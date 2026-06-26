Sara a Teo Sandevovi: V Česku jsme doma, Balkán nám koluje v krvi
Česko je pro ně domov, Balkán zase místo, kde se všechno děje naplno. Sara a Teo Sandevovi otevřeně mluví o rodinných kořenech, životě mezi dvěma kulturami i o tom, proč je to táhne do světa.
Vaši rodiče odešli z Makedonie a zůstali tady. Mluvilo se u vás doma někdy o tom, proč právě Česko?
Sara: Pro nás s bráchou to bylo odmala úplně přirozené, protože jsme tady vyrostli. U mě by to spíš byla otázka, proč nezůstali v Makedonii. Rodiče byli strašně mladí, máma mě měla ve dvaceti, tátovi bylo čtyřiadvacet. Nemám pocit, že by před něčím utíkali. Spíš v tom vidím mladistvý chtíč poznat něco nového, jinou zemi, jinou kulturu. Tak jako dnes mladí lidé chtějí cestovat a zkoušet, jaké to je žít jinde.
Takže Česko nebylo z jejich strany chladně promyšlené životní rozhodnutí?
Sara: Myslím, že ne. Nebylo to tak, že by si sedli a řekli si: teď vsadíme na Česko. Byla to spíš touha zažít něco jiného. A my jsme se už narodili do toho, že Česko je náš domov.
Do Makedonie jste ale jezdili odmala. Jak silné to spojení bylo?
Sara: Jezdili jsme tam každé léto, často k babičce. A je zajímavé, že jsme s Teem měli podobný proces. Jako děti to berete normálně, pak přijde věk kolem šestnácti, sedmnácti a najednou tam chcete jezdit pořád. Kvůli partě, lidem, jídlu, nočnímu životu, energii. V tom věku vás to začne hrozně přitahovat.
Teo: Já jsem to měl ze začátku opačně. Když jsem byl menší, do Makedonie jsem tak často jezdit nechtěl. Chtěl jsem být v Česku, tady jsem měl svůj svět. Ale kolem patnácti nebo šestnácti se to zlomilo. Od té doby, kdykoli mám volný čas, i kdyby jen pár dní, chci jet do Makedonie za kamarády a za rodinou.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Co se v tom věku změní?
Teo: Začnete víc cítit kořeny. Nechci říkat, že jsou tam lidé úplně jiní než tady, ale kultura je jiná. Život mladých funguje jinak. Jsou hodně venku, hodně spolu. Všechno je pospolité.
Sara: Tam máte třeba partu dvaceti lidí. To byl pro mě šok. Když mi bylo čtrnáct, kamarád mi řekl, ať se přijdu seznámit s jeho partou. Čekala jsem čtyři, pět lidí. A najednou jich tam bylo dvacet. Dodnes jsou to moji kamarádi. Jezdili jsme spolu na koncerty, na obědy, na večeře, pořád se něco dělo. Byla to pro mě úplně nová zkušenost.
Rozhovor vyšel v magazínu Newstream CLUB s tématem Česko jako investice.
V Česku vám to chybělo?
Sara: V určitém věku ano. Tady mám úžasné kamarádky, moje nejbližší přítelkyně jsou Češky. S jednou mám tohle, s druhou něco jiného. Na Balkáně je víc cítit velká tlupa, která se schází v určitém věku pořád. Tam přiletíte a nemáte ani jeden volný den, protože se pořád něco děje. Když jsem se pak vracela do Česka, bylo pro mě těžké přijmout, že tohle tady nemám.
Oba děláte profese, které mohou vést do zahraničí. Sara už točí mimo Česko, Teo může ve fotbale zamířit ven. Je pro vás Česko domov, nebo spíš odrazový můstek?
Teo: Česko je pro mě domov. Ale zároveň je to odrazový bod. Chci se odrazit do světa.
Kam vás to táhne?
Teo: Španělsko, Itálie. Kvůli fotbalu, poznat jinou kulturu a lidi. Přijdou mi otevření, usměvaví, trochu podobní Balkánu. A klidně i Amerika.
Sara: Já to mám jednodušší v tom, že herecká práce se dá víc kombinovat. Když mi bylo osmnáct, hrozně jsem chtěla cestovat a žít někde jinde. Částečně jsem si to splnila v Holandsku, kde jsem napůl žila. Ale Česko miluju. Dnes jsem tady nejvíc spokojená. Vím, že když se bude dařit, můžu pracovat i v zahraničí, odjet na měsíc nebo dva tam, kam bude potřeba, ale zázemí mám a chci mít tady.
Sara a Teo Sandevovi dále mluví o životě mezi Českem a Makedonií, občanství, jazycích, práci v zahraničí i zkušenostech s předsudky. Dojde také na fotbal, herectví, rodinné podnikání a to, co dnes oba považují za největší luxus.
Celý rozhovor se Sarou a Teem Sandeva najdete v tištěném magazínu Newstream CLUB s tématem Česko jako investice, který právě vychází.
Sara Sandeva
Česká herečka makedonského původu. Narodila se ve Skopje a vyrůstala v Praze, kde vystudovala herectví na Pražské konzervatoři. Diváci ji znají ze seriálu Gympl s (r)učením omezeným i z filmů Život je život, Strašidla, Čertoviny nebo Muzzikanti. Zkušenosti má také ze zahraničních produkcí. Mluví česky, anglicky a makedonsky.
Teo Sandev
Narodil se v Praze a od dětství se věnuje fotbalu. Prošel mládežnickými týmy několika českých klubů včetně Slavie, Dukly, Sparty a Mladé Boleslavi, aktuálně působí ve fotbalovém prostředí FK Motorlet Praha. Studuje mezinárodní management a zapojuje se také do rodinného podnikání.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.