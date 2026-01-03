Nový magazín právě vychází!

Brambory na Pankráci: Restaurace, kde příloha převzala hlavní roli

Na Pankráci vznikla restaurace, která dává bramborám hlavní roli. Nejde o trik, ale o promyšlený koncept, kde se z obyčejné suroviny stává plnohodnotný gastronomický zážitek – od předkrmů až po dezerty.

Brambory bereme jako samozřejmost. Jsou všude, ke všemu a málokdy kvůli nim vyrážíme cíleně do restaurace. Na Pankráci ale existuje místo, které tuhle logiku obrací naruby. Restaurace Brambory staví celý koncept na jediné surovině – a během mé návštěvy ukazuje, že to není marketingový trik, ale promyšlená a funkční kuchyně.

Do restaurace přicházíme v podvečer. Otevřený prostor s průhledem do kuchyně, industriální prvky, modré obklady a výrazný strop dávají jasně najevo, že tady se hraje na detail. Atmosféra je živá, podnik je zaplněný a působí spíš jako místo, kam se lidé vracejí, než kam jdou náhodou.

Aperitivy a rozjezd

Začínáme klasicky Negroni, ale hned přichází i zajímavější moment v podobě Fassbind Vieille Poire, stařené hruškovice ze švýcarské palírny, která se tu podává s aromatickým sýrem. Funguje to překvapivě dobře a už v úvodu dává tušit, že Brambory přemýšlejí i o nápojové části menu. Na rozjezd přichází vánoční specialita – šneci, připravení poctivě a bez snahy o efektní exhibici.

Předkrmy a první bramborové variace

Pak už se jede naplno. Bramborák s masovou směsí je přesně takový, jaký má být – křupavý, chuťově výrazný a bez zbytečné mastnoty. Tatarský biftek dostává bramborový kontext a krokety potvrzují, že práce s texturou patří k silným stránkám kuchyně. Z vánočního menu zkoušíme i degustaci tří bramborových salátů – českého, vídeňského a japonského. Právě japonská varianta s wasabi majonézou vyčnívá nejvíc a díky své lehké pikantnosti působí svěže a nečekaně.

Hlavní chod: když brambory udávají tempo

Hlavní chod volíme ze sekce Naše degustace – hovězí striploin a kuře. U kuřete jsem – přiznám se – čekal spíš polovinu klasického kuřete, ve skutečnosti ale porce působí velikostně spíše drobnějším dojmem. Chuťově je maso šťavnaté a dobře připravené, ale v kombinaci s bohatou nabídkou příloh je to jeden z mála momentů večera, kde by si člověk dokázal představit o něco velkorysejší porci.

Ke každému hlavnímu chodu je nabízeno neomezené množství pěti různých bramborových příloh a právě tady koncept restaurace funguje nejlépe. Na stole se postupně střídají výraznější pečené brambory se sýrovou omáčkou, bramborovou strouhankou a jalapeño, poctivé halušky s brynzou a slaninou, jemnější vařené brambory s kuřecí šťávou ochucenou lanýži i krémové gratinované brambory s goudou, pecorinem a smetanou. Celek uzavírají pečené brambory s dýňovým pyré, šalvějí a semínky, které menu příjemně odlehčují. Maso je kvalitní a správně připravené, ale tentokrát hraje spíš roli doprovodu – hlavní pozornost patří bramborám.

Nápoje a dezert

Z nápojů zkoušíme tankový Pilsner Urquell, který se k bramborové kuchyni hodí bez debat, i nealkoholické koktejly. Mimosa mango–maracuja je na můj vkus příliš sladká, naopak Pearsons nealko gin se sušenými malinami a grepovým tonikem Fever-Tree příjemně překvapí vyvážeností. Sladkou tečku obstarává na másle pečený ananas s kokosovou zmrzlinou, karamelovou omáčkou a kešu ořechy – jednoduchý, funkční dezert, který neunaví ani po vydatném menu.

Verdikt

Brambory na Pankráci nejsou restaurací, kam se jde jen „něco sníst“. Jsou místem, které dokáže z obyčejné suroviny vytvořit plnohodnotný gastronomický zážitek – bez okázalosti, ale s jasnou myšlenkou a konzistentním provedením. Pokud hledáte podnik, kde se tradiční česká kuchyně potkává s moderním přístupem a kde brambory konečně nehrají druhé housle, tady jste správně.

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabízí několik ukázek. Ve druhé se Ondráčka věnuje fenoménu politických podnikatelů, pro které se v Česku ujal termín kmotři nebo zcela zavádějící označení lobbisté.

Fenomén „politických kmotrů“ je esencí českého postsocialistického politického kapitalismu. Kmotry si spojujeme s italskou mafií, ale u nás i kongresy ODS probíhaly tak, že se místo politických vizí řešilo, kdo dostane krajskou nemocnici a kdo jakou dotaci. Co to je za fenomén a v čem byl (anebo stále je) v Česku výjimečný? Pojďme se zamyslet nad tím, jaký dopad to mělo na českou politiku a strany, hlavně na ODS. A zda funguje i dnes.

