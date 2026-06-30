Nejvýdělečnější životopisný snímek všech dob. Michael porazil Oppenheimera i Bohemian Rhapsody
Film Michael se stal nejvýdělečnějším životopisným snímkem všech dob. Příběh krále popu v kinech překonal Oppenheimera i Bohemian Rhapsody, kritici mu ale vyčítají, že se vyhýbá nejtemnějším kapitolám Jacksonova života.
Film o králi popu Michaelu Jacksonovi předčil film Oppenheimer o „otci“ atomové bomby a stal se nejvýdělečnějším životopisným filmem všech dob. Celosvětově zaznamenal tržby 977,4 milionu dolarů, tedy 20,77 miliardy korun. Snímek Michael, který režíroval Antoine Fuqua, se už předtím stal nejúspěšnějším hudebním životopisným filmem, když překonal Bohemian Rhapsody o frontmanovi britské kapely Queen Freddiem Mercurym. Informují o tom stanice BBC a deník The Independent.
Michael, uvedený do kin letos v dubnu, zachycuje životní příběh zesnulého amerického zpěváka od prvních úspěchů jako dětské hvězdy v rodinné hudební skupině The Jackson 5 až po jeho vzestup na vrchol slávy a proměnu v sólového krále popu. Hlavní roli ve filmu ztvárnil Jacksonův synovec Jaafar Jackson. Colman Domingo a Nia Longová si zahráli zpěvákovy rodiče.
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Rekord v tržbách dříve držel snímek Oppenheimer z roku 2023 z dílny Christophera Nolana, tříhodinové drama o vědci Robertu Oppenheimerovi a morálních důsledcích vývoje jaderné bomby. Film s Cillianem Murphym v hlavní roli celosvětově utržil 975,8 milionu dolarů, tedy 20,74 miliardy korun. V roce 2024 opanoval udělování Oscarů, zlatou sošku získal za nejlepší snímek roku, režii i herce v hlavní roli.
Fenomén „Barbenheimer“
Michael předčil Oppenheimera navzdory tomu, že Nolanův film v létě 2023 těžil z fenoménu „Barbenheimer“, dvojice žánrově zcela odlišných filmových trháků, které byly uvedeny do kin současně. Filmoví diváci se tehdy nahrnuli do kin, aby zhlédli filmy Barbie a Oppenheimer po sérii internetových memů satirizujících uvedení diametrálně odlišných filmů ve stejný den.
Snímek o králi popu tento měsíc překonal další významný rekord. Předčil celosvětové tržby ve výši 911 milionů dolarů, tedy 19,36 miliardy korun, dosud nejvýdělečnějšího hudebního životopisného filmu Bohemian Rhapsody z roku 2018. Herec Rami Malek si za ztvárnění Mercuryho vysloužil Oscara.
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Kritici nadšení nejsou
Michael našel úspěch u Jacksonových fanoušků po celém světě za pojetí zpěvákova dětství, slavných koncertních vystoupení či videoklipů. Filmoví kritici však snímku vyčítají, že opomíjí kontroverze, jež Jacksonův život a kariéru provázely. Film se například nezabývá obviněními ze sexuálního zneužívání proti Jacksonovi. V důsledku předešlé dohody o mlčenlivosti byly scény o této problematice vystřiženy.
Časopis The Hollywood Reporter uvedl, že film „potěší dlouholeté fanoušky, kteří tuto hudbu zbožňují“, zatímco list The Daily Telegraph snímku vyčetl, že se vyhýbá nepříjemným tématům. The Independent dílo označil za „zvrácenou a bezduchou snahu vydělat peníze“.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.