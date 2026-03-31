Lukáš Kovanda: Lidé v Česku vymírají historicky rekordním tempem

Lukáš Kovanda
Česko je zemí vymírajících občanů i jejich sňatků. Loni zemřelo o takřka 36 tisíc více obyvatel Česka, než se jich narodilo. To je nejvyšší rozdíl od roku 1919. Nejméně od první světové války bylo také sňatků, ani ne 43 tisíc. Zatímco vymírání lidí v Česku přetáčí do přírůstku početního stavu obyvatelstva z dlouhodobého hlediska vysoce nadprůměrná imigrace – loni se do Česka přistěhovalo bezmála 111 tisíc osob – v případě sňatků se žádné přetočení do příznivějších hodnot nekoná, cizinci sňatečnost nezachraňují.

Vymírání a stárnutí české populace však není jediným důvodem „vymírání“ sňatků. Příčina jejich úbytku je nejen demografická, ale i ekonomická.

Ostatně blížící se start letošní svatební sezóny se naplno odhaluje propast mezi romantickými sny a realitou českých úspor.

Éra, kdy se do svazku manželského vstupovalo s čerstvým maturitním vysvědčením a prázdnou kapsou, je nenávratně pryč, neboť průměrný český ženich dnes dospěje k oltáři až ve věku téměř 33 let, nevěsta jen o dva roky dříve.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Lukáš Kovanda: Strnad přišel o 155 miliard. Na burzovní trůn se vrací ČEZ

Trhy

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group po silném vstupu na burzu naráží na realitu trhu. Po slabším přijetí výsledků a zhoršeném globálním sentimentu její akcie klesly pod upisovací cenu a firma ztratila pozici nejhodnotnější české společnosti. Tu znovu přebírá ČEZ.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Drahé svatby

Mladí lidé se v roce 2026 odmítají spoléhat na finanční infuzi od rodičů a chtějí si svůj den „D“ hradit z vlastních zdrojů. Jenže narážejí na realitu cenovek, které se v oblasti služeb utrhly ze řetězu. Zatímco celková inflace v Česku konečně zkrotla, svatební byznys si udržuje svou vyšší cenovou hladinu a odmítá zlevnit i v časech ochlazující se poptávky.

Pokud dnes pár plánuje středně velkou veselku pro padesát hostů, musí počítat s tím, že mu z účtu zmizí 160 až 260 tisíc korun, vyplývá z dat webu Deník nevěsty. Pro mladého člověka s průměrným příjmem to znamená, že na jeden jediný den v bílém musí obětovat prostředky, které by jinak mohly posloužit jako základ vlastního bydlení nebo významná část splátek hypotéky.

Dominantní položkou je neúprosně hostina, catering a pronájem svatebního místa, což spolehlivě spolkne polovinu celého rozpočtu. Ten je neúprosný: jen pohoštění jednoho hosta včetně alkoholu dnes vyjde na dva až tři tisíce korun.

Ruský prezident Vladimir Putin

Michal Nosek: Stát vám vysvětlí, proč máte rodit. Rusko posílá bezdětné ženy na převýchovu

Názory

Když žena nechce děti, není to v Rusku její volba, ale problém k nápravě. Nové doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům ukazuje, kam až může zajít stát, který zaměňuje demografii za ideologii. A osobní svobodu považuje za chybu v systému. Tohle už není populační politika. Tohle je ideologie v bílém plášti.

Michal Nosek

Přečíst článek

To vytváří tlak i na svatebčany. Aby pár nepocítil okamžitou ztrátu, měl by peněžitý dar pokrýt alespoň náklady na danou „židli“ u stolu. Bližší rodina pak obvykle přispívá vyššími částkami, přesto však novomanželé v průměru vyberou v obálkách jen zhruba polovinu celkových nákladů.

Položkový rozpočet svatby (cca 50 hostů) podle webu Deník nevěsty:

  • Pronájem místa & svatební hostina (catering): 65 000 – 125 000 korun
  • Fotograf & svatební kameraman: 18 000 – 38 000 korun
  • Svatební šaty & oblek pro ženicha: 12 000 – 28 000 korun
  • Snubní prsteny: 10 000 – 22 000 korun
  • Hudba (svatební DJ nebo kapela): 10 000 – 18 000 korun
  • Svatební výzdoba & květiny: 6 000 – 18 000 korun
  • Svatební dort a sladký bar: 6 000 – 12 000 korun
  • Vizážistka a svatební účes: 4 000 – 8 000 korun

Svatba čím dál více připomíná luxusní záležitost, která se odkládá až do momentu skutečné finanční zralosti.

