od fondů jako B Capital nebo Redpoint především na svůj vlajkový produkt Emochi. Ten generuje multimediální, charakterem řízené interaktivní příběhy, kde si uživatel sám určuje děj a povídá si s postavami.

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Tereza Zavadilová

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Šéf startupu Jay Dang se nechal slyšet, že klasický model streamovacích platforem typu Netflix, kde si vybíráte z hotového katalogu filmů, je v éře generativní AI v podstatě „blockbusterem roku 2020“ a že budoucnost zábavy, podobně jako budoucnost reklamy, patří personalizovanému obsahu tvořenému v reálném čase.  

Ale je léto, i nejvlivnější lidé světa si nastavují volnější režim. V Sun Valley v Idaho se jako každý rok začátkem července sešla absolutní elita planety. Oficiální seznam hostů letního kempu sice neexistuje, ale fotografové zachytili přílety soukromých jetů a neformální schůzky tech-titánů a hollywoodských magnátů v šortkách a teniskách  

Vzhledem ke všemu výše uvedenému není divu, že v kuloárech prý probíhala ostrá diplomatická válka o budoucnost médií, například o licencování obsahu. Na jedné straně stál šéf OpenAI Sam Altman či šéf Anthropic Dario Amodei, na druhé straně tradiční hollywoodská studia, která se bojí, že jim AI legálně vykrade filmové katalogy. 

Jako tradičně se na kempu, kde se už dekády dohadují top mediální dealy, sešel A-list, kromě zmíněných nechyběl Mark Zuckerberg, šéf Disney Josh D’Amaro, Paramountu David Ellison, či manželé Bezosovi. 

Bernard Arnault

Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Trhy

Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Stanislav Šulc

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Příznačné je, že letní tábor, který se koná od roku 1983, vznikl jako setkání pro šéfy studií a mediálních domů. Už jej zcela ovládli tech titáni ze Silicon Valley. Kempem to začíná, čímpak asi končí? 

Baby shower na peníze

Nejen miliardáři, i jejich děti potřebují speciální letní péči. Protože se čeká velký generační přesun bohatství, správci majetku nechtějí, aby jim to uteklo a podle Wall Street Journal se snaží uchytit si potomky co nejdřív.

Třeba Bank of America pořádá třídenní intenzivní kurz pro děti klientů s majetkem přesahujícím 10 milionů dolarů. Prý se na něj čeká fronta. Chicagská společnost BDT & MSD zve na svůj týdenní letní tábor pro děti klientů mentory, s nimiž se mohou ztotožnit – například dědice impéria Walmartu Lukase Waltona.

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Tereza Zavadilová

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Na třídenním setkání organizace R360, která sdružuje rodiny s majetkem přesahujícím 100 milionů dolarů, učí kouč pro správu rodinného bohatství studenty a mladé dospělé třeba to, jak zajistit, aby majetek vybudovaný jejich rodiči přetrval i další generace, jak vést smysluplný život a jak s bohatstvím nakládat odpovědně.

Učí se i specifičtější témata, například etiketa v zasedacích místnostech nebo řešení konfliktů mezi členy rodiny. Anebo ještě lepší: jak cestovat s přáteli, kteří mají podstatně méně peněz, či jak reagovat na kritiku, že jste „nepo baby,“ tedy dítě, které těží z rodinných vazeb a privilegií. 

Ne každý boháč chce posílat děti na tábor, navíc když jsou poněkud odrostlejší. Může k tomu přistoupit jinak. Finanční poradci a právníci pro takové případy pořádají takzvané trust reveal party – setkání, na nichž se děti poprvé dozvědí, jak velké dědictví jim rodiče zanechají a za jakých podmínek se k penězům dostanou. Takový baby shower pro peníze. 

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Glosa Michala Noska: Taylor Swift a kapitalismus beze zbytku. I odpadky lze proměnit v prémiové zboží

Glosa Michala Noska: Taylor Swift a kapitalismus beze zbytku. I odpadky lze proměnit v prémiové zboží
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Fanoušci Taylor Swiftové si po její newyorské svatbě kupovali odpadky sesbírané v okolí Madison Square Garden. Nešlo však jen o další kuriózní projev obdivu k celebritě. Příběh ukazuje, jak dokonale dnes trh dokáže zpeněžit pozornost, emoce i pouhou domněnku blízkosti ke slavné události.

Newyorský umělec Justin Gignac sesbíral v ulicích kolem Madison Square Garden cigaretové nedopalky, víčka, brčka, kus policejní pásky, levé sluchátko AirPod či ovulační test. Každý předmět uzavřel do malé plastové krabičky, označil za uměleckou plastiku a nabídl za 25 dolarů.

Padesát kusů zmizelo během jediného dne. Gignac tak vydělal 1250 dolarů na věcech, které ještě několik hodin předtím neměly žádnou tržní hodnotu a jejichž přirozeným osudem by byl popelářský vůz a spalovna.

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Na první pohled je to historka o extrémní oddanosti fanoušků Taylor Swift. Ve skutečnosti jde o téměř učebnicovou ukázku toho, jak vzniká hodnota v ekonomice pozornosti.

Cena nevzniká z předmětu, ale z příběhu

Na prodávaných odpadcích nebylo nic vzácného. Taylor Swift se jich nedotkla, nepocházely ze svatebního sálu a nebylo ani možné prokázat, že s událostí jakkoli souvisely. Ležely pouze ve správný den na správném místě. Jejich hodnotu proto nevytvořil původ, ani materiál. Vytvořil ji příběh.