Tato kategorie lidí a kšeftařů se napojila hlavně na ODS, ale dělo se to i v ČSSD, měly je Věci veřejné, STAN a další strany. Říkalo se jim někdy političtí podnikatelé, což je samo o sobě zajímavý termín… Jako že podnikají s politikou? Nebo díky politice?

Tito „političtí podnikatelé“ nepodnikali s produkty nebo službami, ale s vlivem, s přístupem k rozhodování, s funkcemi. Politika byl výnosný byznys. Média je někdy označovala za kontroverzní lobbisty, což je absurdní, lobbista nemá uplácet, slibovat pozice a peníze, ovládat stranické struktury a kandidáty.

Nařvaní chlápci

Typický kmotr byl statný padesátník, původem z devadesátkového podsvětí, vyhazovač z diskotéky nebo „manažer“ místní bezpečnostní agentury, často pocházející z okresní galérky, rváči, za komančů dealeři aut, valut nebo veksláci prodávající bony před Tuzexem. Někteří s trestní minulostí, jiní napojení na polomafiánské struktury, někteří se záznamem za fyzické napadení. Na konci devadesátek si přesedli do správní rady nemocnice, dopravního podniku nebo energetické firmy. Pořád trochu řízkové, ale už v saku a s účetním i advokátem vedle sebe.

Tyto figury najednou opanovaly vládní strany, a to tak, že absolutně. Krajští kmotři řídili regiony, dosazovali své lidi, dělili si moc, teritoria a kořist. Specifická paralelní struktura, která nahrazovala optimální politický proces – výběr kandidátů nebo nominace do klíčových manažerských pozic ve státních a městských firmách. Tak to reálně fungovalo a lidi samozřejmě viděli, že tak to funguje, že tito gangsteři jsou politická realita, a ODS se za to nikdy neomluvila.

Každý kraj svého kmotra

Každý kraj měl svého „kmotra“ – neoficiálního, ale všeobecně známého. Tahle země si v určité době zasloužila vlastní mapu politického podsvětí, protože moc se neuchvacovala z parlamentu, ale z radnic a hejtmanství. Nejprve naskočili logicky na magistráty velkých měst, později na hejtmanství a zajímaly je hlavně městské firmy. Tam, kde tekly miliardy z veřejných rozpočtů, se zjevovali muži v saku s mobilem u ucha, kteří nikdy nekandidovali, ale bez nichž se nedalo nic rozhodnout.

Z městských firem se stal zlatý důl pro každého, kdo dokázal správně „navrhnout řešení“ a měl správné známé. Rozpočty nemocnic, dopravních podniků, technických služeb – to nebyly veřejné instituce, ale políčka ve hře malé politické monopoly, kde šlo o to, kdo si postaví nejvíc hotelů, ideálně bez výběrového řízení a stavebního povolení. A tak se po celé republice zabydlel model „regionálního barona“, jenž sice nikdy nešel do přímého střetu, ale zato perfektně ovládal krajské zákulisí.

Kmotrovství v jeho devadesátkové formě dnes oslabilo, transformovalo se, ale princip přežil. Dnes už nevidíme stejný archetyp, spíš jeho moderní mutace. Kmotr je dnes PR konzultant, nenápadný „poradce“, člověk, který není na fotkách, ale o němž ví každý poslanec. Strany se profesionalizovaly, naučily se lépe skrývat, kdo skutečně tahá za nitky. Vlivové skupiny existují dál, jen mají lepší branding. Už to nejsou kmotři, ale strategičtí poradci.

Tomáš Hrdlička byl a stále je zákulisní figura motající se kolem pražské politiky, se zázemím na Praze 10. Hrdličkova skupina vždy měla přístup ke zlatým dolům, jako jsou pražský dopravní podnik a Pražské služby. Ale po Praze ve své době kolovaly i takzvané Hrdličkovy tabulky.

V těch se do detailu uvádělo, kolik a komu musí developer zaplatit na úplatcích, chce-li dosáhnout změny územního plánu s následnou šancí získat v dohledné době i stavební povolení. Hrdlička patřil mezi vlivné kmotry ODS, ale v dalších letech hrál roli i u řady dalších politických projektů – Věcí veřejných, částečně i Okamurovy SPD, měl blízko i k Zemanovu okolí.

Drsný sever

Alexandr Novák to dotáhl až na senátora, jeho bývalá partnerka Ivana Řápková na primátorku Chomutova. Tvořili zájmový propletenec, soláry, Kamencové jezero. Později to pokračovalo v ANO, takže další primátor Chomutova Hrabáč byl zatčen za korupci a aktuálně je v podobném průšvihu i současný primátor Milan Petrilák za ANO, jenž musel také odstoupit.

Babišovi pod rukama vyrostli v regionech místní gubernátoři a kmotři napojení na polomafiánské struktury, zde konkrétně vyděračský gang Zádamských. Chomutov byl vždycky divoký.

