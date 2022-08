Řetězec kin Cineworld postihl long covid. Řítí se do bankrotu

Věřitelé britské společnosti Cineworld, která v Česku provozuje multiplexy pod značkou Cinema City, už jednou, před dvěma lety, od bankrotu firmy pomohli. Postcovidový syndrom, který zasáhl celý kinoprůmysl, ale trvá příliš dlouho. Cineword se tak chystá v příštích týdnech vyhlásit bankrot, píše list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Informace vyšla najevo pár dní poté, co světová dvojka v provozu mutikin varovala, že úbytek velkorozpočtových snímků zasáhl návštěvnost kin a bude s největší pravděpodobností přetrvávat až do listopadu. WSJ uvedl, že si firma kvůli chystanému vyhlášení bankrotu najala právníky ze společnosti Kirkland & Ellis a poradce ze společnosti AlixPartners.

Podle zdrojů deníku Cineworld v Londýně podá návrh na insolvenční řízení a v USA, kde v roce 2018 koupil řetězec kin Regal, požádá o ochranu před věřiteli.

Nízká návštěvnost kin komplikuje snahy konglomerátu snížit dluhy nastřádané za koronavirovou epidemii. Firma nyní zkoumá své strategické možnosti, včetně případné restrukturalizace dluhu, která by pravděpodobně vedla k výraznému snížení podílů stávajících akcionářů. Čistý dluh kinořetězce činil na konci roku 2021 8,9 miliardy dolarů.

Cineworld také čelí platebním závazkům vůči bývalým akcionářům své americké divize Regal a potenciální mnohamilionové pokutě ve sporu s kanadskou společností Cineplex.

Cineworld se v roce 2020 díky pomoci věřitelů těsně vyhnul bankrotu. Firma v té době kvůli šíření koronaviru zavřela všechna kina v Británii i ve Spojených státech, bez práce se tak ocitlo na 45 tisíc lidí.

Cinema City v České republice podle svých internetových stránek provozuje 12 multiplexů a jeden megaplex v sedmi městech, a to v Praze, Brně, Liberci, Pardubicích, Plzní, Ústí nad Labem a v Ostravě.