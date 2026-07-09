Fúze Warneru a Paramountu se komplikuje. Proti se staví Hollywood i americké státy
Spojení dvou hollywoodských gigantů za 110 miliard dolarů se komplikuje. Skupina amerických států podle agentury Reuters zvažuje žalobu, která by mohla převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance zablokovat. Úřady se obávají omezení konkurence, proti obchodu protestují také filmaři.
Hollywoodská megafúze za 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun, narazila na další překážku. Skupina amerických států by mohla už příští týden podat žalobu a pokusit se zablokovat převzetí mediální společnosti Warner Bros. Discovery jejím konkurentem Paramount Skydance.
Agentuře Reuters to sdělily zdroje obeznámené se situací. Některé státy se obávají, že spojení dvou rozsáhlých mediálních impérií výrazně omezí konkurenci ve filmu, televizi i streamovacích službách.
Kalifornie vede vyšetřování
Vyšetřování možného porušení pravidel hospodářské soutěže vede generální prokurátor Kalifornie Rob Bonta. Zatím není jasné, které další státy by se k případné žalobě připojily.
Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance oznámily dohodu o spojení letos v únoru. O část Warneru se předtím zajímal také Netflix, jeho nabídka ale neuspěla.
Hotovo. Akcionáři Warner Bros. odsouhlasili nabídku Davida Ellisona na odkup studia za rekordní sumu 111 miliard dolarů. A to navzdory silnému odporu ze strany filmových profesionálů i nejistotě, zda spojení posvětí americké anti-trustové úřady.
Rekordní deal na spadnutí. Akcionáři Warner Bros. souhlasí s prodejem studia za 111 miliard dolarů
Trhy
Hotovo. Akcionáři Warner Bros. odsouhlasili nabídku Davida Ellisona na odkup studia za rekordní sumu 111 miliard dolarů. A to navzdory silnému odporu ze strany filmových profesionálů i nejistotě, zda spojení posvětí americké anti-trustové úřady.
Zatímco americké ministerstvo spravedlnosti transakci v červnu schválilo, odpor na úrovni jednotlivých států může obchod znovu výrazně zkomplikovat. Evropská komise má o transakci rozhodnout do 22. července.
Hollywood se bojí menší konkurence
Proti fúzi se staví také část filmového a televizního průmyslu. Herci, režiséři, scénáristé a další profesionálové se obávají, že další koncentrace trhu povede k menšímu počtu zakázek, slabší vyjednávací pozici tvůrců a omezení nabídky pro diváky.
Spojením by vznikla skupina s mimořádně silným postavením napříč filmem, televizí, zpravodajstvím i streamováním.
Warner Bros. Discovery vlastní studio Warner Bros. a práva k řadě světově známých značek, včetně Harryho Pottera, postav z komiksového světa DC nebo seriálu Teorie velkého třesku. Do jeho portfolia patří také HBO, CNN a kanál Animal Planet.
Paramount Skydance ovládá filmové studio Paramount Pictures, televizní síť CBS a streamovací platformu Paramount+.
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Výrobce klobouků Tonak byl v těžké finanční situaci a bez nového kapitálu mu hrozil konec. Teď ho kupuje skupina Petra Kellnera mladšího, která chce zachovat výrobu i tradiční české řemeslo.
Nový mediální obr vznikl teprve nedávno
Obě skupiny přitom samy vznikly při nedávných velkých transakcích. Warner Bros. Discovery se zrodila v roce 2022 spojením společností WarnerMedia a Discovery.
Paramount Skydance vznikl sloučením Paramount Global a Skydance Media, které americké úřady schválily na konci loňského července.
Případné nové spojení by tak bylo dalším krokem v rychlé konsolidaci amerického mediálního trhu. Zastánci transakce tvrdí, že větší firma může lépe konkurovat Netflixu, Amazonu či Disney. Odpůrci naopak varují, že Hollywoodu hrozí další úbytek nezávislých hráčů a přílišná koncentrace obsahu i distribuce v rukou několika málo korporací.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.