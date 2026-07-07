Farage skládá mandát. Čelí vyšetřování kvůli daru za 141 milionů
Nigel Farage rezignoval na poslanecký mandát kvůli sílícím pochybnostem o nepřiznaných darech, z politiky ale neodchází. Šéf Reform UK chce v Clactonu znovu kandidovat a doplňovací volby proměnit v souboj „lidu proti establishmentu“. Jakékoliv porušení pravidel odmítá.
Šéf britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage oznámil, že rezignuje na poslanecký post, ale bude usilovat o znovuzvolení v následných doplňovacích volbách. Farage oznámení učinil v projevu, kde se vyjadřoval k podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění popřel. Představitelé dalších britských politických stran jeho vystoupení označili za zoufalý výstup nebo trik s cílem odvést pozornost od obvinění.
„Rozhodl jsem se, že obyvatelé Clactonu by měli soudit mé činy,“ prohlásil Farage s odkazem na volební okrsek, kde ho lidé v roce 2024 do Dolní sněmovny zvolili. Jeho rezignace znamená, že v tomto obvodu budou vyhlášeny doplňovací volby. „Budu bojovat o vítězství,“ uvedl šéf Reform UK a zmíněné doplňovací volby označil za hlasování "lidu proti establishmentu".
Poláci v čele s miliardářem Michalem Solowowem můžou udat směr dalšího vývoje oboru jaderných modulárních reaktorů v Evropě. Dosavadní výběrová řízení v Británii, Česku a Švédsku naznačovala, že budoucnost těchto reaktorů patří spíše společnosti Rolls-Royce SMR s podílem ČEZ. Na její domácí britský trh ale razantně zamířila Solowowa firma Synthos Green Energy (SGE) s reaktory od společnosti GE Vernova Hitachi. A drží silné trumfy.
Poláci chtějí vypálit rybník reaktorům Rolls-Royce SMR. A mají silné trumfy
Názory
Poláci v čele s miliardářem Michalem Solowowem můžou udat směr dalšího vývoje oboru jaderných modulárních reaktorů v Evropě. Dosavadní výběrová řízení v Británii, Česku a Švédsku naznačovala, že budoucnost těchto reaktorů patří spíše společnosti Rolls-Royce SMR s podílem ČEZ. Na její domácí britský trh ale razantně zamířila Solowowa firma Synthos Green Energy (SGE) s reaktory od společnosti GE Vernova Hitachi. A drží silné trumfy.
Dar za 141 milionů
Farage v současné době vyšetřuje dohledový orgán britského parlamentu kvůli tomu, zda měl oznámit dar za pět milionů liber (141 milionů korun), který obdržel od miliardáře z oboru kryptoměn ještě před vstupem do parlamentu. Podle parlamentních pravidel musejí noví poslanci deklarovat finanční zájmy a takzvané registrovatelné benefity přijaté v předchozích 12 měsících. Osobní dary se mezi tyto dary nepočítají.
Farage už dříve uvedl, že pět milionů liber, které obdržel od britsko-thajského investora do kryptoměn Christophera Harbornea, než oznámil svou kandidaturu do parlamentu v roce 2024, byl bezpodmínečný dar nepodléhající povinnosti ho zveřejnit. Také uvedl, že peníze byly určeny na jeho osobní bezpečnost. Existenci daru potvrdil až ve chvíli, kdy o něm v dubnu informovala média.
Dnes Farage prohlásil, že neudělal nic špatného. „V žádném případě jsem neporušil zákon. Nezneužil jsem veřejné peníze,“ řekl v projevu, který odvysílala například stanice BBC News na svém webu.
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Odstupující labouristický premiér Keir Starmer Farageovo dnešní vystoupení podle agentury Reuters označil za zoufalé divadlo, mluvčí jeho pravděpodobného nástupce Andyho Burnhama jako trik k odvedení pozornosti od závažných obvinění. „Viděla jsem muže, který se pod tlakem hroutí,“ reagovala šéfka konzervativců Kemi Badenochová.
Opoziční zákonodárci požadují i vyšetření darů od George Cottrella, podotkla agentura AP. List The Times před několika dny napsal, že v roce před zvolením poskytl Farageovi bezpečnostní služby, podporu na sociálních sítích a ubytování jeho dlouholetý spojenec Cottrell, který v roce 2017 ve Spojených státech nastoupil do vězení po přiznání viny v případu bankovního podvodu. List uvedl, že Cottrell se také věnoval kryptoměnám. Mluvčí Farage o víkendu uvedl, že článek je „nepodložený a vykonstruovaný“.
Pravicová protiimigrační strana Reform UK vede v celostátních průzkumech veřejného mínění, což z Farage činí možného budoucího premiéra po volbách v roce 2029 a zvyšuje potřebu kontroly financí strany i jejího lídra, napsala dříve agentura Reuters. Farage byl jedním z hlavních zastánců takzvaného brexitu, kdy Británie po referendu v zemi vystoupila v roce 2020 z Evropské unie.