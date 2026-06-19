Elvis žije 49 let po smrti. Miliardáři budou taky
Ať se děje, co se děje, člověk má jednu věc jistou. Smrt. Jenže, platí to ještě? Co když umělá inteligence změní i toto? Každopádně, nesmrtelnost se realisticky dostává na scénu, popisuje v CIvilizačním deníku Tereza Zavadilová.
Bryan Johnson, miliardář usilující o nesmrtelnost známý z kauzy, kdy si nechal dát transfuzi krve svého syna, přejmenoval svou firmu s léky a doplňky Blueprint na Immortals. Trefil to správně. Startuje nový trend: nějaké prodlužování života, kterého se v adopci longevity trendu chytla široká veřejnost, je passé. Otevřeně přiznáváme, že cílem je nesmrtelnost. Ono se není zas tak čemu divit, že miliardáři ze Silicon Valley po tomhle pasou: smrt je jediná věc, která se nedala penězi a mocí porazit. Novodobí pánové světa evidentně mají hezké životy, tak je chtějí prodlužovat donekonečna.
Kortizol nepředstavuje nepřítele, ale nezbytný hormon, který organismus připravuje na denní zátěž. Problém nastává ve chvíli, kdy chronický stres naruší jeho přirozený rytmus a trvale zvýšená hladina začne poškozovat imunitu i metabolismus. Cesta k rovnováze přitom vede přes drobné změny v jídelníčku, jako je stabilizace cukru v krvi, suplementace hořčíku nebo prosté odložení ranní kávy o 90 minut.
Biohacking: Jak zkrotit chronický stres a správně nastavit hladinu kortizolu pomocí stravy a doplňků
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Kortizol nepředstavuje nepřítele, ale nezbytný hormon, který organismus připravuje na denní zátěž. Problém nastává ve chvíli, kdy chronický stres naruší jeho přirozený rytmus a trvale zvýšená hladina začne poškozovat imunitu i metabolismus. Cesta k rovnováze přitom vede přes drobné změny v jídelníčku, jako je stabilizace cukru v krvi, suplementace hořčíku nebo prosté odložení ranní kávy o 90 minut.
AI lidem toužícím po nesmrtelnosti jejich cíl přenáší z říše sci-fi na zem. A to na dvou úrovních. První je skutečné medicínské prodlužování života. Věda se přestala dívat na stárnutí jako na přirozený proces, ale jako na poruchu, která se dá léčit. Nadějně díky deep learning vypadá výzkum metylace DNA a buněčného přeprogramování. Cílem je přepsat epigenetický profil buňky tak, aby zapomněla, že je stará, a začala opět fungovat jako zamlada, aniž by přitom ztratila svou identitu - tedy aby se kožní buňka nezměnila v kmenovou buňku, ale zůstala mladou kožní buňkou. První testy se rozbíhají právě teď.
Protože náš hmotný svět spravedlivý není, je jasné, že se k špičkovým technologiím na prodlužování životnosti těl dostane jen elita. A ta se snaží. Celý žebříček největších boháčů se v téhle nové branži potkal a každý má nějakou investici do sektoru, který chce porazit - nebo alespoň na dlouho zahnat - smrt. Majitel Amazonu Jeff Bezos investuje miliardy dolarů právě do zmíněného buněčného přeprogramování, Mark Zuckerberg spustil stavbu prediktivních AI modelů lidských buněk a věří, že když AI dokonale porozumí chování buněk, stárnutí a nemoci půjde porazit. Elona Muska tolik nezajímá samotná biologie, ale propojení člověka s počítačem. Jeho Neuralink chce umět zachovat lidské vědomí či vzpomínky v digitální podobě, i když biologické tělo selže.
Mrtvý píše na Facebooku
Obyčejní lidé asi Smrtku z domu jen tak nevyženou. Ale záplata tu je, alespoň na truchlení, když zemře blízký člověk. Vzniká kolem toho celé odvětví - grief tech, byznys se smutkem. Podstatou jsou deadbots nebo griefbots– interaktivní avatary, kteří dokážou replikovat hlas, gesta i způsob uvažování mrtvých. Startupy jako 2wai zažily masivní virální vlnu s aplikacemi, kde avatary zesnulých babiček nebo rodičů mluví z obrazovky k vnoučatům.
V Číně už jde o masový byznys, kde vytvoření mluvícího deepfaku zesnulého vyjde na pár korun, v přepočtu na pár stovek až tisíc korun. Jako slibný byznys to připadá i našim gigantům ze Silicon Valley. Meta získala nedávno velký patent na „simulaci uživatele sociální sítě pomocí jazykového modelu.“.
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí
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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Podobné patenty mají v šuplíku i Microsoft nebo Amazon. Cílem je, aby AI mohla po vaší smrti dál psát statusy nebo komentovat příspěvky vaším stylem. Asi by stálo za to založit start-up, který tyhle věci zakáže.
Hlasy z hrobu
Přesně o to se snaží pozůstalí hvězd. Levně vyráběná AI videa a deepfaky, které udělají parádu i úplnému laikovi na pár kliků, v kombinaci s Tiktokem a spol., vedou k nové zábavě - oživování mrtvých celebrit. Na Youtube jsou desítky videí, kde klonovaný hlas Carla Junga čte říká pseudopsychologické poučky, ve falešných podcastech mluví Einstein o cestování časem a podobně. Audioknihy namlouvají hlasy z hrobu dávno mrtvých celebrit. Hvězdy jako Elvis Presley či Edit Piaf mají dokonalé AI dvojníky a jejich deepfaky patří k nejoblíbenějším. Logicky, nejvíce tím trpí blízcí příbuzní nedávno zesnulých celebrit. Dcera nedávno zemřelého herce Robina Wiliamse Zelda na instagramu prosila fanoušky, aby jí přestali posílat AI generovaná videa jejího otce.
„Dívat se, jak jsou odkazy skutečných lidí redukovány na ‚tohle se jim vzdáleně podobá a zní to jako oni, takže to stačí‘, jen aby jiní lidé mohli chrlit příšerný tiktokový odpad, který je vodí jako loutky, je k zbláznění…" Legislativa k tomu, aby nemohly být digitální stopy mrtvých zneužívány k tvorbě "děl" s nimi, se tvořit teprve začíná a platformy AI kopie nekontrolují.
Každopádně, AI nám tu pěkně hospodaří. Nejenže je v éře fake news a deep fakeů těžné poznat pravdu od lži, za chvíli nebudeme vědět ani to, co je život a co smrt.
Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.
Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané
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Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.