Gignac neprodával víčko od lahve. Prodával fyzický fragment okamžiku, o němž se mluvilo. Neprodával vajgl. Nabízel možnost symbolicky vstoupit do uzavřené a přísně střežené události. Plastová krabička byla jen obalem. Skutečným produktem byl pocit účasti.

Právě to je jedna z klíčových vlastností dnešního trhu. Zboží už nemusí řešit potřebu ani mít samo o sobě hodnotu. Stačí, že umožňuje spotřebiteli přihlásit se k určitému příběhu, komunitě nebo identitě.

Blízkost jako prémiové zboží

Celebrity bývaly vzdálenými osobnostmi, které veřejnost sledovala prostřednictvím filmů, koncertů nebo médií. Sociální sítě tento vztah proměnily. Fanoušci dnes prakticky on-line sledují jejich vztahy, oblečení, přátele, cesty i každodenní rituály. Vzniká iluze dlouhodobé osobní blízkosti, přestože vztah zůstává zcela jednostranný. Tato blízkost má však mimořádnou obchodní hodnotu.

Fanoušek nekupuje jen album, vstupenku či mikinu. Kupuje si potvrzení své příslušnosti. Čím intimnější nebo nedostupnější je událost, tím cennější může být i sebemenší předmět, který k ní údajně vede.

Svatba Taylor Swift byla soukromá, uzavřená a pro veřejnost nedostupná. Právě proto mohl získat svou cenu i nepořádek z ulice před arénou. Když není možné být uvnitř, trh nabídne alespoň něco zvenčí.

Tak funguje luxus v jeho nejčistší podobě. Nejde nutně o kvalitu věci, ale o omezený přístup a společenský význam, který jí přisoudíme.

Dokonalá marže ekonomiky pozornosti

Z obchodního hlediska je Gignacův projekt dokonalý. Vstupní surovina byla zdarma, produkt nepotřeboval náročnou výrobu a poptávku zajistila globální celebrita, aniž by se na obchodu sama podílela. Nejdražší částí výrobku nebyl materiál, nýbrž význam.

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ČTK

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To je model, o který se v menší či větší míře snaží řada moderních značek. Výrobní náklady mohou být nízké, ale cena roste díky příběhu, komunitě, exkluzivitě a kulturnímu kapitálu. Čím silnější je značka, tím menší roli musí hrát samotný výrobek.

Taylor Swift je v tomto ohledu mimořádným ekonomickým fenoménem. Dokáže ovlivnit cestovní ruch, ceny hotelů, tržby restaurací i lokální spotřebu ve městech, kde vystupuje. Nyní se ukázalo, že její gravitační pole zasahuje i do komunálního odpadu.

Její značka nevytváří hodnotu pouze tím, co sama prodává. Hodnotu generuje i tím, že se určitý předmět, místo nebo okamžik ocitne v její blízkosti.

Umění, nebo pouze chytrý obal?

Gignac odpadky označuje za plastiky a svůj projekt vysvětluje snahou uchovávat kulturní okamžiky New Yorku. Takové zdůvodnění je výhodné. Proměňuje sbírání smetí v umělecký koncept a obchodní spekulaci v archivaci společenské paměti.

Není přitom nutné rozhodnout, zda jde skutečně o umění. Podstatné je, že označení změnilo způsob, jakým kupující předměty vnímají.

Odpadky jsou něčím, čeho se chceme zbavit. Umělecký objekt je tím, co chráníme, vystavujeme a opatřujeme příběhem. Přechod mezi oběma kategoriemi zde nezpůsobila žádná fyzická změna. Stačilo nové pojmenování, obal a správný kontext. Trh podobné proměny miluje. Hodnota vzniká ve chvíli, kdy dostatečný počet lidí přijme stejnou interpretaci.

Fanoušci nejsou iracionální. Pouze důslední

Bylo by jednoduché obdivovatele interpretky zesměšnit jako lidi ochotné zaplatit za cizí útržek použitého papírového kapesníku. Jejich chování však není zásadně odlišné od fungování trhu se sportovními relikviemi, uměním, podepsanými předměty, limitovanými edicemi nebo módou. Tedy tradičním sběratelstvím.

Také tam se často neplatí za materiál či užitek, ale za původ, příběh a vzácnost. Hodnota podepsaného dresu nevychází z kvality látky. Cena historického předmětu nespočívá v tom, co umí, ale v tom, čeho byl svědkem.

V případě odpadu od Madison Square Garden je pouze celý mechanismus obnažený až na dřeň. Předmět nemá žádnou vlastní hodnotu, a tak je dokonale vidět, že kupující platí výhradně za význam, který mu přisuzuje. Není to selhání trhu. Je to jeho triumf.

Kapitalismus už neprodukuje jen věci, ale i významy

Příběh odpadků ze svatby Taylor Swiftové je však směšný jen do chvíle, než si uvědomíme, jak přesně vystihuje současnou spotřební ekonomiku. Nejcennější komoditou už dávno není pouze výrobek, ale pozornost. Nejúčinnějším marketingem není popis funkce, ale příslib příslušnosti do klubu vyvolených. A nejvyšší marže vzniká tam, kde lze tuctové zbytečnosti vnuknout mimořádným význam. Justin Gignac neprodal padesát odpadků. Prodal padesát malých podílů na kulturní události, ke které jejich majitelé neměli jiný přístup.

Taylor Swift nemusela vydat novou desku, odehrát koncert ani zahájit reklamní kampaň. Stačilo, že se vdala. Trh už se postaral o zbytek. A doslova beze zbytku.

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