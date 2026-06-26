Jako svobodní zednáři. Vlivní diskutují o třetí světové válce, politice a sexu
Kontroverzní Peter Thiel, odpůrce demokracie, si hýčká vlivný tajný spolek Dialogue. Patří tam Elon Musk i americký ministr financí. O čem se ve skrytu baví nejbohatší elita světa, odkrývá další díl seriálu Civilizační deník.
Peter Thiel patří k nejbohatším a nejvlivnějším lidem světa, přesto proslul spíš temnými, negativistickými myšlenkami. Už dvě dekády různě vyjadřuje obavy o osud světa, přitom sám skrze svůj Palantir (vyrábějící top sledovací zařízení světa pro státy a nejbohatší klienty), další firmy a investice a své politické aktivity má jeho současný stav na svědomí.
Připomeňme, že platil vstup Donalda Trumpa i JD Vance do politiky, s Elonem Muskem se potkali kdysi v PayPalu, líhni takzvané PayPal Mafie. Z ní se rekrutují lidé, co jsou v nejbližším okolí Donalda Trumpa, za všechny krypto a AI měnový ‚car‘ David Sacks. Tedy mozek legislativy a regulace AI ve Spojených státech. To vše jsou žáci Thielovy ideové školy a jeho dlouholetí chráněnci.
Peter Thiel se obává, že svět dopadne špatně. Proto se nedávno přestěhoval do Argentiny. Bojí se také toho, že na světě řádí Antikrist. Loni uspořádal sérii přednášek o tom, co Antikrist na zemi dělá a kdo jej představuje, což je nepřekvapivě třeba aktivistka Greta Thunberg. Jeho přednášky pro zvané i to, co předvedl veřejně, byly tak podivné pseudonáboženské slátaniny, že se ozval i Vatikán.
A rychlý výčet toho, co si Peter Thiel myslí: že ženy neměly dostat volební právo (on sám je homosexuál a žije s adoptivními dětmi), že demokracie se vylučuje se svobodou, že elity mají vládnout a masy překážejí, že moc mají mít tajné služby, nebo že cílem firem je být monopolem, také bojuje proti smrti, především vlastní, a daním – také těm jeho vlastním.
Takže, pokud se Peter Thiel bojí Antikrista a konce světa, je to trochu polévka, kterou si sám navařil. Bohužel ale i pro ostatní. Pohledem zpět byla do vstupu Donalda Trumpa do politiky a jeho kamarádů ze Silicon Valley a alt-rightové scény k moci ve světě docela pohodička.
Pokud vám výčet kontaktů Petera Thiela zní jako konspirační teorie, bude hůř. Magazín Wired teď v červnu zveřejnil seznam lidí, kteří se mají účastnit – nebo jsou pozváni? – srpnové schůzky Thielova tajného klubu s názvem Dialogue, jehož setkání se tentokrát koná v Irsku. Registrovaných jich je 222. Thiel se sice prohlašuje za nábožensky založeného člověka, ale inspiroval se evidentně v zednářských lóžích. Tajné spolky vlivných a mocných, symboly, gematrie. Co znamená takové číslo 222? Numerologicky opakovaná dvojka bývá „znamení jemného vedení, ne skrze nátlak, ale skrze synchronicitu, vztahy, tělesný pocit a malé souhlasné signály.“
Vybuduj si kult nebo politickou stranu
A na malých souhlasných signálech elity je Thielův Dialogue evidentně postaven. Exkluzivní retreat, zcela off-the-record, kde se setkávají politici, bezpečnostní a vojenské figury, tech miliardáři, investoři, akademici a celebrity. Třešničkou na dortu pak je únik informací, že tajný klub funguje i jako seznamka – frekventanti vyplňovali svůj partnerský status a to, zda někoho hledají. Ano, 222, znamení jemného vedení skrze synchronicitu, vztahy, tělesný pocit a malé souhlasné signály. A o čem se lidé na Thielově Dialogu baví? Názvy bloků zní: Navigace ve 3. světové válce, Dezinformace a deepfakes, Tři scénáře pro Írán nebo Být u kormidla je zábava.
Je tam i ještě více zábavy. U volnočasových bloků názvy ponecháváme raději rovnou v angličtině: How's Your Sex Life?, Build-a-Cult, and Build-a-Party. Vyhodnocení míry cynismu záleží na vkusu každého čtenáře. „Názvy přednášek na konferenci Dialogue znějí jako přiznání,“ řekl pro Moneywise podcaster Thom Hartmann. „Když si lidé, kteří vlastní sledovací společnosti, laboratoře umělé inteligence a stále větší část obranného rozpočtu, sednou k jednomu stolu, aby mluvili o navigaci ve třetí světové válce, budování kultů a demokracii pod dohledem, říkají vám tím jediné: očekávají, že se současný řád zhroutí, a hodlají to být oni, kdo zůstane stát na vrcholu trosek.“
A kdo je do Thielova novozednářského spolku zván? Na guestlistu nechyběl Elon Musk, americký ministr financí Scott Bessent, senátoři Cory Booker a Ted Cruz, šéf YouTube Neal Mohan. Seznamy hostů objevila švýcarská hackerka, která si říká maia arson crimew. Jejich pravost pak potvrdil magazín Wired.
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