V Ústeckém kraji měli svého „kmotra“ i socdemáci, Romana Housku, partnera hejtmanky Jany Vaňhové. Skončil zastřelený, což byla klasická mafiánská vražda. A když už si říkáte, že to horší být nemůže, vzpomeňte si na Janu Vaňhovou. Byla tak tragicky nekompetentní, že to musel hasit až hejtman Oldřich Bubeníček z KSČM. Ano, komunista jako záchranář.

Jaké kmotry mají v Ostravě či Plzni a dalších částech země? To se dozvíte v knize Kauza Česko, kterou vydalo nakladatelství Práh.

Trump zaútočil v Jižní Americe. Venezuela čelí raketovým útokům, uvedl prezident Kolumbie

Spojené státy podnikly ve Venezuele vojenské útoky. S odvoláním na nejmenované americké vládní představitele to uvedly agentura Reuters a stanice CBS News a Fox News. Oficiální vyjádření Washington zatím neposkytl.

Venezuelská vláda mezitím sérii výbuchů hlášených v několika státech země, včetně metropole Caracasu, označila za americký útok na vojenské i civilní cíle. Autoritářský prezident Nicolás Maduro v reakci na situaci vyhlásil výjimečný stav. Zpravodajka CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že americký prezident Donald Trump vydal souhlas s pozemními údery ve Venezuele už před několika dny.

Islámský stát dostal přednost

Podle informací CBS News byly Spojené státy připraveny zasáhnout pozemní cíle ve Venezuele již o Vánocích. Přednost ale tehdy dostaly údery proti teroristické organizaci Islámský stát v Nigérii. Následně Washington útoky ve Venezuele znovu odložil, mimo jiné kvůli nepříznivému počasí.

Možné americké údery naznačovalo i rozhodnutí amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), který podle agentury AP ještě před explozemi v Caracasu zakázal komerční lety ve venezuelském vzdušném prostoru kvůli „pokračující vojenské aktivitě“.

Venezuelská vláda vyzvala všechny sociální a politické síly k aktivaci mobilizačních plánů. O útocích informovala nejen v Caracasu, ale také ve státech Miranda, Aragua a La Guaira. V prohlášení zároveň uvedla, že odmítá vojenskou agresi Spojených států a že USA neuspějí ve snaze připravit Venezuelu o její zdroje.

Svědci i média uvádějí, že výbuchy doprovázely zvuky připomínající nízké přelety letadel. Podle Reuters zůstala bez elektřiny část Caracasu v blízkosti velké vojenské základny. Agentura AP uvedla, že nejméně sedm explozí bylo slyšet během zhruba 30 minut kolem 2:00 místního času (7:00 středoevropského času) a lidé v několika čtvrtích vyběhli do ulic. Nad jedním z vojenských objektů v hlavním městě byl vidět dým, další zařízení se ocitlo bez proudu.

Exploze se odehrály v době, kdy Trump veřejně hovořil o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele a prohlásil, že Madurovy dny v čele země jsou sečteny.

Reakce z Kolumbie

Kolumbijský prezident Gustavo Petro v reakci na situaci uvedl, že Venezuela byla napadena a čelí raketovému útoku. Vyzval také k reakci OSN i Organizaci amerických států (OAS). „Poplach pro všechny: Venezuela byla napadena. Bombardují ji raketami,“ napsal Petro, aniž by jmenoval konkrétního útočníka. 

Po zprávách o výbuších a nízkých přeletech letadel nad Caracasem venezuelský prezident Nicolás Maduro obvinil Spojené státy z útoků na vojenské i civilní cíle v několika regionech země. V reakci na situaci vyhlásil ve Venezuele výjimečný stav.

Kolumbijská vláda v následném prohlášení vyjádřila hluboké znepokojení nad eskalací napětí v regionu. Odmítla jakékoli jednostranné vojenské kroky, které by mohly situaci dále zhoršit nebo ohrozit civilní obyvatelstvo, a oznámila, že přijala opatření k udržení stability na kolumbijsko-venezuelské hranici.

Bombardování továrny

Spojené státy v posledních měsících přesunuly do karibské oblasti největší flotilu vojenských lodí a vojáků za několik desetiletí. Od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle Washingtonu slouží k pašování drog, a to nejen v Karibském moři, ale i ve východní části Tichého oceánu.

Na začátku týdne kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy bombardovaly továrnu v přístavním městě Maracaibo, která měla sloužit k výrobě kokainu. Maduro útok jednoznačně nepotvrdil, USA pouze oznámily zásah „přístavní oblasti“.

Trump útoky ospravedlňuje tvrzením, že Spojené státy jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Madura USA viní z vedení obchodu s drogami a po předloňských prezidentských volbách, jejichž konečné výsledky režim nezveřejnil, jej neuznávají jako legitimního prezidenta. Trump Madura opakovaně vyzval, aby se vzdal moci.