Neochota Čechů hrnout se před oltář ale není jen o drahém cateringu. Je odrazem reality na nemovitostním trhu, kde se vlastní bydlení pro řadu domácností stalo finančně nedostupným.

Dnešní třicátníci stojí před volbou: buď „prošustrují“ čtvrt milionu korun za jeden den, nebo je použijí jako základ na hypotéku. V zemi, kde pořízení bydlení vyjde na rekordní počet ročních platů – průměrný byt v Česku dnes stojí zhruba 13,6 průměrné roční mzdy, což je třetí nejhorší výsledek v EU – dává racionální člověk přednost cihlám před krajkou.

Svatba se v hierarchii potřeb odsouvá až za vyřešení střechy nad hlavou. S tím přímo souvisí i fakt, že se v Česku rodí nejméně dětí za posledních 250 let. Mladé páry děti chtějí, ale limitují je nejen ceny bydlení a neschopnost najít vhodného partnera, ale i prosté stárnutí. Vymírání českého obyvatelstva má tedy i svůj ekonomický důvod, stejně jako „vymírání“ sňatků

Průměrný věk nevěsty (30,6 let) se dnes prakticky shoduje s průměrným věkem prvorodiček (30,5 let). Manželství už navíc není podmínkou pro založení rodiny, což potvrzuje fakt, že v roce 2024 se celých 47 procent dětí narodilo mimo svazek manželský.

Svatba tak balancuje mezi symbolem lásky a ekonomickým rozhodnutím, které si stále více Čechů raději odkládá.

Související

Chuck Norris s manželkou
Aktualizováno

Zemřel Chuck Norris. Filmový tvrďák vybudoval byznys, který vydělával i bez kamer

Leaders

nos

Přečíst článek
Ruský prezident Vladimir Putin

Michal Nosek: Stát vám vysvětlí, proč máte rodit. Rusko posílá bezdětné ženy na převýchovu

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí
Kinský dal Borgho, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

Setkali jsme se v budově pokladen. Přivítal nás hrabě Francesco Kinský dal Borgo. Mimochodem jeden z těch, kteří zámkem neprovádějí jen obrazně, ale doslova. Jednou za měsíc se ujímá role průvodce a jak sám říká, prohlídky pak dostávají úplně jiný rozměr. Najednou nejde jen o historická fakta, ale o osobní vztah k místu, které má svou paměť i budoucnost.

Příběh, který nezačal jednou rekonstrukcí

Novodobý příběh Karlovy Koruny se začal psát ve chvíli, kdy se areál po restituci vrátil rodině Kinských. Nešlo přitom jen o samotný zámek. Obnova postupně pokračovala přes jízdárnu a hospodářské zázemí. A práce zdaleka nekončí.

V krátkodobém horizontu čeká Karlovu Korunu hned několik dalších zásahů, které mají areálu dát nový, smysluplný život. Na řadě je rekonstrukce Tereziánského traktu, tedy bývalého předzámčí, kde se historicky skutečně bydlelo. Právě tady se dnes hledá nová funkce, která by respektovala charakter místa a zároveň ho znovu zapojila do každodenního života.

„Nejtěžší není historickou budovu opravit, ale najít jí nový smysl.“

Vedle toho se připravuje obnova bývalého zámeckého zahradnictví na okraji parku, kde by do budoucna mohlo vzniknout například komunitní nebo veřejně přístupné zázemí. A praktičtější, ale neméně důležitou kapitolou je také úprava parkování pro návštěvníky, která má zlepšit komfort celého areálu.

Z ruin k postupné obnově

Když se přitom člověk vrátí na začátek, je zřejmé, jak velký kus cesty má areál za sebou. Po restituci na začátku devadesátých let byl ve velmi špatném technickém stavu. Řada budov byla dlouhodobě zanedbaná, některé sloužily provozům, které s historickou funkcí místa neměly mnoho společného. Chyběly systematické investice, a tak bylo nutné začít od základů: opravit střechy, konstrukce, statiku i technickou infrastrukturu.

