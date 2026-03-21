Korejští BTS se vracejí na scénu. Jsou větší než Beatles a ovládnou Netflix
Korejská skupina BTS se stala největším fenoménem přelomu uplynulé a aktuální dekády. Sedmičlenná formace využila novinky plně digitálního a globalizovaného hudebního průmyslu a stala se kapelou s větším dopadem, než měli legendární Beatles. Bez nadsázky. V roce 2022 kapela oznámila pauzu, následovaly sólo projekty jednotlivých členů. A nyní se BTS vracejí na scénu, vydali novou desku, čeká je živý koncert na Netflixu a také nová série. Spustí se další vlna BTS-manie?
Výčet úspěchů korejské skupiny BTS by vydal na několik stránek. Jsou nejprodávanější korejskou kapelou i interpretem všech dob. Jako první korejská kapela dokázali v USA prodat více než milion kusů jednoho alba, a získali tak prestižní platinovou desku. Jako prvním Korejcům se pak podobné certifikace dočkali také v Japonsku, Británii a na dalších velkých trzích. Po Beatles se stali první kapelou, které se povedlo ve Spojených státech dosáhnout první příčky žebříčku prodejů desek se čtyřmi alby za necelé dva roky.
V roce 2020 je magazín Time vyhlásil za entertainera roku. A ačkoli právě v prvním pandemickém roce spanilou jízdu BTS světem zbrzdila pandemie, na ustavení nových králů hudební branže to nic nezměnilo. Mimochodem BTS se v pandemickém roce povedlo prodat milion vstupenek na virtuální koncert.
K-pop pro každého
Byli to právě BTS, kdo přetvořil K-pop z regionálního trendu na globální fenomén šířící se sociálními sítěmi. A jim vděčí stovky interpretů za úspěch, slávu i miliony na kontě.
O to větší smutek přišel v roce 2022, kdy kapela oznámila časově neomezenou pauzu. Důvodem byla vojenská povinnost členů kapely, zároveň se věnovali sólovým projektům. Pauza nyní končí, BTS se vracejí a jde o návrat masivní: v pátek vyšlo nové album Arirang, v sobotu odehrají BTS živý koncert pro globální publikum největší streamovací služby světa Netflix, o několik dní později bude mít premiéru dokumentární seriál o BTS také na Netflixu.
Jak tedy fenomén BTS funguje? Co jsou základy tak masivního úspěchu, který v dějinách hudby nemá obdoby?
Fanouškovská základna jako klíč ke světu
Sedmičlenná formace (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V a Jungkook) debutovala v roce 2013 pod tehdy relativně malou agenturou Big Hit Entertainment. Na rozdíl od běžných K-popových projektů stavěla od začátku na autorském vkladu členů, tematizaci osobních i společenských problémů a intenzivní práci s komunitou fanoušků.
Klíčovým momentem jejich vzestupu byla schopnost obejít tradiční mediální hráče. BTS systematicky využívali platformy jako Twitter či YouTube k přímé komunikaci s publikem. Tím vznikl unikátní vztah s fanouškovskou základnou označovanou jako ARMY, která funguje nejen jako publikum, ale i jako distribuční síť, marketingový nástroj a ekonomický akcelerátor.
Přestože první nahrávky z dnešního pohledu znějí velmi solidně a orientovaly se na emoce školních dětí, nešlo o komerční úspěch, jak si dnes všichni představují. Prodaly se desítky tisíc kusů, což na ambiciózní boyband působící v Koreji slabé. BTS a jejich tým na to reagoval postupnou proměnou, inspirovali se globálními hvězdami.
Zlomovým se tak pro BTS stává rok 2015. S novým přístupem a materiálem se začaly objevovat skutečné úspěchy. EP The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 se prodalo 415 tisíc kopií, singl I Need U se jako první nahrávka kapely dostala mezi Top 5 hitparády a také jako první jejich skladba překonala hranici 100 milionů zhlédnutí na YouTube.
Expanze BTS nabrala na neuvěřitelné akceleraci. Vyrazili na turné, postupně vystoupili na čtyřech kontinentech (vedle Asie ještě v severní a jižní Americe a v Oceánii), jejich nahrávky začaly mít úspěch v Japonsku, začala si jich všímat zahraniční média.
Ovládnout nejen hudební vesmír
Globální průlom představovalo jejich druhé korejské album Wings inspirované románem Hermana Hesseho Damian, které vyšlo v říjnu 2016. Stalo se nejprodávanější korejskou nahrávkou roku a tím, že se prodaly skoro dva miliony kopií, se BTS oficiálně dostali do milionového klubu. Co bylo neméně důležité, o album psala zahraniční média, a to ve značných superlativech. „Jedná se o jednu ze zvukově i koncepčně nejambicióznějších popových desek roku,“ napsal v Rolling Stone Nick Murray. Magazín Fuse album zařadil do svého žebříčku nejlepších nahrávek roku.
V únoru roku 2017 deska dostala nový název You Never Walk Alone a vyšla globálně. Předobjednávky patřily k nejvyšším toho měsíce na světě. Album dokonce vstoupilo do jedné z vedlejších hitparád společnosti Billboard. A kapela mohla vyrazit na své druhé světové turné, kde vystoupila před více než půl milionem fanoušků. Málo? Dokázali to bez podpory globálního promotéra.
Na čele hitparád
Definitivní potvrzení globálního úspěchu pak přinesly následující nahrávky. EP nazvané Love Yourself: Her vyšlo v září 2017 jako první deska z chystané pětidílné série Love Yourself. EP se dařilo doma i v zahraničí, skladby z něj se objevovaly také v prestižních hitparádách, deska samotná postupně rostla v rámci Billboard 200.
O pouhý rok později další díl série s podtitulem Tear již tuto hitparádu ovládl hned po vydání. Tím se BTS stali jednak prvními Korejci, kterým se nejslavnější hitparádu světa povedlo dobýt, ale také nezpochybnitelnou globální hvězdou, které již čeká jen růst. Nutno dodat, že během následujících necelých dvou let BTS na první příčku Billboard 200 vystřelí ještě třikrát, což se předtím podařilo jen Beatles v roce 1968.
Příběh BTS tak ukázal, že nejde jen o hudební úspěch, ale o strukturální posun v tom, kdo dnes určuje globální kulturní agendu.
K-pop jako soft power
Nelze přehlédnout ani geopolitický rozměr. BTS jsou jedním z nejviditelnějších nástrojů tzv. korejské „soft power“. Spolu s filmem (např. Parasite) či seriály (Squid Game) pomohli redefinovat vnímání Jižní Koreje jako kulturní velmoci.
Jejich úspěch zároveň ukazuje, že jazyk přestává být bariérou. V éře streamingu a sociálních sítí rozhoduje autenticita, vizuální identita a schopnost budovat komunitu – nikoli geografický původ.
I proto je aktuální návrat BTS na scénu důležitou globální událostí. Stvrzuje dominanci K-popu, která nemizí ani po letech na čele hitparád, dominanci Netflixu jako největšího hráče streamovacího světa, dominanci BTS jako popkulturního fenoménu, který v historii nemá obdoby. Korejská sedmička ukazuje, jak velcí by byli Beatles, kdyby působili v éře sociálních sítí a YouTube, ukazují, co znamená být největší kapelou světa.