„Rekonstrukce památky je vždy projekt na desítky let. Nikdy to není hotové.“

Zásadní ale je, že nejde jen o samotnou rekonstrukci objektů. Jak zdůrazňuje Francesco Kinský, klíčovou výzvou je hledání nové funkce, která dá budovám smysl i do budoucna. Opravená, ale prázdná stavba dlouhodobě fungovat nemůže. Teprve ve chvíli, kdy se do ní vrátí život, má obnova skutečný význam.

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Schwarzenbergův Dřevíč zmizel z trhu. Které zámky teď čekají na investora?

Reality

Český trh s historickými sídly se v posledních letech výrazně proměnil. Investoři dnes pečlivě zvažují nejen kupní cenu, ale především náklady na rekonstrukci, budoucí provoz a možnosti využití objektu. Zámek už dávno není impulzivní koupi, ale dlouhodobým projektem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zámek jako místo setkávání

Právě proto dnes areál čím dál víc otevírají i pro společenské a kulturní akce. Svatby, firemní setkání nebo menší kulturní programy navazují na historickou roli zámku jako místa setkávání a zároveň pomáhají financovat jeho provoz. Nejde ale o bezhlavé komerční využití. Důležité je, aby všechny aktivity respektovaly charakter místa a přirozeně do něj zapadaly. „Člověk je u památky spíš správcem než investorem. Má ji předat v lepším stavu, než ji převzal.“

I proto je dnes obnova Karlovy Koruny vnímána jako proces na generace. Nejde o jednorázový projekt, ale o postupné navracení hodnoty místu, které bylo desítky let upozaděné a které se teprve teď znovu skládá dohromady.

Zámek Karlova Koruna

Barokní dominanta Chlumce nad Cidlinou z první poloviny 18. století, jejímž autorem je architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Historicky spjatý s rodem Kinských, který areál po restituci v 90. letech postupně obnovuje. Součástí komplexu jsou také jízdárny, stáje, kočárovna a rozsáhlý park. Dnes zámek funguje nejen jako památka, ale i jako živé místo pro kulturní a společenské akce.

Princ Alfréd z Lichtenštejna s manželkou Alicí

Princ Alfréd: Na údržbu zámku nám musí vydělat lesy

Leaders

Princ Alfréd z Lichtenštejna vlastní a spravuje rodové sídlo, renesanční zámek v Holleneggu v rakouském Štýrsku. Má odpovědnost za tradiční byznys, osm tisíc hektarů polí a lesů, těžbu a zpracování dřeva a údržbu krajiny. Baví ho ale i technologie a reality. Jak se žije aristokratovi v 21. století, přiblížil v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Související

Zámek Książ ve Slezsku

REPORTÁŽ: Lesk aristokracie a beton nacistů. Polský zámek Książ vstal z popela Rudé armády

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
Majitel zámku Neustupov Michal Farník

Michal Farník: Rekonstrukce památky je srdeční záležitost. Z hlediska peněz bláznovství

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Mladí proti Orbánovi. Volby v Maďarsku může rozhodnout generační střet

Volby v Maďarsku
ČTK
nst
nst

Skupina mladých lidí kolem pětadvaceti let minulý týden obcházela domácnosti v malém maďarském městě. Jako dobrovolníci podporovali politické hnutí, které by podle nich mohlo ukončit vládu premiéra Viktora Orbána. Aktivisté z oblasti Balatonu pomáhali středopravicové straně Pétera Magyara a snažili se přesvědčit ostatní, že je čas skoncovat s tím, co označují za narušený politický systém.

„Celý náš život žijeme v tomto systému a chceme vidět, jaké by to bylo bez něj,“ říká pětadvacetiletý student Florián Végh. Podle něj jeho vrstevníci současné fungování země považují za nefunkční.

V Maďarsku se přitom stále výrazněji prohlubuje generační rozdíl. Zatímco mladší voliči ve velké míře volají po změně, starší generace zůstává Orbánovi loajální. Právě tento střet může rozhodnout parlamentní volby, které se uskuteční 12. dubna.

Dvaašedesátiletý Orbán podle průzkumů zaostává za pětačtyřicetiletým právníkem Péterem Magyarem. Ten se po politickém skandálu v roce 2024 rozešel s vládní stranou Fidesz a postavil se do čela nového hnutí Tisza. Strana za krátkou dobu výrazně posílila a dokázala oslovit i voliče, kteří se politice dlouhodobě vyhýbali.

Politické a korupční skandály

Popularitu Orbánovy vlády oslabuje stagnující ekonomika i opakované politické a korupční skandály. Nejvýrazněji se to projevuje právě u mladých. Podle průzkumu institutu 21 Research Center podporuje Tiszu 65 procent voličů mladších dvaceti let, zatímco Orbána jen 14 procent.

Politoložka Andrea Szabóová hovoří o nástupu nové generace. Zatímco Orbánovu politickou dráhu formoval boj proti komunismu, dnešní mladí lidé se podle ní vymezují právě proti jeho systému. „Před očima nám vyrůstá nová, aktivní politická generace,“ říká.

Orbánova vláda se označuje za křesťansko-národní a v posledních letech se více vzdálila partnerům v Evropské unii. Naopak posílila vztahy s Ruskem a Čínou. Kritici premiéra mu vyčítají ovládnutí institucí, omezení médií i rozsáhlou korupci. Orbán tato obvinění odmítá a pro část pravicových hnutí ve světě se stal symbolem odporu vůči liberální politice.

Lidé v Budapešti kráčejí vedle plakátu kampaně strany Fidesz, který zní: „Náš vzkaz Bruselu: Nezaplatíme“ ČTK

Jeho podporovatelé oceňují především tvrdý postoj k migraci, omezení práv LGBTQ komunity a štědrou prorodinnou politiku. Například zrušení daně z příjmu pro matky s více dětmi nebo mimořádné důchody si získaly oblibu zejména mezi staršími voliči. U lidí v důchodovém věku má Fidesz podle průzkumů zhruba padesátiprocentní podporu, zatímco Tisza dosahuje asi 19 procent.

„Jsem spokojená s důchodovou politikou vlády,“ říká seniorka Zsuzsanna Préposová. Podle ní stát dnes mladým pomáhá více než dříve.

Tato opatření ale nedokázala získat mladou generaci. Orbán ji v poslední době otevřeně kritizuje a vyzývá ke změně postoje. „Mladí, probuďte se! Toto není doba pro experimenty,“ prohlásil nedávno. Zdůraznil přitom, že jen jeho vláda dokáže zajistit zemi stabilitu.

Podle Szabóové však mladí lidé vnímají věci jinak. Přestože některé vládní kroky oceňují, odmítají autoritářský styl vládnutí, korupci a pocit nejistoty.

J.D. Vance

Vance přijede do Budapešti podpořit Orbána

Politika

Americký viceprezident J. D. Vance navštíví mezi 7. a 8. dubnem Maďarsko, aby podpořil premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách, které se uskuteční 12. dubna. Informoval o tom server Politico a agentura Reuters, která se odkazovala na dva zdroje seznámené s Vanceovými plány. Podle těchto zdrojů se však program cesty může ještě změnit s ohledem na vývoj války na Blízkém východě, která začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán.

ČTK

Přečíst článek

Masové protesty

Zlomem byl i skandál z února předloňského roku. Tehdejší prezidentka Katalin Nováková udělila milost muži odsouzenému za krytí zneužívání dětí. Případ vyvolal masové protesty, do nichž se zapojili i influenceři, a přivedl řadu mladých lidí k většímu zájmu o politiku.

Právě po této aféře Magyar opustil Fidesz a založil Tiszu. Ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024 získala jeho strana 30 procent hlasů. V kampani nyní slibuje návrat k západní orientaci a oživení ekonomiky prostřednictvím evropských fondů, které jsou kvůli sporům s Bruselem zmrazené.

Přestože Tisza v průzkumech vede, výsledek voleb zůstává otevřený. Orbán má silnou podporu mezi staršími voliči i na venkově.

„V naší rodině to vedlo k rozdělení,“ říká mladá podporovatelka Tiszy Dorina Csobánová. „My mladší jasně říkáme, že změna musí přijít.“

Související

„Orbán-gate“ otřásá Maďarskem

„Orbán-gate“ otřásá Maďarskem. Desítky tisíc lidí podpořily policistu, který odhalil údajnou akci proti Tisze

Politika

nst

Přečíst článek
Doporučujeme